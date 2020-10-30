Они опасаются, что под видом прививки от гриппа им сделают прививку от коронавируса.

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Работники общественного транспорта в Москве должны пройти обязательную вакцинацию от гриппа до 31 октября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на приказ заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова от 26 октября. Тех, кто не сделает прививку, допускать к работе запрещено.

В документе говорится, что до 31 октября прививку должны сделать не менее 85% сотрудников общественного транспорта, но газета предполагает, что сделало её значительно меньшее число людей. В мэрии изданию пояснили, что требование пройти вакцинацию — это рекомендации врачей, но не ответили на вопрос, сколько людей уже сделали прививку.

Как рассказал «Ведомостям» сотрудник московского метро, руководство организации пригрозило с 1 ноября отстранять от работы без сохранения зарплаты тех, кто не пройдёт вакцинацию. По словам одного из работников метро, сотрудники боятся стать «подопытными кроликами», которым под видом вакцины от гриппа введут препарат от коронавируса. Некоторые, утверждает он, делают прививки самостоятельно и показывают справки. «Те, кто категорически не хочет прививаться, я уверен, делают липовые справки», — сказал он.

Омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никита Музыки отметил, что отстранение хотя бы 5% работников транспорта может привести к коллапсу и проблемам для дептранса, поскольку люди могут пойти в суд и выиграть дело. Он считает, что указ Ликсутова не имеет правовой силы.