Интервью у секретаря генсовета «Единой России» взяла Тина Канделаки.

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Сотрудничество с телеканалом прекратили журналисты Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко. Об этом пишут «Открытые медиа».

Семеляк, работавший на канале диджитал-директором, причины увольнения не объяснил. В начале сентября сообщалось, что он займётся перезапуском сайта телеканала. Сапрыкин, писавший колонки для сайта телеканала, рассказал, что его единственным мотивом для текстов «была поддержка Семеляка».

Находиться на одном ресурсе с комплиментарными интервью Турчака мне тоже не очень хотелось бы. Я считаю, что Макс поступил очень достойно, а в моём решении никакого героизма нет. Была без радости любовь — разлука будет без печали. Юрий Сапрыкин журналист

Пронченко, также писавшая колонки для RTVi, сообщила, что её тексты больше не будут выходить на сайте телеканала. «Турчак — это не фамилия, а стоп-слово», — заявила она.

Интервью с Андреем Турчаком вышло 29 октября под заголовком «Нет Путина — нет России». Канделаки поговорила с политиком о врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтярёве, распаде СССР, но подробно не затронула скандал с журналистом Олегом Кашиным, который обвинял политика в организации нападения на себя в ноябре 2010 года. Перед этим нападением Кашин поссорился с Турчаком, которому не понравилась фраза журналиста «любой сраный Турчак». Один из исполнителей покушения, Данила Веселов, называл заказчиком нападения Турчака.

Канделаки спросила у Турчака, мог ли он подать в суд на журналиста, если бы тогда уже был принят закон об усилении ответственности за оскорбление людей в СМИ. Политик ответил, что «допускает» это.