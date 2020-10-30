В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах Материал редакции
Нарушителям грозят штрафы от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей, владельцам заведения — 40 тысяч рублей.
Запрет распространяется и на другую никотиносодержащую продукцию (электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака) в общественных местах, включая рынки, торговые центры, офисы, кафе, а также здания вокзалов и аэропортов.
В пояснительной записке указано, что такая мера вводится с целью «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции».
По данным Ассоциации кальянной индустрии, которые приводит ТАСС, в России работают более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов, из которых 2,4 тысячи — в Москве. Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что проблему с запретом курения в общественных местах кальянов можно решить через законодательное разделение ресторанов и кальянных при помощи разных классификаторов видов экономической деятельности, так как сейчас они работают под ОКВЭД общепита.
Законопроект внесли в Госдуму в 2017 году. В первом чтении его приняли в декабре 2019 года, 22 июля 2020 года депутаты одобрили документ в третьем чтении.
от 500 до 1,5 тысяч рублей
В таких случаях лучше писать "до 1500", потому что мозг лепит вместе "500" и "тысяч"
Ленинградский вентилятор
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