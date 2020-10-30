Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение Материал редакции
Сюжет телеканала посвящён проблемам, которые могут возникнуть в процессе голосования на выборах в США.
Видео RT доступно по прямой ссылке, но для его просмотра нужно отдельно нажать кнопку «Посмотреть». Телеканал рассказал, что это первый случай блокировки его контента с формулировкой «может вводить в заблуждение о выборах».
Из-за такой маркировки видео RT нельзя репостнуть. Телеканал не знает, что соцсеть могла принять за дезинформацию, так как сюжет «построен на цитатах организаций и политиков, которые обеспокоены тем, что во время выборов могут быть нарушения». Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения к репортажу, назвав действия соцсети актом цензуры.
Соцсеть регулярно помечает подобным образом твиты, которые, по её мнению, содержат сомнительную информацию. Такие ярлыки ранее появлялись в том числе у твитов Дональда Трампа.
28 октября Роскомнадзор потребовал у Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ. Twitter помечает аккаунты государственных СМИ, таких как RT, ТАСС и «РИА Новости». Соцсеть пометила словами «государственное издание» и аккаунт главного редактора RT Маргариты Симоньян.
Одинокий супер_стар
Согласен, все ресурсы должны быть однополярными, что бы все жили в своих манямирках и дрочили друг другу. Ух, аж писька встала.
Старательный утюг
скинь в лс плз
Передовой утюг
Не надо до такого опускаться. Рано или поздно тебе скинуть дикпик. Ты только подожи немного.
Старательный утюг
нет, это палка о двух концах. рт помойка, но анальная цензура тоже говно. плашка, что канал спонсируется рф, уже должна заставлять задумываться о его предвзятости. хотя кто в твиторе думает. да и на тж тоже
https://tjournal.ru/links/228862-tvit-telekanala-rt-o-vyborah-v-ssha-priznan-vvodyashchim-v-zabluzhdenie
@Артём Мазанов Когда нибудь редакция будет смотреть подсайты, где эта новость была.
P.S Жду удаления статьи, за якобы повтор.
Ленинградский вентилятор
В чем смысл подсайта ссылки?
Чтобы опубликовать новость с внешнего сайта и источник. На ДонТФаке это работает, и редакция берёт с данного подсайта новость к себе, указывая благодарность. На Яндекс Журнале в последнее время вообще игнорят этот подсайт, что жаль.
Новость про твит, но ссылки на твит нет.
Исправьте пожалуйста: в заголовке должно быть "моча съела говно"
держать на своей платформе пропагандистскую помойку, материалы которой состоят из вранья на 146%
разбирать каждый высер этой помойки
оправдываться, указывая причины для блокирования отдельных материалов
Какие же они там ебанутые всё-таки. Если в 2020 году люди осознанно выбрали подписаться на что-то уровня этого издания, то никакие предупреждения и плашки им по определению никогда не помогут.
Любые действия, кроме полного и необратимого бана - это подарок для пропагандистов, что здесь и произошло.
Почему левачки стремятся всегда заткнуть своих политических оппонентов? Что за страсть такая к цензуре?
Так это же норма для Твиттера, когда он удаляет инфу, которая ему не нравится. Чего тут удивляться то?
Как то все очень злые пишут комментарии. Я когда-то тоже была недовольна всем вокруг, пока не поправила питание свое. Все ж от питания зависит.. https://healthfood.wiki/prodykty/yagody вот. Оно и настроение нормализирует и повышает тонус. Да и вообще и кожа с волосами становятся краше:)