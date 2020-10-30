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Алексей Боржонов
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Новая Зеландия одобрила эвтаназию на референдуме и проголосовала против легализации марихуаны Материал редакции

Пока это предварительные результаты, но они вряд ли поменяются.

59 комментариев
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Новая Зеландия проголосовала за легализацию эвтаназии для людей с неизлечимыми заболеваниями, свидетельствуют предварительные результаты референдума. За неё высказались более 65% граждан. Окончательные результаты огласят 6 ноября, но, как отмечает Би-би-си, «при такой сильной поддержке» результаты навряд ли изменятся.

Закон позволит совершеннолетним новозеландцам, которым осталось жить не более шести месяцев, провести процедуру. Её должен одобрить лечащий врач и независимый медик, убедившись, что на пациента не оказывают давления и он совершает осознанный выбор.

Если большинство проголосует за процедуру, то закон вступит в силу через 12 месяцев после публикации окончательных результатов – в ноябре 2021 года.

Также на референдуме подняли вопрос о легализации марихуаны, и большинство высказалось против неё — более 53%. За легализацию проголосовали более 46%. Существует вероятность, что после подсчёта специальных голосов ситуация изменится, однако она крайне мала, цитирует Nzhearld министра юстиции страны Эндрю Литтл.

Однако при одобрении легализации марихуаны большинством закон не вступит в силу автоматически. Правительство должно будет внести соотвествующий законопроект, после чего пройдут его общественные обсуждения. Предполагается, что достигшие 20 летнего возраста новозеландцы смогут покупать до 14 граммов каннабиса в лицензированных точках, употреблять его в специальных помещениях или дома, а также выращивать до двух растений или до четырёх на семью. Отмечается, что речь не идёт о медицинской марихуане — её в стране одобрили ещё в 2018 году.

#новаязеландия #новости #закон

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59 комментариев
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alexferman

10

проголосовала против легализации марихуаны

Ща местные травокуры рваться начнут

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Страстной лолипоп

alexferman
22

Какие травокуры, это сайт для лошков программистов клея в своей жизни не нюхавших

Ответить

alexferman

Страстной
1

В теме про опрос на Украине было замечено несколько травокуров-пропагандистов

Ответить

Страстной лолипоп

alexferman
6

То пешки Зеленского

Ответить

alexferman

Страстной
0

Пшеки Зеленского

Ответить

сироп от щекотки

alexferman
0

А, ты так и написал. А то мне показалось "на теме про опрос".. Фух

Ответить

alexferman

сироп
0

Сцук, я только начал писать коммент с шуткой на эту тему!

Ответить

сироп от щекотки

alexfer…
1

🤜✨🤛

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Почтовый корабль

alexferman
0

Один даже сорвал джекпот лайков унылой претензионной простыней.

Ответить

Arthur Sergeev

alexferman
0

Мне 100 дизов поставили. Я пережил наверное волн 8 дизлайков. Когда высказался против легализации травы на Украине.. 

Ответить

Sergey Smirnov

Arthur
0

Это потому что масочку не носил!

Ответить

сироп от щекотки

alexferman
0

В !!! 

Ответить

Ленинградский вентилятор

Страстной
0

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Страстной лолипоп

Ленинградский
–1

@Вахтёр клевета от доносчика

Ответить

Почтовый корабль

alexferman
0

Я как христианин рвусь от эвтаназии. Марихуана от болей вполне норм.

Ответить

alexferman

Почтовый
12

Я как христианин рвусь

Хорошо что не взрываешься как мусульманин

Ответить

Почтовый корабль

alexferman
0

У них сейчас модно нарезать неверных ножами, пока не получил пулю от мусоров.

Ответить

alexferman

Почтовый
2

Этак лет через 100 цивилизуются до мордобоя, а там, глядишь, перейдут к cancel culture

Ответить

Почтовый корабль

alexfer…
–1

А редакция Шарли ебдо цивилизируется окончательно до бивисов и батхедов. Жаль не дожить

Ответить

alexferman

Почтовый
0

Надеюсь, что нет, и грязные сатиры всегда будут в ходу.

Ответить

Почтовый корабль

alexfer…
0

На политиков пусть делают. С Эрдоганом ничего так вышло.

Ответить

alexferman

Почтовый
0

Ну, это им решать, на кого делать. Над верунами тоже приятно поугарать.

Ответить

Почтовый корабль

alexfer…
0

Не хочется, чтоб потом кто-то снова плакал.
над верунами

Горят то от стеба над пророком.

Ответить

alexferman

Почтовый
0

Не хочется, чтоб потом кто-то снова плакал

Для этого достаточно не рваться от стёба

Ответить

Почтовый корабль

alexfer…
0

Стеб над умершими? Низковато.

Ответить

alexferman

Почтовый
0

Любые оценки относительны

Ответить

Передовой утюг

alexferman
1

Они от горя на эвтаназию пойдут.

Ответить

Никита Литвинов

alexferman
0

А что с местными травокурами и зачем кхм... им рваться?

Ответить

Universaw

8

Демократия - когда 51% населения запрещает другим 49% что-либо делать, например курить безобидную травку у себя дома.

Ответить

alexferman

Universaw
2

Какие альтернативы демократии? Авторитарные режимы, когда запрещает не 51% населения, а маленькая группка людей или вовсе 1 человек?

Ответить

Universaw

alexferman
1

Мне нравятся анархические или минархические проекты. Когда ты можешь делать что угодно, если это не влияет на других людей (ну и для примера, карикатуры на кого-нибудь не влияют, а отрезание головы влияет)

Ответить

alexferman

Universaw
0

Проблема в том, что задача определения "это не влияет на других людей" крайне трудна. Например, можно ли устраивать оргии на своём земельном участке на глазах у соседей, включая детей, это влияние на других людей или нет?

Ответить

Universaw

alexferman
0

Нет, ханжество конечно в таких обществах быстро отомрет

Ответить

alexferman

Univers…
0

А я вот считаю что да, и ханжество тут ни при чём

Ответить

Universaw

alexfer…
0

Я считаю это твои проблемы, также как и у мюслей, которые рвут жопу из-за картинок.
Кто-то может считать, что он испытывает нестерпимую боль когда кто-нибудь наступает на его тень, чтож теперь, другим людям прыгать вокруг него ?)
В твоём примере, не нравится смотреть на оргии - не смотри.

Ответить

alexferman

Univers…
0

Я считаю это твои проблемы

У меня нет проблем, ведь маняфантазии об анархии так и остаются маняфантазиями. Причём главным образом из-за неумения любителей анкапчика и прочих подобных режимов в политический процесс - они в любой дискуссии быстро сливаются в подростковое "мне похер, я вот так хочу, я так скозал!"

Ответить

Universaw

alexfer…
0

=)

Ответить

alexferman

Univers…
0

У тебя такие вольные ассоциации, ты не поэт случаем?

Ответить

Мобильный химик

Universaw
0

Всё ещё хуже.
Демократия это когда 51% населения заставляет других 49% что-либо делать, например носить вонючие заразные куски тряпки на лицах или желтые звезды на одежде.

Ответить

Напряженный хот-дог

4

убить, но не облегчить

Ответить

Madsons

Напряженный
0

опиатические анальгетики доступны почти во всем мире. 

Ответить

Напряженный хот-дог

Madsons
0

ладно, возможно, написал хуйню, пока не разбираюсь в теме рака

Ответить

alexferman

3

Вообще, я как травокур с 15-летним стажем, двояко отношусь к легализации марихуаны. С одной стороны, процентов 80 людей из-за систематического траводуйства превращаются в гыгыкающих овощей. С другой стороны, алкоголь ещё разрушительнее и биологически, и социально, и если бы все эти люди вместо травы убивались бы алкашкой - было бы ещё хуже, наверн. Ну и опять же, криминал, взятки, хуё-моё.

Если её легализовывать, то ограничивать по возрасту не менее 21 года, вводить акцизы и задирать ценник так, чтобы школоте и студентоте не по карману было.

Ответить

Радикальный Илья

alexferman
0

Тут как с алкоголем - будешь много пить - не на что будет покупать)

Ответить

alexferman

Радикальный
3

Тем не менее, даже нищая алкашня вполне себе упивается ежедневно. Но спиртяху намутить, по-моему, на порядок легче, чем что-то каннабинольное.

Ответить

Peter Brand

alexferman
0

конечно легче - если ты просто дашь кому то водки тебя не посадят..

Ответить

Радикальный Илья

alexferman
0

Я говорю о том, что будь доступна трава - народ все равно бы не скуривался. 

Ответить

alexferman

Радикальный
0

Но потреблял бы намного больше, количество травокуров бы увеличилось, это наверняка

Ответить

Peter Brand

alexferman
1

@товарищмайор тут наркоманы! 

Ответить

сироп от щекотки

alexferman
0

Все кореша, что дули/юзали сейчас в АН.
Контролируемое потребление — миф

Ответить

alexferman

сироп
0

Все кореша, что дули/юзали сейчас в АН

В Академии Наук?

Контролируемое потребление — миф

Выходит, я мифическое существо

Ответить

Старательный утюг

1

Закон позволит совершеннолетним новозеландцам, которым осталось жить не более шести месяцев, провести процедуру

жаль что ограничения такие, как в некоторых штатах сша. болезнь может быть неизлечимой, но только через годы привести к смерти. больной может не хотеть так долго жить, чтобы быть обузой и в итоге умереть

Ответить

Передовой утюг

Старательный
3

возможно, в таких случаях марихуана помогла бы справиться с болями, например

Там другими "таблетками" пичкают человека... С более сильным эффектом.

Ответить

Могучая Веточка

1

проголосовала против легализации марихуаны

облегчить ваши страдания мы не можем...
одобрила эвтаназию на референдуме

...но можем их прекратить

но есть нюанс

Ответить

Роман Андронов

0

А почему это они на референдуме решали, а не на общенародном голосовании, как в России и Украине?

Ответить

alexferman

Роман
1

Чтобы нельзя было мнение народа нахер послать. Дикари-с.

Ответить

Peter Brand

0

Ведь это не гуманно, подумав скажут люди
А может он поможет, избавит от страданий
Когда же вы заткнетесь с поносливым позором
Вас будут убивать без всякого разбора
                                                                    Пурген

Ответить

Антон Петухов

0

Вот так баланс. Если бы одобрили марихуану, то от эвтаназии можно будет отказаться.

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Мобильный химик

0

Кароч, если вам очень больно и ничего не помогает - выпиливайтесь нахуй, но никаких вам НОРКОТЕГОВ!

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