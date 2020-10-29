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Алексей Боржонов
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«ВКонтакте» запустила рассрочку через VK Pay — процентов не будет, если вернуть деньги за четыре месяца Материал редакции

Партнёром стал Home Credit Bank — в рассрочку можно взять до 300 тысяч рублей.

43 комментария
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«ВКонтакте» в партнёрстве с Home Credit Bank запустила рассрочку через платёжную систему VK Pay, сообщает пресс-служба соцсети. Как утверждает компания, это первая рассрочка в России, которую можно оформлять и погашать через соцсеть.

Новая функция позволит оплачивать в рассрочку товары и услуги внутри VK, в мини-приложении AliExpress во «ВКонтакте», а также на сайтах магазинов партнёров, среди которых «Связной», Капсула, Warface и GeekBrains. Оформить рассрочку могут только совершеннолетние пользователи «ВКонтакте» с российским гражданством, они должны предоставить паспортные данные, информацию о работе и доходах, а также адрес проживания.

Вносить платежи можно через личный кабинет в VK Pay. Банк не будет взимать проценты, если вернуть деньги в течение четырёх месяцев. Рассрочку можно продлить, уменьшив ежемесячный платёж, на полгода или 10 месяцев, но в первом случае за услугу нужно доплатить 15% от невыплаченной суммы, во втором — 25%.

Как утверждает «ВКонтакте», пользователям VK Pay доступно более 12 миллионов товаров. Платформа добавила, что в будущем позволит принимать оплату в рассрочку не только партнёрам, но и магазинам, которые продают свои товары через соцсеть.

#новости #вконтакте #деньги

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43 комментария
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Нелепый рак

17

А можно уже ипотеку взять через ВК? А то очень нужно.

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Атлант поправил плечи

Нелепый
8

За голоса

Ответить

Нелепый рак

Атлант
2

О, как раз переведу все свои бонусы спасибо от Сбера в голоса на первый платеж.

Ответить

Алексей Селезнев

Нелепый
3

Только квартира без стен будет 

Ответить

AZP

Алексей
0

И без крыши

Ответить

Принудительный лолипоп

AZP
1

Без квартиры. Потому что в недострое жить нельзя. А подрядчик сбежал с деньгами. Обращайтесь к нему, мы здесь не причём. Уходите иначе сейчас охрану вызовем. ОХРААНААА

Ответить

Многие Петя

10

GeekBrains

Ну всё Комитет, твоя песенка спета, готовься, через четыре месяца я напогромирую лучшую соцсеть.

Ответить

Нелепый рак

Многие
7

Если тебе нужен будет говно-frontend страницы - обращайся. Как раз недавно закончил курсы молодого веб-программиста от GeekBrains.

Ответить

Pa Chu

Нелепый
0

как насчет backend?

Ответить

Нелепый рак

Pa
2

Этим @NATO Liberator Soldier займётся.

Ответить

Kir Kirsky

Нелепый
0

А курсы пердуна веб-погромиста есть?

Ответить

Принудительный лолипоп

Kir
0

Лебедев ты где? 

Ответить

Паша Красников

Многие
0

То есть Warface тебя устравивает?

Ответить

Многие Петя

Паша
0

Да, с пацанами после вебинара ГикБрейнс на pvе-приключение собраться - разве может быть круче?

Ответить

Leha Shum

Многие
0

Лучше качать организаторские способности))

Ответить

Многие Петя

Leha
0

Я начальник дворников

Ответить

Роман Трусов

6

Прально. Нам же мало 15 трлн. задолженности россиян по кредитам.

Ответить

Maxim Lim

Роман
1

В США народ должен 14 трлн, но долларов) 

Ответить

Roman Golovin

Maxim
1

А ещё там...

Ответить

NightmareZ

Roman
3

негров...?

Ответить

Sloy Pyli

NightmareZ
0

На руках носят!

Ответить

Сергей Сергеев

Sloy
0

куда?

Ответить

Принудительный

Сергей
0

На тот свет

Ответить

Морфей Македонский

Maxim
0

Только там население в 7 раз больше.. 

Ответить

Ivan

Морфей
1

для кении и колумбии.

население сша 330 млн.

Ответить

Kir Kirsky

Maxim
1

США - свердержава, развитая страна со стабильной экономикой, её эмитируемая валюта это мировой стандарт для сбережений и денежного оборота, крупнейшая ВВП мира (ещё Китай), а армия #1 в мире. Могут себе позволить.

Ответить

Принудительный лолипоп

Kir
0

Всплакнул от гордости. 

Ответить

Паша Красников

Maxim
0

Фишка в том, что в США принято отдавать долги.

Ответить

Danila Romanov

Роман
0

Это всего 15% ВВП. В Польше под 40%, а в Китае 60%, в развитых странах под 90%

Ответить

Финский Женя

4

 они должны предоставить паспортные данные, информацию о работе и доходах, а также адрес проживания

Ну и смысл тогда, если всё это нужно делать и в остальных магазинах?

Ответить

Встречный рак

Финский
3

чтобы было проще за репост посадить

Ответить

Нелепый рак

Встречный
0

Пройдёмте в отделение, молодой человек.

Ответить

Макс Романенко

Финский
2

А ты хочешь чтобы русские иваны набрали рассрочек на 300к и не отдавали?

Ответить

Нелепый рак

Макс
1

*где-то плачет один русский Иван*

Ответить

Паша Красников

Нелепый
0

*где-то плачет один русский коллектор*

Ответить

Нелепый рак

Паша
1

*где-то плачет один русский коллектор-Иван*

Ответить

Ivan

Макс
0

300к маловато как-то.

Ответить

Паша Красников

1
Ответить

Argumenta Ambigua

0

Home Credit Bank 👍

Ответить

Morgan

Argumenta
0

Ну а что, лучше чем какая-нибудь МФО как например в Яндекс.Кассе

Ответить

Принудительный лолипоп

Argumenta
0

Blue Credit Bank Alc. 

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Sergey Volkov

0

класс.

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Принудительный лолипоп

0

Теперь у вк еще будет доступ к твоей кредитной истории. 

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