Против жительницы Екатеринбурга возбудили дело за паблик для знакомств ЛГБТ+ людей во «ВКонтакте» Материал редакции
Девушку обвиняют в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
Против 20-летней жительницы Екатеринбурга возбудили административное дело за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», сообщает It's My City со ссылкой на протокол. Это первое подобное дело в Екатеринбурге, отмечает издание.
Девушка вела во «ВКонтакте» паблик для знакомств под названием «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург». Разместить анкету мог любой желающий. На момент написания новости сообщество, в котором состояли 336 участников, удалили.
В протоколе говорится, что с 24 августа 2014 года до 6 июля 2020 года администратор паблика размещала там анкеты несовершеннолетних. Указывается, что этим она распространяла информацию, «направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок» и «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».
«Для меня пропаганда — это призыв. Призыв в паблике, где люди искали друзей и новое общение?.. Не было никакого призыва и близко. Если существование ЛГБТ — это призыв, то я уже не знаю. А, видимо, это так и есть. Буду бороться. За себя и в принципе за ощущение справедливости», — написала девушка в инстаграме.
Адвокат Анна Плюснина рассказала, что обвиняемую вызвали в полицию два раза: в конце июля и 28 октября. Сейчас административный протокол отправили в суд, который предположительно состоится на следующей неделе. По статье 6.21 п. 2 КоАП девушке грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений
Это же самый настоящий фашизм
В России фашизм? Да ну, быть такого не может.
Интересно, когда этот простой факт до самых тупых уже дойдёт.
Это небо
Для начала закрой свой ротик.
Заработный торшер
А ты наоборот - открой!
Нелепый рак
А ты свою штуку обратно в штаны засунь.
Это клитор называется.
Нелепый рак
Фу, противно.
«искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений»
То есть они официально хотят сказать что гетерастические свиньи, зачастую пропитые, вонючие и грязные, которые позволяют себе сосаться и ебаться на улицах и являются основным источником насилия в семье и брошенных детей, в очередной раз мнят себя выше остальных?
Очередному проявлению фашизма от гетерасов уже не удивляешься.
сообщество, в котором состояли 336 участников
бля, такое чувство, что это просто какие-то личные враги решили девушке насолить
Для местного паблоса весьма прилично, тем более с "лгбт" в названии
Дак Екб же миллионник
Да большинство будут рады, что шо наказали этих содомитов. Они СПИД разносят же воздушно-капельным путем и проверяют гетеросексуальность на прочность
В этом случае вопрос бесполезен не только в контексте "Терпеть или не терпеть" (всегда терпеть), в данном случае вопрос терпения никак не рассматривается. В этом случае идет искреннее одобрение со стороны большинства действий официальных органов
Нравственный каякер
Вопрос к минусующим, считаете что можно размещать анкеты несовершеннолетних?
а почему нет? я свои 13-16 лет так и знакомился с девчонками вконтактике, получал опыт общения с противоположным полом. В контексте ЛГБТ-ребят считаю такие движухи еще более важными, потому что им коннектиться в миллион раз сложнее чем остальным.
Нравственный каякер
Что за формулировка "а почему бы и нет" в контексте нарушений?
А почему бы и не организовать финансовую пирамиду, все же прозрачно, приводишь людей, получаешь деньги, а они приводят своих людей и тоже получают деньги, все честно.
Ещё раз, такого рода паблик - открытая База данных для, например, педофилов.
В ВК десятки пабликов для знакомств, среди которых публикуются анкеты несовершеннолетних. Приложения вроде ДругВокруг и прочие — вообще рай для педофилов. Их создателей и админов пабликов для знакомств ВК не закрывают. Но как только речь заходит об ЛГБТ, некоторые лица вдруг начинают переживать о детях.
Хотя ЛГБТ детям как раз нужна поддержка и единомышленники. Непонятно, почему некоторых лиц забота о детях не интересует, когда их социальная жизнь вписывается в рамки гетеронормативности. Просто тайна вселенская.
Нравственный
Ну вот это и плохо, что не блокируют такие паблики, вне зависимости от ЛГБТ это или нет.
Это ты как-то лихо завернул мои слова. Я против открытых пабликов/сервисов для знакомств с анкетами несовершеннолетних, а не против знакомств.
Это хороший вопрос с юридической точки зрения. Я не знаю как именно все организованно в этом ключе в ВК, но помнится читал про детскую соцсети и какие там геморойные юридические и технические регламенты (приватность, модерации и вот это вот все).
Твои сообщения - отличный пример логики педоистеричек, серьёзно
под эгидой борьбы с терроризмом/педофилами/жидомасонами можно, при желании, запретить вообще все что угодно. уж сейчас несовершеннолетним вообще не проблема созвониться перед встречей, например, благо способов это сделать миллион. но проще же просто взять и запретить не разбираясь, да?
И что, теперь не бороться с педофилами, террористами и жидомасонами?
И чем созвон поможет? Или если несовершеннолетний добровольно пойдет на свидание с педофилом, то норм?
бороться, но не обязательно для этого усложнять жизнь всем вокруг. можно придумать способы как обезопасить знакомящихся друг с другом детей, но для этого же надо вникать в проблему, что-то придумывать, разрабатывать. зачем, если можно просто взять и запретить, так?
очевидно, что когда два человека знакомятся в сети, то перед встречей они какое-то время общаются друг с другом, ищут общие интересы, с появлением кучи соцсетей делать это безопасно просто как никогда.
И чем созвон поможет?
тем, что я буду знать с кем иду на встречу, наверное. конечно же можно придумать вариант, при котором условная девчонка будет в сговоре с педофилом и играть роль наживки но мне такой вариант кажется не настолько вероятным, чтобы что-то закрывать/запрещать.
Ну давай теперь уберем рамки и сканеры в аэропортах, а государство придумает как обезопасить каждого пассажира иным способом.
тем, что я буду знать с кем иду на встречу
Ты не понял, педофила не обязательно тебя тюкнуть по голове дубиной. Дети разные бывают, многие подвержены (в виду того, что не окончательно сформировались) психологическому воздействию. Смотрел документалку "Избави от лукавого" про священника, который совратил более 50, если я правильно помню, детей и ему для этого не нужно было применять физическую силу.
Ты рассматривает эти меры безопасности как единственные, в то время как они являются частью комплекса.
ты сейчас передергиваешь, потому что рамки и сканеры в аэропорте не препятствуют моему попаданию в самолет, если у меня при себе нет ничего запрещенного.
после 11 сентября никто не запрещал аэропорты и самолеты, люди придумали службы безопасности и методы выявления террористов. почему то же самое, но, естественно, в меньших масштабах нельзя применить и к знакомствам в сети? выше я писал о необходимости разработки алгоритмов/правил вместо тупого запрета.
несформированный ребенок в сети - ответственность родителей, а не государства. да и вообще я, если честно, против создания 100% стерильного пространства для подростков. потому что реальный мир может оказаться намного жестче, чем им казалось, что как раз приведет к большим проблемам в жизни годам к 20.
Ваще ВК в принципе никак строго не отслеживает возраст пользователей, а в тексте вообще сказано
разместить анкету мог любой желающий
А как бы возраст далеко не каждый на своей странице указывает, чтобы даже так проверять, или указывает неверно
Да и как бы почему бы несовершеннолетним не знакомиться в интернете? В чём проблема-то? Или им только в шкилах своих друзей искать?
Нравственный каякер
Начнем с того, что это был паблик не для знакомств радиолюбителей или кулинаров, а знакомства ЛГБТ, что указано непосредственно в название самого паблика. Относительно несовершеннолетних и ЛГБТ у нас достаточно строгие законы, которые и были нарушены. Такого рода паблик является неплохой открытой БД для ЛГБТ педофила.
По сути просто на площадке много людей в одном сообществе заявили о своей ориентации (не призывая к ней) и хотели найти себе подобных. В чём тут пропаганда? Запреты таких сообществ как бы вполне явно ущемляют права как ЛГБТ-представителей, так и несовершеннолетних. Они после такого только больше начнут себя чувствовать "ненормальными", что и без того часто случается с подростками.
Нужно
Нравственный каякер
Ты заинтересованное лицо, твой ответ не считается
Что за предвзятость
Вопрос к минусующим, считаете что можно размещать анкеты несовершеннолетних?
Почему ебаться несовершеннолетним по закону можно, а знакомиться нельзя?
Нравственный каякер
Нет запрета на знакомства.
В наш век запретить пользоваться для знакомства Интернет — то же самое, что запретить, собственно, знакомства.
Такого запрета нет
Блядь, а на что запрет?
Зайди в тиндер и попробуй зарегистрироваться 12 летней тяночкой.
А что, тиндер - оплот благоразумия и равноправия?
Очередная отсылка к: а в штатах негров личнуют.
А, ну то есть открытая база анкет несовершеннолетних - это для тебя норм, я правильно понимаю?
Вообще-то, нет. Даже по букве закона, запрещена пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних, а что пропагандировал паблик знакомств?
Климов накатал заяву?
Заработный торшер
Познакомился через паблик с некрасивым парнем?
Всё правильно. Можно совокуплять только в одну дырку
ждём запрета минетов и анала с женщиной
Я тоже жду, вдруг кишки из ануса вывалятся. Минет нужно оставить. Это православно. Да