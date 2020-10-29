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Новости
Артём Мазанов
2776

В немецком городе Кемпен автомобиль врезался в толпу пешеходов. Один погиб, трое пострадали Материал редакции

Мотивы водителя пока неизвестны.

По словам полиции, водитель по неизвестной причине съехал с дороги. Пострадавших забрал вертолет, район происшествия оцепили правоохранительные органы. Об этом сообщает Bild.

Полиция пока не знает, были ли действия водителя преднамеренными.

#новости #происшествия

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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57 комментариев
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Старший фитиль

39

Мирность сегодня зашкаливает.

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Litnikov Danil

Старший
1

Сегодня же хэллоуин?

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GoodSanta

Litnikov
1

Ещё два дня впереди

Ответить

ouxen

GoodSanta
0

ты календарь переверни

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Старший фитиль

ouxen
2

И снова головы летят

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Заработный торшер

Litnikov
0

День чертей и демонов.

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Ваша Закладко

Заработный
0

да пандемия просто

Ответить

Встречный рак

Старший
0

29 октября европейский день ислама

Ответить

Ленинский блик

Старший
0

Празднуют свой мирный праздник.

Ответить

the art of гепард

9

наверняка буддист

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Litnikov Danil

the
8

Агностик, нашел истину вот и отвлекся

Ответить

Marhal_New _Arleana

the
1

Не. Буддисты с палками ходят

Ответить

Влад Смирнов

11

Видимо бухой. Подумал, что во Франции

Ответить

Заработный торшер

Влад
1

Скорее упоротый, рядом с Кемпеном Нидерланды.

Ответить

Влад Смирнов

Заработный
0

Ну тут смотря сколько выпил, или чем упоролся

Ответить

Заработный торшер

Влад
2

Обычно им нельзя спиртное.

Ответить

Влад Смирнов

Заработный
1

А долбить наркоту и головы отрезать можно🤔

Ответить

Заработный

Влад
0

Это не так строго наказывается

Ответить

Влад Смирнов

Заработ…
0

За это отнимают одну девственницу на небесах, а не всех

Ответить

Shenmue

Заработный
0

Религия посильнее опиума

Ответить

Заработный

Shenmue
1

Пробовал, значит

Ответить

Shenmue

Заработ…
0

Я и карпаччо верю, что вкуснятина, это не значит, что пробовал)))

Ответить

Влад Смирнов

Заработ…
0

Или скорее не пробовал)))0 (я тоже нет, но рассказывали) ))

Ответить

the art of гепард

Заработный
0

ааааай))

Ответить

Иностранный Женя

8

Yarik, lauf weg, der tank tropft!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Сергей Абрамов

3
Ответить

AZP

2

Наверняка это был христианин родом из Швайнфурта.

Ответить

Сергей Абрамов

AZP
4
Ответить

Aleksej Fedko

0

Определите уровень зрения водителя по заголовку

Ответить

Серебряный Джонни

Aleksej
5

Определите религию водителя по заголовку

Ответить

Всякий татарин

Aleksej
2

Определите чувство юмора автора по его комментарию

Ответить

Влад Смирнов

Всякий
0

Хорошее у тебя

Ответить

Заработный торшер

Aleksej
0

Книг много странных читал, и испортил зрение.

Ответить

Marhal_New _Arleana

2
Ответить

Wlad Richter

1

Этим водителем был Альберт Эйнштейн

Ответить

Sloy Pyli

Wlad
3

Эпштейн*

Ответить

ouxen

Sloy
0

диднт килл химселф

Ответить

Усталый хот-дог

1

Лютеране совсем одичали

Ответить

Встречный рак

1
Ответить

Старший фитиль

Встречный
2
Евгений Понасенков @Ponasenkov
Если в древних бреднях написано, что надо воевать против тех, кто в эти бредни не верит - то, естественно, агрессия будет всегда. Поэтому надо запретить эти мифологические бредни и выкинуть всех, кто в эту ишачью террористическую бредятину верит.
Ответить

Встречный рак

Старший
1

маэстро хуйни не скажет

Ответить

Дмитрий Сазонов

1
Ответить

Дорожный завод

Дмитрий
0

Великий репер

Ответить

Ім'я Прізвище

–1

А можно позитивных новостей?

Ответить

Фаллическая угроза

Ім'я
2

2020
Черный лебедь, очко, черный лебедь, очко.

Ответить

ouxen

Фаллическая
0

не черный лебедь обычно губит

Ответить

not like you

–1

Угадайте религию бинго

Ответить

сироп от щекотки

not
1

пастафарианцы???

Ответить

медноголовый щитомордник

0

Понеслась

Ответить

Андрей Штольц

0

Какой занимательный сегодня день.

Ответить

Принудительный лолипоп

0

Да блять!!! 

Ответить

Shenmue

0

А когда Теслы начнут по дорогам бюргеров разъезжать массово, противотанковые ёжи снова в моду войдут?
Попадёт такой тётеньке в руки ключик она и давай куражиться с пьяну да на ходу ещё и двери откроет, да и взломают ещё вдобавок вообще из Чили например будут шахидить

Ответить

Имя Фамилия

0

Что ш, настал момент пересмотреть фильм "Немыслимое"

Ответить

ouxen

0

кокрастыке известны

Ответить

Shenmue

0

Есть такие религии всех обижать

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T:ema

0

это ещё не всё: в Лондоне, в Уондсфорте, несколько человек порезали. Но пока только видео в твиттере, в оф. изданиях ничего

Ответить

Заработный торшер

–1

Маховик раскручивается...

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