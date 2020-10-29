Девушку обвиняют в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

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Против 20-летней жительницы Екатеринбурга возбудили административное дело за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», сообщает It's My City со ссылкой на протокол. Это первое подобное дело в Екатеринбурге, отмечает издание.

Девушка вела во «ВКонтакте» паблик для знакомств под названием «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург». Разместить анкету мог любой желающий. На момент написания новости сообщество, в котором состояли 336 участников, удалили.

В протоколе говорится, что с 24 августа 2014 года до 6 июля 2020 года администратор паблика размещала там анкеты несовершеннолетних. Указывается, что этим она распространяла информацию, «направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок» и «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

«Для меня пропаганда — это призыв. Призыв в паблике, где люди искали друзей и новое общение?.. Не было никакого призыва и близко. Если существование ЛГБТ — это призыв, то я уже не знаю. А, видимо, это так и есть. Буду бороться. За себя и в принципе за ощущение справедливости», — написала девушка в инстаграме.

Адвокат Анна Плюснина рассказала, что обвиняемую вызвали в полицию два раза: в конце июля и 28 октября. Сейчас административный протокол отправили в суд, который предположительно состоится на следующей неделе. По статье 6.21 п. 2 КоАП девушке грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.