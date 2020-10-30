Новая Зеландия одобрила эвтаназию на референдуме и проголосовала против легализации марихуаны Материал редакции
Пока это предварительные результаты, но они вряд ли поменяются.
Новая Зеландия проголосовала за легализацию эвтаназии для людей с неизлечимыми заболеваниями, свидетельствуют предварительные результаты референдума. За неё высказались более 65% граждан. Окончательные результаты огласят 6 ноября, но, как отмечает Би-би-си, «при такой сильной поддержке» результаты навряд ли изменятся.
Закон позволит совершеннолетним новозеландцам, которым осталось жить не более шести месяцев, провести процедуру. Её должен одобрить лечащий врач и независимый медик, убедившись, что на пациента не оказывают давления и он совершает осознанный выбор.
Если большинство проголосует за процедуру, то закон вступит в силу через 12 месяцев после публикации окончательных результатов – в ноябре 2021 года.
Также на референдуме подняли вопрос о легализации марихуаны, и большинство высказалось против неё — более 53%. За легализацию проголосовали более 46%. Существует вероятность, что после подсчёта специальных голосов ситуация изменится, однако она крайне мала, цитирует Nzhearld министра юстиции страны Эндрю Литтл.
Однако при одобрении легализации марихуаны большинством закон не вступит в силу автоматически. Правительство должно будет внести соотвествующий законопроект, после чего пройдут его общественные обсуждения. Предполагается, что достигшие 20 летнего возраста новозеландцы смогут покупать до 14 граммов каннабиса в лицензированных точках, употреблять его в специальных помещениях или дома, а также выращивать до двух растений или до четырёх на семью. Отмечается, что речь не идёт о медицинской марихуане — её в стране одобрили ещё в 2018 году.
проголосовала против легализации марихуаны
Ща местные травокуры рваться начнут
Какие травокуры, это сайт для лошков программистов клея в своей жизни не нюхавших
В теме про опрос на Украине было замечено несколько травокуров-пропагандистов
То пешки Зеленского
А, ты так и написал. А то мне показалось "на теме про опрос".. Фух
Сцук, я только начал писать коммент с шуткой на эту тему!
Один даже сорвал джекпот лайков унылой претензионной простыней.
Мне 100 дизов поставили. Я пережил наверное волн 8 дизлайков. Когда высказался против легализации травы на Украине..
Я как христианин рвусь от эвтаназии. Марихуана от болей вполне норм.
Я как христианин рвусь
Хорошо что не взрываешься как мусульманин
У них сейчас модно нарезать неверных ножами, пока не получил пулю от мусоров.
Этак лет через 100 цивилизуются до мордобоя, а там, глядишь, перейдут к cancel culture
А редакция Шарли ебдо цивилизируется окончательно до бивисов и батхедов. Жаль не дожить
Надеюсь, что нет, и грязные сатиры всегда будут в ходу.
На политиков пусть делают. С Эрдоганом ничего так вышло.
Ну, это им решать, на кого делать. Над верунами тоже приятно поугарать.
Не хочется, чтоб потом кто-то снова плакал.
над верунами
Горят то от стеба над пророком.
Не хочется, чтоб потом кто-то снова плакал
Для этого достаточно не рваться от стёба
Стеб над умершими? Низковато.
Демократия - когда 51% населения запрещает другим 49% что-либо делать, например курить безобидную травку у себя дома.
Какие альтернативы демократии? Авторитарные режимы, когда запрещает не 51% населения, а маленькая группка людей или вовсе 1 человек?
Мне нравятся анархические или минархические проекты. Когда ты можешь делать что угодно, если это не влияет на других людей (ну и для примера, карикатуры на кого-нибудь не влияют, а отрезание головы влияет)
Проблема в том, что задача определения "это не влияет на других людей" крайне трудна. Например, можно ли устраивать оргии на своём земельном участке на глазах у соседей, включая детей, это влияние на других людей или нет?
Нет, ханжество конечно в таких обществах быстро отомрет
А я вот считаю что да, и ханжество тут ни при чём
Я считаю это твои проблемы, также как и у мюслей, которые рвут жопу из-за картинок.
Кто-то может считать, что он испытывает нестерпимую боль когда кто-нибудь наступает на его тень, чтож теперь, другим людям прыгать вокруг него ?)
В твоём примере, не нравится смотреть на оргии - не смотри.
Я считаю это твои проблемы
У меня нет проблем, ведь маняфантазии об анархии так и остаются маняфантазиями. Причём главным образом из-за неумения любителей анкапчика и прочих подобных режимов в политический процесс - они в любой дискуссии быстро сливаются в подростковое "мне похер, я вот так хочу, я так скозал!"
Мобильный химик
Всё ещё хуже.
Демократия это когда 51% населения заставляет других 49% что-либо делать, например носить вонючие заразные куски тряпки на лицах или желтые звезды на одежде.
опиатические анальгетики доступны почти во всем мире.
Напряженный хот-дог
ладно, возможно, написал хуйню, пока не разбираюсь в теме рака
Вообще, я как травокур с 15-летним стажем, двояко отношусь к легализации марихуаны. С одной стороны, процентов 80 людей из-за систематического траводуйства превращаются в гыгыкающих овощей. С другой стороны, алкоголь ещё разрушительнее и биологически, и социально, и если бы все эти люди вместо травы убивались бы алкашкой - было бы ещё хуже, наверн. Ну и опять же, криминал, взятки, хуё-моё.
Если её легализовывать, то ограничивать по возрасту не менее 21 года, вводить акцизы и задирать ценник так, чтобы школоте и студентоте не по карману было.
Тут как с алкоголем - будешь много пить - не на что будет покупать)
Тем не менее, даже нищая алкашня вполне себе упивается ежедневно. Но спиртяху намутить, по-моему, на порядок легче, чем что-то каннабинольное.
конечно легче - если ты просто дашь кому то водки тебя не посадят..
Я говорю о том, что будь доступна трава - народ все равно бы не скуривался.
Но потреблял бы намного больше, количество травокуров бы увеличилось, это наверняка
Все кореша, что дули/юзали сейчас в АН.
Контролируемое потребление — миф
Все кореша, что дули/юзали сейчас в АН
В Академии Наук?
Контролируемое потребление — миф
Выходит, я мифическое существо
Закон позволит совершеннолетним новозеландцам, которым осталось жить не более шести месяцев, провести процедуру
жаль что ограничения такие, как в некоторых штатах сша. болезнь может быть неизлечимой, но только через годы привести к смерти. больной может не хотеть так долго жить, чтобы быть обузой и в итоге умереть
Передовой утюг
возможно, в таких случаях марихуана помогла бы справиться с болями, например
Там другими "таблетками" пичкают человека... С более сильным эффектом.
проголосовала против легализации марихуаны
облегчить ваши страдания мы не можем...
одобрила эвтаназию на референдуме
...но можем их прекратить
но есть нюанс
А почему это они на референдуме решали, а не на общенародном голосовании, как в России и Украине?
Ведь это не гуманно, подумав скажут люди
А может он поможет, избавит от страданий
Когда же вы заткнетесь с поносливым позором
Вас будут убивать без всякого разбора
Пурген
Вот так баланс. Если бы одобрили марихуану, то от эвтаназии можно будет отказаться.