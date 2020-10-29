Партнёром стал Home Credit Bank — в рассрочку можно взять до 300 тысяч рублей.

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«ВКонтакте» в партнёрстве с Home Credit Bank запустила рассрочку через платёжную систему VK Pay, сообщает пресс-служба соцсети. Как утверждает компания, это первая рассрочка в России, которую можно оформлять и погашать через соцсеть.

Новая функция позволит оплачивать в рассрочку товары и услуги внутри VK, в мини-приложении AliExpress во «ВКонтакте», а также на сайтах магазинов партнёров, среди которых «Связной», Капсула, Warface и GeekBrains. Оформить рассрочку могут только совершеннолетние пользователи «ВКонтакте» с российским гражданством, они должны предоставить паспортные данные, информацию о работе и доходах, а также адрес проживания.

Вносить платежи можно через личный кабинет в VK Pay. Банк не будет взимать проценты, если вернуть деньги в течение четырёх месяцев. Рассрочку можно продлить, уменьшив ежемесячный платёж, на полгода или 10 месяцев, но в первом случае за услугу нужно доплатить 15% от невыплаченной суммы, во втором — 25%.