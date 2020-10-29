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Артём Мазанов
3849

Путина спросили о нетрадиционных методах денежной политики. Он ответил, что «нетрадиционные браки детей не производят​» Материал редакции

Президент всё же ответил на вопрос о деньгах, но начал с отношения к ЛГБТ.

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29 октября Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме «Россия зовёт!». Там ему задали вопрос о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Мартин Вишневский, представившийся старшим портфельным управляющим неназванной компании из Лондона, спросил Путина о необходимости Банка России реагировать «на более необычную денежно-кредитную политику, на нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики, чем те, что существуют сегодня».

В ответ Путин заявил, что Россия «с определённой осторожностью, но пониманием относится вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам».

Что касается нетрадиционных методов регулирования. Ну, вы знаете, мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, ну, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят.

Владимир Путин

После этого президент России всё же ответил на вопрос о нетрадиционных методах денежной политики. Он считает, что в банковской сфере такие методы могут быть хороши. По его мнению, пока не ясно, подходят ли они для России. Он напомнил, что многие центральные банки скупают правительственные облигации. Путин считает это востребованным там, «где явно дефицит ресурсов для развития».

Это не первый раз, когда Путин заявляет, что «нетрадиционные браки детей не производят». В 2013 году этой же фразой он ответил на вопрос об ущемлении в России ЛГБТ. В России запрещены однополые браки, а поправки 2020 года к Конституции закрепили там положение о том, брак это союз мужчины и женщины.

#новости #путин

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80 комментариев
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Заработный торшер

85

У кого что болит, тот о том и говорит.

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Владимир Филатов

Заработный
7

Видимо геморрой

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Ваша Закладко

Владимир
0

да нет, усохли нейроны, уже даже пуюмор понятный не получается 

Ответить

Aleks Zinoviev

Заработный
5
Ответить

Tim Hansen

Aleks
0
Ответить

Нелепый рак

Заработный
0

Но он же ничего не говорил о Наваль...

Ответить

Человекоподобный кот

31

Дед таблетки

Ответить

the art of гепард

23

Путин: херово шутит
Холопы: 

Ответить

Alex Macher

the
–3

Хочешь сказать, что ты бы с каменным лицом сидел? Шутка слабовата, но улыбку вызывает ихмо.

Ты что, хочешь как америке? Там на эту тему нельзя шутить...

Ответить

Классический чайник

Alex
2

Шутка тупая и неоправданная 

Ответить

Alex Macher

Классический
0

Впадлу мем рисовать, сравнивая не тупые шутки на тж и шутку путена

Ответить

AZP

Alex
1

Я хочу, как в Америке.

Ответить

Alex Macher

AZP
0

Дак пеерзжай, будешь кайфовать от SJW на работе и в других местах. 

Ответить

Андрей Рядькин

Alex
0

на подписку нашутил бы?

Ответить

A big purple banana 🍆

the
0

Уже сделала фотку с показательным факом Пыне?

Ответить

Дмитрий Чернышов

A
0

Фотки вымагаешь? 🤔

Ответить

A big purple banana 🍆

the
0

Уже сделала фотку с показательным факом Пыне?

Ответить

the art of гепард

14

блять, да что за метафорки-то, а. бабушки, дедушки, браки

Ответить

FOX

the
8

"сладкие детишки"

Ответить

Litnikov Danil

FOX
0

Омномном

Ответить

A big purple banana 🍆

–3

Почему редакцию это ебет? ТОлько потому что твиттеро дауны сгорели от этого?

Ответить

A big purple banana 🍆

A
27

Лучше вот

Двач
Бункерный дал сбой
Ответить

Старший фитиль

A
11

Компульсии прям

Ответить

Litnikov Danil

Старший
0

Думаешь страдает?

Ответить

Ваша Закладко

Litnikov
0

под миксом каким-то. точно кобинашка

Ответить

Старший фитиль

Litnikov
0

Может кратковременный приступ

Ответить

Атлант поправил плечи

A
1

Смешное видео

Ответить

Litnikov Danil

A
2

Бля, научите его в доту и КС, ему ж пиздец как скучно, может оттого и такой пиздец творит

Ответить

GoodSanta

A
10

твиттеро дауны

Вы, видимо, не осведомлены, почему ТЖ называется ТЖ?

Ответить

Alex Macher

GoodSanta
1

Это неактуальное название лет 5, помню как тут на главной одни твитты были и рейтинг твиттерян.

Ответить

Пестрый цветок

10
Ответить

Атлант поправил плечи

Пестрый
0

Эх, скучаю по тебе настоящему, поломали тебя бедолагу 

Ответить

Пестрый цветок

Атлант
0

Скажи спасибо Цыплухину и его правилам.

Ответить

Атлант поправил плечи

Пестрый
0

А ты за Тарасом и Пашей скучаешь? 

Ответить

Пестрый цветок

Атлант
0

Кто это?

Ответить

Атлант поправил

Пестрый
0

Тарас Вовк и Паша Поцелуев 

Ответить

Пестрый цветок

Атлант
2

Тарас тут сидит под другим именем, под каким не скажу. Нет не скучаю.

Ответить

Атлант поправил

Пестрый
0

Откуда такая уверенность за Тараса 

Ответить

Пестрый цветок

Атлант
1

Нельзя просто так взять и уйти.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Атлант
0

А Поцелуев тоже ушёл?

Ответить

Атлант поправил

Semyon
0

Совсем редкий гость в комментариях 

Ответить

A big purple banana 🍆

Пестрый
0

Меглин, ты что? Листву скинул?

Ответить

A big purple banana 🍆

Пестрый
0

Меглин, ты что? Листву скинул?

Ответить

A big purple banana 🍆

Пестрый
0

Меглин, ты что? Листву скинул?

Ответить

AZP

9

Деду в молодости отказал парень. С тех пор травма на всю жизнь.

Ответить

alexferman

AZP
0

Этим парнем был Виталий Милонов

Ответить

alexferman

alexferman
11

Хотя не, этот бы не отказал

Ответить

Илья Ерохин

7

Это же известная практика переговоров. Если не знаешь как ответить, дай себе время на размышление, расскажи о том, в чем шаришь, а потом выйдешь уже на тему вопроса. Секунд 30 выиграть можно нв раздумия так. Он ухватился за слово "нетрадиционный", ну а там пошло поехало...

Ответить

Litnikov Danil

Илья
1

в чем шаришь

Кек

Ответить

Романелло Кивогенс

6

Я понимаю, когда в школе или институте хихикают над словами "эбонитовая", "многочлен" или "гомо сапиенс". Но когда это начинает забавлять президента... 

Ответить

Дитковский

1

Покажите Путину ТЖ

Ответить

Действительный дым

Дитковский
6

нетрадиционное СМИ

Ответить

GoodSanta

Действительный
13

Как известно, новостей на свет не производит

Ответить

Действительный дым

Действительный
0

@Настя Иванова традиционное?

Ответить

Старший фитиль

Действительный
5

Это был случайный дизлайк от нетрадиционного скроллинга

Ответить

Litnikov Danil

Старший
0

Традиционно поддерживаю, иногда сам случайно чо попало расставляю

Ответить

Мучительный звук

3

PRIVET VOLODINU

Ответить

Litnikov Danil

Мучительный
0

Ну а откуда по твоему набрался

Ответить

Родной калькулятор

3

Был ли Путин до Путина?
Если до Путина не было ничего, то откуда тогда взялся Путин? А если Путин был всегда, то тогда почему его не было до него? И что тогда было до него если всегда был Путин? Применимо ли вообще понятно Путин ко времени, ведь вероятно и времени до Путина не было.

Все говорят о каком-то там Ельцине, Горбачеве и ТД. Но никто никогда их не видел на самом деле. А я привык верить в то что вижу. Я встал сутра и Путин мне помогает. Потому что Путин здесь, он в сердце он в душе. А все остальные они где? Нет их.
Ибо Путин это всегда.
Шах и мат, либерахи

Ответить

Паша Красников

3

Я, при всём своём сдержанном характере, испытал, как это говорится, испанский стыд.

Ответить

Паша Красников

Паша
0

И мне особо стыдно потому что у меня есть знакомая семейная пара, которые не могли иметь детей и несколько лет дружно лечились, чтобы у них получилось зачать и родить ребёнка.

Ответить

Паша Красников

Паша
0

Чёт меня триггернуло.

Ответить

Константин Курасов

1

Путин ответил, что «нетрадиционные браки детей не производят​»

Поэтому и них с Димоном нет детей?

Ответить

Bad Mother Fucker

Константин
1

Не поэтому, они немолодые уже прост

Ответить

Бурный паркур

1

нетрадиционные браки детей не производят​

не производят детей - некому платить нологи - запретить геев

Ответить

Могучая Веточка

Бурный
0

очень традиционная система

Ответить

Дмитрий Зайцев

1

Когда по существу сказать нечего...

Ответить

Ленинский блик

1

Бедняга, вот же не повезло ему провести молодость в стране, где гейство было законом запрещено. Считай жизнь зря прожил дедушка. А щас-то поздно уже всё. Наверное у себя в бункере тихо напивается и плачет.

Ответить

Miracle Movies

1

Дед протек окончательно

Ответить

Сергей Воробьёв

1

Ебать какой шутник 

Ответить

Классический чайник

1

Да да) демография в пизде из-за геев 😌
А про экономику, социальную политику ни слова 

Ответить

Zero-one-one

0

Всё правильно. 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
1

Геев нужно лечить 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0

Европа из-за геев загнивает, одни муслимы уже живут там

Ответить

alexferman

0

Могут ли нетрадиционные браки плодить нологи?

Ответить

Конечный мангал

0

Какой шутник 

Ответить

Всякий татарин

0

Производство детей.
Импортозамещение не сработало. Нужен импорт

Ответить

Michael Petrov

0

..

Ответить

Rusty Nail

0

Расскажите почему у нас пиздец

Ну, вы знаете...Эээм.. Ну вот почему я об этом говорю? Как вы уже видели, смотрели.. да да. Эмм... Эти педики ха-ха-ха. А ещё Орлов постоянно в комментах. Так вот о чем это я... мммм, ага, следующий вопрос

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Abram Dikoy

0

помер від крінжа

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