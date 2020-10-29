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Ольга Щербинина
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Против жительницы Екатеринбурга возбудили дело за паблик для знакомств ЛГБТ+ людей во «ВКонтакте» Материал редакции

Девушку обвиняют в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

78 комментариев
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Против 20-летней жительницы Екатеринбурга возбудили административное дело за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», сообщает It's My City со ссылкой на протокол. Это первое подобное дело в Екатеринбурге, отмечает издание.

Девушка вела во «ВКонтакте» паблик для знакомств под названием «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург». Разместить анкету мог любой желающий. На момент написания новости сообщество, в котором состояли 336 участников, удалили.

В протоколе говорится, что с 24 августа 2014 года до 6 июля 2020 года администратор паблика размещала там анкеты несовершеннолетних. Указывается, что этим она распространяла информацию, «направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок» и «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

«Для меня пропаганда — это призыв. Призыв в паблике, где люди искали друзей и новое общение?.. Не было никакого призыва и близко. Если существование ЛГБТ — это призыв, то я уже не знаю. А, видимо, это так и есть. Буду бороться. За себя и в принципе за ощущение справедливости», — написала девушка в инстаграме.

Адвокат Анна Плюснина рассказала, что обвиняемую вызвали в полицию два раза: в конце июля и 28 октября. Сейчас административный протокол отправили в суд, который предположительно состоится на следующей неделе. По статье 6.21 п. 2 КоАП девушке грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

#новости #регионы #лгбт

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но есть и хорошие новости?
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78 комментариев
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Весёлый Хамелеон

36

искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений

Это же самый настоящий фашизм

Ответить

NightmareZ

Весёлый
10

В России фашизм? Да ну, быть такого не может.
Интересно, когда этот простой факт до самых тупых уже дойдёт.

Ответить

ouxen

Весёлый
–1

Что такое фашизм

Ответить

alexferman

ouxen
1

Это небо

Ответить

bor_vn

alexferman
0

Но небо же голубое!

Ответить

Дмитрий Алексеевич

alexferman
0

Плачущее небо под ногами?

Ответить

Нелепый рак

12

Когда TJ уже закроют? У нас же тут рассадник ЛГБТ.

Ответить

# realfiddy

Нелепый
4

Для начала закрой свой ротик.

Ответить

Заработный торшер

#
17

А ты наоборот - открой!

Ответить

Нелепый рак

Заработный
1

А ты свою штуку обратно в штаны засунь.

Ответить

# realfiddy

Нелепый
0

Это клитор называется.

Ответить

Нелепый рак

#
1

Фу, противно.

Ответить

Московский

Нелепый
0

Соленый?

Ответить

умный человек

Московс…
1

Малосольный

Ответить

AZP

Нелепый
0

Конечно, сладенький мой, скоро закроют.

Ответить

Нелепый рак

AZP
0

*чмок*

Ответить

AZP

Нелепый
1

*пишет заявление*

Ответить

Нелепый рак

AZP
1

*пишет заявление в ответ*

Ответить

alexferman

Нелепый
5

Эталонные пидоры

Ответить

Sol

15

«искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений»
То есть они официально хотят сказать что гетерастические свиньи, зачастую пропитые, вонючие и грязные, которые позволяют себе сосаться и ебаться на улицах и являются основным источником насилия в семье и брошенных детей, в очередной раз мнят себя выше остальных?
Очередному проявлению фашизма от гетерасов уже не удивляешься.

Ответить

Сергей Васильев

Sol
1

обвинять в фашизме фашистской риторикой

Высоко.

Ответить

Могучая Веточка

12

сообщество, в котором состояли 336 участников

бля, такое чувство, что это просто какие-то личные враги решили девушке насолить

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Могучая
0

Для местного паблоса весьма прилично, тем более с "лгбт" в названии

Ответить

Могучая Веточка

Вольдемаръ
0

Дак Екб же миллионник

Ответить

Принудительный лолипоп

Могучая
1

Был, после появления лгбт там население пару сотен

Ответить

FOX

Могучая
0

нет, просто палочная система, сидят и выискивают по словосочетанию 

Ответить

Дорожный завод

7

Стерпят ли русские подобный беспредел? Вопрос риторический, потому что ответ на него всем очевиден....

Ответить

Joseph Knecht

Дорожный
4

Да большинство будут рады, что шо наказали этих содомитов. Они СПИД разносят же воздушно-капельным путем и проверяют гетеросексуальность на прочность

Ответить

Атлант поправил плечи

Дорожный
3

В этом случае вопрос бесполезен не только в контексте "Терпеть или не терпеть" (всегда терпеть), в данном случае вопрос терпения никак не рассматривается. В этом случае идет искреннее одобрение со стороны большинства действий официальных органов 

Ответить

Ленинский блик

8

2020

всё ещё использовать вконтакте

Ответить

Нравственный каякер

–17

Вообще-то справедливо.
Все сервисы знакомств ограничивают размещение анкет несовершеннолетних, но в 20 лет законы не писаны же, очевидно.

Ответить

Нравственный каякер

Нравственный
2

Вопрос к минусующим, считаете что можно размещать анкеты несовершеннолетних?

Ответить

эпатажный Мишель

Нравственный
16

а почему нет? я свои 13-16 лет так и знакомился с девчонками вконтактике, получал опыт общения с противоположным полом. В контексте ЛГБТ-ребят считаю такие движухи еще более важными, потому что им коннектиться в миллион раз сложнее чем остальным.

Ответить

Нравственный каякер

эпатажный
–8

Что за формулировка "а почему бы и нет" в контексте нарушений? 
А почему бы и не организовать финансовую пирамиду, все же прозрачно, приводишь людей, получаешь деньги, а они приводят своих людей и тоже получают деньги, все честно.

Ещё раз, такого рода паблик - открытая База данных для, например, педофилов.

Ответить

панксексуал

Нравственный
11

В ВК десятки пабликов для знакомств, среди которых публикуются анкеты несовершеннолетних. Приложения вроде ДругВокруг и прочие — вообще рай для педофилов. Их создателей и админов пабликов для знакомств ВК не закрывают. Но как только речь заходит об ЛГБТ, некоторые лица вдруг начинают переживать о детях.

Хотя ЛГБТ детям как раз нужна поддержка и единомышленники. Непонятно, почему некоторых лиц забота о детях не интересует, когда их социальная жизнь вписывается в рамки гетеронормативности. Просто тайна вселенская.

Ответить

Нравственный

панксек…
–2

Ну вот это и плохо, что не блокируют такие паблики, вне зависимости от ЛГБТ это или нет.

Ответить

Semyon

Нравств…
2

Несовершеннолетние не имеют права знакомиться? Ты как-то лихо завернул. 

Ответить

Нравственный

Semyon
–1

Это ты как-то лихо завернул мои слова. Я против открытых пабликов/сервисов для знакомств с анкетами несовершеннолетних, а не против знакомств.

Ответить

Semyon

Нравств…
3

ВКонтакте сам по себе огромный открытый паблик с анкетами несовершеннолетних. Предлагаю запретить.

Ответить

Нравственный

Semyon
–1

Это хороший вопрос с юридической точки зрения. Я не знаю как именно все организованно в этом ключе в ВК, но помнится читал про детскую соцсети и какие там геморойные юридические и технические регламенты (приватность, модерации и вот это вот все).

Ответить

alexferman

Нравств…
0

Твои сообщения - отличный пример логики педоистеричек, серьёзно

Ответить

Нравственный

alexfer…
0

Ну и ладно

Ответить

эпатажный Мишель

Нравственный
2

под эгидой борьбы с терроризмом/педофилами/жидомасонами можно, при желании, запретить вообще все что угодно. уж сейчас несовершеннолетним вообще не проблема созвониться перед встречей, например, благо способов это сделать миллион. но проще же просто взять и запретить не разбираясь, да?

Ответить

Нравственный

эпатажн…
0

И что, теперь не бороться с педофилами, террористами и жидомасонами?
И чем созвон поможет? Или если несовершеннолетний добровольно пойдет на свидание с педофилом, то норм?

Ответить

эпатажный Мишель

Нравств…
1

бороться, но не обязательно для этого усложнять жизнь всем вокруг. можно придумать способы как обезопасить знакомящихся друг с другом детей, но для этого же надо вникать в проблему, что-то придумывать, разрабатывать. зачем, если можно просто взять и запретить, так?
очевидно, что когда два человека знакомятся в сети, то перед встречей они какое-то время общаются друг с другом, ищут общие интересы, с появлением кучи соцсетей делать это безопасно просто как никогда.
И чем созвон поможет?

тем, что я буду знать с кем иду на встречу, наверное. конечно же можно придумать вариант, при котором условная девчонка будет в сговоре с педофилом и играть роль наживки но мне такой вариант кажется не настолько вероятным, чтобы что-то закрывать/запрещать.

Ответить

Нравственный

эпатажн…
0

Ну давай теперь уберем рамки и сканеры в аэропортах, а государство придумает как обезопасить каждого пассажира иным способом.

тем, что я буду знать с кем иду на встречу

Ты не понял, педофила не обязательно тебя тюкнуть по голове дубиной. Дети разные бывают, многие подвержены (в виду того, что не окончательно сформировались) психологическому воздействию. Смотрел документалку "Избави от лукавого" про священника, который совратил более 50, если я правильно помню, детей и ему для этого не нужно было применять физическую силу.

Ответить

Semyon

Нравств…
0

 Ну давай теперь уберем рамки и сканеры в аэропортах

Давно пора. Театр безопасности не работает. 

Ответить

Нравственный

Semyon
0

Ты рассматривает эти меры безопасности как единственные, в то время как они являются частью комплекса.

Ответить

эпатажный Мишель

Нравств…
0

ты сейчас передергиваешь, потому что рамки и сканеры в аэропорте не препятствуют моему попаданию в самолет, если у меня при себе нет ничего запрещенного. 
после 11 сентября никто не запрещал аэропорты и самолеты, люди придумали службы безопасности и методы выявления террористов. почему то же самое, но, естественно, в меньших масштабах нельзя применить и к знакомствам в сети? выше я писал о необходимости разработки алгоритмов/правил вместо тупого запрета.
несформированный ребенок в сети - ответственность родителей, а не государства. да и вообще я, если честно, против создания 100% стерильного пространства для подростков. потому что реальный мир может оказаться намного жестче, чем им казалось, что как раз приведет к большим проблемам в жизни годам к 20.

Ответить

Дорожный завод

Нравственный
0

@alexferman УВЕДОМЛЕНИЕ

Ответить

Могучая Веточка

Нравственный
8

Ваще ВК в принципе никак строго не отслеживает возраст пользователей, а в тексте вообще сказано
разместить анкету мог любой желающий

А как бы возраст далеко не каждый на своей странице указывает, чтобы даже так проверять, или указывает неверно
Да и как бы почему бы несовершеннолетним не знакомиться в интернете? В чём проблема-то? Или им только в шкилах своих друзей искать?

Ответить

Нравственный каякер

Могучая
–3

Начнем с того, что это был паблик не для знакомств радиолюбителей или кулинаров, а знакомства ЛГБТ, что указано непосредственно в название самого паблика. Относительно несовершеннолетних и ЛГБТ у нас достаточно строгие законы, которые и были нарушены. Такого рода паблик является неплохой открытой БД для ЛГБТ педофила.

Ответить

Могучая Веточка

Нравственный
6

По сути просто на площадке много людей в одном сообществе заявили о своей ориентации (не призывая к ней) и хотели найти себе подобных. В чём тут пропаганда? Запреты таких сообществ как бы вполне явно ущемляют права как ЛГБТ-представителей, так и несовершеннолетних. Они после такого только больше начнут себя чувствовать "ненормальными", что и без того часто случается с подростками.

Ответить

FOX

Нравственный
5

знакомство = секс?
в чем проблема знакомится несовершеннолетним? 

Ответить

alexferman

Нравственный
1

Нужно

Ответить

Нравственный каякер

alexferman
3

Ты заинтересованное лицо, твой ответ не считается

Ответить

alexferman

Нравственный
0

Что за предвзятость

Ответить

Нравственный

alexfer…
0

Йа так скОзал!

Ответить

NightmareZ

Нравственный
0

 Вопрос к минусующим, считаете что можно размещать анкеты несовершеннолетних?

Почему ебаться несовершеннолетним по закону можно, а знакомиться нельзя?

Ответить

Нравственный каякер

NightmareZ
0

Нет запрета на знакомства.

Ответить

NightmareZ

Нравственный
0

В наш век запретить пользоваться для знакомства Интернет — то же самое, что запретить, собственно, знакомства.

Ответить

Нравственный

Nightma…
0

Такого запрета нет

Ответить

NightmareZ

Нравств…
0

Блядь, а на что запрет?

Ответить

Нравственный

Nightma…
0

Зайди в тиндер и попробуй зарегистрироваться 12 летней тяночкой.

Ответить

NightmareZ

Нравств…
0

А что, тиндер - оплот благоразумия и равноправия?
Очередная отсылка к: а в штатах негров личнуют.

Ответить

Нравственный

Nightma…
0

А, ну то есть открытая база анкет несовершеннолетних - это для тебя норм, я правильно понимаю?

Ответить

Semyon Bochkaryov

Нравственный
1

Вообще-то, нет. Даже по букве закона, запрещена пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних, а что пропагандировал паблик знакомств?

Ответить

Московский

1

Климов накатал заяву?

Ответить

Заработный торшер

Московский
2

Познакомился через паблик с некрасивым парнем?

Ответить

Анальное Сало

Заработный
0

С парнем, который был девушкой

Ответить

умный человек

2

Это ЛГБТ++, я программист

Ответить

Zero-one-one

0

Всё правильно. Можно совокуплять только в одну дырку

Ответить

панксексуал

Zero-one-one
5

ждём запрета минетов и анала с женщиной

Ответить

Zero-one-one

панксексуал
1

Я тоже жду, вдруг кишки из ануса вывалятся. Минет нужно оставить. Это православно. Да 

Ответить

Denis Denis

1

Никаких притеснений меньшинств, твердо и четко!

Ответить

A big purple banana 🍆

1

Похуй на даунов, все еще сидящих в вк

Ответить

Принудительный лолипоп

0

Лгбт

Ответить

Классический чайник

0

«направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок» и «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

А ведь по конституции запрещена дискриминация 

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