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Артём Мазанов
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Трое журналистов отказались работать с телеканалом RTVi после выхода «комплиментарного интервью» с Турчаком Материал редакции

Интервью у секретаря генсовета «Единой России» взяла Тина Канделаки.

25 комментариев
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Сотрудничество с телеканалом прекратили журналисты Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко. Об этом пишут «Открытые медиа».

Семеляк, работавший на канале диджитал-директором, причины увольнения не объяснил. В начале сентября сообщалось, что он займётся перезапуском сайта телеканала. Сапрыкин, писавший колонки для сайта телеканала, рассказал, что его единственным мотивом для текстов «была поддержка Семеляка».

Находиться на одном ресурсе с комплиментарными интервью Турчака мне тоже не очень хотелось бы. Я считаю, что Макс поступил очень достойно, а в моём решении никакого героизма нет. Была без радости любовь — разлука будет без печали.

Юрий Сапрыкин
журналист

Пронченко, также писавшая колонки для RTVi, сообщила, что её тексты больше не будут выходить на сайте телеканала. «Турчак — это не фамилия, а стоп-слово», — заявила она.

Интервью с Андреем Турчаком вышло 29 октября под заголовком «Нет Путина — нет России». Канделаки поговорила с политиком о врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтярёве, распаде СССР, но подробно не затронула скандал с журналистом Олегом Кашиным, который обвинял политика в организации нападения на себя в ноябре 2010 года. Перед этим нападением Кашин поссорился с Турчаком, которому не понравилась фраза журналиста «любой сраный Турчак». Один из исполнителей покушения, Данила Веселов, называл заказчиком нападения Турчака.

Канделаки спросила у Турчака, мог ли он подать в суд на журналиста, если бы тогда уже был принят закон об усилении ответственности за оскорбление людей в СМИ. Политик ответил, что «допускает» это.

#новости #медиа

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25 комментариев
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Открытый Макс

8

Канделаки у меня ассоциируется только с верблюжьей лапой 

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Атлант поправил плечи

Открытый
0

Чего блять? 

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Иван Иванович

Атлант
4
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Дневной волк

Иван
0

Там сзади - инвалид безрукий или это бюст какого-то деда? 

Ответить

Иван Иванович

Дневной
9

вот и выросло поколение, не узнающее Германа из Универа

Ответить

Дневной волк

Иван
1

нам эти ваши универы и нахой не надоть, мы на семнадцати мгновениях росли. 

Ответить

Иван Иванович

Дневной
0

рейхспект!

Ответить

Ваша Закладко

Иван
1

фитанящка

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Litnikov Danil

Иван
0

Чувак справа збс в кадр влез

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Открытый Макс

Атлант
0

кто смотрит члены тому не понять
где канделаки могла двугорбого взять 

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Вова А.

Открытый
0

а как же это:

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Эмиль Рубанов

1

Так не затронула тему или спросила подал бы в суд? Пишите блять внятно.

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LC

–10

Угу, а раньше они ни малейшего понятия не имели, на кого работают? Решили попиариться слегонца заодно, раз уж уходят?

Минусаторы - вы реально считаете, что можно работать, не зная репутацию работодателя? 

Ответить

Litnikov Danil

LC
0

Пиар ради... чего?

Ответить

LC

Litnikov
–1

Пиар ради... чего?

В смысле - "чего"? Себя, любимых. "Мы поработали на говно, но мы хорошие, вот уходим". 

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Баблгам Бич

LC
0

 RTVi != RT.  Шнур не так давно пришёл туда, после него стало хуже. Видимо, это стало последней каплей для них. Какой нах тут пиар, вообще не ясно.

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Litnikov Danil

Баблгам
2

У  них пиар автоответ на все. Хз какой профит приносит, но пиаррр

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LC

Litnikov
0

"У них" - у кого?

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LC

Баблгам
0

Какой нах тут пиар,

По шагам, раз тебе так сложно:
1) Ты работал в компании с сомнительной репутацией.
2) Репутация эта отнюдь не улучшалась день ото дня, но тебя что-то держало, что компенсировало то, что репутация компании отражается и на тебе, как её сотруднике.
3) По какой-то причине ты решил уйти. Причина могла быть любой, их могло быть несколько.
4) В любом случае по тебе бы судили, как о бывшем сотруднике компании, что не могло не сказывать как на имидже в целом, так и на перспективах найти другую работу.
5) Ты будешь всем говорить, что ушёл из-за денег / усталости /харрасмента (я правильно модное словечко написал?) / тебя выпнули - или найдёшь благовидный предлог и будешь говорить, что ушёл потому, что, оказывается, они такие плохие, а ты об этом не догадывался?

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rossoshmap

0

Директор телеканала прокомментировал

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Ваша Закладко

rossoshmap
0

нужны конкретные примеры невыносимой комплиментарности тинатинки, а так всё пока на какой-то этике типа неуловимого запаха турчака

Ответить

Баблгам Бич

0

Сапрыкин красава!

Ответить

Почтовый корабль

Баблгам
0

Давно он из афиши ушел?

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Спасибо за исходную цитату Кашина в материале. 

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Почтовый корабль

–8

Никто:
Абсолютно никто:
Кто-то из либеральной тусовочки: надо найти повод, замутить публичный скандал, хлопнуть дверью, написать пост в фб о своих принципах.

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