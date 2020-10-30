В России впервые выявили больше 18 тысяч случаев коронавируса за сутки Материал редакции
Ещё одно рекордное значение за октябрь.
В России выявили 18 283 новых случая коронавируса за сутки, сообщил оперштаб 30 октября. Это максимальный прирост за всё время распространения инфекции.
В начале октября суточный прирост составлял около 9-10 тысяч случаев, за несколько дней он превысил весеннее пиковое значение — 11 656 случаев, — а потом несколько раз обновлял рекорд. К концу октября в стране выявляли около 16-17 тысяч новых случаев ежедневно, а 30 числа впервые больше 18 тысяч.
Также 30 октября зафиксирован рекорд по числу смертей от Covid-19 — 355 человек. За всё время распространения инфекции от коронавируса умерли 27 656 человек.
Некоторые регионы возвращают ограничения из-за распространения инфекции, запрещая работу ресторанов, кафе, баров в ночное время и требуя перевести сотрудников на удалёнку, однако об общенациональном карантине речи не идёт.
Число случаев коронавируса растёт не только в России, но и в других странах. Франция, Германия, Ирландия и ряд других стран в октябре объявили об общенациональном локдауне. Всего в мире за время распространения инфекции выявлено более 45 миллионов случаев коронавируса, более 1,1 миллиона человек умерли.
Служебный Паша
Труп удобно хоронить в коробке от холодильника
Передовой утюг
Туда даже два трупа влезет, а то и больше.
а то и больше
Питерский кот походу
Передовой утюг
Нет, если брать холодильник с двойными дверцами, то он шире получается. Так как он шире туда больше влезет.
А если использовать метод расчленения, то там 10 человек поместятся, если ты хорошо в тетрис играешь конечно.
Когда берёшь холодос за 100к,тебя такие насущные проблемы, как спрятать труп, не особенно беспокоят
Шашлычники подтянулись
Ещё и выборы прошли, так что ждём ещё рекордов. Хотя на моём участке вполне норм было, получше чем в магазинах сейчас.
296 человек в Воронеже за день..
Весной после того, как перешагнуло за 200 в день - город закрыли.
А вчера зашел в магазин, передо мной в очереди двое - один без маски, второй в ней.
Второй кричит кассиру: "Почему вы обслуживаете человека без маски?"
Кассир: "Да мне вообще все равно"
Конец.
В Украине людям без маски на кассе в супермаркетах сразу говорят до свидания, можно конечно маску и купить сразу на кассе, просят товар пробить часто за них. Но зачем мне поддерживать социальную безответственность - непонятно.
Не только в супермаркете, в любом магазине, метро, аптеке. В транспорте не так строго.
По крайней мере в Харькове. Что в городах по меньше не знаю
Населенный супер_стар
Это печально. И жаль, что никому на это не пожаловаться. Все все равно
Ну и смысл это публиковать? Тенденция всем понятна, каких-то изменений в ней пока не прослеживается.
Населенный супер_стар
@Сергей Звезда сделайте тег для статистики, чтоб от него можно было отписаться
Не #covid19, а ещё какой-то
Ленинградский вентилятор
Похуй
Чел, это информирование! Все официальные лица "убаюкивают" общество, когда УЖЕ коллапс системы здравоохранения, когда УЖЕ распространение не остановить, и так далее.
Пускай хотя бы независимые относительно ресурсы публикуют такую статистику, показывая эту динамику, чтобы в обществе хоть горстка людей вела себя разумно.
Такие "новости" у вас мог бы публиковать бот
Ленинградский вентилятор
У каждого редактора свой шаблон
Нейро-Женечка репостит данк мемы
Нейро-Артемка репостит новости из нехты и тут не в подсайт Беларусь
Нейро-Сергей шутит про нерусских и футбол
Похоже, ой как нескоро мы вернемся в офис :)) 2020 — год удаленки.
Как они перепись населения в 21 году хотят делать, интересно
Понеслась
Рисуют как хотят. Пора уже успокоиться и принять. И забить. Но нельзя. ЗОГ не велит.