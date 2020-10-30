«Ведомости»: мэрия Москвы обязала работников общественного транспорта привиться от гриппа, пригрозив отстранением Материал редакции
Они опасаются, что под видом прививки от гриппа им сделают прививку от коронавируса.
Работники общественного транспорта в Москве должны пройти обязательную вакцинацию от гриппа до 31 октября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на приказ заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова от 26 октября. Тех, кто не сделает прививку, допускать к работе запрещено.
В документе говорится, что до 31 октября прививку должны сделать не менее 85% сотрудников общественного транспорта, но газета предполагает, что сделало её значительно меньшее число людей. В мэрии изданию пояснили, что требование пройти вакцинацию — это рекомендации врачей, но не ответили на вопрос, сколько людей уже сделали прививку.
Как рассказал «Ведомостям» сотрудник московского метро, руководство организации пригрозило с 1 ноября отстранять от работы без сохранения зарплаты тех, кто не пройдёт вакцинацию. По словам одного из работников метро, сотрудники боятся стать «подопытными кроликами», которым под видом вакцины от гриппа введут препарат от коронавируса. Некоторые, утверждает он, делают прививки самостоятельно и показывают справки. «Те, кто категорически не хочет прививаться, я уверен, делают липовые справки», — сказал он.
Омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никита Музыки отметил, что отстранение хотя бы 5% работников транспорта может привести к коллапсу и проблемам для дептранса, поскольку люди могут пойти в суд и выиграть дело. Он считает, что указ Ликсутова не имеет правовой силы.
«Ведомости» напомнили, что в середине сентября Минздрав предложил расширить список профессий, для которых обязательна прививка от гриппа. В него среди прочих попали работники из сфера предоставления услуг, лица, работающие.
Передовой утюг
Почему? Почему им нельзя бояться?
Меньший рубин
Во-первых, если бы их хотели привить от короны - послали бы прививаться от короны.
Во-вторых, даже если бы и от нее - что в этом такого?
Заключенный кофе
Потому как кроме побочные, в прививке ничего нет.
Меньший рубин
Твое утверждение не соответствует действительности.
Лучше анус себе прививай пёс
Передовой утюг
Но пережить грипп вроде как помогает...
Она помогает против конкретных штаммов гриппа
Но их намного больше.
Так что и после прививки вы можете заразиться. А можете - и не заразиться :)
Грипп мутирует чаще чем у тебя бывает секс. И пока они будут стоять в очереди на прививку от штамма Х, в этой же толпе мутирует штамм Y. Прививаться от гриппа тоже, что пломбировать молочные зубы.
В России какой-то пиздец с законами. Законов нет, есть путин.