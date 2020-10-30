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Ольга Щербинина
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В США Walmart убрал оружие и боеприпасы из торговых залов на случай возникновения волнений Материал редакции

За несколько дней до выборов президента.

19 комментариев
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Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart убрала оружие и боеприпасы из торговых залов своих магазинов в США, чтобы предотвратить кражу огнестрельного оружия в случае возникновения социальных волнений. Об этом сообщает CBS.

«Мы стали свидетелями отдельных случаев гражданских беспорядков, и, как мы это делали несколько раз за последние несколько лет, убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торгового зала в качестве меры предосторожности», — заявил представитель Walmart.

Компания не уточнила, о каких беспорядках идёт речь, однако в конце октября СМИ сообщили, что Министерство внутренней безопасности США ведёт активную подготовку на случай беспорядков, которые могут начаться в стране до или после всеобщих выборов 3 ноября.

Walmart остаётся крупным продавцом оружия, хотя объёмы продаж и сократились. Компания поставляет его в примерно половину из 4700 своих магазинов в США. Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон отказывается от полного вывода компании из оружейного бизнеса. В 2019 году он заявил, что оставшийся ассортимент огнестрельного оружия будет предназначен для охоты и спортивной стрельбы.

Потребительский спрос на огнестрельное оружие в 2020 году резко вырос, отмечает CBS. Национальная торговая ассоциация огнестрельного оружия сообщила, что что с января по июль провела рекордные 12,1 миллиона проверок информации о покупках оружия, что почти на 72% больше, чем в прошлом году. Согласно опросу розничных продавцов, 40% продаж приходится на покупателей, которые никогда раньше не владели оружием. Организация пришла к выводу, что почти 5 миллионов американцев впервые купили оружие в 2020 году.

В июне 2020 года Walmart изымал оружие из оборота после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Тогда протестующие разгромили несколько магазинов компании. В 2019 году сеть прекратила продажу боеприпасов, которые можно использовать в полуавтоматических винтовках и пистолетах, после стрельбы в одном из её магазинов в Эль-Пасо. Тогда погибли 23 человека. В 2015-м компания перестала продавать штурмовое оружие, а в 2018-м повысила возрастной порог для возможных покупателей с 18 до 21 года.

#новости #сша

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19 комментариев
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Простой корабль

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Охуенная страна. Представил как у нас в каком-нибудь магните есть оружейный отдел, где навалены кучей калаши, пистолеты и прочий стаф. По пятницам скидки на гранаты. Берешь пакетик, наваливаешь туда гранат, а на кассе взвешивают их. И крик: Марина! Посмотри, это осколочные или нет?!!

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Denis Manchenko

Простой
0

Да, представить только рекламный стенд применения этого ..

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Taktischer Corgi

1

Но бейсбольные биты в спортмагах же остались? 😉

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Максим Козаченко

Taktischer
7

И США это одна из немногих стран, где их покупают для бейсбола

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Taktischer Corgi

Максим
0

Ну да, ну да, спортивная страна всё-таки. Вот ребята как раз идут на очередной матч

Ответить

Максим Козаченко

Taktischer
1

Не, это после тренировки

Ответить

Старательный утюг

2

это многое говорит о нашем обществе

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Служебный Паша

–2

Ну убрали и убрали. Исламистов там нет все равно

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Daniil Minashkin

Служебный
4

Там есть негры

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Иван Клюхин

Служебный
4

Были бы исламисты - убирали бы ножи из хозтоварного отдела

Ответить

Стройный паук например

Служебный
0

Многие негры в США мусульмане, вообще-то.

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Строгий Женя

Стройный
0

Но не все мусульмане, негры

Ответить

bor_vn

Строгий
0

Более того, не все негры мусульмане.

Ответить

Открытый Макс

0

Лучше бы товары убрали на случай лутинга 

Ответить

Иван Клюхин

0

Не слишком ли поздно? Мне кажется, всё желающие уже давно закупились/залутались

Ответить

Средний бинокль

0

Не ждут, а готовятся. Для рынков выгоднее победа Трампа, а вот с точки зрения беспорядков хуже.

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Андрей Ионов

0

у них можно купить оружие в магазине как наша пятерочка?
штуо

Ответить

Mikki Rurk

0

Удачи всем кто получил гринку

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Мобильный химик

0

Охуенно, оружие в супермаркете.
Собственно, вся разница между страной свободных людей и страной бесправных рабов.

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