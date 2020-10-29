«ВКонтакте» запустила рассрочку через VK Pay — процентов не будет, если вернуть деньги за четыре месяца Материал редакции
Партнёром стал Home Credit Bank — в рассрочку можно взять до 300 тысяч рублей.
«ВКонтакте» в партнёрстве с Home Credit Bank запустила рассрочку через платёжную систему VK Pay, сообщает пресс-служба соцсети. Как утверждает компания, это первая рассрочка в России, которую можно оформлять и погашать через соцсеть.
Новая функция позволит оплачивать в рассрочку товары и услуги внутри VK, в мини-приложении AliExpress во «ВКонтакте», а также на сайтах магазинов партнёров, среди которых «Связной», Капсула, Warface и GeekBrains. Оформить рассрочку могут только совершеннолетние пользователи «ВКонтакте» с российским гражданством, они должны предоставить паспортные данные, информацию о работе и доходах, а также адрес проживания.
Вносить платежи можно через личный кабинет в VK Pay. Банк не будет взимать проценты, если вернуть деньги в течение четырёх месяцев. Рассрочку можно продлить, уменьшив ежемесячный платёж, на полгода или 10 месяцев, но в первом случае за услугу нужно доплатить 15% от невыплаченной суммы, во втором — 25%.
Как утверждает «ВКонтакте», пользователям VK Pay доступно более 12 миллионов товаров. Платформа добавила, что в будущем позволит принимать оплату в рассрочку не только партнёрам, но и магазинам, которые продают свои товары через соцсеть.
За голоса
Нелепый рак
О, как раз переведу все свои бонусы спасибо от Сбера в голоса на первый платеж.
Только квартира без стен будет
Нелепый рак
Если тебе нужен будет говно-frontend страницы - обращайся. Как раз недавно закончил курсы молодого веб-программиста от GeekBrains.
А курсы пердуна веб-погромиста есть?
То есть Warface тебя устравивает?
Многие Петя
Да, с пацанами после вебинара ГикБрейнс на pvе-приключение собраться - разве может быть круче?
Прально. Нам же мало 15 трлн. задолженности россиян по кредитам.
А ещё там...
негров...?
На руках носят!
Только там население в 7 раз больше..
США - свердержава, развитая страна со стабильной экономикой, её эмитируемая валюта это мировой стандарт для сбережений и денежного оборота, крупнейшая ВВП мира (ещё Китай), а армия #1 в мире. Могут себе позволить.
Это всего 15% ВВП. В Польше под 40%, а в Китае 60%, в развитых странах под 90%
Встречный рак
чтобы было проще за репост посадить
А ты хочешь чтобы русские иваны набрали рассрочек на 300к и не отдавали?
Home Credit Bank 👍