Ещё одно рекордное значение за октябрь.

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В России выявили 18 283 новых случая коронавируса за сутки, сообщил оперштаб 30 октября. Это максимальный прирост за всё время распространения инфекции.

В начале октября суточный прирост составлял около 9-10 тысяч случаев, за несколько дней он превысил весеннее пиковое значение — 11 656 случаев, — а потом несколько раз обновлял рекорд. К концу октября в стране выявляли около 16-17 тысяч новых случаев ежедневно, а 30 числа впервые больше 18 тысяч.

Также 30 октября зафиксирован рекорд по числу смертей от Covid-19 — 355 человек. За всё время распространения инфекции от коронавируса умерли 27 656 человек.

Некоторые регионы возвращают ограничения из-за распространения инфекции, запрещая работу ресторанов, кафе, баров в ночное время и требуя перевести сотрудников на удалёнку, однако об общенациональном карантине речи не идёт.