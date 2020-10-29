Мэр Уфы умер от коронавируса Материал редакции
Ему был 61 год.
Умер руководитель администрации Уфы Ульфат Мустафин, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.
«Сегодня, 29 октября, после тяжёлой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и Covid-19», — сказал собеседник агентства.
Мустафину был 61 год. Он возглавил администрацию Уфы 29 октября 2018 года. До этого был заместителем гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
Опять не тот дед
Из мэров (увы, бывших), знаю только одного реального мужика — Ройзмана.
Типичный либеральчик, знает только тех кто активно срет в твиттере)
а такого?
https://www.instagram.com/ripavika/ https://t.co/9bczg76FIN
Не только в твиттере, но и в ТЖ.
Кстати, расскажи, чем же был хорош покойный? Был ли он нравственным человеком?
Реальный мужик, у которого сомнительное прошлое, кек.
Лень мне с тобой в полемику... извени.
Ещё бы. Десятки очевидных проёбов в биографии никуда не скрыть. С этим даже мало кто спорит из либералов.
А чё сначала плюс поставил, а потом на минус переключил через 5 мин? Не мог определиться?
Сразу пришлось пропеть коммент
Заработный торшер
А надо было дополнить
а если бы это был коммент с донатом, можно было бы написать "сразу пришлось пропить коммент" :)
Почему?
Тебя вывез в геленжик?
Вообще, вывод можно сделать такой: деньги не спасают от ковида. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
Ещё один так и не почувствовал, как жить на пенсию. Теперь любое заказное можно на вирус списывать.
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Минус единорос