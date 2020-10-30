За несколько дней до выборов президента.

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Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart убрала оружие и боеприпасы из торговых залов своих магазинов в США, чтобы предотвратить кражу огнестрельного оружия в случае возникновения социальных волнений. Об этом сообщает CBS.

«Мы стали свидетелями отдельных случаев гражданских беспорядков, и, как мы это делали несколько раз за последние несколько лет, убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торгового зала в качестве меры предосторожности», — заявил представитель Walmart.

Компания не уточнила, о каких беспорядках идёт речь, однако в конце октября СМИ сообщили, что Министерство внутренней безопасности США ведёт активную подготовку на случай беспорядков, которые могут начаться в стране до или после всеобщих выборов 3 ноября.

Walmart остаётся крупным продавцом оружия, хотя объёмы продаж и сократились. Компания поставляет его в примерно половину из 4700 своих магазинов в США. Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон отказывается от полного вывода компании из оружейного бизнеса. В 2019 году он заявил, что оставшийся ассортимент огнестрельного оружия будет предназначен для охоты и спортивной стрельбы.

Потребительский спрос на огнестрельное оружие в 2020 году резко вырос, отмечает CBS. Национальная торговая ассоциация огнестрельного оружия сообщила, что что с января по июль провела рекордные 12,1 миллиона проверок информации о покупках оружия, что почти на 72% больше, чем в прошлом году. Согласно опросу розничных продавцов, 40% продаж приходится на покупателей, которые никогда раньше не владели оружием. Организация пришла к выводу, что почти 5 миллионов американцев впервые купили оружие в 2020 году.

В июне 2020 года Walmart изымал оружие из оборота после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Тогда протестующие разгромили несколько магазинов компании. В 2019 году сеть прекратила продажу боеприпасов, которые можно использовать в полуавтоматических винтовках и пистолетах, после стрельбы в одном из её магазинов в Эль-Пасо. Тогда погибли 23 человека. В 2015-м компания перестала продавать штурмовое оружие, а в 2018-м повысила возрастной порог для возможных покупателей с 18 до 21 года.