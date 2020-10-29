В немецком городе Кемпен автомобиль врезался в толпу пешеходов. Один погиб, трое пострадали Материал редакции
Мотивы водителя пока неизвестны.
По словам полиции, водитель по неизвестной причине съехал с дороги. Пострадавших забрал вертолет, район происшествия оцепили правоохранительные органы. Об этом сообщает Bild.
Полиция пока не знает, были ли действия водителя преднамеренными.
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В Ингушетии 15-летний подросток…
Сбер станет единственным…
В немецком городе Кемпен…
Старший фитиль
Мирность сегодня зашкаливает.
Litnikov DanilСтарший
Сегодня же хэллоуин?
GoodSantaLitnikov
Ещё два дня впереди
ouxenGoodSanta
ты календарь переверни
Старший фитиль
И снова головы летят
Заработный торшер
День чертей и демонов.
Ваша ЗакладкоЗаработный
да пандемия просто
Встречный рак
29 октября европейский день ислама
Ленинский блик
Празднуют свой мирный праздник.
the art of гепард
наверняка буддист
Litnikov Danilthe
Агностик, нашел истину вот и отвлекся
Marhal_New _Arleanathe
Не. Буддисты с палками ходят
Влад Смирнов
Видимо бухой. Подумал, что во Франции
Заработный торшер
Скорее упоротый, рядом с Кемпеном Нидерланды.
Влад СмирновЗаработный
Ну тут смотря сколько выпил, или чем упоролся
Заработный торшер
Обычно им нельзя спиртное.
Влад СмирновЗаработный
А долбить наркоту и головы отрезать можно🤔
Заработный
Это не так строго наказывается
Влад СмирновЗаработ…
За это отнимают одну девственницу на небесах, а не всех
ShenmueЗаработный
Религия посильнее опиума
Заработный
Пробовал, значит
ShenmueЗаработ…
Я и карпаччо верю, что вкуснятина, это не значит, что пробовал)))
Влад СмирновЗаработ…
Или скорее не пробовал)))0 (я тоже нет, но рассказывали) ))
the art of гепардЗаработный
ааааай))
Иностранный Женя
Yarik, lauf weg, der tank tropft!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей Абрамов
AZP
Наверняка это был христианин родом из Швайнфурта.
Сергей АбрамовAZP
Aleksej Fedko
Определите уровень зрения водителя по заголовку
Серебряный ДжонниAleksej
Определите религию водителя по заголовку
Всякий татарин
Определите чувство юмора автора по его комментарию
Влад СмирновВсякий
Хорошее у тебя
Заработный торшер
Книг много странных читал, и испортил зрение.
Marhal_New _Arleana
Wlad Richter
Этим водителем был Альберт Эйнштейн
Sloy PyliWlad
Эпштейн*
ouxenSloy
диднт килл химселф
Усталый хот-дог
Лютеране совсем одичали
Встречный рак
Старший фитиль
Встречный рак
маэстро хуйни не скажет
Дмитрий Сазонов
Дорожный завод
Великий репер
Ім'я Прізвище
А можно позитивных новостей?
Фаллическая угрозаІм'я
2020
Черный лебедь, очко, черный лебедь, очко.
ouxenФаллическая
не черный лебедь обычно губит
not like you
Угадайте религию бинго
сироп от щекоткиnot
пастафарианцы???
медноголовый щитомордник
Понеслась
Андрей Штольц
Какой занимательный сегодня день.
Принудительный лолипоп
Да блять!!!
Shenmue
А когда Теслы начнут по дорогам бюргеров разъезжать массово, противотанковые ёжи снова в моду войдут?
Попадёт такой тётеньке в руки ключик она и давай куражиться с пьяну да на ходу ещё и двери откроет, да и взломают ещё вдобавок вообще из Чили например будут шахидить
Имя Фамилия
Что ш, настал момент пересмотреть фильм "Немыслимое"
ouxen
кокрастыке известны
Shenmue
Есть такие религии всех обижать
T:ema
это ещё не всё: в Лондоне, в Уондсфорте, несколько человек порезали. Но пока только видео в твиттере, в оф. изданиях ничего
Заработный торшер
Маховик раскручивается...