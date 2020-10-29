Президент всё же ответил на вопрос о деньгах, но начал с отношения к ЛГБТ.

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29 октября Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме «Россия зовёт!». Там ему задали вопрос о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Мартин Вишневский, представившийся старшим портфельным управляющим неназванной компании из Лондона, спросил Путина о необходимости Банка России реагировать «на более необычную денежно-кредитную политику, на нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики, чем те, что существуют сегодня».

В ответ Путин заявил, что Россия «с определённой осторожностью, но пониманием относится вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам».

Что касается нетрадиционных методов регулирования. Ну, вы знаете, мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, ну, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят. Владимир Путин

После этого президент России всё же ответил на вопрос о нетрадиционных методах денежной политики. Он считает, что в банковской сфере такие методы могут быть хороши. По его мнению, пока не ясно, подходят ли они для России. Он напомнил, что многие центральные банки скупают правительственные облигации. Путин считает это востребованным там, «где явно дефицит ресурсов для развития».

Это не первый раз, когда Путин заявляет, что «нетрадиционные браки детей не производят». В 2013 году этой же фразой он ответил на вопрос об ущемлении в России ЛГБТ. В России запрещены однополые браки, а поправки 2020 года к Конституции закрепили там положение о том, брак это союз мужчины и женщины.