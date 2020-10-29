Сбер станет единственным владельцем Rambler Group, выкупив долю бизнесмена Александра Мамута Материал редакции
Компания выкупает 45% и доводит свою долю в группе до 100%.
Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Об этом сообщается на сайте Сбера.
Долю Мамута оплатят траншами. Размер первого составит три миллиарда рублей, его выплатят сразу после закрытия сделки. Второй определят позднее и выплатят в течение года. В рамках этой сделки Мамут также продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой перейдёт Rambler Group.
Сбербанк стал акционером Rambler Group в 2019 году, выкупив 46,6%. «Коммерсантъ» сообщал что сумма сделки составила 11 миллиардов рублей. В июле 2020 года банк увеличил свою долю в капитале группы до 55%. В холдинг входят в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат» и Okko.
Что такое Комитет?
Первое правило ИД Комитет — никому не рассказывать про ИД Комитет
Встречный рак
а он ещё не яндекса что ли?
Направленный парфюмер
Да пока эти таксисты ломаются, комитет пару раз сходил налево к мейлсру.
Исполнительный ихтиандр
В первом полугодии 2020 года Okko стал паритетным лидером рынка, показав рост выручки на 127%. За год ежемесячная аудитория Okko увеличилась в 6 раз и на сегодня насчитывает 17 млн человек.
Не выглядит мертво
Не мешай местным бизнес-аналитикам анализировать
Исполнительный ихтиандр
Но ведь я такой же
Тогда мешай
Если такое случится с тж я на них обижусь реально. Буду считать себя проданным.
Пандемия помогла, ОККО все время был убыточным
Теперь понятно кому выгодна пандемия. А кому выгодна, значит тот это и совершил!
Исполнительный ихтиандр
Подумаешь убыточный, в наше время так модно если растешь
А зачем сберу дохлый рамблер
Может с ними покупают какие-то патенты или что-то юридическое, ну и каких-нибудь разработчиков себе в команду, аудиторию рамблеровских ресурсов.
по-сути ради Окко и СМИ)
Куда смотрит ФАС?
Ну пользуешься и пользуешься
Содомия - не порок
и как тебе?
Слепой теркин30см
Да без разницы. Туда просто много аккаунтов зарегено. Иногда побаиваюсь, что рамблер закроется в один прекрасный день, и придётся все аккаунты переносить на другую почту.
Слепой теркин30см
Теперь то при полном владении сбером зашквар, конечно.
это было очевидно еще до сделки, давненько до нее. даже когда тебе люди на почту с яндекса писали или упаси (любой бог на ваш выбор) с мейл.ру, я всегда относился скептически к их способностям различать хорошее и не очень. к сожалению протон потом уехал. остался гугл. но это тоже такое себе.
К меня самый первый почтовый ящик на Рамблере, до сих пор активен
Слепой теркин30см
У меня самый первый был на домене pochta .ru
Позже его купил qip. А когда почта россии присмотрелась к адресу, то почтовый домен прикрылся. Жаль.
Добрый меч
Я вообще деньги заплатил за окко спорт. Оплатив часть бонусами спасибо от сбера кек
по помойкам шариться начали. понятно.
Ровно месяц назад. Совпадение?
http://www.moscow-post.su/sport/mamuta_pojmali_na_stavkah33745/
сбер пари
и все оставшиеся деньги школоты и пенсионеров - тоже будут их
одно говно купило другое
вы интернетом пользуетесь, а я его развиваю (с)
так вроде один аксакал сказал?