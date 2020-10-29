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Ольга Щербинина
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Мэр Уфы умер от коронавируса Материал редакции

Ему был 61 год.

57 комментариев
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Ульфат Мустафин Фото пресс-службы Республики Башкортостан

Умер руководитель администрации Уфы Ульфат Мустафин, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.

«Сегодня, 29 октября, после тяжёлой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и Covid-19», — сказал собеседник агентства.

Мустафину был 61 год. Он возглавил администрацию Уфы 29 октября 2018 года. До этого был заместителем гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

#новости #covid19

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57 комментариев
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Tanqwer

18

Опять не тот дед

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awd

Tanqwer
0

дед, которого все ждут - в бункере.

Ответить

Tanqwer

awd
–1

дед мороз? 

Ответить

Принудительный лолипоп

Tanqwer
0

Диз за тупость

Ответить

Заработный торшер

1

Он реальный был мужик

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Заработный
5

Из мэров (увы, бывших), знаю только одного реального мужика — Ройзмана.

Ответить

Сергей Васильев

Ипполит
4

Типичный либеральчик, знает только тех кто активно срет в твиттере)

Ответить

Вова А.

Сергей
11
Ответить

Ипполит Воробьянинов

Вова
2
Ответить

Вова А.

Ипполит
0

Ройзманом на меня еще не быковали😻

Ответить

Ипполит

Вова
0

Владимир, ви антисемит?

Ответить

Вова А.

Ипполит
0

ну, когда мой друг, еврей, мне торчит деняг, временно становлюсь, а обычно нет

Ответить

Ипполит

Вова
1

Так вот вы какой оказывается....

Ответить

Вова А.

Ипполит
0

яннп - кто из них? их тут 4ро. или я фотограф? я океан? Или это море? Я солнце? я воздух? Я песок? Я мем? Я шекель? Если бы я выбирал быть евреем, то был бы таким:

Ответить

KSA

Вова
0

Такого еврея я бы сам выбрал

Ответить

Вова А.

KSA
1

или христианочку)?

пресс-секретарь помощника архиепископа Москвы

Ответить

KSA

Вова
0

Такую милаху только удочерить
ЬТак и хочется ей 12 айфон подарить и на шоколадку "Аленка" отправить

Ответить

Вова А.

KSA
0

а такого?

твоя любимая еврейка @ripavika
напомню, что у меня есть инстаграм

https://www.instagram.com/ripavika/ https://t.co/9bczg76FIN
Ответить

KSA

Вова
0

Вареник выглядит не натуральным
Ботокс?

Ответить

Вова А.

KSA
0

вроде пока пока нет, просто молодая

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Сергей
0

Не только в твиттере, но и в ТЖ.

Ответить

KSA

Ипполит
0

Ройзман тыжыст?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Сергей
0

Кстати, расскажи, чем же был хорош покойный? Был ли он нравственным человеком?

Ответить

Alex Macher

Ипполит
0

Реальный мужик, у которого сомнительное прошлое, кек.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Alex
0

Лень мне с тобой в полемику... извени.

Ответить

Alex Macher

Ипполит
0

Ещё бы. Десятки очевидных проёбов в биографии никуда не скрыть. С этим даже мало кто спорит из либералов.

А чё сначала плюс поставил, а потом на минус переключил через 5 мин? Не мог определиться? 

Ответить

Ипполит

Alex
0

Плюс поставил по невнимательности, через 17 секунд заметил, решил нейтрализовать, но на ТЖ +1 + (-1) != 0, поэтому опять извени. Или пожалуйся Ширяеву.

Ответить

Alex Macher

Ипполит
1

На первый раз прощаю!

Ответить

Ипполит

Alex
0

Квиты

Ответить

Ипполит

Alex
0

Его проёбы отрицать, разумеется, глупо. Для меня его проебы в полной мере компенсированы нынешней деятельностью. Чего не скажешь о проёбах разных поваров.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Alex
0

Сообщение удалено

Ответить

Abylai Mustafa

Ипполит
0

да на#уй @Ройзман

Ответить

Мальмезон I

Заработный
1

Сразу пришлось пропеть коммент

Ответить

Заработный торшер

Мальмезон
0

А надо было дополнить

Ответить

Мальмезон I

Заработный
0

Увы, самоцензура делает свое дело(

Ответить

Reggae Addict

Мальмезон
0

а если бы это был коммент с донатом, можно было бы написать "сразу пришлось пропить коммент" :)

Ответить

ouxen

Мальмезон
0

В голос?

Ответить

alexferman

Заработный
0

Почему?

Ответить

Заработный торшер

alexferman
0

Да песенка такая

Ответить

ouxen

Заработный
0

Тебя вывез в геленжик?

Ответить

Заработный торшер

ouxen
0

Я в Уфе не бывал

Ответить

ouxen

Заработный
0

Повезло

Ответить

Заработный торшер

ouxen
0

Но у меня девушка была от туда и батя у неё был очень богатый человек. До сих пор не понимаю, почему она со мной, нищим студентом, крутила.

Ответить

ouxen

Заработ…
0

Жаль

Ответить

# realfiddy

Заработный
0

На хую вертел шашлык

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1

Прошу правильно понять мой лайк.

Ответить

artemykairyak

1

Всё-таки есть плюс в том, что у нас одни старперы во власти

Ответить

Московский

0

Очень интересно

Ответить

Кирилл Сидоров

0

_

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Вообще, вывод можно сделать такой: деньги не спасают от ковида. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

Ответить

Антон Лисин

0

Ещё один так и не почувствовал, как жить на пенсию.  Теперь любое заказное можно на вирус списывать.

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DJ Ебан

0

В Украине мэр Борисполя умер после переизбрания не местных выборах от коронавируса

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Bad Mother Fucker

0

земля айраном

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KSA

0

Ждем Собянина

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# realfiddy

0

Капец он умер

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Кирилл Спиридонов

0

Минус единорос

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KSA

Кирилл
0

Количество единоросов бесконечно

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