В Татарстане застрелили подростка, который бросил коктейль Молотова в отделение полиции и напал с ножом на сотрудника Материал редакции
СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт.
Подростка 2004 года рождения застрелили из-за его агрессивного и общественно-опасного поведения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Возгорание на земле и осколки стекла участковый заметил в 0:30 по московскому времени. После этого через забор бросили ещё одну бутылку, по предварительным данным, с зажигательной смесью. Когда полицейские настигли подростка, тот начал угрожать им ножом и ранил одного из сотрудников. Его жизни ничего не угрожает.
Как пишет Baza, подросток напал на полицейских с криком: «Бог меня спасёт, все неверные, Аллах Акбар». По данным журналистов, сотрудникам полиции пришлось выстрелить в подростка 12 раз, шесть пуль попали в него.
СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователи рассказали, что подросток нанёс не менее трёх ударов ножом сотруднику полиции.
Ну вот, кто-то накаркал про мирных татар
Страстной лолипоп
И Башкортостане, и в Татарстане мусульман от силы 1%.
Не каждый башкир или татар мусульманин.
Для этого нужно принят ислам.
Я мирный, го дружить
Но ты не мусульманин.
Тут вообще-то речь шла о мирных мусульман из Башкортостана и Татарстана.
Передовой утюг
Сказал @Злобный Башкир...
Я еще не принял ислам.
Так что пока не мусульманин. Но я общаюсь с настоящими мусульманами. Очень сильные люди.
речь шла о мирных мусульман из Башкортостана
Я еще не принял ислам.
Поэтому и злобный
Заключенный кофе
Кстати, почему башкиры и татары друг друга недолюбливают?
Вспомнилось в тему:
Времена ВОВ, немцы строят пленных. Старший подзывает по одному и спрашивает национальность. «Еврей», отвечает первый. «Расстрелять!» говорит немец. «Русский», говорит второй. Немец: «Пока в концлагерь». «Татарин», назвался третий. «Кто такой татарин,- думает немец, — В лагерь, а там разберёмся». «Башкир», четвёртый. «Вот блин тут полно всяких-то! Этого расстрелять!». Тут возвращается предыдущий и говорит: «Начальник, этого со мной, в лагерь! Башкир — это дикий татарин!»
Башкиры никогда не будут утверждать такое. Это сказки татаристов.
Заключенный кофе
Как-то я работал в экспедиции на севере. Так получилось, что я был единственный еврей среди татар и башкир. Мы жили вместе и вместе работали. И как я замечал они постоянно друг с другом соперничали что ли, но без стычек, а мне же сначала одни говорили: "Миша, ты с татарами аккуратнее, мы знаем, кто они на самом деле!" И наоборот: "Миша, опасайся башкир!" А фраза про "Татарин - это дикий башкир" или наоборот "Башкир - это дикий татарин" я до сих пор не понимаю, какая изначальная.
А ещё они все меня учили матным словам, готовить разные блюда и игре в нарды.
Как и русские и украинцы. Делим обычаи и язык.
Мамин Даниль
и кто у кого отжал че?
Вообще башкиры появились раньше. О нас упоминается еще в VIII веке у арабов. Также имеются сведения и у армян, и китайцев.
А татары появились в 19 в. А до этого они считали себя булгарами.
А язык у нас общий. Короче, когда-то половцы терзали русь и ассемилировались среди других тюркских народов. Но оставили кипчакский язык. Вот на нем сейчас говорят башкиры и татары.
@Serg Bootlegger ну как Путин, победил террористов?
Личность преступника удалось установить. Им оказался местный 16-летний житель Виталий Антипов.
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У нас не все так однозначно.
Ебать, 16 лет.
Вот что человеку нужно было. Перед тобой огромный город с кучей возможностей. Нет, не хочу. Хочу "алла я в бар".
Дегенераты же. Спустить свою жизнь в унитаз из-за всратой сказки о боженьке. Надо быть полнейшим тупорезом и лошьём.
Ленинградский вентилятор
Достаточно быть Александром ферманом
Коричневый Филипп
Вангую, что в мечеть даже не ходил. Начитался пабликов тематических.
Передовой утюг
Мечеть.online
Старательный утюг
страница не найдена
это же только со слов сотрудников, которые его застрелили
Следователи рассказали, что подросток нанёс не менее трёх ударов ножом сотруднику полиции.
А это тогда что?
А как это соотносится с его религиозными убеждениями?
Передовой утюг
Но это возможно подтверждает то, что сказали полицейские про него. Нормальный человек бы ее стал ножом полицейского резать?
Может он бы и рад был с пистолетом на них напасть, да только откуда он у него в 16 лет. Нож просто самое распространённое оружие, которое, к тому же, можно купить в магазине рядом с домом
ножи не только исламисты используют, может он при этом кричал "твари, хватит кошмарить мой бизнес"
В 16 лет? Вряд-ли.
Перепутал полицейскую мигалку с французским флагом?
Ебаные исламисты! Вот вам мирная религия блять!
Когда вы уже свои пуши почините? Опять по два раза приходит (хорошо, что хоть два).
Когда закрыты границы
Закрывайте мечети! От куда эта нечисть питается этой хуйней!? Обиженки сука...
Из радикальных медресе они появляются, а не из мечетей. Выучи уже предмет, знание становится все более и более насущным.
Фидаины а-ля русс. Понеслась.
Арракис для артридесов!
Ну там Гебрерт списал почти все с мусульман, если что. Термин «фидаины» — не его выдумка.
Да я в курсе) это вроде как смертники переводится, но в дюне подразумевается не самоподрывы, а стремление идти до конца, если ничего не путаю.
Ну вообще это те ребята, которые готовы идти до конца. Им не обязательно делать из себя фейерверки.
Ебанутые фанатики, нет ничего страшнее психов повёрнутых на религии
Мамин Даниль
так это настоящие террористы! а не какие нибудь шутники про политику кторые в вк сидят
интересно, а что ему сделали полицейские до этого, что он так разозлился?
были неверными это же очевидно.
только комментаторам на тж, разве что
сколько раз полицейские пиздили о том, что явилось причиной тех или иных событий или увечий у задержанных, а вы все уши под лапшу горазды подставлять
мне очевидно только то, что в кукморе все жители другу друга знают как минимум в лицо, поэтому предполагаю, что все там не так просто было
Это значит незаконченное преступление. Как покушение на убийство, Юридический термин
У русских репутация маньяков?
Ленинградский вентилятор
Да. Самый известный русский – Сталин.
Мамин Даниль
и тот грузин
Ленинский нос
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2004 год рождения... Охренеть
Старательный утюг
так это уже люди, которые в универ поступают. радикализма во взглядах хоть отбавляй
Дурак чтоли? Ему 16
я в 16 на первый курс поступил, а что?
И как? Расскажи
вопрос конкретизируй. тебе порядок работы приемной комиссии объяснить что ли надо?
Тебе вопрос непонятен? Пошевели извилинами, как ты в 16 поступил?
раньше если в школу шел в 6 лет, то к 16 уже заканчивал 11-й класс (много где 4й класс отсутствовал, из третьего сразу переходили в 5-й). 16-17 — возраст поступления в универы, всё верно
Всё ясно. Дети 90-х
В 16 нормальные люди и поступают
В 16 ещё только 9 класс заканчивают
лул, татары же были бенчмарком культурных мусульман. Как и башкиры
Татары, зачем? Вы же охуенные. Не надо. Давайте по эчпочмаку и никаких аллахакбаров.
А почему в татарсте не убивают подростков, которые кидаются коктейлями молотова и нападают с ножом? Они там совсем уже с ума посходили?!
Я не хочу повторения двухтысячных. Из за каждой подозрительной тачки и человека звонили ментам. Но даже тогда застреленных детей с криками не было
У меня вопрос к местным мусульманам. Вам что, мало развлечений в современном мире? У вас же уже интернет 20 лет, за окном технологичесеий прогресс, какой ещё нах Аллах? Нахуя вы слушаете своих пещерных предков и лезете в эти секты? Пошлите нахуй своего батю и братьев, если они долбаебы и не лечатся, ну, в чем проблема?
Позор Российской Федерации. Мирных мусульман с коктейлями Молотова убивает..
Вместо того что бы учить смирению, мусульманские лидеры зачем-то провозглашают кого-то врагами и обостряют и так сложные взаимоотношения . Они же вроде как духовые люди, так зачем же вещать о насилие, ведь они авторитеты для таких вот детей, которые потом с ножами во имя Аллаха нападают думая что там где-то за их поступок им воздастся. Почему??
Этакая неделя дискредитации довела меня до того, что я начал Китай в этом вопросе поддерживать
только вчера в комментах писали, что наши мусульмане татары душки и милашки)