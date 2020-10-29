В Ингушетии 15-летний подросток на Porsche протаранил две полицейские машины, пытаясь уйти от погони Материал редакции
Пострадали трое сотрудников МВД. Через несколько часов подросток сам пришёл и сдался полиции.
Подросток проигнорировал требование полицейских об остановке и протаранил патрульные автомобили Lada и Skoda во время разворота. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.
Пострадавшие сотрудники обратились в больницу, им назначили лечение. После чего «оскорблённые в лучших чувствах полицейские на указанных автомашинах организовали преследование быстроходного изделия фирмы Фердинанда Порше», — сообщает МВД.
Спустя несколько часов подросток сам пришёл в отдел полиции. По данным Baza, нарушитель объяснил сотрудникам, что не остановился из-за поддельных номеров, а патрульные автомобили протаранил случайно. Машину доставили в МВД, она оказалась зарегистрирована на жительницу Беслана. О применённых санкциях к подростку не сообщается.
«Оскорблённые в лучших чувствах полицейские на указанных автомашинах организовали преследование быстроходного изделия фирмы Фердинанда Порше», — сообщает МВД
Нихера у них там поэты в пресс-службе
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нарушитель объяснил сотрудникам, что не остановился из-за поддельных номеров, а патрульные автомобили протаранил случайно
Чистая Панорама получается
Иностранный Женя
надо вообще-то чтобы при росте экспы у перса борода прям явно увеличивалась
Если там Cayman, 911 Turbo S или Carrera GT, то пацан просто нашел диск с мост вонтедом и решил поностальгировать
Исполнительный ихтиандр
каен, откуда там дороги
прошел таки по ссылке
скучно, осуждаю кайены, маканы и панамеры
Нелепый рак
Бог един ☝️
Заработный торшер
А путей к нему много.