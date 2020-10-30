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Алексей Боржонов
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В России впервые выявили больше 18 тысяч случаев коронавируса за сутки Материал редакции

Ещё одно рекордное значение за октябрь.

45 комментариев
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В России выявили 18 283 новых случая коронавируса за сутки, сообщил оперштаб 30 октября. Это максимальный прирост за всё время распространения инфекции.

В начале октября суточный прирост составлял около 9-10 тысяч случаев, за несколько дней он превысил весеннее пиковое значение — 11 656 случаев, — а потом несколько раз обновлял рекорд. К концу октября в стране выявляли около 16-17 тысяч новых случаев ежедневно, а 30 числа впервые больше 18 тысяч.

Изображение РИА «Новости»

Также 30 октября зафиксирован рекорд по числу смертей от Covid-19 — 355 человек. За всё время распространения инфекции от коронавируса умерли 27 656 человек.

Некоторые регионы возвращают ограничения из-за распространения инфекции, запрещая работу ресторанов, кафе, баров в ночное время и требуя перевести сотрудников на удалёнку, однако об общенациональном карантине речи не идёт.

Число случаев коронавируса растёт не только в России, но и в других странах. Франция, Германия, Ирландия и ряд других стран в октябре объявили об общенациональном локдауне. Всего в мире за время распространения инфекции выявлено более 45 миллионов случаев коронавируса, более 1,1 миллиона человек умерли.

#новости #covid19

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45 комментариев
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капитан ильич

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Служебный Паша

капитан
2

Труп удобно хоронить в коробке от холодильника 

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Передовой утюг

Служебный
5

Туда даже два трупа влезет, а то и больше.

Ответить

Игорь Рачук

Передовой
4

 а то и больше

Питерский кот походу

Ответить

Передовой утюг

Игорь
3

Нет, если брать холодильник с двойными дверцами, то он шире получается. Так как он шире туда больше влезет.
А если использовать метод расчленения, то там 10 человек поместятся, если ты хорошо в тетрис играешь конечно.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Передов…
0

Когда берёшь холодос за 100к,тебя такие насущные проблемы, как спрятать труп, не особенно беспокоят

Ответить

Старательный утюг

Передовой
4

сразу видно знающего человека

Ответить

Kir Kirsky

Передовой
1

Дед с бабкой.
Два по цене одного

Ответить

Передовой утюг

капитан
1

Нет их больше в Ашане, все расскупили....

Ответить

Открытый Макс

капитан
0

@кто это

Ответить

Кто это

Открытый
–2

Я не знаю других имен капитан ильич

Ответить

Дмитрий Хоккаидов

20

Шашлычники подтянулись 

Ответить

Крайний динозавр

Дмитрий
0

Это уже отпускники подтянулись

Ответить

Старательный утюг

8

в украине тоже рекорд

Ответить

Alexandr Korzhenko

Старательный
5

Ещё и выборы прошли, так что ждём ещё рекордов. Хотя на моём участке вполне норм было, получше чем в магазинах сейчас.

Ответить

Населенный супер_стар

Старательный
0

Тоже сижу и радуюсь

Ответить

Ваша Закладко

Старательный
0

яка гарна инфографика

Ответить

Андрей Мешков

8

Проведите какое нить голосование или парад, сразу будет спад

Ответить

GoodSanta

6

296 человек в Воронеже за день..
Весной после того, как перешагнуло за 200 в день - город закрыли.
А вчера зашел в магазин, передо мной в очереди двое - один без маски, второй в ней.
Второй кричит кассиру: "Почему вы обслуживаете человека без маски?"
Кассир: "Да мне вообще все равно"
Конец.

Ответить

Александр Апивалас

GoodSanta
2

В Украине людям без маски на кассе в супермаркетах сразу говорят до свидания, можно конечно маску и купить сразу на кассе, просят товар пробить часто за них. Но зачем мне поддерживать социальную безответственность - непонятно. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Александр
1

Не только в супермаркете, в любом магазине, метро, аптеке. В транспорте не так строго. 
По крайней мере в Харькове. Что в городах по меньше не знаю

Ответить

Населенный супер_стар

GoodSanta
1

Это печально. И жаль, что никому на это не пожаловаться. Все все равно

Ответить

Передовой утюг

GoodSanta
0

А что ты от Воронежа хотел?

Ответить

LC

2

Ну и смысл это публиковать? Тенденция всем понятна, каких-то изменений в ней пока не прослеживается.

Ответить

Населенный супер_стар

LC
0

@Сергей Звезда сделайте тег для статистики, чтоб от него можно было отписаться 
Не #covid19, а ещё какой-то 

Ответить

Ленинградский вентилятор

Населенный
0

Похуй

Ответить

Населенный супер_стар

Ленинградский
1

Я просто советую. Так бы можно было ноющих посылать

Ответить

Алексей Логачев

LC
–1

Чел, это информирование! Все официальные лица "убаюкивают" общество, когда УЖЕ коллапс системы здравоохранения, когда УЖЕ распространение не остановить, и так далее. 
Пускай хотя бы независимые относительно ресурсы публикуют такую статистику, показывая эту динамику, чтобы в обществе хоть горстка людей вела себя разумно. 

Ответить

LC

Алексей
1

И в чём разумность??

Пускай хотя бы независимые относительно ресурсы публикуют такую статистику

Публикуют все, кому не лень.

Ответить

Ядерный алмаз

2
Ответить

Taktischer Corgi

2

Такие "новости" у вас мог бы публиковать бот

Ответить

Ленинградский вентилятор

Taktischer
0

У каждого редактора свой шаблон

Ответить

Населенный супер_стар

Ленинградский
0

Нейро-Женечка репостит данк мемы
Нейро-Артемка репостит новости из нехты и тут не в подсайт Беларусь
Нейро-Сергей шутит про нерусских и футбол 

Ответить

Semyon Bochkaryov

1

Похоже, ой как нескоро мы вернемся в офис :)) 2020 — год удаленки.

Ответить

ТыжЮзер

Semyon
1

Везет вам) У нас нет необходимости находиться в офисе, но домой нас отправят только по принуждению Собянина)

Ответить

Папа Римский

0

Умрем за дядю Вову

Ответить

Artur Kutushev

1

Как они перепись населения в 21 году хотят делать, интересно

Ответить

Даниил Баздырев

Artur
–1

Возможно, будет не так сложно считать оставшихся в живых

Ответить

rossoshmap

–2

Понеслась

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

Код КРАСНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Славой Жижек

0
Ответить

vvtwittep

0

Рисуют как хотят. Пора уже успокоиться и принять. И забить. Но нельзя. ЗОГ не велит. 

Ответить

Дмитрий Дробко

–1

Вперёд к звездам!

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Имя Фамилия

–1

И конституция новая не помогает. Что ты будешь делать

Ответить

Mikhail Dragunov

–2

Не ходи в магазин, сиди дома блть хD

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