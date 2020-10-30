По словам дочери ветерана, от врачей звучали фразы, что «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет».

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Прокуратура Волгоградской области начала проверку после того, как 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны с подозрением на коронавирус попытались перевести из госпиталя в психиатрическую больницу, где он в последствии скончался. Об этом пишет РИА «Новости».

26 октября дочь ветерана рассказала изданию «Высота 102», что её отец 21 октября попал в госпиталь после того, как ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и выявили наличие коронавируса. После госпитализации медики пожаловались ей, что ветеран «шумит и мешает соседям по палате, лежит как собака на полу», поэтому будет решаться вопрос о его переводе в психбольницу. «Звучали даже такие фразы, что „ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет“», — заявила она.

Со слов дочери, она решила забрать отца из больницы, вызвала платную скорую помощь, но отца ей выкатили на кресле без сознания с нитевидным пульсом. «После того, как люди вокруг, которые всё это видели, стали возмущаться, отца закатили назад в больницу, а через какое-то время сообщили, что он умер», — рассказала она.

Главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов Олег Кириллов заявил, что оказывать мужчине помощь в условиях его медучреждения было невозможно, поэтому его решили перевести в психбольницу, где лечат больных с коронавирусом. «Три года назад он перенёс тяжёлый геморрагический инсульт. У него в виде остаточных явлений наблюдались выраженные когнитивные нарушения, деменция. К осознанному контакту он был недоступен. У него были грубые нарушения поведения», — рассказал врач.

По его словам, в день, когда дочь решила забрать отца, его не выписали, а собрались перевести.

Но, к сожалению, в приёмном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть. В кратчайшее время реаниматологи не смогли оказаться у пациента. Сотрудники приёмного отделения оказались не готовы к данной проблеме. Олег Кириллов главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов