Трое журналистов отказались работать с телеканалом RTVi после выхода «комплиментарного интервью» с Турчаком Материал редакции
Интервью у секретаря генсовета «Единой России» взяла Тина Канделаки.
Сотрудничество с телеканалом прекратили журналисты Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко. Об этом пишут «Открытые медиа».
Семеляк, работавший на канале диджитал-директором, причины увольнения не объяснил. В начале сентября сообщалось, что он займётся перезапуском сайта телеканала. Сапрыкин, писавший колонки для сайта телеканала, рассказал, что его единственным мотивом для текстов «была поддержка Семеляка».
Пронченко, также писавшая колонки для RTVi, сообщила, что её тексты больше не будут выходить на сайте телеканала. «Турчак — это не фамилия, а стоп-слово», — заявила она.
Интервью с Андреем Турчаком вышло 29 октября под заголовком «Нет Путина — нет России». Канделаки поговорила с политиком о врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтярёве, распаде СССР, но подробно не затронула скандал с журналистом Олегом Кашиным, который обвинял политика в организации нападения на себя в ноябре 2010 года. Перед этим нападением Кашин поссорился с Турчаком, которому не понравилась фраза журналиста «любой сраный Турчак». Один из исполнителей покушения, Данила Веселов, называл заказчиком нападения Турчака.
Канделаки спросила у Турчака, мог ли он подать в суд на журналиста, если бы тогда уже был принят закон об усилении ответственности за оскорбление людей в СМИ. Политик ответил, что «допускает» это.
Чего блять?
Там сзади - инвалид безрукий или это бюст какого-то деда?
вот и выросло поколение, не узнающее Германа из Универа
нам эти ваши универы и нахой не надоть, мы на семнадцати мгновениях росли.
Открытый Макс
кто смотрит члены тому не понять
где канделаки могла двугорбого взять
Угу, а раньше они ни малейшего понятия не имели, на кого работают? Решили попиариться слегонца заодно, раз уж уходят?
Минусаторы - вы реально считаете, что можно работать, не зная репутацию работодателя?
Пиар ради... чего?
RTVi != RT. Шнур не так давно пришёл туда, после него стало хуже. Видимо, это стало последней каплей для них. Какой нах тут пиар, вообще не ясно.
У них пиар автоответ на все. Хз какой профит приносит, но пиаррр
Какой нах тут пиар,
По шагам, раз тебе так сложно:
1) Ты работал в компании с сомнительной репутацией.
2) Репутация эта отнюдь не улучшалась день ото дня, но тебя что-то держало, что компенсировало то, что репутация компании отражается и на тебе, как её сотруднике.
3) По какой-то причине ты решил уйти. Причина могла быть любой, их могло быть несколько.
4) В любом случае по тебе бы судили, как о бывшем сотруднике компании, что не могло не сказывать как на имидже в целом, так и на перспективах найти другую работу.
5) Ты будешь всем говорить, что ушёл из-за денег / усталости /харрасмента (я правильно модное словечко написал?) / тебя выпнули - или найдёшь благовидный предлог и будешь говорить, что ушёл потому, что, оказывается, они такие плохие, а ты об этом не догадывался?
Директор телеканала прокомментировал
нужны конкретные примеры невыносимой комплиментарности тинатинки, а так всё пока на какой-то этике типа неуловимого запаха турчака
Сапрыкин красава!