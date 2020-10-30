Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Макрона со следом подошвы на лице и обвинил его в оскорблении чувств верующих Материал редакции
К критике президента Франции присоединился чемпион UFC.
Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эманнуэля Макрона в оскорблении чувств верующих и опубликовал в инстаграме его фото со следом подошвы на лице.
Нурмагомедов добавил, что мусульмане «любят Пророка» больше близких людей, а тем, кто оскорбляет верующих «провокации выйдут боком».
Ранее с критикой французского президента выступали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий региона Салах-Хаджи Межиев, а в мусульманских странах прошли протесты и бойкоты французских товаров. Причиной стали заявления Макрона об усилении борьбы с радикалами после терактов во Франции.
16 октября там обезглавили учителя колледжа, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал погибшего героем, который учил детей «свободе слова, свободе верить или не верить». 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.
Старательный утюг
ахаха долбоёб, в @Животные его
не орлова
хотя…
Ленинградский вентилятор
Сегодня без жалобы, впредь будьте аккуратнее ....
либеральное течение ислама
По сути так и есть. Еще Эрдоган как бы няшка по сравнению с остальными исламистскими шизойдами
Чистый череп
Так да. У них прямо в коране написано, что за оскорбление нужно развязывать священную войну под названием джихад. То есть, жестокость и агрессия лежит чуть ли не в основе религии и это вбивается в голову с раннего детства. При этом в обычное время это могут быть милейшие и добрейшие люди.
Дипломатический файл
БАМП
А к чему здесь фотка этого маньяка-убийцы детей?
Немного не так. Там у них это не убийство неверных и не кровопролитие, а внутренняя борьба и т.д. А воевать только с агрессорами, которые нападают.
Я так понимаю, именно в интерпретации агрессоров радикальные и отличаются от нерадикальных. Всех мусульман называть радикальными неправильно.
Джихадом в исламе также является борьба со своими духовными или социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращённостью общества и так далее), устранение социальной несправедливости, постоянное усердие в деле распространения ислама, ведение войны с агрессорами, наказание преступников и правонарушителей. Кроме того, в арабском языке слово «джихад» означает любое усилие или усердие, в частности в работе, учёбе и так далее.
В исламском праве, основанном на Коране и практике пророка Мухаммада, изложен ряд законов, которые должны соблюдаться во время военного джихада. В частности, этот закон запрещает убийство: стариков, женщин, детей, священнослужителей и других мирных людей, не принимающих участия в сражениях
Чистый череп
Ну да, у них много трактовок и они часто пытаются сделать вид, что эти призывы метафорические, но все же такое довольно трудно прочитать это как-то иначе:
«они должны быть убиты или распяты, их руки и ноги должны быть отрезаны с противоположных сторон» — я бы сказал, что это прям очень конкретно, а не метафорично!
Так речь может быть о тех, кто нападает на земли. Будто христиане мирно войны ведут
Ленинский нос
*Вели
Населенный
Ага, а сейчас никто из христиан не воюет. Тю, на том же Донбассе оказывается мусульмане джихад устраивают
да я спорю что ли, что контекст разный может быть, я про то, что формулировки, что делать с врагами, довольно конкретные. а кого считать врагами — уже другой вопрос
Но мы ж не религиоведы чтоб об этом на серьезных щщах спорить.
А вот если бы вы в гости позвали такого, было б интересно
Чистый череп
Да, но поскольку менять священное писание нельзя, а в современные представление о добре и порядке эти строки не укладываются, то добрые имамы пишут огромные тексты, чтобы попытаться истолковать эти слова в мирном русле.
Хотелось бы, чтоб в Гост Тж позвали спеца по религиям, исламоведа какого-то
Комментарий удален
там даже так
Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных
Передовой утюг
готовы ради него даже убить.
Этого там не было случайно?
Только не "даже", а "с радостью".
25 миллионов фоловеров? серьёзно? 25 миллионов? У вот этого?
Впрочем, это многое говорит о нашем обществе.
Надеюсь большинство адекватных людей отпишется от него после таких заявлений. Тем более он завершил свою драчливую карьеру. А Макрон красава, чувак с яйцами больше чем у борцухи
Поначалу думал что Макрон из либерах(не путать с адекватными либералами), типа Меркель. Но ввиду недавних событий я его зауважал.
Блядь он с каким то типом пообнимался в клетке и вся Россия в новостях пару дней.
Почему это удивительно? Он спортивная звезда мирового масштаба.
Как Роналдо в футболе, Леброн Джеймс в баскетболе.
Просто не настолько раскручен. Для него 25 млн - мало .
На количество подписчиков его мне плевать (хоть 3/4 будут ботами), но сравнивать с Роналдо, а уж тем более, братюней Леброном — это перебор.
Да, действительно, у хабиба ни одного поражения, а вот Леброн выиграл только 4 финала из 10, куда Хабибу до Леброна
Кстати, эффект после открытия рта Леброном ничем не лучше чем у Хабиба. Хабиб говорит то что думает, Леброн наоборот, всегда старается говорить "правильно", и никому не известно что он думает на самом деле. Тут уж вопрос, быть честным или быть лицемером.
Я тоже всегда стараюсь говорить "правильно" - по этому и назвал Леброна братюней (а ещё я играл в баскетбол, и считаю этот вид спорта более достойным, чем тупой мордобой)
Можно считать любой вид спорта более достойным чем любой другой, дело вкуса. Но личности соизмеримы в плане спортивных достижений в своем виде спорта.
Что там Леброн думает по Тайваню?
А что Леброн думает по Тайваню?
Нашёл только что Тайвань думает по Леброну
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4028032
Ни одного поражения только из-за того, что он быстро успевал после сгонки массы восстанавливать еë, плюс навыки борьбы и сильная выносливость, и он выступал в лëгковесовой категории, а при таком раскладе ему победы в поединках гарантированы , а выступай бы он в средневесовой категории, там бы его быстро "разнулили".
Основная масса это из стран Азии. В Европе и Америке в основном на него подписаны поклонники MMA, которые особо не в курсе про его "тëмные делишки", в отличие от россиян.
там по всему миру. считай весь мусульманский мир, у которого есть интернет)
Вышел из UFC, теперь можно, скоро фанаты покажут как надо резать
Поборолся, а теперь можно повоевать?
Неожиданно, думал он более адекватный.
Бан дать ему в инсте за разжигание ненависти
Хабиб, красавчик! Воспользовался светской свободой слова и заебинил карикатуру.
Осенний Данила
Крайне бесталанно.
бесталанно - несчастливо.
Я в ахуе. А что делать с убийствами совершенными его братьями?
Ленинградский вентилятор
Семь миллиардов убийств лично совершенных его братьями
Они там что, все дружно решили что 2020 год слишком скучно заканчивается и решили разжечь немножко Джихада?
Осень, обострение, ну ты понимаешь
С учётом того, что я прочитал об отношении официальной японии к исламу, весьма занятно. Про разрыв контракта не нагуглилось, может плохо искал? И что там в Toyota думают? Амбассадор, кстати, это не рекламный ролик или баннер, понятие несколько шире.
Франция дает убежище мусульманам, исламисты устраивают теракты
Макрон - террорист
K - логика
я пожаловался в интсе. не круто такое писать, чемпиону юфс с 25млн фоловеров
Да что с него взять , после того , как он , как зверь, вылетел из октагона, и начал месить всех вокруг , в нем разве может быть что-то достойное и человеческое
что интересно, на этот раз не без английского текста, который в его постах всегда идет сначала
Напряженный хот-дог
при этом обращается вроде как к зарубежному политику. да, интересный момент
Учитывая охват его публикаций я бы на месте админов удалил этот пост
был бы это твитер, его на репортах пользователей вообще бы из твиттера унесло раз и навсегда. инстаграм только полгода до заявки добираться будет скорее всего.
Вы как хотите, а я думаю не стоит ориентироваться на мнение человека, которого по работе регулярно бьют по голове. Так что люди, ориентирующиеся на мнение какого-то бойца каких-то единоборств явно далеко не самая ценная часть общества.
@Дмитрий Орлов неужели Хабиб поддерживает теракты? 🤔
Неужели твоя мать хорошая женщина?
@Вахтёр завуалированное оскорбление
Эякулированное оскорбление
@Кхалиси Бот неработающая работай
А правда, что твоя мать украинка с еврейскими корнями?
Нет, я таджик
Получается, что твоя мать занималась сексом с таджиком?
Нет, меня, как Иисуса, зачали без греха
Секс с таджиками это грех?? Ты оскорбляешь таджиков? Пройдёмте
"…хорошо человеку не касаться женщины…" - Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 1
Что мешает зачать ребенка без касания?
Задай этот вопрос в @Секс и отношения 🍆🍑
А правда, что хабиб оправдывает террористов?
А ведь у нас же статья такая есть, по-моему. 🤔
Но ему ничего не будет.
А правда, что в Коране пишут убивать неверных, как об этом пишет Настя?
Кто там наезжал на чувака, за то что написал про эту свинью кяфирскую, а потом ему пришлось извиняться?
мусульмане «любят Пророка» больше близких людей
Но ведь взаимность мусульманам не светит, если только мусульманин не 9-летняя девочка
Ленинградский вентилятор
Так ты мусульманин что ли??
Он же скоро во власть пойдет, прикиньте что будет....
Напряженный хот-дог
ну рамзан у нас уже есть, чё прикидывать
так же будут с дружками кошмарить деревни дагестана
Рвитесь сколько хотите, а чеченцы сейчас полезную функцию выполняют. Они просто словесно обсирают Макрона, как бы намекая что в России ебанутые шизламисты будут по своим бить. Лучше обосрать либераху, чем проворцировать на себя этих долбоебов, учитывая, что Пыня поддержал Макарона.
Просто внешняя политика на 2 фронта. Пыня работает на европу, кадыров и ко - на исламский мир.
Ебать много ходов очка.
Прочел, отвалилась жопа
Вот только что у него видел там пост с тем, что в воскресенье интервью на 1 канале, а сейчас уже нет, хммммм 🤔🤔🤔
То есть он официально провоцирует максимальную аудиторию причём мужскую на эти ужасные убийства.
=) еще немного додавить и они наконец признаются что всегда поддерживали радикализм и религиозный экстримизм, просто не подавали виду
Не зря многие из России поддерживали Конора и Тони. Вот и этот долбонавт проявил себя. От поединка с Тони "слился", в свою весовую категорию побаивался перейти, его бы там быстро "разнулили".
Что скажет Рамзан?
Решил что на фото Пирс Броснан и что это исторя про изнасилование, ан нет, все гораздо хуже.
[голосом Николая Дроздова]
Эта маленькая обезьянка опять недовольна. Ей не нравится, что огромный мир не хочет жить как её родной аул.
Могли бы и получше прифотошопить подошву, а то первую попавшуюся фотку взяли, ей богу.
Что публикует у себя Хабиби в сторис. То есть, они творят всю эту невообразимую дичь , отрезают головы , потому что Аллах сделает так , что нарисуют карикатуры про верующих? Как эта логика работает ?!
Обыкновенная борцуха шваль.Важно чтобы заблокировали Инстаграм,а там дай бог когда нибудь и отряд Альфа заинтересуется им и их клубом голубые орлы Дагестана,и их сходками в саунах,и нюханьем яиц в партере.
Нихуя, слишком важный курица. За него весь Дагестан выйдет
Правильно я понимаю что Макрона хуесосит весь мусульманский мир за то, что он осудил убийство учителя?
В комментариях всех этих бойцов для ФСБ работы найдётся не на один год.
Когда кто-то говорит на общественно-политические темы, порой сразу видно, какие в голове источники информации. Я и себя ловил на этом.
С Хабибом про Францию то же самое. На 99% уверен, что он составил мнение по вотсап-чатам и инстаграм-постам с кривой и враждебной интерпретацией
Характерно, что события вокруг карикатуры Шарли Эбдо вызвали цепную реакцию по всему миру с абсолютно непредсказуемыми мотивами. Вот и 16-летний пиздюк в прямом и переносном смысле принял ислам и решил сжечь клубец, куда его не пустили. А надо-то было всего пару годков потерпеть.