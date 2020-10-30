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Артём Мазанов
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Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение Материал редакции

Сюжет телеканала посвящён проблемам, которые могут возникнуть в процессе голосования на выборах в США.

29 комментариев
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Видео RT доступно по прямой ссылке, но для его просмотра нужно отдельно нажать кнопку «Посмотреть». Телеканал рассказал, что это первый случай блокировки его контента с формулировкой «может вводить в заблуждение о выборах».

Из-за такой маркировки видео RT нельзя репостнуть. Телеканал не знает, что соцсеть могла принять за дезинформацию, так как сюжет «построен на цитатах организаций и политиков, которые обеспокоены тем, что во время выборов могут быть нарушения». Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения к репортажу, назвав действия соцсети актом цензуры.

Соцсеть регулярно помечает подобным образом твиты, которые, по её мнению, содержат сомнительную информацию. Такие ярлыки ранее появлялись в том числе у твитов Дональда Трампа.

28 октября Роскомнадзор потребовал у Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ. Twitter помечает аккаунты государственных СМИ, таких как RT, ТАСС и «РИА Новости». Соцсеть пометила словами «государственное издание» и аккаунт главного редактора RT Маргариты Симоньян.

#новости #twitter

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29 комментариев
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Передовой утюг

14

Вот и правильно.

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Одинокий супер_стар

Передовой
0

Согласен, все ресурсы должны быть однополярными, что бы все жили в своих манямирках и дрочили друг другу. Ух, аж писька встала.

Ответить

Старательный утюг

Одинокий
0

скинь в лс плз

Ответить

Атлант поправил плечи

Старательный
2

я тебя тут поймаю 

Ответить

Передовой утюг

Старательный
0

Не надо до такого опускаться. Рано или поздно тебе скинуть дикпик. Ты только подожи немного.

Ответить

Старательный утюг

Передовой
2

нет, это палка о двух концах. рт помойка, но анальная цензура тоже говно. плашка, что канал спонсируется рф, уже должна заставлять задумываться о его предвзятости. хотя кто в твиторе думает. да и на тж тоже

Ответить

пиу-пиу

Старательный
6

Задуматься? Зачем ...

Ответить

NightmareZ

Старательный
–1

Никакой свободы врагам свободы.

Ответить

Открытый Макс

6

когда нибудь до птички слоупока дойдет, что не только материалы о выборах на этом канале вводят в заблуждение

Ответить

Прошедший Артем

5

Странно,что у RT не все твиты с этой плашкой

Ответить

Пешка Комитета

3

https://tjournal.ru/links/228862-tvit-telekanala-rt-o-vyborah-v-ssha-priznan-vvodyashchim-v-zabluzhdenie
@Артём Мазанов  Когда нибудь редакция будет смотреть подсайты, где эта новость была.
P.S Жду удаления статьи, за якобы повтор.

Твит телеканала RT о выборах в США признан…
Источник:
tjournal.ru
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Ленинградский вентилятор

Пешка
2

В чем смысл подсайта ссылки?

Ответить

Пешка Комитета

Ленинградский
4

Чтобы опубликовать новость с внешнего сайта и источник. На ДонТФаке это работает, и редакция берёт с данного подсайта новость к себе, указывая благодарность. На Яндекс Журнале в последнее время вообще игнорят этот подсайт, что жаль.

Ответить

Oldfag TV

Пешка
0

А знаешь почему это происходит? Потому что они НЕ НАНИМАЛИСЬ АХАХАХА
(мда)

Ответить

Возрастной волк

1

Новость про твит, но ссылки на твит нет.

https://twitter.com/RT_com/status/1321919738625183744

Ответить

Ленинградский вентилятор

1

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения к репортажу, назвав действия соцсети актом цензуры.

Мда

Ответить

Abylai Mustafa

Ленинградский
0

а твиттеру разве не пофиг?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Ленинградский
0

роскомнадзор против цензуры

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Исправьте пожалуйста: в заголовке должно быть "моча съела говно"

Ответить

NightmareZ

A
0

Такой заголовок должен быть у каждой второй новости.

Ответить

Плохой Петя

0

держать на своей платформе пропагандистскую помойку, материалы которой состоят из вранья на 146%

разбирать каждый высер этой помойки

оправдываться, указывая причины для блокирования отдельных материалов

Какие же они там ебанутые всё-таки. Если в 2020 году люди осознанно выбрали подписаться на что-то уровня этого издания, то никакие предупреждения и плашки им по определению никогда не помогут.

Любые действия, кроме полного и необратимого бана - это подарок для пропагандистов, что здесь и произошло.

Ответить

Сергей Васильев

Плохой
0

Почему левачки стремятся всегда заткнуть своих политических оппонентов? Что за страсть такая к цензуре?

Ответить

Аркадий Семёнов

0

Так это же норма для Твиттера, когда он удаляет инфу, которая ему не нравится. Чего тут удивляться то?

Ответить

Почтовый корабль

0

Еее Р Е Г У Л И Р О В О Ч К А

Ответить

Ленинградский вентилятор

Почтовый
0

Это частная дискриминация

Ответить

Abylai Mustafa

0

вхахаха

Ответить

Сергей Зайкевич

0

За кого они топят в  репортаже? лень смотреть

Ответить

Стройный паук например

0

Но тем не менее, не заблокировали нафиг, а просто плашка, которую можно закрыть. Дикари-с…

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Valery Teilor

0

Как то все очень злые пишут комментарии. Я когда-то тоже была недовольна всем вокруг, пока не поправила питание свое. Все ж от питания зависит.. https://healthfood.wiki/prodykty/yagody вот. Оно и настроение нормализирует и повышает тонус. Да и вообще и кожа с волосами становятся краше:)

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