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Алексей Боржонов
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Таксисты в Екатеринбурге устроили протест из-за указа установить перегородки в машины. Власти отказались отменять его Материал редакции

Водители потребовали, чтобы правительство субсидировало установку экранов и разработало требования к ним.

24 комментария
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Таксисты в Екатеринбурге устроили протест возле здания мэрии, сообщает Ura.ru. Водители недовольны указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об обязательной установке в машинах защитных экранов из-за распространения коронавируса.

Председатель Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук заявил Ura.ru, что первые жалобы на указ поступили от таксистов, которых стали останавливать сотрудники ДПС за отсутсвие экранов. Он добавил, что требования не обсуждались с представителями агрегаторов и других компаний, потому «рынок такси требует ясности от властей». «Сейчас они захотели перегородки, завтра они захотят скафандры, или костюмы химзащиты. Непонятны правила игры», — добавил он.

Один из водителей сказал E1.ru, что требование установить перегородки будет справедливым, если во всём общественном транспорте станут соблюдать социальную дистанцию. «Почему нас штрафуют, а общественный транспорт нет?» Другой водитель добавил 66.ru, что установка одного экрана стоит от 7,5 тысячи до 10,5 тысячи рублей.

Ещё один таксист отметил в разговоре с E1.ru, что не существует стандартов и требований к экранам: «Мы сегодня поставим экраны, а после этого в ДТП экран убьёт пассажира и таксист будет виноват».

На парковке перед мэрией выстроились около 20 машин и потребовали сделать исполнение указа рекомендательным, а не обязательным. Вскоре на место приехала полиция, а позже к протестующим вышел вышел министр транспорта Свердловской области Василий Старков и пригласил представителей перевозчиков на встречу. Совещание должно пройти 30 октября, в нём примут участие сотрудники ГИБДД и члены общественного совета по развитию такси.

«Ситимобил» в разговоре с TJ рассказал об итогах встречи и заявил, что отменять указ правительство не собирается. Сервис назвал установку защитных перегородок дорогостоящей процедурой, которая обойдётся в 2-3 тысяч рублей на один автомобиль. Появление экранов в итоге отразится на стоимости поездок.

Компания заявила, что у партнёров в Екатеринбурге нет автомобилей, подходящих под новые требования, и нет возможности быстро оборудовать машины перегородками. Всё это может привести к «острому дефициту» машин такси в городе, предупредил агрегатор. «Ситимобил» заверил, что пытается решить сложившуюся ситуацию.

Обновление 13:36 Добавлен комментарий «Ситимобил» по итогу встречи.

#новости #covid19 #такси

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24 комментария
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Мобильный химик

7

Забавно что такие бунты происходят точечно.
А подавляющее большинство послушных холопов - миллионы рабов - ЗА СВОЙ СЧЁТ оплачивают непонятно откуда взявшиеся РЕКОМЕНДАЦИИ и даже не пикнут.
Интересно, а эти перегородки в машины тоже продаёт "Ростех", как и маски?

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Alex Macher

Мобильный
6

В куче стран перегородки давно сделали из плёнки для теплиц + сконча. Никакой ростех не нужен, отбивается одной поездкой.

Просто таксисты не понимают, что чем дольше всё это длится, то тем меньше у них клиентов. Даже не смотря на то, что многие пересели на такси, другие многие перстали им пользоваться, т.к. вариантов куда поехать сильно меньше стало + люди не хотят.

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Слава Инженеров

Мобильный
0

непонятно откуда взявшиеся

корона же

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Мобильный химик

Слава
3

"Корона всё спишет".
Перчатки тоже типа "из-за короны", хотя хуйня полнейшая.
Но хуйня - не хуйня, а миллионы на продаже перчаток уже подняты.

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Благодарный томагавк_два

Мобильный
1

Хз кстати на счёт миллионов на перчатках. Большинство если и носит, то абы какие, и совсем не медицинские. А с похолоданием все просто перейдут на обычные зимние.
Медицинские маски наоборот популярны, их производители конечно выиграли.

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Alex Macher

Благодарный
0

Маски тоже не медицинские по сути, спанбонд в подвале режут.

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Dmitry Pasyutin

Мобильный
0

люди пользуются открывающимися возможностями заработать

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Masha Kovalyova

7

«Сейчас они захотели перегородки, завтра заставят пристегиваться и запретят ебать пьяных пассажирок. Непонятны правила игры», — добавил он.

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Иван Алексеев

Masha
0

Посмотрел бы я на тебя, когда за последний 3 года ты видел только машину и хостел, а тут выпадает шанс хоть кого-то выебать, кроме своей руки.

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Alex Macher

5

С такими долбоёбами мы никогда не победим ковид. 
Простой экран из плёнки стоит 300 рублей.

Ответить

Передовой утюг

3

Такие перегородки?

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Весёлый Хамелеон

Передовой
0

Класс пати.

Ответить

Старательный утюг

2

это уже традиция штрафовать за несоблюдение рекомендаций

Ответить

Zero-one-one

Старательный
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Zero-one-one
2

Я не знаю других имен Пипидастр

Ответить

Стас Фарбер

1

с какого хуя государство должно экраны ставить в их тарантасах? они стоят возле вокзалов, занимают все парковочные места, не имееют ИП и не платят налоги. с какой стати?

Ответить

Алексей Иванов

1

Тоже не понимаю нихера. Давно бы уже сами поставили эти экраны с начала пандемии. Обычные пленочные. Просто таксисты в большинстве своем вниманиблядское быдло

Ответить

Антон Лисин

0

Где ОМОН. 

Ответить

Sashka :-)

Антон
0

Извините, нет свободных автомобилей.
Продолжить поиск?

Ответить

Руслан Астратов

0

В принципе сейчас тот самый момент, когда таксисты могут дёргать власти за яйца и ставить им свои условия.  

Если скооперируются и будут действовать согласованно.

Ответить

Semen Semenov

0

Опять таксисты недовольны

Ответить

Dmitry Pasyutin

0

В результате водителям дали две недели, чтобы установить экраны

Ответить

Натан Трилесник

0

От 7,5 тысячи до 10,5 тысячи рублей

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Dmitry Pasyutin

–1

что им субсидировать? 100 рублей на покупку плёнки?

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