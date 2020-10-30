Поддельный чиновник три дня провёл в одной из станиц Краснодарского края и проводил встречи с местными жителями.

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Житель Краснодарского края представлялся советником губернатора и за три дня провёл несколько встреч с населением Отрадненского района региона. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Видео этих встреч опубликовали в инстаграме tuapse_info. Там говорится, что мужчина приехал с «краевой проверкой» в станицу в Передовую. «Глава поселения три дня его кормил, поил, везде возил, а мужик оказался психически больным», — заявили в паблике.

На роликах мужчина разъясняет местным жителям, что такое лоббирование, и заявляет, что «была бы его воля, он передушил бы как котят частников, которые гребут бабки и ни за что не несут ответственности», обвиняя их в том, что они «подставляют» главу района.

@tuapse_info

@tuapse_info

«Данный гражданин прибыл к нам 13 октября в Отрадненский район из станицы Динской и представился советником губернатора на общественных началах. В район его пригласила не администрация района, его пригласила группа людей из станицы Передовой, которая называет себя инициативной группой. И встречи, которые проходили с людьми, они тоже инициированы этой группой лиц», — заявили в пресс-службе администрации района. Там подчеркнули, что ни администрация района, ни администрация сельского поселения эти встречи не проводила и людей туда не приглашала, но на одной из них действительно присутствовали глава района и два его заместителя.

«Никаких проверок он не проводил, никаких документов ему никто не представлял. Он там был несколько дней в Передовой, ночевать там оставался», — добавили в пресс-службе. Как мужчину вывели на чистую воду, там не уточнили. По информации телеграм-канала Baza, один из чиновников остался недоволен резкими высказываниями мужчины и решил позвонить в администрацию, чтобы проверить историю «помощника губернатора». Baza отмечает, что местные власти считают, что всё это устроил «депутат, который хотел скомпрометировать власть станицы и решить свои земельные вопросы».

Глава поселения Анна Базан рассказала «Подъёму», что мужчина приехал в станицу по просьбе одного из местных жителей и три дня находился в состоянии алкогольного опьянения. «Для меня до конца не понятна эта ситуация, потому что человек заявлял смело, что он с края. Подозрения, конечно, закрадывались, потому что он не компетентный и позволял себе резко разговаривать с людьми», — сказала она и подтвердила, что мужчину действительно кормили в администрации.

«Чиновник» на камеру извинился перед жителями, главой района и губернатором Краснодарского края за своё поведение. «Я себя повёл во многом неправильно и неадекватно, за что очень сильно об этом жалею. Но я всегда уважал и ценил нашего губернатора, и буду ценить», — сказал он.

@tuapse_info

В ГУМВД по Краснодарскому краю РИА «Новости» сказали, что уточняют подробности инцидента. По данным СМИ, задерживать «чиновника» не стали.

В 2019 году мужчина боролся с властями Динского района, где, по его словам, жена-сирота получила квартиру по программе «Дети Кубани». Тогда он рассказывал о дефектах дома и том, как ходил жаловаться губернатору.