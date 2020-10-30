В Волгограде умирающего ветерана пытались перевести в психбольницу, выкатив его без сознания на улицу. Позднее он умер Материал редакции
По словам дочери ветерана, от врачей звучали фразы, что «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет».
Прокуратура Волгоградской области начала проверку после того, как 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны с подозрением на коронавирус попытались перевести из госпиталя в психиатрическую больницу, где он в последствии скончался. Об этом пишет РИА «Новости».
26 октября дочь ветерана рассказала изданию «Высота 102», что её отец 21 октября попал в госпиталь после того, как ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и выявили наличие коронавируса. После госпитализации медики пожаловались ей, что ветеран «шумит и мешает соседям по палате, лежит как собака на полу», поэтому будет решаться вопрос о его переводе в психбольницу. «Звучали даже такие фразы, что „ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет“», — заявила она.
Со слов дочери, она решила забрать отца из больницы, вызвала платную скорую помощь, но отца ей выкатили на кресле без сознания с нитевидным пульсом. «После того, как люди вокруг, которые всё это видели, стали возмущаться, отца закатили назад в больницу, а через какое-то время сообщили, что он умер», — рассказала она.
Главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов Олег Кириллов заявил, что оказывать мужчине помощь в условиях его медучреждения было невозможно, поэтому его решили перевести в психбольницу, где лечат больных с коронавирусом. «Три года назад он перенёс тяжёлый геморрагический инсульт. У него в виде остаточных явлений наблюдались выраженные когнитивные нарушения, деменция. К осознанному контакту он был недоступен. У него были грубые нарушения поведения», — рассказал врач.
По его словам, в день, когда дочь решила забрать отца, его не выписали, а собрались перевести.
Когда постоянно вокруг тебя люди умирают, то чувство такта притупляется, понимаете?
Спасают лишь тех, кого можно спасти, а для старика, возможно, решили будет лучше на свежем воздухе умереть, чем в переполненном помещении, где не хватает коек. Хотя скорее всего никто не думает, врачи так загружены, что у них просто нет сил.
Ленинский нос
Насколько я понял из диалога, она его притащила хуй знает куда, вместо реанимации, а мужик уже вызвал бригаду из реанимации, но эта женщина, видимо, считает, что они прям тут должны "что-нибудь" сделать. Одного не понял, с чего харкач решил, что его "выставили". @Neurotoxin001, объясни.
Один человек - трагедия. Больше - статистика.
Вопрос может быть не в чувстве такта а в том, что далеко не всем врачам действительно есть дело до больных. Не нужно думать, что все медики по умолчанию хорошие и будут стараться вас спасти. Это такие же люди и такая же профессия как остальные. Количество распиздяев и тех, кто хер пойми как делает свою работу в медицине не меньше, чем в любой другой сфере.
Прямо слышно в голосе эту беспомощность. Крик, плач с мольбой сделать хоть что-нибудь.
Когда с человеком что-то случилось мы все знаем, что надо вызывать скорую или везти в больницу, а там врачи сделают всё, что смогут.
Вот близкий человек умирает, вот казалось бы скорая, вот больница, вот врачи, но никто ничего не делает. Остаётся только кричать...
Не желаю никому оказаться в такой ситуации.
И надеюсь мне это сниться не будет 😖
везти в больницу
Приходишь в приёмный покой скорой, потому что ты ехал в маршрутке мимо и тебе стало плохо. А тебе говорят, мол, а чё это вы пришли, надо было скорую вызывать. Куда? Ну, у нас тут никого нет, можете вот на лавочке посидеть.
Это со мной было пару раз. На второй раз, правда, давление померяли и посоветовали сходить в аптеку за лекарствами.
Зато какой парад будет на 9 мая. А тут какая то ш.... мешает народному празднику. Герои должны быть только мертвыми.
зато по телеку про международный престиж и успехи в борьбе с подлым ковидом. вакцинка спутник то ли 5, то ли В в венах дочки главстерха
Заголовок громкий - бросили умирать ветерана. Хотелось бы уточнить, а ветерана какой войны? В 45-м ему лет 12 было.
Так у нас уже только такие и остались, ветеран тыла, че докапался
Я конечно понимаю, когда видишь новую "вундервафлю" на параде, а уроки истории урезаны в года и ключевые события - даже не задумываешься сколько за созданием одной винтовки стоит человек.
Но кричать про громкий заголовок? Хотелось бы уточнить, а школьную историю ещё сильнее сократили и больше не говорят про эвакуацию заводов на Урал и Сибирь? В 2012-м мне лет 14 было, но я до сих пор помню стенд в кабинете истории, рассказывающий об этом.
Тайпикал рашн-врачи, надеюсь они пачками не посваливают в Германию, не хочу так умереть
Руководящий кофе
Они виноваты в том, что до эпидемии шли в эту отрасль, зная, какие там условия, тем самым поддерживая такую систему.
Определите возраст по комментарию
больницы переполнены, врачи заебались и думают нахер им это надо еще на стариков время тратить, вот и чаще. Не кажется, тоже постоянно слышу, то на лавочке скорая оставят, то увезут куда подыхать
Это очень грустно и страшно. Но если дедушка уже был без сознания и есть инфо, что у него ковид, то к очень большому сожалению, возможно, это было лучшее решение, чем мучать его перед смертью установкой ИВЛ.
По-крайне мере, лично я бы предпочёл тихо и мирно откинуться на свежем воздухе под открытым небом, чем с трубкой в лёгких среди кафельных стен.
Да, абсолютно с этим согласен. Видео смотрел без звука, поэтому подробностей общения героев видео не могу знать. Просто размышляю. Хотя, кстати, мне кажется это не лучшая идея умирать от чего-то такого в кругу семьи, подвергая их опасности заразиться.
Судя по внешности деда, он уже мертв. Удивлен, что деда в таком состоянии и при такой нагрузке на скорую помощь вообще куда-то повезли.
И зачем, учитывая, что причиной перевода являлась его буйность.
На видео парень то задорный, но максимум как бы он оказался на полу, это упасть с койки
Это же вроде первый. Кстати хочешь увидеть клёвый ее косплей?
Не знаю. К сожалению не смотрел, но какой же я восторг словил, когда узнал в косплеи этого персонажа. Обычно я никогда не признаю, а тут сразу знакомая картинка.
Это не шутка или пошлый намек!!!! Я правда рад что узнал в ней персонажа.
Двач – молодец, растет, пока другие деградируют :/ Кто бы мог подумать, когда он появился...
Вижу комментарии про то, что врачи загружены, эмоции притупляются, дедушка старый, больной и с деменцией. У него были грубые нарушения поведения. Всё так. Но дикость, по крайней мере для меня, именно в том, насколько сильно любовь и почтение к ветеранам из лозунгов контрастирует с реальной жизнью. Когда речь идёт о празднике - все спешат отметиться: "мы все благодарны за их беспримерный подвиг", "в неоплатном долгу", "никто не будет забыт". А реальная жизнь она вот, на видео. Никакие они не особенные. И плевать всем на их заслуги и подвиги. Это просто пиздёж, понимаете. Реклама, пиар. Нам просто приятно говорить эти слова к случаю, ничего личного. Сказал, потеплело внутри и к столу.
Оговорюсь, это не моралфажество, каждый имеет право делать, что хочет, никто никому ничем не обязан, если сам так не считает. Я просто хочу обратить внимание на это двоемыслие (или лицемерие), которое, как мне кажется, многие приняли за базовую модель поведения и стараются не замечать такое. Или и правда не замечают.
Дорогу молодым!
Ленинский нос
Старших надо пропускать. В частилище.
Мне интересно, появится ли эта новость на Первом. Потому что пока гугл по ключевым словам выдаёт от первого только это
Оно вполне может появиться, только всё расскажут не совсем так. Чтобы, если кто-то будет рассказывать про этот случай человеку с промытыми мозгами, он мог ответить, что ПО ПЕРВОМУ БЫЛО НЕ ТАК, ВЫ ВСЁ ВРЁТИ.
С другой стороны двач и какие-то мелкие издания это тоже такой себе источник.
Им главное не давать время на обработку информации)
Я когда в школу ходил, смотрел пятиминутные новости в "добром утре". Там никогда не было какой-то мощной пропаганды. Потому что за пять минут успеваешь только факты рассказать.
Зато к программе "Время" готовится целое шоу с конями. Там уж можно хорошенько всё профильтровать, припудрить и перемешать как надо.
Я бы это даже за выпуск новостей не считал, это именно шоу.