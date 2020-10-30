Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
6103

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Макрона со следом подошвы на лице и обвинил его в оскорблении чувств верующих Материал редакции

К критике президента Франции присоединился чемпион UFC.

153 комментария
В закладки

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эманнуэля Макрона в оскорблении чувств верующих и опубликовал в инстаграме его фото со следом подошвы на лице.

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите.

Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов добавил, что мусульмане «любят Пророка» больше близких людей, а тем, кто оскорбляет верующих «провокации выйдут боком».

Ранее с критикой французского президента выступали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий региона Салах-Хаджи Межиев, а в мусульманских странах прошли протесты и бойкоты французских товаров. Причиной стали заявления Макрона об усилении борьбы с радикалами после терактов во Франции.

16 октября там обезглавили учителя колледжа, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал погибшего героем, который учил детей «свободе слова, свободе верить или не верить». 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.

Исламский мир против Макрона. Его называют…
Это ответ на обещание президента усилить борьбу с радикалами и построить во Франции «просвещённый…
tjournal.ru

#новости #франция

Алексей Боржонов PLUS
+53 971
4
22
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 153, "likes": 22, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 228913, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Oct 2020 13:50:15 +0300", "is_special": false }
Промо
Киберпанк уже здесь. Что умеют протезы, экзоскелеты и другие устройства для людей с инвалидностью
Как технологии помогают людям с нарушениями здоровья.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
153 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ленинградский вентилятор

68

Это, видимо, какое-то либеральное течение ислама. Здесь всего лишь лицо обезобразить хотят.

Ответить

Старательный утюг

Ленинградский
11

ахаха долбоёб, в @Животные его

Ответить

Старательный утюг

Старательный
2

не орлова

Ответить

Старательный утюг

Старательный
20

хотя…

Ответить

Ленинградский вентилятор

Старательный
5

Сегодня без жалобы, впредь будьте аккуратнее ....

Ответить

Старательный

Ленингр…
2

так и знал, что пипидастр это твинк орлова

Ответить

Осенний Данила

Старательный
2

Зачем животных оскорбляешь?

Ответить

Grave Digger

Ленинградский
2

Будет потом в паранже ходить

Ответить

A big purple banana 🍆

Ленинградский
1

либеральное течение ислама

По сути так и есть. Еще Эрдоган как бы няшка по сравнению с остальными  исламистскими шизойдами

Ответить

German Zarovniaev

Ленинградский
0

годная толщина

Ответить

Передовой утюг

47

Нурмагомедов добавил, что мусульмане «любят Пророка» больше близких людей, а тем, кто оскорбляет верующих «провокации выйдут боком».

Больше близких людей? Это секта что ли?

Ответить

Чистый череп

Передовой
34

Так да. У них прямо в коране написано, что за оскорбление нужно развязывать священную войну под названием джихад. То есть, жестокость и агрессия лежит чуть ли не в основе религии и это вбивается в голову с раннего детства. При этом в обычное время это могут быть милейшие и добрейшие люди.

Ответить

Дипломатический файл

Чистый
11

БАМП

Ответить

Чистый череп

Дипломатический
4

Ну так да, нацизм тоже секта

Ответить

Max Weber

Дипломатический
0

А к чему здесь фотка этого маньяка-убийцы детей?

Ответить

Степан Анейчик

Max
1

так он такой же идеологический террорист

Ответить

Населенный супер_стар

Чистый
5

Немного не так. Там у них это не убийство неверных и не кровопролитие, а внутренняя борьба и т.д. А воевать только с агрессорами, которые нападают. 
Я так понимаю, именно в интерпретации агрессоров радикальные и отличаются от нерадикальных. Всех мусульман называть радикальными неправильно.

Джихадом в исламе также является борьба со своими духовными или социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращённостью общества и так далее), устранение социальной несправедливости, постоянное усердие в деле распространения ислама, ведение войны с агрессорами, наказание преступников и правонарушителей. Кроме того, в арабском языке слово «джихад» означает любое усилие или усердие, в частности в работе, учёбе и так далее.

В исламском праве, основанном на Коране и практике пророка Мухаммада, изложен ряд законов, которые должны соблюдаться во время военного джихада. В частности, этот закон запрещает убийство: стариков, женщин, детей, священнослужителей и других мирных людей, не принимающих участия в сражениях

Ответить

Чистый череп

Населенный
2

Ну да, у них много трактовок и они часто пытаются сделать вид, что эти призывы метафорические, но все же такое довольно трудно прочитать это как-то иначе:

Ответить

Женя Кузьмин

Чистый
3

«они должны быть убиты или распяты, их руки и ноги должны быть отрезаны с противоположных сторон» — я бы сказал, что это прям очень конкретно, а не метафорично!

Ответить

Населенный

Женя
0

Так речь может быть о тех, кто нападает на земли. Будто христиане мирно войны ведут 

Ответить

Ленинский нос

Населен…
0

*Вели

Ответить

Населенный

Ленинск…
1

Ага, а сейчас никто из христиан не воюет. Тю, на том же Донбассе оказывается мусульмане джихад устраивают

Ответить

Атлант поправил

Населен…
0
«Православный террор»: на восточной Украине в…
В соцсетях появились фотографии «крестного» хода террористов из батальона «Славянск» улицами…
enovosty.com
Ответить

Женя Кузьмин

Населен…
0

да я спорю что ли, что контекст разный может быть, я про то, что формулировки, что делать с врагами, довольно конкретные. а кого считать врагами — уже другой вопрос

Ответить

Населенный

Женя
0

Но мы ж не религиоведы чтоб об этом на серьезных щщах спорить.
А вот если бы вы в гости позвали такого, было б интересно

Ответить

Чистый череп

Женя
0

Да, но поскольку менять священное писание нельзя, а в современные представление о добре и порядке эти строки не укладываются, то добрые имамы пишут огромные тексты, чтобы попытаться истолковать эти слова в мирном русле.

Ответить

Населенный супер_стар

Чистый
0

Хотелось бы, чтоб в Гост Тж позвали спеца по религиям, исламоведа какого-то 

Ответить

Передовой утюг

Чистый
1

Хорошо, что я верю в Макаронного Монстра и Сатану.

Ответить

Комментарий удален

Могучая Веточка

Передовой
18
Ответить

Женя Кузьмин

Передовой
10

там даже так

 Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных

Ответить

Передовой утюг

Женя
15

готовы ради него даже убить.

Этого там не было случайно?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Передовой
0

Только не "даже", а "с радостью".

Ответить

Передовой утюг

Дмитрий
0

Все ради бога.

Ответить

Мятный Чаёк

Женя
0

Какой хитрый этот пророк. Надо же так придумать про самого себя

Ответить

Game Developer

Передовой
3

Любая религия - это секта. Разница в масштабе только. 

Ответить

Taktischer Corgi

21

25 миллионов фоловеров? серьёзно? 25 миллионов? У вот этого?
Впрочем, это многое говорит о нашем обществе.

Ответить

Владимир Филатов

Taktischer
35

Подписчики под его постом

Ответить

Дмитрий Арсютин

Taktischer
17

Надеюсь большинство адекватных людей отпишется от него после таких заявлений. Тем более он завершил свою драчливую карьеру. А Макрон красава, чувак с яйцами больше чем у борцухи

Ответить

Alexey Krylov

Дмитрий
–1

Поначалу думал что Макрон из либерах(не путать с адекватными либералами), типа Меркель. Но ввиду недавних событий я его зауважал. 

Ответить

Андрей Рядькин

Taktischer
11

Блядь он с каким то типом пообнимался в клетке и вся Россия в новостях пару дней.

Ответить

Атлант поправил плечи

Taktischer
0

Почему это удивительно? Он спортивная звезда мирового масштаба. 
Как Роналдо в футболе, Леброн Джеймс в баскетболе. 
Просто не настолько раскручен. Для него 25 млн - мало . 

Ответить

Паша Красников

Атлант
10

На количество подписчиков его мне плевать (хоть 3/4 будут ботами), но сравнивать с Роналдо, а уж тем более, братюней Леброном — это перебор.

Ответить

Атлант поправил плечи

Паша
0

Да, действительно, у хабиба ни одного поражения, а вот Леброн выиграл только 4 финала из 10, куда Хабибу до Леброна 

Кстати, эффект после открытия рта Леброном ничем не лучше чем у Хабиба. Хабиб говорит то что думает, Леброн наоборот, всегда старается говорить "правильно", и никому не известно что он думает на самом деле. Тут уж вопрос, быть честным или быть лицемером. 

Ответить

Паша Красников

Атлант
0

Я тоже всегда стараюсь говорить "правильно" - по этому и назвал Леброна братюней (а ещё я играл в баскетбол, и считаю этот вид спорта более достойным, чем тупой мордобой)

Ответить

Атлант поправил

Паша
0

Можно считать любой вид спорта более достойным чем любой другой, дело вкуса. Но личности соизмеримы в плане спортивных достижений в своем виде спорта. 

Что там Леброн думает по Тайваню? 

Ответить

Паша Красников

Атлант
0

А что Леброн думает по Тайваню?
Нашёл только что Тайвань думает по Леброну
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4028032

Finals notebook: Another LeBron record, Green…
Finals notebook: Another LeBron record, Green gets threats
www.taiwannews.com.tw
Ответить

Alexey Krylov

Атлант
0

Ни одного поражения только из-за того, что он быстро успевал после сгонки массы восстанавливать еë, плюс навыки борьбы и сильная выносливость, и он выступал в лëгковесовой категории, а при таком раскладе ему победы в поединках гарантированы , а выступай бы он в средневесовой категории, там бы его быстро "разнулили".

Ответить

Alexey Krylov

Taktischer
0

Основная масса это из стран Азии. В Европе и Америке в основном на него подписаны поклонники MMA, которые особо не в курсе про его "тëмные делишки", в отличие от россиян. 

Ответить

Zakhar Zakharov

Taktischer
0

там по всему миру. считай весь мусульманский мир, у которого есть интернет)

Ответить

Alex Macher

26

Вышел из UFC, теперь можно, скоро фанаты покажут как надо резать

Ответить

Grave Digger

Alex
5

Поборолся, а теперь можно повоевать?

Ответить

Передовой утюг

Grave
1

Порезать.

Ответить

Ленинский нос

Grave
0

Подзаработал, теперь можно повоевать

Ответить

Служебный Паша

25

Этот спортсмен уволился неделю назад

Ответить

Alien Alien

16

Неожиданно, думал он более адекватный.
Бан дать ему в инсте за разжигание ненависти

Ответить

White

Alien
23

Это Хабиб-то адекватный? Который своим мнением запрещал в Дагестан приезжать каким-то певцам и повлиял на запрет аниме-фестиваля? Никогда адекватным он не был

Ответить

Roma Schreibikus

Alien
0

Хорошая тема, зарепортил

Ответить

Max Weber

Alien
–10

А макрону почему бан не дать? Он разве не разжигает? Ну по твоей же логике, или заявления Хабиба под свободу слова не тянут? 

Ответить

Max Weber

Max
–6

Ваши минусу только доказывают ваше лицемерие)

Ответить

Metalcoreman

17

Хабиб, красавчик! Воспользовался светской свободой слова и заебинил карикатуру.

Ответить

Осенний Данила

Metalcoreman
–1

Крайне бесталанно. 

Ответить

Serge Shima

Осенний
1

бесталанно - несчастливо.

Ответить

alexferman

Serge
0

Люблю такие словечки-ловушки)

Ответить

Крепкий стоячок

8

Я в ахуе. А что делать с убийствами совершенными его братьями?

Ответить

Grave Digger

Крепкий
18

Ну их же оскорбили, ну

Ответить

Ленинградский вентилятор

Крепкий
–1

Семь миллиардов убийств лично совершенных его братьями

Ответить

Атлант поправил плечи

Ленинградский
1

Это почти все население Земли сегодня 

Ответить

Атлант поправил плечи

13

Расскажите ему про Китай пожалуйста 

Ответить

Иван Клюхин

11

Они там что, все дружно решили что 2020 год слишком скучно заканчивается и решили разжечь немножко Джихада?

Ответить

Ник Хартман

Иван
3

Осень, обострение, ну ты понимаешь

Ответить

Иван Клюхин

Ник
1

Обострение ножей?

Ответить

Дмитрий Григорьев

7

С учётом того, что я прочитал об отношении официальной японии к исламу, весьма занятно. Про разрыв контракта не нагуглилось, может плохо искал? И что там в Toyota думают? Амбассадор, кстати, это не рекламный ролик или баннер, понятие несколько шире.

Ответить

Kir Kirsky

Дмитрий
0

Напиши послу джапов в Твиттер вопрос, устрой жопорвач

Ответить

Ленинский нос

Дмитрий
0

Stonks!

Ответить

FOX

6

Франция дает убежище мусульманам, исламисты устраивают теракты
Макрон - террорист
K - логика

Ответить

Denis null

6

я пожаловался в интсе. не круто такое писать, чемпиону юфс с 25млн фоловеров 

Ответить

Осенний Данила

Denis
0

Same!

Ответить

Анна Зайцева

5

Да что с него взять , после того , как он , как зверь, вылетел из октагона, и начал месить всех вокруг , в нем разве может быть что-то достойное и человеческое

Ответить

Степан Анейчик

4

что интересно, на этот раз не без английского текста, который в его постах всегда идет сначала

Ответить

Напряженный хот-дог

Степан
1

при этом обращается вроде как к зарубежному политику. да, интересный момент

Ответить

HSmzg

4

Учитывая охват его публикаций я бы на месте админов удалил этот пост

Ответить

Jenny Smith

HSmzg
0

был бы это твитер, его на репортах пользователей вообще бы из твиттера унесло раз и навсегда. инстаграм только полгода до заявки добираться будет скорее всего.

Ответить

Денис Туряница

4

Вы как хотите, а я думаю не стоит ориентироваться на мнение человека, которого по работе регулярно бьют по голове. Так что люди, ориентирующиеся на мнение какого-то бойца каких-то единоборств явно далеко не самая ценная часть общества.

Ответить

Населенный супер_стар

1

@Дмитрий Орлов неужели Хабиб поддерживает теракты? 🤔

Ответить

Ленинградский вентилятор

Населенный
8

Неужели твоя мать хорошая женщина?

Ответить

Населенный супер_стар

Ленинградский
2

@Вахтёр завуалированное оскорбление

Ответить

Ленинградский вентилятор

Населенный
2

Эякулированное оскорбление

Ответить

Населенный супер_стар

Ленинградский
1

@Кхалиси Бот неработающая работай 

Ответить

Ленинградский

Населен…
–1

А правда, что твоя мать украинка с еврейскими корнями?

Ответить

Населенный

Ленингр…
0

Нет, я таджик

Ответить

Ленинградский

Населен…
–1

Получается, что твоя мать занималась сексом с таджиком?

Ответить

Населенный

Ленингр…
0

Нет, меня, как Иисуса, зачали без греха

Ответить

Ленинградский

Населен…
–1

Секс с таджиками это грех?? Ты оскорбляешь таджиков? Пройдёмте

Ответить

Населенный

Ленингр…
0

"…хорошо человеку не касаться женщины…" - Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 1

Ответить

Ленинградский

Населен…
–1

Что мешает зачать ребенка без касания? 

Ответить

Населенный

Ленингр…
1

Задай этот вопрос в @Секс и отношения 🍆🍑 

Ответить

Ленинградский

Населен…
0

А правда, что хабиб оправдывает террористов?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Ленингр…
1

А ведь у нас же статья такая есть, по-моему. 🤔
Но ему ничего не будет.

Ответить

Населенный

Ленингр…
0

Ты мне ответь

Ответить

Населенный

Ленингр…
0

А правда, что в Коране пишут убивать неверных, как об этом пишет Настя?

Ответить

Паша Красников

Ленинградский
0

Я могу сказать: его мать хорошая женщина.

Ответить

Владимир Филатов

3

Кто там наезжал на чувака, за то что написал про эту свинью кяфирскую, а потом ему пришлось извиняться?

Ответить

alexferman

2

мусульмане «любят Пророка» больше близких людей

Но ведь взаимность мусульманам не светит, если только мусульманин не 9-летняя девочка

Ответить

Ленинградский вентилятор

alexferman
0

Так ты мусульманин что ли??

Ответить

Паша Красников

Ленинградский
1

Ты своего первого русского во сколько лет убил?

Ответить

Taktischer Corgi

Ленинградский
0

Always have been

Ответить

Вооруженный фитиль

2

на курсах своих будет учить как лучше головы отрезать?

Ответить

Дмитрий Чернышов

2

Ну да, это же Макрон - дикарь, отрезающий головы.

Ответить

FOX

0

Он же скоро во власть пойдет, прикиньте что будет....

Ответить

Напряженный хот-дог

FOX
3

ну рамзан у нас уже есть, чё прикидывать
так же будут с дружками кошмарить деревни дагестана

Ответить

A big purple banana 🍆

1

Рвитесь сколько хотите, а чеченцы сейчас полезную функцию выполняют. Они просто словесно обсирают Макрона, как бы намекая что в России ебанутые шизламисты будут по своим бить. Лучше обосрать либераху, чем проворцировать на себя этих долбоебов, учитывая, что Пыня поддержал Макарона.
Просто внешняя политика на 2 фронта. Пыня работает на европу, кадыров и ко - на исламский мир.

Ответить

Kir Kirsky

A
1

Ебать много ходов очка.
Прочел, отвалилась жопа

Ответить

A big purple banana 🍆

Kir
0

Где тут многоходовочка. Обычное желание усидеть на 2х стульях

Ответить

Ivan Nikiforenko

1

Дана Уайт теперь знает, ради какого боя Хабиб вернётся в UFC.

Ответить

Universaw

1

Вот только что у него видел там пост с тем, что в воскресенье интервью на 1 канале, а сейчас уже нет, хммммм 🤔🤔🤔

Ответить

миша лисицын

1

То есть он официально провоцирует максимальную аудиторию причём мужскую на эти ужасные убийства.

Ответить

Jenny Smith

1

оскорбил чувства верующих так, что те аж головы режут? ну-ну.

Ответить

Александр Иванов

1

=) еще немного додавить и они наконец признаются что всегда поддерживали радикализм и религиозный экстримизм, просто не подавали виду

Ответить

Alexey Krylov

1

Не зря многие из России поддерживали Конора и Тони. Вот и этот долбонавт проявил себя. От поединка с Тони "слился", в свою весовую категорию побаивался перейти, его бы там быстро "разнулили".

Ответить

Паша Красников

0

Что скажет Рамзан?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Паша
2

Дон.

Ответить

кум кумич

0
Ответить

Паша Красников

кум
0

хаха

Ответить

Сергей Лукин

Паша
3

Бибиб

Ответить

Вова А.

0

Тэкс, жду ответку Макрона

Ответить

Sergey Smirnov

0

Решил что на фото Пирс Броснан и что это исторя про изнасилование, ан нет, все гораздо хуже.

Ответить

Danil Sorokin

0

какой-то маленький след от подошвы, это что нога ребенка?

Ответить

Владимир Филатов

0
Ответить

Атлант поправил плечи

0

Интересно, а что по этому поводу думают русские националисты? 

Ответить

Открытый Макс

0

о боже мой, да всем насрать 

Ответить

Kir Kirsky

Открытый
0

Инсту бибиба читают больше людей чем тж

Ответить

Иван Алексеев

0

С каждый днем все больше начинаю верить в истину философии catboykami

Ответить

Максим Иванов

0

Ислам - религия добра и мира, ведь жестокость - грех.

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

[голосом Николая Дроздова]
Эта маленькая обезьянка опять недовольна. Ей не нравится, что огромный мир не хочет жить как её родной аул.

Ответить

Руководящий кофе

0

Да кто этот ваш Хабиб и почему вы про него вообще пишете

Ответить

Yuriy Kovalets

0

Могли бы и получше прифотошопить подошву, а то первую попавшуюся фотку взяли, ей богу.

Ответить

Egor K

0

кебаб свинотович может пойти на хуй, следом за своим пророком

Ответить

Анна Зайцева

0

Что публикует у себя Хабиби в сторис. То есть, они творят всю эту невообразимую дичь , отрезают головы , потому что Аллах сделает так , что нарисуют карикатуры про верующих? Как эта логика работает ?! 

Ответить

TheGeerav

0

Мусульмаху порвало

Ответить

Андрей Иванов

0

Обыкновенная борцуха шваль.Важно чтобы заблокировали Инстаграм,а там дай бог когда нибудь и отряд Альфа заинтересуется им и их клубом голубые орлы Дагестана,и их сходками в саунах,и нюханьем яиц в партере.

Ответить

Kir Kirsky

Андрей
0

Нихуя, слишком важный курица. За него весь Дагестан выйдет

Ответить

Андрей Иванов

Kir
0

Куда выйдет?)Нахуй?)Туда им и дорога)

Ответить

Таблетка Галоперидола

0

Allah score

Ответить

Простой корабль

0

У нурмагомедова размер ноги не больше 32, судя по фото

Ответить

Meg Walker

0

Но 280 мы возбуждать, конечно, не будем

Ответить

Георгий Станков

0

Правильно я понимаю что Макрона хуесосит весь мусульманский мир за то, что он осудил убийство учителя?

Ответить

Denis Manchenko

0

"Твой лицо тапталь" - ну прям мем.

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

0

В комментариях всех этих бойцов для ФСБ работы найдётся не на один год.

Ответить

Илья Волочков

0

Не смейтесь в комментариях, пожалуйста, а то вас тоже найдут.

Ответить

Сергей Звезда

0

Когда кто-то говорит на общественно-политические темы, порой сразу видно, какие в голове источники информации. Я и себя ловил на этом.

С Хабибом про Францию то же самое. На 99% уверен, что он составил мнение по вотсап-чатам и инстаграм-постам с кривой и враждебной интерпретацией

Ответить

цорiк

0

Кажется, усматривается в посте пара статей ук

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

0

Характерно, что события вокруг карикатуры Шарли Эбдо вызвали цепную реакцию по всему миру с абсолютно непредсказуемыми мотивами. Вот и 16-летний пиздюк в прямом и переносном смысле принял ислам и решил сжечь клубец, куда его не пустили. А надо-то было всего пару годков потерпеть.

Ответить

YeezySpace

–6

Дело говорит! Иншааллах!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили
О пострадавших пока не сообщается.
314
Новости
Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду
Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.
270
Новости
В Ницце три человека погибли после нападения злоумышленника с ножом в базилике. Полиция его задержала
По данным СМИ, он успел обезглавить одну женщину. Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.
312
Популярное за три дня
Новости
Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду
Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.
270
Беларусь
«Отправьте их на улицу»: Лукашенко потребовал отчислить студентов, вышедших на протесты
И назвал действия протестующих «террористической угрозой».
187
Разборы
Исламский мир против Макрона. Его называют террористом, мусульмане протестуют и бойкотируют французские товары
Это ответ на обещание президента усилить борьбу с радикалами и построить во Франции «просвещённый ислам».