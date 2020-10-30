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Алексей Боржонов
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Таксисты в Екатеринбурге устроили протест из-за указа установить перегородки в машины. Тогда власти пообещали им встречу Материал редакции

Водители потребовали, чтобы правительство субсидировало установку экранов и разработало требования к ним.

16 комментариев
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Таксисты в Екатеринбурге устроили протест возле здания мэрии, сообщает Ura.ru. Водители недовольны указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об обязательной установке в машинах защитных экранов из-за распространения коронавируса.

Председатель Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук заявил Ura.ru, что первые жалобы на указ поступили от таксистов, которых стали останавливать сотрудники ДПС за отсутсвие экранов. Он добавил, что требования не обсуждались с представителями агрегаторов и других компаний, потому «рынок такси требует ясности от властей». «Сейчас они захотели перегородки, завтра они захотят скафандры, или костюмы химзащиты. Непонятны правила игры», — добавил он.

Один из водителей сказал E1.ru, что требование установить перегородки будет справедливым, если во всём общественном транспорте станут соблюдать социальную дистанцию. «Почему нас штрафуют, а общественный транспорт нет?» Другой водитель добавил 66.ru, что установка одного экрана стоит от 7,5 тысячи до 10,5 тысячи рублей.

Ещё один таксист отметил в разговоре с E1.ru, что не существует стандартов и требований к экранам: «Мы сегодня поставим экраны, а после этого в ДТП экран убьёт пассажира и таксист будет виноват».

На парковке перед мэрией выстроились около 20 машин и потребовали сделать исполнение указа рекомендательным, а не обязательным. Вскоре на место приехала полиция, а позже к протестующим вышел вышел министр транспорта Свердловской области Василий Старков и пригласил представителей перевозчиков на встречу. Совещание должно пройти 30 октября, в нём примут участие сотрудники ГИБДД и члены общественного совета по развитию такси.

#новости #covid19 #такси

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16 комментариев
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Мобильный химик

5

Забавно что такие бунты происходят точечно.
А подавляющее большинство послушных холопов - миллионы рабов - ЗА СВОЙ СЧЁТ оплачивают непонятно откуда взявшиеся РЕКОМЕНДАЦИИ и даже не пикнут.
Интересно, а эти перегородки в машины тоже продаёт "Ростех", как и маски?

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Alex Macher

Мобильный
1

В куче стран перегородки давно сделали из плёнки для теплиц + сконча. Никакой ростех не нужен, отбивается одной поездкой.

Просто таксисты не понимают, что чем дольше всё это длится, то тем меньше у них клиентов. Даже не смотря на то, что многие пересели на такси, другие многие перстали им пользоваться, т.к. вариантов куда поехать сильно меньше стало + люди не хотят.

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Слава Инженеров

Мобильный
0

непонятно откуда взявшиеся

корона же

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Мобильный химик

Слава
2

"Корона всё спишет".
Перчатки тоже типа "из-за короны", хотя хуйня полнейшая.
Но хуйня - не хуйня, а миллионы на продаже перчаток уже подняты.

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Благодарный томагавк_два

Мобильный
1

Хз кстати на счёт миллионов на перчатках. Большинство если и носит, то абы какие, и совсем не медицинские. А с похолоданием все просто перейдут на обычные зимние.
Медицинские маски наоборот популярны, их производители конечно выиграли.

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Alex Macher

4

С такими долбоёбами мы никогда не победим ковид. 
Простой экран из плёнки стоит 300 рублей.

Ответить

Передовой утюг

2

Такие перегородки?

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Старательный утюг

1

это уже традиция штрафовать за несоблюдение рекомендаций

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Zero-one-one

Старательный
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Zero-one-one
2

Я не знаю других имен Пипидастр

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Алексей Иванов

1

Тоже не понимаю нихера. Давно бы уже сами поставили эти экраны с начала пандемии. Обычные пленочные. Просто таксисты в большинстве своем вниманиблядское быдло

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Masha Kovalyova

1

«Сейчас они захотели перегородки, завтра заставят пристегиваться и запретят ебать пьяных пассажирок. Непонятны правила игры», — добавил он.

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Антон Лисин

0

Где ОМОН. 

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Sashka :-)

Антон
0

Извините, нет свободных автомобилей.
Продолжить поиск?

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Руслан Астратов

0

В принципе сейчас тот самый момент, когда таксисты могут дёргать власти за яйца и ставить им свои условия.  

Если скооперируются и будут действовать согласованно.

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Стас Фарбер

0

с какого хуя государство должно экраны ставить в их тарантасах? они стоят возле вокзалов, занимают все парковочные места, не имееют ИП и не платят налоги. с какой стати?

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