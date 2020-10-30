В Минске санэпидслужба и Минздрав начали закрывать заведения, которые не работали в день общенациональной забастовки Материал редакции
В этих заведениях нашли нарушения и предписали их устранить.
Проверки санитарных служб прошли в заведениях, которые по разным причинам не работали 26 октября. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии заявил, что ему о таких проверках ничего не известно. Об этом пишет TUT.BY.
Бар Svobody, 4 рассказал, что не работал 25 и 26 октября из-за покрытия пола лаком. 28 октября в заведение пришли из санэпидемстанции и закрыли его из-за выявленных нарушений. «У нас есть все документы и договоры, что была закуплена продукция для покрытия пола. Всё это мы предоставляли соответствующим органам», — рассказали в баре.
Post Bar сообщил, что не работал 26 октября из-за ремонта. 29 октября санэпидемстанция нашла там нарушения правил работы во время пандемии коронавируса и закрыла заведение на три месяца. «Проверяющие объяснили, что все работники должны быть в масках и перчатках. Это была основная проблема. Плюс они нашли грязь и пыль на кухне, сказали, что это надо устранить», — рассказал директор.
В баре «Пересмешник» 26 октября был санитарный день. Санэпидемстанция нашла там нарушения, связанные с коронавирусом: заведение не соблюдало масочный режим и должно было закрываться два раза в день по 60 минут. Бар закрыли на три месяца.
По решению Минздрава после проверки закрылась и кофейня O'Petit, в которой силовики 6 сентября разбили дубинками стекло.
Эти долбоебы думают, что насильно заставят полюбить власть
Вряд ли Лугабе хочет заставить себя полюбить, он хочет заставить себе подчиняться.
Он просто выдавливает неугодных из страны, остальных подвергает репрессиям
ну что, как побастовали?
Да че ты за нытик?) В тебя плюнули, ты дал в ответ в табло, тебе дали в табло в ответку, и ты сразу захныкал? Ну, чел, далеко ты так не уйдешь.
Я бы сказал, что далеко беларусы так далеко не уйдут, к сожалению.
Тем более если делать это по принципу ответок друг другу (что беларусы почти не делают) .
Все они нормально делают. Можно просто вставать после каждого такого удара и переть дальше, и вытянуть чисто на морально-волевых. Просто надо быть очень сильными личностями для этого.
так общенациональная забастовка один день была, а потом все на работу вернулись? мм
А причем тут кафе и рестораны? Это вроде частные заведения, а не государственный как заводы и предприятия всякие (они же государственные?)
даже не знаю при чем тут белорусские кафе и рестораны, когда речь идет о белорусской общенациональной забастовке. а государственные предприятия продолжают забастовку или что, я вот тоже не понял?
То, что ресторанам и кафе можно вообще не выходить на забрстовку. Они же частные, а не государственные. Пусть дальше работают и кормят людей. Или ты про "один день" что-то другое имел?
я имел ввиду, что общенациональная забастовка должна начаться и не кончаться до выполнения требований протестующих
и кафе с ресторанами тоже должны в ней участвовать, по сути, ведь они тоже часть нации
Бастовать должны бюджетники, а частники только несут убытки от этого и никак не влияют на ситуацию.
А они в курсе, что эти заведения тем более работать не будут, если их закрыть?
А, я понял, санпин с народом и ищет предлог, чтобы забастовщиков поддержать
Да, вполне. Теперь они не смогут прибыль получать.
Налоги платить — тоже
Выглядит, как выстрел в колено
Постсовок - это дикий ужас, пиздец, ад и безысходность. Ебаное средневековье. Тем, кто может - валить, валить не оглядываясь.
Старательный утюг
я вот тоже не понял, новостей никаких больше не было. звучит как успех
Почтовый корабль
Какой-то сюр
ух, в пнд бастуем, покажем режиму
вт ср чтв работаем
птн. Приходит санэпин, закрывает.