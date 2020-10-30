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Артём Мазанов
4739

В Татарстане застрелили подростка, который бросил коктейль Молотова в отделение полиции и напал с ножом на сотрудника Материал редакции

СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

126 комментариев
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Подростка 2004 года рождения застрелили из-за его агрессивного и общественно-опасного поведения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Возгорание на земле и осколки стекла участковый заметил в 0:30 по московскому времени. После этого через забор бросили ещё одну бутылку, по предварительным данным, с зажигательной смесью. Когда полицейские настигли подростка, тот начал угрожать им ножом и ранил одного из сотрудников. Его жизни ничего не угрожает.

Как пишет Baza, подросток напал на полицейских с криком: «Бог меня спасёт, все неверные, Аллах Акбар». По данным журналистов, сотрудникам полиции пришлось выстрелить в подростка 12 раз, шесть пуль попали в него.

СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователи рассказали, что подросток нанёс не менее трёх ударов ножом сотруднику полиции.

#новости #происшествия

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126 комментариев
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Виктор Бельский

49

Ну вот, кто-то накаркал про мирных татар 

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Страстной лолипоп

Виктор
9
Ответить

Злобный Башкир

Страстной
0

И Башкортостане, и в Татарстане мусульман от силы 1%.
Не каждый башкир или татар мусульманин.
Для этого нужно принят ислам.

Ответить

Ильнур Султанов

Виктор
2

Я мирный, го дружить

Ответить

Передовой утюг

Ильнур
2

Знаю я вас...

Ответить

Злобный Башкир

Ильнур
0

Но ты не мусульманин.
Тут вообще-то речь шла о мирных мусульман из Башкортостана и Татарстана.

Ответить

Передовой утюг

Злобный
0

Сказал @Злобный Башкир...

Ответить

Злобный Башкир

Передовой
0

Я еще не принял ислам.
Так что пока не мусульманин. Но я общаюсь с настоящими мусульманами. Очень сильные люди.

Ответить

Dre Dra

Злобный
1

Очень сильные? Типа, голову отрезают быстро или че?🤨

Ответить

Злобный Башкир

Dre
0

Духовно. Их не сломить. Сразу чувствуется внутренняя сила.

Ответить

Anton Gostev

Злобный
0

речь шла о мирных мусульман из Башкортостана

Я еще не принял ислам.

Поэтому и злобный

Ответить

Заключенный кофе

Злобный
0

Кстати, почему башкиры и татары друг друга недолюбливают?

Ответить

Славой Жижек

Заключенный
0

Вспомнилось в тему:

 Времена ВОВ, немцы строят пленных. Старший подзывает по одному и спрашивает национальность. «Еврей», отвечает первый. «Расстрелять!» говорит немец. «Русский», говорит второй. Немец: «Пока в концлагерь». «Татарин», назвался третий. «Кто такой татарин,- думает немец, — В лагерь, а там разберёмся». «Башкир», четвёртый. «Вот блин тут полно всяких-то! Этого расстрелять!». Тут возвращается предыдущий и говорит: «Начальник, этого со мной, в лагерь! Башкир — это дикий татарин!»

Ответить

Злобный Башкир

Славой
0

Башкиры никогда не будут утверждать такое. Это сказки татаристов.

Ответить

Славой Жижек

Злобный
0

Просто этот пост был проплачен татаристами

Ответить

Заключенный кофе

Славой
0

Как-то я работал в экспедиции на севере. Так получилось, что я был единственный еврей среди татар и башкир. Мы жили вместе и вместе работали. И как я замечал они постоянно друг с другом соперничали что ли, но без стычек, а мне же сначала одни говорили: "Миша, ты с татарами аккуратнее, мы знаем, кто они на самом деле!" И наоборот: "Миша, опасайся башкир!" А фраза про "Татарин - это дикий башкир" или наоборот "Башкир - это дикий татарин" я до сих пор не понимаю, какая изначальная.
А ещё они все меня учили матным словам, готовить разные блюда и игре в нарды.

Ответить

Злобный Башкир

Заключенный
0

Как и русские и украинцы. Делим обычаи и язык.

Ответить

Мамин Даниль

Злобный
0

и кто у кого отжал че?

Ответить

Загадочный Илья

Мамин
0

Стадо коней увели в 865 году

Ответить

Злобный Башкир

Мамин
0

да

Ответить

Злобный Башкир

Заключенный
0

Вообще башкиры появились раньше. О нас упоминается еще в VIII веке у арабов. Также имеются сведения и у армян, и китайцев.

А татары появились в 19 в. А до этого они считали себя булгарами.

А язык у нас общий. Короче, когда-то половцы терзали русь и ассемилировались среди других тюркских народов. Но оставили кипчакский язык. Вот на нем сейчас говорят башкиры и татары.

Ответить

Zero-one-one

Ильнур
0

А ты не зарэжешь? 

Ответить

Заключенный кофе

Виктор
1

Но у башкир-то точно такого не будет, верно?

Ответить

alexferman

Виктор
0

@Serg Bootlegger ну как Путин, победил террористов?

Ответить

Антон Лисин

alexferman
0

В туалете одной левой. Он же говорил.

Ответить

Почтовый корабль

alexferman
0

Забыл уточнить про левый терроризм, который стал актуален.

Ответить

Андрей Рядькин

Виктор
0

Всегда есть исключения

Ответить

alfa tatarin

Виктор
0

Личность преступника удалось установить. Им оказался местный 16-летний житель Виталий Антипов.
//
У нас не все так однозначно.  

Ответить

Роман Трусов

8

Ебать, 16 лет.
Вот что человеку нужно было. Перед тобой огромный город с кучей возможностей. Нет, не хочу. Хочу "алла я в бар".

Ответить

alexferman

Роман
24

Дегенераты же. Спустить свою жизнь в унитаз из-за всратой сказки о боженьке. Надо быть полнейшим тупорезом и лошьём.

Ответить

Ленинградский вентилятор

alexferman
–1

Достаточно быть Александром ферманом

Ответить

Pavel Eremeev

Ленинградский
2

Одни и те же твисты, обнови репертуар уже)

Ответить

Антон Лисин

Роман
0

Какие возможности в России 

Ответить

Марат Ильясов

Роман
0

огромный город кукмор с кучей возможностей... хех

Ответить

Передовой утюг

5

«Бог меня спасёт, все неверные, Аллах Акбар»

Опять фанатик...

Ответить

Коричневый Филипп

Передовой
4

Вангую, что в мечеть даже не ходил. Начитался пабликов тематических.

Ответить

Передовой утюг

Коричневый
–1

Мечеть.online

Ответить

Старательный утюг

Передовой
0

страница не найдена

Ответить

Передовой утюг

Старательный
1

Значит ты не достоин Аллаха.

Ответить

Grn Wlf

Коричневый
0

Мэш пишет, что его звали Виталий Антипов. Видимо новообращённый

Ответить

сироп от щекотки

Коричневый
0

Небожену

Ответить

Слава Инженеров

Передовой
1

это же только со слов сотрудников, которые его застрелили

Ответить

Передовой утюг

Слава
0

Следователи рассказали, что подросток нанёс не менее трёх ударов ножом сотруднику полиции.

А это тогда что?

Ответить

Necronomicon

Передовой
0

А как это соотносится с его религиозными убеждениями?

Ответить

Передовой утюг

Necronomicon
0

Но это возможно подтверждает то, что сказали полицейские про него. Нормальный человек бы ее стал ножом полицейского резать?

Ответить

Necronomicon

Передов…
0

Может он бы и рад был с пистолетом на них напасть, да только откуда он у него в 16 лет. Нож просто самое распространённое оружие, которое, к тому же, можно купить в магазине рядом с домом

Ответить

Слава Инженеров

Передовой
0

ножи не только исламисты используют, может он при этом кричал "твари, хватит кошмарить мой бизнес"

Ответить

Передовой утюг

Слава
0

В 16 лет? Вряд-ли.

Ответить

Слава Инженеров

Передов…
0

я не про него, а про то, что ножи не только у исламистов

Ответить

Руслан Эксиго

3

Перепутал полицейскую мигалку с французским флагом?

Ответить

Грэм Грэмский

Руслан
7

Ты про этот?

Ответить

Вероника Крылова

3

Ебаные исламисты! Вот вам мирная религия блять!

Ответить

Открытый Макс

Вероника
2

Давид, мы тебя узнали 

Ответить

over and over

2

Когда вы уже свои пуши почините? Опять по два раза приходит (хорошо, что хоть два).

Ответить

Ленинградский вентилятор

over
0

@Denis Shiryaev 

Ответить

Litnikov Danil

2

Когда закрыты границы

Ответить

Передовой утюг

Litnikov
0

Ты думаешь, что подростка так сильно волновали эти границы?

Ответить

Военный меч

2

А в Татарстане им что не понравилось?

Ответить

Таблетка Галоперидола

Военный
0

Все неверные

Ответить

Ленинский нос

Военный
–1

Сообщение удалено

Ответить

Вероника Крылова

1

Закрывайте мечети! От куда эта  нечисть питается этой хуйней!? Обиженки сука...

Ответить

Ленинградский вентилятор

Вероника
3

@Вахтёр подозрительный аккаунт

Ответить

Blahblah Pooh

Вероника
0

Из радикальных медресе они появляются, а не из мечетей. Выучи уже предмет, знание становится все более и более насущным. 

Ответить

Blahblah Pooh

1

Фидаины а-ля русс. Понеслась. 

Ответить

Litnikov Danil

Blahblah
0

Арракис для артридесов!

Ответить

Blahblah Pooh

Litnikov
0

Ну там Гебрерт списал почти все с мусульман, если что. Термин «фидаины» — не его выдумка. 

Ответить

Litnikov Danil

Blahblah
0

Да я в курсе) это вроде как смертники переводится, но в дюне подразумевается не самоподрывы, а стремление идти до конца, если ничего не путаю.

Ответить

Blahblah Pooh

Litnikov
0

Ну вообще это те ребята, которые готовы идти до конца. Им не обязательно делать из себя фейерверки. 

Ответить

Николай Корягин

1

Какое-то обострение осеннее чтоль?

Ответить

Открытый Макс

1

Раньше был флагшток-кун, теперь "Бог меня спасёт, все неверные", ясно, правила ужесточаются 

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Ебанутые фанатики, нет ничего страшнее психов повёрнутых на религии

Ответить

Исторический кран

1

ФСБ же столькоооо терактов предотвращают, чуть ли не мысли читают террористов, чего тут не вышло то?

Ответить

Мамин Даниль

Исторический
0

так это настоящие террористы! а не какие нибудь  шутники про политику  кторые в вк сидят

Ответить

chachalava

1

Собаке собачья смерть

Ответить

Roma Dmitriev

0

интересно, а что ему сделали полицейские до этого, что он так разозлился?

Ответить

Подозрительный Кот

Roma
0

были неверными это же очевидно.

Ответить

Roma Dmitriev

Подозрительный
0

только комментаторам на тж, разве что
сколько раз полицейские пиздили о том, что явилось причиной тех или иных событий или увечий у задержанных, а вы все уши под лапшу горазды подставлять

мне очевидно только то, что в кукморе все жители другу друга знают как минимум в лицо, поэтому предполагаю, что все там не так просто было

Ответить

Пространственный химик

0

Покушение на теракт? Это как?

Ответить

Anton Gostev

Пространственный
2

Правильно: поедение

Ответить

Kostya Proshchalykin

Пространственный
2

Это значит незаконченное преступление. Как покушение на убийство, Юридический термин

Ответить

Ленинградский вентилятор

–3

Русские: страна, победившая нацизм, мы против ксенофобии и глупых обобщений, если у русских репутация пьяниц и маньяков, это не значит, что все русские такие!!!!

Тоже русские: ааааа мусульмане террористы, татары террористы!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Anton Gostev

Ленинградский
0

У русских репутация маньяков?

Ответить

Ленинградский вентилятор

Anton
–1

Да. Самый известный русский – Сталин.

Ответить

Anton Gostev

Ленинградский
1

Настоящие русские за русского вождя \о

Ответить

Мамин Даниль

Ленинградский
1

и тот грузин

Ответить

Мамин Даниль

Мамин
0

просто раз начав сажать на трон рюрика уже не могли отсановится

Ответить

Ленинградский вентилятор

Мамин
0

Со своими кадрами проблема

Ответить

Ленинский нос

Ленинградский
0

Сообщение удалено

Ответить

Ленинградский вентилятор

Ленинский
0

Великий русский царь Иосиф Грозный. Такой же русский, как Екатерина 

Ответить

Мамин Даниль

Ленингр…
0

а Медведев правда Мендель Ааронович?

Ответить

Litnikov Danil

0

2004 год рождения... Охренеть

Ответить

коренной нарниец

Litnikov
1

подготовка к теракту через тикток

Ответить

Старательный утюг

Litnikov
0

так это уже люди, которые в универ поступают. радикализма во взглядах хоть отбавляй

Ответить

Zero-one-one

Старательный
–1

Дурак чтоли? Ему 16

Ответить

Roma Dmitriev

Zero-one-one
4

я в 16 на первый курс поступил, а что?

Ответить

Zero-one-one

Roma
–2

И как? Расскажи 

Ответить

Roma Dmitriev

Zero-on…
1

вопрос конкретизируй. тебе порядок работы приемной комиссии объяснить что ли надо?

Ответить

Zero-one-one

Roma
–3

Тебе вопрос непонятен? Пошевели извилинами, как ты в 16 поступил? 

Ответить

Roma Dmitriev

Zero-on…
2

сдал егэ и поступил, ебана

Ответить

Ленинградский

Zero-on…
1

Обычно учеников на второй год не оставляют.

Ответить

Военный меч

Zero-on…
0

Я в 16 закончил 11 класс. Что не так?

Ответить

Напряженный

Zero-on…
1

раньше если в школу шел в 6 лет, то к 16 уже заканчивал 11-й класс (много где 4й класс отсутствовал, из третьего сразу переходили в 5-й). 16-17 — возраст поступления в универы, всё верно

Ответить

Zero-one-one

Напряже…
–2

Всё ясно. Дети 90-х

Ответить

Напряженный

Zero-on…
1

чёт ты близко к сердцу принял эту хуйню

Ответить

Anton Gerasimov

Zero-one-one
0

В 16 нормальные люди и поступают

Ответить

Zero-one-one

Anton
0

В 16 ещё только 9 класс заканчивают

Ответить

Ленинградский

Zero-on…
–1

🤡

Ответить

Zero-one-one

Ленингр…
0

🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить

Степан Литвинов

0

лул, татары же были бенчмарком культурных мусульман. Как и башкиры

Ответить

Просто Тимуррр

Степан
1

А его звали Виталий Антипов, если верить Базе

Ответить

Ленинский нос

Степан
0

Сообщение удалено

Ответить

Вова А.

0

опять Макрон свои козни строит

Ответить

Илья Прокопенко

0

Татары, зачем? Вы же охуенные. Не надо. Давайте по эчпочмаку и никаких аллахакбаров.

Ответить

Антон Лисин

0

Каждый день новости все интереснее.

Ответить

Богдан Пухальский

0

А почему в татарсте не убивают подростков, которые кидаются коктейлями молотова и нападают с ножом? Они там совсем уже с ума посходили?!

Ответить

Владимир Филатов

0

Наелся и спит 

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Я не хочу повторения двухтысячных. Из за каждой подозрительной тачки и человека звонили ментам. Но даже тогда застреленных детей с криками не было

Ответить

sdd264

0

Премию Дарвина - в студию

Ответить

Samir Touzani

0

И тут злобный Макрон их обидел

Ответить

Загадочный Илья

0

Охуенные бойцы у нас в МВД.
Чтоб остановить 16 летнего пиздюка с ножом вместо пары лежей вынуждены 12 раз шмалять в него.

Ответить

Последний Абдужаббор

0

У меня вопрос к местным мусульманам. Вам что, мало развлечений в современном мире? У вас же уже интернет 20 лет, за окном технологичесеий прогресс, какой ещё нах Аллах? Нахуя вы слушаете своих пещерных предков и лезете в эти секты? Пошлите нахуй своего батю и братьев, если они долбаебы и не лечатся, ну, в чем проблема?

Ответить

Nikolay Vasiliev

0

И религиозная война как финальный аккорд 2020 года, неплохо

Ответить

Мирослав Павлов

0

Позор Российской Федерации. Мирных мусульман с коктейлями Молотова убивает..

Ответить

Alien Alien

0

Вместо того что бы учить смирению, мусульманские лидеры зачем-то провозглашают кого-то врагами и обостряют и так сложные взаимоотношения . Они же вроде как духовые люди, так зачем же вещать о насилие, ведь они авторитеты для таких вот детей, которые потом с ножами во имя Аллаха нападают думая что там где-то за их поступок им воздастся. Почему??

Ответить

fucking-design

–2

Этакая неделя дискредитации довела меня до того, что я начал Китай в этом вопросе поддерживать

Ответить

Zakhar Zakharov

–3

только вчера в комментах писали, что наши мусульмане татары душки и милашки)

Ответить
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