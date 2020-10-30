Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
1415

На Кубани мужчина притворялся советником губернатора. После раскрытия он извинился и сказал, что ценит главу региона Материал редакции

Поддельный чиновник три дня провёл в одной из станиц Краснодарского края и проводил встречи с местными жителями.

21 комментарий
В закладки
Слушать

Житель Краснодарского края представлялся советником губернатора и за три дня провёл несколько встреч с населением Отрадненского района региона. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Видео этих встреч опубликовали в инстаграме tuapse_info. Там говорится, что мужчина приехал с «краевой проверкой» в станицу в Передовую. «Глава поселения три дня его кормил, поил, везде возил, а мужик оказался психически больным», — заявили в паблике.

На роликах мужчина разъясняет местным жителям, что такое лоббирование, и заявляет, что «была бы его воля, он передушил бы как котят частников, которые гребут бабки и ни за что не несут ответственности», обвиняя их в том, что они «подставляют» главу района.

@tuapse_info
@tuapse_info

«Данный гражданин прибыл к нам 13 октября в Отрадненский район из станицы Динской и представился советником губернатора на общественных началах. В район его пригласила не администрация района, его пригласила группа людей из станицы Передовой, которая называет себя инициативной группой. И встречи, которые проходили с людьми, они тоже инициированы этой группой лиц», — заявили в пресс-службе администрации района. Там подчеркнули, что ни администрация района, ни администрация сельского поселения эти встречи не проводила и людей туда не приглашала, но на одной из них действительно присутствовали глава района и два его заместителя.

«Никаких проверок он не проводил, никаких документов ему никто не представлял. Он там был несколько дней в Передовой, ночевать там оставался», — добавили в пресс-службе. Как мужчину вывели на чистую воду, там не уточнили. По информации телеграм-канала Baza, один из чиновников остался недоволен резкими высказываниями мужчины и решил позвонить в администрацию, чтобы проверить историю «помощника губернатора». Baza отмечает, что местные власти считают, что всё это устроил «депутат, который хотел скомпрометировать власть станицы и решить свои земельные вопросы».

Глава поселения Анна Базан рассказала «Подъёму», что мужчина приехал в станицу по просьбе одного из местных жителей и три дня находился в состоянии алкогольного опьянения. «Для меня до конца не понятна эта ситуация, потому что человек заявлял смело, что он с края. Подозрения, конечно, закрадывались, потому что он не компетентный и позволял себе резко разговаривать с людьми», — сказала она и подтвердила, что мужчину действительно кормили в администрации.

«Чиновник» на камеру извинился перед жителями, главой района и губернатором Краснодарского края за своё поведение. «Я себя повёл во многом неправильно и неадекватно, за что очень сильно об этом жалею. Но я всегда уважал и ценил нашего губернатора, и буду ценить», — сказал он.

@tuapse_info

В ГУМВД по Краснодарскому краю РИА «Новости» сказали, что уточняют подробности инцидента. По данным СМИ, задерживать «чиновника» не стали.

В 2019 году мужчина боролся с властями Динского района, где, по его словам, жена-сирота получила квартиру по программе «Дети Кубани». Тогда он рассказывал о дефектах дома и том, как ходил жаловаться губернатору.

#новости #регионы

Ольга Щербинина PLUS
+54 320
но есть и хорошие новости?
1
18
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 21, "likes": 18, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 228947, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Oct 2020 15:29:58 +0300", "is_special": false }
Промо
Киберпанк уже здесь. Что умеют протезы, экзоскелеты и другие устройства для людей с инвалидностью
Как технологии помогают людям с нарушениями здоровья.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дипломатический файл

21

А нахуя нужны обычные чиновники, если проходимец с улицы отвечает так же, как и настоящий чиновник и распознать его невозможно?

Ответить

Нормальный Паша

Дипломатический
2

винтите его

Ответить

Егор Сорокин

Дипломатический
0

Но его же распознали...

Ответить

Передовой утюг

14

Новый Наливкин?

Ответить

Старательный утюг

Передовой
0

ах ты сука написал уже пока я картинку гуглил

Ответить

Передовой утюг

Старательный
0

Сам такой ;(

Ответить

Ze Katze

Передовой
0

Батлпикчами ещё поперекидывайтесь 

Ответить

Лев Бабенко

7

Гоголь сейчас в гробу наверняка вертится 

Ответить

Устойчивый цвет

Лев
1

Гоголь: напишу комедийную пьесу, пусть будет уроком для людей.
Народ: не уроком, а инструкцией 

Ответить

alexferman

6

В России один дед аж президентом притворяется

Ответить

Передовой утюг

alexferman
1
Ответить

Старательный утюг

Передовой
3

так он же не о назарбаеве

Ответить

Нормальный Паша

2

Как по нотам чинуш-долбаебов развел, красиво!

Ответить

Ваша Закладко

Нормальный
0

не, в краснодарском крае такое не заходит. по видео ясно. там амплуа а-ля цапок норм

Ответить

Кисель Имбиревич

2

У нас так половина чиновников притворяются что работают 

Ответить

Старательный утюг

1

мой пездюк

Ответить

Индийский парфюмер

0

Блять, а че так можно было чтоли?

Ответить

Индийский парфюмер

Индийский
0

я по ходу его вычислил

Ответить

Простой корабль

0

Лол

Ответить

Руслан Астратов

0

*Нетфликс вошёл в чат*

Ответить

Простой корабль

0

Три дня - это вообще не уровень. Вот 10 лет - другой базар

Житель РФ 10 лет притворялся генералом ФСБ
Житель РФ 10 лет притворялся генералом ФСБ.
www.bagnet.org
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Фото: Первые магазины сети «жёстких» дискаунтеров «Чижик» от владельца «Пятёрочки»
Покупателям говорят, что они не переплачивают за «раздутый ассортимент» и «назойливую рекламу».
336
Новости
Прокуратура Турции завела на Charlie Hebdo дело из-за карикатуры на Эрдогана
Журнал опубликовал изображение после совета президента Турции Макрону «проверить психику» из-за слов об исламе.
215
Новости
Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Макрона со следом подошвы на лице и обвинил его в оскорблении чувств верующих
К критике президента Франции присоединился чемпион UFC.
252
Популярное за три дня
Беларусь
«Отправьте их на улицу»: Лукашенко потребовал отчислить студентов, вышедших на протесты
И назвал действия протестующих «террористической угрозой».
187
Новости
Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду
Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.
270
Новости
Учительница в Ейске извинилась за комментарий о сочинении школьника. Она написала, что его мнения «никто не спрашивал»
«Люди не пытаются разглядеть хорошее, а сразу видят плохое», — говорится в сочинении 10-классника.
133
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Stanley H. Tweedle

У побережья Турции произошло…

NATO Liberator…

У посольства Франции в Москве…

alexferman

У побережья Турции произошло…

NATO Liberator…

У посольства Франции в Москве…

Ярик…

У посольства Франции в Москве…

Передаю тебе привет

У побережья Турции произошло…

GoodSanta

У посольства Франции в Москве…

Ze Katze

На Кубани мужчина притворялся…

ouxen

Хабиб Нурмагомедов опубликовал…

K Ch

«На шаг ближе к киберпанку…

Космический кот

У посольства Франции в Москве…

NATO Liberator…

У посольства Франции в Москве…

Убедительная…

Датская газета отклонила запрос…

Сергей Куторжевский

Хабиб Нурмагомедов опубликовал…

Сергей Мардс

Запись в подсайте Twitter

Shenmue

Исследование: Китайские…

Владимир Филатов

У посольства Франции в Москве…

Владимир Филатов

У побережья Турции произошло…

Аня Любимова

В Волгограде умирающего…

Сергей Куторжевский

Хабиб Нурмагомедов опубликовал…
null