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Артём Мазанов
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В Ингушетии 15-летний подросток на Porsche протаранил две полицейские машины, пытаясь уйти от погони Материал редакции

Пострадали трое сотрудников МВД. Через несколько часов подросток сам пришёл и сдался полиции.

32 комментария
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Подросток проигнорировал требование полицейских об остановке и протаранил патрульные автомобили Lada и Skoda во время разворота. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Пострадавшие сотрудники обратились в больницу, им назначили лечение. После чего «оскорблённые в лучших чувствах полицейские на указанных автомашинах организовали преследование быстроходного изделия фирмы Фердинанда Порше», — сообщает МВД.

Спустя несколько часов подросток сам пришёл в отдел полиции. По данным Baza, нарушитель объяснил сотрудникам, что не остановился из-за поддельных номеров, а патрульные автомобили протаранил случайно. Машину доставили в МВД, она оказалась зарегистрирована на жительницу Беслана. О применённых санкциях к подростку не сообщается.

#новости #происшествия

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И это не новость ИА «Панорама»
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32 комментария
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alexferman

28

«Оскорблённые в лучших чувствах полицейские на указанных автомашинах организовали преследование быстроходного изделия фирмы Фердинанда Порше», — сообщает МВД

Нихера у них там поэты в пресс-службе

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Нелепый рак

alexferman
0

А когда такой случай ещё появится?

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Ваша Закладко

alexferman
0

омары хаямы

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Mmmax

alexferman
0

Вместе с
нарушитель объяснил сотрудникам, что не остановился из-за поддельных номеров, а патрульные автомобили протаранил случайно

Чистая Панорама получается

Ответить

Встречный рак

Mmmax
0

россия это иа панорама

Ответить

Иностранный Женя

8
Ответить

Иностранный Женя

Иностранный
9
Ответить

Ваша Закладко

Иностранный
2

надо вообще-то чтобы при росте экспы у перса борода прям явно увеличивалась 

Ответить

Ленинский блик

7

Понять и простить.
Он же не пластиковыми стаканчиками кидался.

Ответить

Нелепый рак

3

Как интересно дети сейчас живут...

Ответить

Исполнительный ихтиандр

Нелепый
0

15 лет назад так же жили, насколько я помню

Ответить

Andre Macareno

0

Если там Cayman, 911 Turbo S или Carrera GT, то пацан просто нашел диск с мост вонтедом и решил поностальгировать

Ответить

Исполнительный ихтиандр

Andre
3

каен, откуда там дороги

Ответить

Andre Macareno

Исполнительный
4

прошел таки по ссылке
скучно, осуждаю кайены, маканы и панамеры

Ответить

Sloy Pyli

Andre
1

А чем панамера плоха?

Ответить

Встречный рак

1

люблю плохо шутить

Ответить

Заработный торшер

–2

А каких религиозных взглядов был юный водитель?

Ответить

Нелепый рак

Заработный
2

Бог един ☝️

Ответить

ouxen

Нелепый
2

а ходжа - насредин ☝🏿☝🏽

Ответить

Eugard

Нелепый
0

Нет, ты путаешь с арестантским укладом.
А б-гов дохрена, отсюда и вся эта нездоровая движуха.
Лично я мультирелигиозен, и не хочу обидеть ни одного из б-гов.

Ответить

Нелепый рак

Eugard
1

Я признаю только одного бога.

Ответить

Eugard

Нелепый
0

Я его тоже признаю.
А что это за б-г на картинке?
Ктулху?

Ответить

Нелепый рак

Eugard
0

Макаронный монстр.

Ответить

Ваша Закладко

Нелепый
0

борода тоже

Ответить

Заработный торшер

Нелепый
–1

А путей к нему много.

Ответить

Vovonyka .

Заработный
0

Но они одни.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Ингущи + в чат

Ответить

Madsons

0

Рафик ни в чем не виноват.

Ответить

Многие Петя

0

Оскорблённые в лучших чувствах полицейские на указанных автомашинах организовали преследование быстроходного изделия фирмы Фердинанда Порше

Если бы меня затаранили на Рыси я бы ахуел, а не оскорбился

Ответить

Лесной коктейль

0

Какой контраст сегодня.

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Паша Красников

0

Будни мажоров

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Alex Fielding

0

взялся за гуж - не говори, что ингуш

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