Новости Артём Мазанов сегодня в 00:11 6556 В Волгограде умирающего ветерана пытались перевести в психбольницу, выкатив его без сознания на улицу. Позднее он умер Материал редакции

По словам дочери ветерана, от врачей звучали фразы, что «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет». В закладки Слушать Прокуратура Волгоградской области начала проверку после того, как 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны с подозрением на коронавирус попытались перевести из госпиталя в психиатрическую больницу, где он в последствии скончался. Об этом пишет РИА «Новости». 26 октября дочь ветерана рассказала изданию «Высота 102», что её отец 21 октября попал в госпиталь после того, как ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и выявили наличие коронавируса. После госпитализации медики пожаловались ей, что ветеран «шумит и мешает соседям по палате, лежит как собака на полу», поэтому будет решаться вопрос о его переводе в психбольницу. «Звучали даже такие фразы, что „ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет“», — заявила она. Со слов дочери, она решила забрать отца из больницы, вызвала платную скорую помощь, но отца ей выкатили на кресле без сознания с нитевидным пульсом. «После того, как люди вокруг, которые всё это видели, стали возмущаться, отца закатили назад в больницу, а через какое-то время сообщили, что он умер», — рассказала она. Главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов Олег Кириллов заявил, что оказывать мужчине помощь в условиях его медучреждения было невозможно, поэтому его решили перевести в психбольницу, где лечат больных с коронавирусом. «Три года назад он перенёс тяжёлый геморрагический инсульт. У него в виде остаточных явлений наблюдались выраженные когнитивные нарушения, деменция. К осознанному контакту он был недоступен. У него были грубые нарушения поведения», — рассказал врач. По его словам, в день, когда дочь решила забрать отца, его не выписали, а собрались перевести. Но, к сожалению, в приёмном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть. В кратчайшее время реаниматологи не смогли оказаться у пациента. Сотрудники приёмного отделения оказались не готовы к данной проблеме. Олег Кириллов главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов #новости #происшествия Спасибо за наводку the art of гепард Артём Мазанов PLUS +151 889 И это не новость ИА «Панорама»

{ "author_name": "the art of гепард", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 66, "likes": 52, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 228750, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Oct 2020 00:11:37 +0300", "is_special": false }