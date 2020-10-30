Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Артём Мазанов
892

В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах Материал редакции

Нарушителям грозят штрафы от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей, владельцам заведения — 40 тысяч рублей.

12 комментариев
В закладки

Запрет распространяется и на другую никотиносодержащую продукцию (электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака) в общественных местах, включая рынки, торговые центры, офисы, кафе, а также здания вокзалов и аэропортов.

В пояснительной записке указано, что такая мера вводится с целью «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции».

По данным Ассоциации кальянной индустрии, которые приводит ТАСС, в России работают более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов, из которых 2,4 тысячи — в Москве. Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что проблему с запретом курения в общественных местах кальянов можно решить через законодательное разделение ресторанов и кальянных при помощи разных классификаторов видов экономической деятельности, так как сейчас они работают под ОКВЭД общепита.

Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле.

Борис Титов
бизнес-омбудсмен

Законопроект внесли в Госдуму в 2017 году. В первом чтении его приняли в декабре 2019 года, 22 июля 2020 года депутаты одобрили документ в третьем чтении.

#новости #право

Артём Мазанов PLUS
+151 684
И это не новость ИА «Панорама»
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 228784, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Oct 2020 08:10:55 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: освоить профессию системного аналитика и бизнес-аналитика на SkillFactory
Личный ментор, настоящие задачи, преподаватели из известных компаний и помощь в устройстве на работу.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Открытый Макс

4

Горжусь нашими чиновниками, столько полезных законопроектов издают, все болячки скоро вылечим и поднимемся наконец то. Вот еще бы вейпы курить в туалетах дома запретили, вот жизнь тогда бы началась!

Ответить

Старательный утюг

Открытый
1
Ответить

Михаил Набоков

Открытый
0

О народе думают

Ответить

alexferman

1

от 500 до 1,5 тысяч рублей

В таких случаях лучше писать "до 1500", потому что мозг лепит вместе "500" и "тысяч"

Ответить

Артём Мазанов

alexferman
1

Добавил просто рублей после 500, пасиб

Ответить

Ленинградский вентилятор

Артём
2

Пожалуйста

Ответить

Старательный утюг

Ленинградский
0

ты с ферманом и правда коллективное сознание казахстана

Ответить

Загадочный Илья

1

Охуенно

Ответить

Ленинградский вентилятор

1

Очередной запрет ради запрета. Не нравится кальян – не ходите туда, где курят кальян. Всё просто.

Ответить

Илья

Ленинградский
0

Их курили во всех ресторанах.

Ответить

AZP

0

Я видел, к чему это приводит.
Возле кафе на улице стоит толпа и жадно курит.

Ответить

Открытый Макс

AZP
0

Я видел к чему это приводит

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили
О пострадавших пока не сообщается.
312
Новости
В Ницце три человека погибли после нападения злоумышленника с ножом в базилике. Полиция его задержала
По данным СМИ, он успел обезглавить одну женщину. Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.
307
Новости
Прокуратура Турции завела на Charlie Hebdo дело из-за карикатуры на Эрдогана
Журнал опубликовал изображение после совета президента Турции Макрону «проверить психику» из-за слов об исламе.
215
Популярное за три дня
Технологии
Шведский инженер построил «умную» кормушку для сорок, живущих во дворе. Она выдаёт еду в обмен на крышки от бутылок
Несколько лет разработчик приучал диких птиц к системе — и теперь они приносят крышки, тем самым убираясь в окрестностях.
50
Новости
Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду
Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.
268
Дизайн и архитектура
Художник из Далласа украсил дом гиперреалистичными декорациями на Хэллоуин — к нему несколько раз вызывали полицию
Техасец хотел пугать прохожих ночью — ему это удалось с помощью 75 литров искусственной крови и нескольких «трупов».
144
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Eugard

Во Франции за день произошёл…

Sozinho pra sempre

В случае дефицита валюты…

Ярик…

В России вступил в силу запрет…

Илья

В России вступил в силу запрет…

Михаил Набоков

В России вступил в силу запрет…

Пипидастр

В России вступил в силу запрет…

AZP

В России вступил в силу запрет…

Ху Эмай

120 лет тюрьмы за секс-культ: в…

Eugard

В случае дефицита валюты…

Пипидастр

В России вступил в силу запрет…

alexferman

Во Франции за день произошёл…

Дмитрий Орлов

В России вступил в силу запрет…

Serg Bootlegger

Во Франции за день произошёл…

Dmitry Kuzbassov

Запись в подсайте Twitter

Артём Мазанов

В России вступил в силу запрет…

Ярик…

В России вступил в силу запрет…

Дмитрий Орлов

В России вступил в силу запрет…
null