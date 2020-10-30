Пока это предварительные результаты, но они вряд ли поменяются.

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Новая Зеландия проголосовала за легализацию эвтаназии для людей с неизлечимыми заболеваниями, свидетельствуют предварительные результаты референдума. За неё высказались более 65% граждан. Окончательные результаты огласят 6 ноября, но, как отмечает Би-би-си, «при такой сильной поддержке» результаты навряд ли изменятся.

Закон позволит совершеннолетним новозеландцам, которым осталось жить не более шести месяцев, провести процедуру. Её должен одобрить лечащий врач и независимый медик, убедившись, что на пациента не оказывают давления и он совершает осознанный выбор.

Если большинство проголосует за процедуру, то закон вступит в силу через 12 месяцев после публикации окончательных результатов – в ноябре 2021 года.

Также на референдуме подняли вопрос о легализации марихуаны, и большинство высказалось против неё — более 53%. За легализацию проголосовали более 46%. Существует вероятность, что после подсчёта специальных голосов ситуация изменится, однако она крайне мала, цитирует Nzhearld министра юстиции страны Эндрю Литтл.