Путина спросили о нетрадиционных методах денежной политики. Он ответил, что «нетрадиционные браки детей не производят» Материал редакции
Президент всё же ответил на вопрос о деньгах, но начал с отношения к ЛГБТ.
29 октября Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме «Россия зовёт!». Там ему задали вопрос о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Мартин Вишневский, представившийся старшим портфельным управляющим неназванной компании из Лондона, спросил Путина о необходимости Банка России реагировать «на более необычную денежно-кредитную политику, на нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики, чем те, что существуют сегодня».
В ответ Путин заявил, что Россия «с определённой осторожностью, но пониманием относится вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам».
После этого президент России всё же ответил на вопрос о нетрадиционных методах денежной политики. Он считает, что в банковской сфере такие методы могут быть хороши. По его мнению, пока не ясно, подходят ли они для России. Он напомнил, что многие центральные банки скупают правительственные облигации. Путин считает это востребованным там, «где явно дефицит ресурсов для развития».
Это не первый раз, когда Путин заявляет, что «нетрадиционные браки детей не производят». В 2013 году этой же фразой он ответил на вопрос об ущемлении в России ЛГБТ. В России запрещены однополые браки, а поправки 2020 года к Конституции закрепили там положение о том, брак это союз мужчины и женщины.
Видимо геморрой
Путин: херово шутит
Холопы:
Хочешь сказать, что ты бы с каменным лицом сидел? Шутка слабовата, но улыбку вызывает ихмо.
Ты что, хочешь как америке? Там на эту тему нельзя шутить...
Классический чайник
Шутка тупая и неоправданная
Впадлу мем рисовать, сравнивая не тупые шутки на тж и шутку путена
блять, да что за метафорки-то, а. бабушки, дедушки, браки
Почему редакцию это ебет? ТОлько потому что твиттеро дауны сгорели от этого?
Лучше вот
Старший фитиль
Компульсии прям
Думаешь страдает?
Бля, научите его в доту и КС, ему ж пиздец как скучно, может оттого и такой пиздец творит
Это неактуальное название лет 5, помню как тут на главной одни твитты были и рейтинг твиттерян.
Эх, скучаю по тебе настоящему, поломали тебя бедолагу
Скажи спасибо Цыплухину и его правилам.
А ты за Тарасом и Пашей скучаешь?
Кто это?
Тарас Вовк и Паша Поцелуев
Тарас тут сидит под другим именем, под каким не скажу. Нет не скучаю.
Откуда такая уверенность за Тараса
А Поцелуев тоже ушёл?
Деду в молодости отказал парень. С тех пор травма на всю жизнь.
Этим парнем был Виталий Милонов
Это же известная практика переговоров. Если не знаешь как ответить, дай себе время на размышление, расскажи о том, в чем шаришь, а потом выйдешь уже на тему вопроса. Секунд 30 выиграть можно нв раздумия так. Он ухватился за слово "нетрадиционный", ну а там пошло поехало...
Я понимаю, когда в школе или институте хихикают над словами "эбонитовая", "многочлен" или "гомо сапиенс". Но когда это начинает забавлять президента...
Покажите Путину ТЖ
Действительный дым
нетрадиционное СМИ
Действительный дым
@Настя Иванова традиционное?
Старший фитиль
Это был случайный дизлайк от нетрадиционного скроллинга
Был ли Путин до Путина?
Если до Путина не было ничего, то откуда тогда взялся Путин? А если Путин был всегда, то тогда почему его не было до него? И что тогда было до него если всегда был Путин? Применимо ли вообще понятно Путин ко времени, ведь вероятно и времени до Путина не было.
Все говорят о каком-то там Ельцине, Горбачеве и ТД. Но никто никогда их не видел на самом деле. А я привык верить в то что вижу. Я встал сутра и Путин мне помогает. Потому что Путин здесь, он в сердце он в душе. А все остальные они где? Нет их.
Ибо Путин это всегда.
Шах и мат, либерахи
Я, при всём своём сдержанном характере, испытал, как это говорится, испанский стыд.
И мне особо стыдно потому что у меня есть знакомая семейная пара, которые не могли иметь детей и несколько лет дружно лечились, чтобы у них получилось зачать и родить ребёнка.
Путин ответил, что «нетрадиционные браки детей не производят»
Поэтому и них с Димоном нет детей?
Всё правильно.
Геев нужно лечить
Расскажите почему у нас пиздец
Ну, вы знаете...Эээм.. Ну вот почему я об этом говорю? Как вы уже видели, смотрели.. да да. Эмм... Эти педики ха-ха-ха. А ещё Орлов постоянно в комментах. Так вот о чем это я... мммм, ага, следующий вопрос