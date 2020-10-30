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Артём Мазанов
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В Минске санэпидслужба и Минздрав начали закрывать заведения, которые не работали в день общенациональной забастовки Материал редакции

В этих заведениях нашли нарушения и предписали их устранить.

32 комментария
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Проверки санитарных служб прошли в заведениях, которые по разным причинам не работали 26 октября. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии заявил, что ему о таких проверках ничего не известно. Об этом пишет TUT.BY.

Бар Svobody, 4 рассказал, что не работал 25 и 26 октября из-за покрытия пола лаком. 28 октября в заведение пришли из санэпидемстанции и закрыли его из-за выявленных нарушений. «У нас есть все документы и договоры, что была закуплена продукция для покрытия пола. Всё это мы предоставляли соответствующим органам», — рассказали в баре.

Post Bar сообщил, что не работал 26 октября из-за ремонта. 29 октября санэпидемстанция нашла там нарушения правил работы во время пандемии коронавируса и закрыла заведение на три месяца. «Проверяющие объяснили, что все работники должны быть в масках и перчатках. Это была основная проблема. Плюс они нашли грязь и пыль на кухне, сказали, что это надо устранить», — рассказал директор.

В баре «Пересмешник» 26 октября был санитарный день. Санэпидемстанция нашла там нарушения, связанные с коронавирусом: заведение не соблюдало масочный режим и должно было закрываться два раза в день по 60 минут. Бар закрыли на три месяца.

По решению Минздрава после проверки закрылась и кофейня O'Petit, в которой силовики 6 сентября разбили дубинками стекло.

#новости #белоруссия

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32 комментария
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Андрей Рядькин

22

Эти долбоебы думают, что насильно заставят полюбить власть

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alexferman

Андрей
10

Вряд ли Лугабе хочет заставить себя полюбить, он хочет заставить себе подчиняться.

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
1

Он просто выдавливает неугодных из страны, остальных подвергает репрессиям

Ответить

Страстной лолипоп

Андрей
3

Хотят заставить терпеть. Страну терпил делают, как Россия.

Ответить

ouxen

0

ну что, как побастовали?

Ответить

Blahblah Pooh

ouxen
9

Да че ты за нытик?) В тебя плюнули, ты дал в ответ в табло, тебе дали в табло в ответку, и ты сразу захныкал? Ну, чел, далеко ты так не уйдешь. 

Ответить

Alex Macher

Blahblah
–1

Я бы сказал, что далеко беларусы так далеко не уйдут, к сожалению. 
Тем более если делать это по принципу ответок друг другу (что беларусы почти не делают) .

Ответить

Blahblah Pooh

Alex
1

Все они нормально делают. Можно просто вставать после каждого такого удара и переть дальше, и вытянуть чисто на морально-волевых. Просто надо быть очень сильными личностями для этого. 

Ответить

Roma Dmitriev

8

так общенациональная забастовка один день была, а потом все на работу вернулись? мм

Ответить

Передовой утюг

Roma
0

А причем тут кафе и рестораны? Это вроде частные заведения, а не государственный как заводы и предприятия всякие (они же государственные?)

Ответить

Roma Dmitriev

Передовой
0

даже не знаю при чем тут белорусские кафе и рестораны, когда речь идет о белорусской общенациональной забастовке. а государственные предприятия продолжают забастовку или что, я вот тоже не понял?

Ответить

Передовой утюг

Roma
0

То, что ресторанам и кафе можно вообще не выходить на забрстовку. Они же частные, а не государственные. Пусть дальше работают и кормят людей. Или ты про "один день" что-то другое имел?

Ответить

Roma Dmitriev

Передовой
0

я имел ввиду, что общенациональная забастовка должна начаться и не кончаться до выполнения требований протестующих
и кафе с ресторанами тоже должны в ней участвовать, по сути, ведь они тоже часть нации

Ответить

Владимир Филатов

Roma
0

Бастовать должны бюджетники, а частники только несут убытки от этого и никак не влияют на ситуацию. 

Ответить

Andre Macareno

5

А они в курсе, что эти заведения тем более работать не будут, если их закрыть?

Ответить

Andre Macareno

Andre
2

А, я понял, санпин с народом и ищет предлог, чтобы забастовщиков поддержать

Ответить

Передовой утюг

Andre
2

Да, вполне. Теперь они не смогут прибыль получать.

Ответить

Andre Macareno

Передовой
0

Налоги платить — тоже

Ответить

Передовой утюг

Andre
1

Налоги это тема русских, так что все норм.

Ответить

Андрей Владимирович

5

Кафеху держать - хлопотное дельце

Ответить

Вова А.

5

Выглядит, как выстрел в колено

Ответить

Ринат Вакилов

Вова
0
Ответить

Михаил Набоков

4

Многоходовочка

Ответить

Dra

3

Постсовок - это дикий ужас, пиздец, ад и безысходность. Ебаное средневековье. Тем, кто может - валить, валить не оглядываясь.

Ответить

Почтовый корабль

2

То есть один день бастовали?

Ответить

Старательный утюг

Почтовый
1

я вот тоже не понял, новостей никаких больше не было. звучит как успех

Ответить

Почтовый корабль

Старательный
0

Какой-то сюр
ух, в пнд бастуем, покажем режиму

вт ср чтв работаем

птн. Приходит санэпин, закрывает.

Ответить

Положительный кофе

2

Допустим, во время протестов Лукашенко не срал, значит ли это, что сегодня-завтра анус президента закроют по решению Санэпидемстанции? 🤔

Ответить

Mikhail Dragunov

1

Мдя, мелочно так, ппц :(

Ответить

Передовой утюг

1

Какой же обидчивый этот Лукашенко.

Ответить

Странный файл

0

Причем, некоторые заведения хорошие закрыли.
А Tapas кстати в свое время открыл (но недавно продал) известный ресторатор Прокопьев, ставший особенно известный после своих видео в адрес власти

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Юрий Новиков

–3

КЛАСС ПУСТЬ ЕДУТ В ПОЛЬШУ

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