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Артём Мазанов
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В Волгограде умирающего ветерана пытались перевести в психбольницу, выкатив его без сознания на улицу. Позднее он умер Материал редакции

По словам дочери ветерана, от врачей звучали фразы, что «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет».

66 комментариев
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Прокуратура Волгоградской области начала проверку после того, как 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны с подозрением на коронавирус попытались перевести из госпиталя в психиатрическую больницу, где он в последствии скончался. Об этом пишет РИА «Новости».

26 октября дочь ветерана рассказала изданию «Высота 102», что её отец 21 октября попал в госпиталь после того, как ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и выявили наличие коронавируса. После госпитализации медики пожаловались ей, что ветеран «шумит и мешает соседям по палате, лежит как собака на полу», поэтому будет решаться вопрос о его переводе в психбольницу. «Звучали даже такие фразы, что „ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет“», — заявила она.

Со слов дочери, она решила забрать отца из больницы, вызвала платную скорую помощь, но отца ей выкатили на кресле без сознания с нитевидным пульсом. «После того, как люди вокруг, которые всё это видели, стали возмущаться, отца закатили назад в больницу, а через какое-то время сообщили, что он умер», — рассказала она.

Главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов Олег Кириллов заявил, что оказывать мужчине помощь в условиях его медучреждения было невозможно, поэтому его решили перевести в психбольницу, где лечат больных с коронавирусом. «Три года назад он перенёс тяжёлый геморрагический инсульт. У него в виде остаточных явлений наблюдались выраженные когнитивные нарушения, деменция. К осознанному контакту он был недоступен. У него были грубые нарушения поведения», — рассказал врач.

По его словам, в день, когда дочь решила забрать отца, его не выписали, а собрались перевести.

Но, к сожалению, в приёмном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть. В кратчайшее время реаниматологи не смогли оказаться у пациента. Сотрудники приёмного отделения оказались не готовы к данной проблеме.

Олег Кириллов
главврач Волгоградского областного госпиталя ветеранов

#новости #происшествия

Спасибо за наводку the art of гепард
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66 комментариев
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Заключенный кофе

35

Когда постоянно вокруг тебя люди умирают, то чувство такта притупляется, понимаете?
Спасают лишь тех, кого можно спасти, а для старика, возможно, решили будет лучше на свежем воздухе умереть, чем в переполненном помещении, где не хватает коек. Хотя скорее всего никто не думает, врачи так загружены, что у них просто нет сил.

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Ленинский нос

Заключенный
14

Насколько я понял из диалога, она его притащила хуй знает куда, вместо реанимации, а  мужик уже вызвал бригаду из реанимации, но эта женщина, видимо, считает, что они прям тут должны "что-нибудь" сделать. Одного не понял, с чего харкач решил, что его "выставили". @Neurotoxin001, объясни.

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Вова А.

Ленинский
2

ну так двач хайпится на хейте

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New

Ленинский
0

Фаллическая угроза, я хотел поставить тебе лайк, но у меня слишком маленькая карма (((((((

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пiрячком по дупоньцi

Заключенный
1

Один человек - трагедия. Больше - статистика.

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Otacon

пiрячком
0

Расскажи это про еврейский геноцид)

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A patient patient

Otacon
0

Статистика говорит о том, что над евреями был совершён геноцид.

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Askel

Заключенный
0

Вопрос может быть не в чувстве такта а в том, что далеко не всем врачам действительно есть дело до больных. Не нужно думать, что все медики по умолчанию хорошие и будут стараться вас спасти. Это такие же люди и такая же профессия как остальные. Количество распиздяев и тех, кто хер пойми как делает свою работу в медицине не меньше, чем в любой другой сфере.

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Руководящий кофе

24

Прямо слышно в голосе эту беспомощность. Крик, плач с мольбой сделать хоть что-нибудь.
Когда с человеком что-то случилось мы все знаем, что надо вызывать скорую или везти в больницу, а там врачи сделают всё, что смогут.
Вот близкий человек умирает, вот казалось бы скорая, вот больница, вот врачи, но никто ничего не делает. Остаётся только кричать...
Не желаю никому оказаться в такой ситуации.
И надеюсь мне это сниться не будет 😖

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the art of гепард

Руководящий
3

Да, это очень страшно. И тоже поймала себя точно на тех же мыслях при просмотре

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NightmareZ

Руководящий
0

 везти в больницу

Приходишь в приёмный покой скорой, потому что ты ехал в маршрутке мимо и тебе стало плохо. А тебе говорят, мол, а чё это вы пришли, надо было скорую вызывать. Куда? Ну, у нас тут никого нет, можете вот на лавочке посидеть.

Это со мной было пару раз. На второй раз, правда, давление померяли и посоветовали сходить в аптеку за лекарствами.

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Denys Shevchuk

11

Зато какой парад будет на 9 мая. А тут какая то ш.... мешает народному празднику. Герои должны быть только мертвыми.

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Money Box

Denys
3

+бляди будут править учебники  и учить что такое родина.

Ответить

Чистый череп

5

Какая жесть

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Nyet Nicho

5

зато по телеку про международный престиж и успехи в борьбе с подлым ковидом. вакцинка спутник то ли 5, то ли В в венах дочки главстерха

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Алексей Михайлов

5

Заголовок громкий - бросили умирать ветерана. Хотелось бы уточнить, а ветерана какой войны? В 45-м ему лет 12 было.

Ответить

Кирилл Вселенский

Алексей
0

Так у нас уже только такие и остались, ветеран тыла, че докапался

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Dmitry Sursin

Алексей
0

Я конечно понимаю, когда видишь новую "вундервафлю" на параде, а уроки истории урезаны в года и ключевые события - даже не задумываешься сколько за созданием одной винтовки стоит человек.
Но кричать про громкий заголовок? Хотелось бы уточнить, а школьную историю ещё сильнее сократили и больше не говорят про эвакуацию заводов на Урал и Сибирь? В 2012-м мне лет 14 было, но я до сих пор помню стенд в кабинете истории, рассказывающий об этом. 

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Wehrwolf Spyhunter

–14

Тайпикал рашн-врачи, надеюсь они пачками не посваливают в Германию, не хочу так умереть

Ответить

ユリー シャネ

Wehrwolf
9

За 20к с адскими переработками, без нормального оборудования и возможно СИЗов, в разъебаных больницах. Действительно, вот же негодяи эти врачи, нихуя не могут вылечить всех.

Ответить

Руководящий кофе

ユリー
–7

Они виноваты в том, что до эпидемии шли в эту отрасль, зная, какие там условия, тем самым поддерживая такую систему.

Ответить

alexferman

Руководящий
12

Определите возраст по комментарию

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Руководящий кофе

alexferman
–4

Да-да, профессию не выбирают, медиком рождаются

Ответить

Madao

ユリー
1

Как думаешь, какой процент из них голосовал за путьку или "вне политики"? Уверена, огромный. А про забастовки врачей ты слышал когда-нибудь? Какого хуя они в т.ч. это терпят? 

Ответить

Предыдущий чувак

0

В последнее время такие случаи все чаще и чаще. Или просто мне так кажется?🙈

Ответить

solawind

Предыдущий
6

больницы переполнены, врачи заебались и думают нахер им это надо еще на стариков время тратить, вот и чаще. Не кажется, тоже постоянно слышу, то на лавочке скорая оставят, то увезут куда подыхать

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Александр Калинин

2

Это очень грустно и страшно. Но если дедушка уже был без сознания и есть инфо, что у него ковид, то к очень большому сожалению, возможно, это было лучшее решение, чем мучать его перед смертью установкой ИВЛ.
По-крайне мере, лично я бы предпочёл тихо и мирно откинуться на свежем воздухе под открытым небом, чем с трубкой в лёгких среди кафельных стен.

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the art of гепард

Александр
2

По-хорошему тогда надо было просто перед этим позвонить родственникам и объяснить ситуацию. Мол, да, ваш дедушка совсем плох, мы бессильны, его нахождение в стационаре на ИВЛ подвергает угрозе жизни более молодых и способных выкарабкаться. Понятно, что у этих врачей, которые действительно герои сейчас, и наверняка у многих едет голова от этого ужаса и отказывают чувства, очень мало времени. Но три минуты разговора стоят того, чтобы дать человеку достойную смерть в кругу родных, и чтобы дать родным проститься

Ответить

Александр Калинин

the
4

Да, абсолютно с этим согласен. Видео смотрел без звука, поэтому подробностей общения героев видео не могу знать. Просто размышляю. Хотя, кстати, мне кажется это не лучшая идея умирать от чего-то такого в кругу семьи, подвергая их опасности заразиться.

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the art of гепард

Александр
0

Блин, я за сентиментальностью забыла о главном - заразность ковида, блин. Ты прав. Очень сложная ситуация. Но позвонить точно надо было

Ответить

Октябрёнок

the
0

Судя по внешности деда, он уже мертв. Удивлен, что деда в таком состоянии и при такой нагрузке на скорую помощь вообще куда-то повезли.

Ответить

andorus

Октябрёнок
0

И зачем, учитывая, что причиной перевода являлась его буйность. 
На видео парень то задорный, но максимум как бы он оказался на полу, это упасть с койки

Ответить

Круглый парфюмер

Александр
0

Триаж же, нету для него ИВЛ

Ответить

Круглый парфюмер

Круглый
0

На самом деле, как я слышал, со скорыми жесть творится, они в очередях часами стоят с больными, из за этого больных даже на такси отправляют в другие больницы. Может быть ждали перевозки

Ответить

Зверье ебаное

2

Ебаный ковид, когда он уже закончится.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0
Ответить

the art of гепард

Marhal_New
4

ой, стрёмный сезон

Ответить

Marhal_New _Arleana

the
2
Robin Buckley by Liz Katz (nsfw)
Fandom: Stranger Things
dtf.ru
Ответить

the art of гепард

Marhal_New
1

какая жёпа!

Ответить

Никита Сивирин

the
0

Жопа дряхлая, сиськи искусственные, кожа исписана всякой хуйней. 2/10

Ответить

Marhal_New _Arleana

the
–1

Это же вроде первый. Кстати хочешь увидеть клёвый ее косплей?

Ответить

the art of гепард

Marhal_New
1

не, вроде третий же! ну-ка

Ответить

Marhal_New _Arleana

the
0

Не знаю. К сожалению не смотрел, но какой же я восторг словил, когда узнал в косплеи этого персонажа. Обычно я никогда не признаю, а тут сразу знакомая картинка.

Ответить

Marhal_New _Arleana

the
–1

Это не шутка или пошлый намек!!!! Я правда рад что узнал в ней персонажа.

Ответить

Оральное обезболивающее

Marhal_New
0

Ето третий)

Ответить

Это не шутки

Marhal_New
0

.

Ответить

Паша Цветомузыка

0

Двач – молодец, растет, пока другие деградируют :/ Кто бы мог подумать, когда он появился...

Ответить

Glan

Паша
3

Сложная шутка.

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Вижу комментарии про то, что врачи загружены, эмоции притупляются, дедушка старый, больной и с деменцией. У него были грубые нарушения поведения. Всё так. Но дикость, по крайней мере для меня, именно в том, насколько сильно любовь и почтение к ветеранам из лозунгов контрастирует с реальной жизнью. Когда речь идёт о празднике - все спешат отметиться: "мы все благодарны за их беспримерный подвиг", "в неоплатном долгу", "никто не будет забыт". А реальная жизнь она вот, на видео. Никакие они не особенные. И плевать всем на их заслуги и подвиги. Это просто пиздёж, понимаете. Реклама, пиар. Нам просто приятно говорить эти слова к случаю, ничего личного. Сказал, потеплело внутри и к столу.
Оговорюсь, это не моралфажество, каждый имеет право делать, что хочет, никто никому ничем не обязан, если сам так не считает. Я просто хочу обратить внимание на это двоемыслие (или лицемерие), которое, как мне кажется, многие приняли за базовую модель поведения и стараются не замечать такое. Или и правда не замечают. 

Ответить

Ленинский нос

0

А зачем они его всё таки выкатили?

Ответить

theLastLetters

Ленинский
2

Дорогу молодым!

Ответить

Ленинский нос

theLastLetters
0

Старших надо пропускать. В частилище.

Ответить

the art of гепард

Ленинский
2

И

Ответить

Ленинский нос

Ленинский
1

Осуждаю себя за свой комментарий.

Ответить

Руководящий кофе

0

Тем временем
https://www.1tv.ru/news/2020-10-23/395571-v_volgograde_vrachi_i_veteran_velikoy_otechestvennoy_srazhalis_vmeste_i_pobedili_covid_19

Ответить

the art of гепард

Руководящий
0

Ну, если закрыть глаза на сам Первый Анал и его стиль подачи инфы, то ведь здорово, что дедушка выбрался. Или ты о другом?

Ответить

Руководящий кофе

the
1

Мне интересно, появится ли эта новость на Первом. Потому что пока гугл по ключевым словам выдаёт от первого только это

Ответить

the art of гепард

Руководящий
0

Да не появится, конечно, ты что. ТВ ББрат такое не пропустит)

Ответить

Руководящий кофе

the
2

Оно вполне может появиться, только всё расскажут не совсем так. Чтобы, если кто-то будет рассказывать про этот случай  человеку с промытыми мозгами, он мог ответить, что ПО ПЕРВОМУ БЫЛО НЕ ТАК, ВЫ ВСЁ ВРЁТИ.
С другой стороны двач и какие-то мелкие издания это тоже такой себе источник.

Ответить

the art of

Руковод…
0

Это да. Фильтровать инфу всегда надо. Хотя знаешь, работала я редактором и репортёром на мелком аполитичном городском канале и скажу: всегда журналисты-федералы подают информацию в максимально выгодном свете для власти. Говорю, потому что сама слышала, что они несли на стендапах (по-телековски это когда репортёр стоит с микрофоном и описывает ситуацию)

Ответить

Руководящий кофе

the
0

Им главное не давать время на обработку информации)
Я когда в школу ходил, смотрел пятиминутные новости в "добром утре". Там никогда не было какой-то мощной пропаганды. Потому что за пять минут успеваешь только факты рассказать.
Зато к программе "Время" готовится целое шоу с конями. Там уж можно хорошенько всё профильтровать, припудрить и перемешать как надо.
Я бы это даже за выпуск новостей не считал, это именно шоу.

Ответить

Служебный Паша

0

@жесть

Ответить

Дмитрий Пигов

0

Будущее

Ответить

Мобильный химик

0

А за оскорбление ветеринаров судить будут Навального.

Ответить

Глеб Савчик

0

Это пиздец конечно. Но я уверен, это видео снято до поправок в конституцию

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Вероника Крылова

–1

Шок! остановите землю

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