СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

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Подростка 2004 года рождения застрелили из-за его агрессивного и общественно-опасного поведения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Возгорание на земле и осколки стекла участковый заметил в 0:30 по московскому времени. После этого через забор бросили ещё одну бутылку, по предварительным данным, с зажигательной смесью. Когда полицейские настигли подростка, тот начал угрожать им ножом и ранил одного из сотрудников. Его жизни ничего не угрожает.

Как пишет Baza, подросток напал на полицейских с криком: «Бог меня спасёт, все неверные, Аллах Акбар». По данным журналистов, сотрудникам полиции пришлось выстрелить в подростка 12 раз, шесть пуль попали в него.

СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователи рассказали, что подросток нанёс не менее трёх ударов ножом сотруднику полиции.

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