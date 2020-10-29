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Артём Мазанов
3299

Сбер станет единственным владельцем Rambler Group, выкупив долю бизнесмена Александра Мамута Материал редакции

Компания выкупает 45% и доводит свою долю в группе до 100%.

65 комментариев
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Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Об этом сообщается на сайте Сбера.

Долю Мамута оплатят траншами. Размер первого составит три миллиарда рублей, его выплатят сразу после закрытия сделки. Второй определят позднее и выплатят в течение года. В рамках этой сделки Мамут также продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой перейдёт Rambler Group.

Сбербанк стал акционером Rambler Group в 2019 году, выкупив 46,6%. «Коммерсантъ» сообщал что сумма сделки составила 11 миллиардов рублей. В июле 2020 года банк увеличил свою долю в капитале группы до 55%. В холдинг входят в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат» и Okko.

#новости #сбер

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И это не новость ИА «Панорама»
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65 комментариев
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Направленный парфюмер

37

Ждём ответку от Яндекса с выкупом ИД Комитета.

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Денис Иванов

Направленный
0

Что такое Комитет?

Ответить

Сергей Звезда

Денис
11

Первое правило ИД Комитет — никому не рассказывать про ИД Комитет

Ответить

Dmitry R.

Сергей
1

второе - быть геем, да?

Ответить

Сергей Звезда

Dmitry
0

нет, это необязательно

Ответить

Dmitry R.

Сергей
0

гомофоб!

Ответить

Ilya Savitsky

Денис
0

Звучит как тайное мировое правительство

Ответить

Народный Даниль

Денис
0

https://www.rusprofile.ru/id/5816246

ООО "Комитет"
Ключевые сведения о ООО "Комитет" из официальных источников.
www.rusprofile.ru
Ответить

Денис Иванов

Народный
0
Ответить

Московский

Денис
0

Вот и выросло поколение(

Ответить

Встречный рак

Направленный
0

а он ещё не яндекса что ли?

Ответить

Направленный парфюмер

Встречный
2

Да пока эти таксисты ломаются, комитет пару раз сходил налево к мейлсру.

Ответить

Ленинский блик

6

Торговля мертвыми душами, всё как двести лет назад

Ответить

Исполнительный ихтиандр

Ленинский
9

  В первом полугодии 2020 года Okko стал паритетным лидером рынка, показав рост выручки на 127%. За год ежемесячная аудитория Okko увеличилась в 6 раз и на сегодня насчитывает 17 млн человек.

Не выглядит мертво

Ответить

alexferman

Исполнительный
25

Не мешай местным бизнес-аналитикам анализировать

Ответить

Исполнительный ихтиандр

alexferman
3

Но ведь я такой же

Ответить

alexferman

Исполнительный
6

Тогда мешай

Ответить

Ваша Закладко

alexfer…
–1

 вот и побрейнстормили

Ответить

Мучительный звук

Исполнительный
1

Это АПЛ так тащит походу

Ответить

God Damn

Исполнительный
0

Если такое случится с тж я на них обижусь реально. Буду считать себя проданным.

Ответить

Закомплексованная Душа

Исполнительный
0

Пандемия помогла, ОККО все время был убыточным

Ответить

Elijah Garrison

Закомплексованн…
0

Теперь понятно кому выгодна пандемия. А кому выгодна, значит тот это и совершил!

Ответить

Исполнительный ихтиандр

Закомплексованн…
0

Подумаешь убыточный, в наше время так модно если растешь

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

А зачем сберу дохлый рамблер

Ответить

Mezzo Deesa

Stanley
6

Может с ними покупают какие-то патенты или что-то юридическое, ну и каких-нибудь разработчиков себе в команду, аудиторию рамблеровских ресурсов. 

Ответить

Стас Станиславский

Stanley
4

по-сути ради Окко и СМИ)

Ответить

AZP

Стас
2

Бля, до сих пор не могу привыкнуть, что в России Окко - это другое.
Сперва подумал, нахрена им заправки?

Ответить

Пешка Комитета

AZP
3

Сбер Заправка

Ответить

Рыжий

Stanley
2

суд с nginx же еще не закончен? Может, на это ставка ?

Ответить

Исполнительный ихтиандр

Stanley
0

ну в пресс релизе про Okko в основном пишут

Ответить

Денис Иванов

Stanley
0

Надо было покупать не дохлый DuckDuckGo

Ответить

Кеша Шушпанов

0

Куда смотрит ФАС?

Ответить

Taktischer Corgi

Кеша
9

в ПРОФИЛЬ

Ответить

Нелепый рак

2

*шокирован*

Ответить

Ваша Закладко

Нелепый
0

сбер чемпионат на голосовом помощнике

Ответить

Слепой теркин30см

1

Стыдно признаться, до сих пор пользуюсь почтой на Рамблере.

Ответить

Денис Иванов

Слепой
0

Ну пользуешься и пользуешься

Ответить

alexferman

Денис
1

Содомия - не порок

Ответить

Денис Иванов

alexferman
0

Не оправдывайся
не порок, тогда просто большое свинство

Ответить

Сергей Шерстобитов

Слепой
0

и как тебе?

Ответить

Слепой теркин30см

Сергей
0

Да без разницы. Туда просто много аккаунтов зарегено. Иногда побаиваюсь, что рамблер закроется в один прекрасный день, и придётся все аккаунты переносить на другую почту.

Ответить

Dmitry R.

Слепой
0

я бы тебе потом руки не подал на людях при подобных спичах. ххх тфу.

Ответить

Слепой теркин30см

Dmitry
0

Теперь то при полном владении сбером зашквар, конечно.

Ответить

Dmitry R.

Слепой
0

это было очевидно еще до сделки, давненько до нее. даже когда тебе люди на почту с яндекса писали или упаси (любой бог на ваш выбор) с мейл.ру, я всегда относился скептически к их способностям различать хорошее и не очень. к сожалению протон потом уехал. остался гугл. но это тоже такое себе.

Ответить

Закомплексованная Душа

Слепой
0

К меня самый первый почтовый ящик на Рамблере, до сих пор активен

Ответить

Слепой теркин30см

Закомплексованн…
0

У меня самый первый был на домене pochta .ru
Позже его купил qip. А когда почта россии присмотрелась к адресу, то почтовый домен прикрылся. Жаль.

Ответить

God Damn

Слепой
0

Они давали уин для аськи при регистрации

Ответить

Elijah Garrison

Слепой
0

Фу бля

Ответить

Добрый меч

Слепой
0

Я вообще деньги заплатил за окко спорт. Оплатив часть бонусами спасибо от сбера кек

Ответить

Shenmue

1

Ну глянцем на курс валюты, итог пытаются скупить всё, что ещё возможно

Ответить

Dmitry R.

0

по помойкам шариться начали. понятно.

Ответить

Ваша Закладко

Dmitry
1

сбер пылесос

Ответить

Илья Казаков

0

😳😳😳😳

Ответить

Semen Semenov

0

Рамблер доплачивать должен

Ответить

Semyon Bochkaryov

0

Такое ощущение, что Сбер решил скупить все, что движется вообще.

Ответить

Настя Кудри

0

Рамблер чего то стоит

Ответить

Роман Трусов

0

Ровно месяц назад. Совпадение?
http://www.moscow-post.su/sport/mamuta_pojmali_na_stavkah33745/

Ответить

Ваша Закладко

Роман
0

сбер пари

и все оставшиеся деньги школоты и пенсионеров - тоже будут их

Ответить

Reggae Addict

0

одно говно купило другое

Ответить

Ваша Закладко

Reggae
0

вы интернетом пользуетесь, а я его развиваю (с) 
так вроде один аксакал сказал?

Ответить

Reggae Addict

0

интересно, сбер будет теперь на nginx наезжать?

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Ожидаемо

Ответить

Denis Markin

0

Ща Сбер на второй круг за nginx пойдет

Ответить

Александр Гонтарев

0

сбер чаще покупает компании, чем я хожу в магазин

Ответить

Папа Римский

0

Громко же ипанется этот ваш говносбер.

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