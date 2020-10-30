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«Это всё не так»: россиянка назвала неправдой материал WSJ о её участии в составлении компромата на Трампа Материал редакции

Газета утверждала, что Ольга Галкина была источником досье о влиянии Кремля на американские выборы.

12 комментариев
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Россиянка Ольга Галкина, которую The Wall Street Journal назвал источником досье о сговоре Трампа с Россией, в беседе с РИА «Новости» отвергла обвинения в причастности к составлению компромата.

Галкина утверждает, что «не ожидала такой истории в принципе», и добавила, что «это всё не так». По её словам, в материале WSJ написана неправда. Она подтвердила, что знает Игоря Данченко, которого бывший сотрудник разведки MI6 якобы попросил помочь раскрыть потенциально компрометирующую информацию. По её словам, они учились в школе и дружили, но потом «долгое время не виделись».

The Wall Street Journal 28 октября написал, что Галкина передала Данченко данные, которые стали основной для досье о якобы связях Трампа с Кремлём во время президентских выборов. В 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале компании, предоставляющей веб-услуги и наиболее известной хостингом Webzilla, который играл ключевую роль во вмешательстве в выборы, написал WSJ.

Источником досье о сговоре Трампа с Россией была…
Бывшая пиарщица, журналистка РИА «Новости» и региональная чиновница Ольга Галкина была…
tjournal.ru

#новости #трамп #политика

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12 комментариев
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Aram Mirzoyants

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в жизни так бывает, что когда раскрывается источник, то проще сказать "это не я". героем в этой ситуации ни у нас, ни там все равно уже не станешь, а пиздюлей с этой стороны прилететь может. причем в больших количествах. но чувствую, история сведется к тем, что откуда эта "лохушка" могла знать о таких высоких материях? сплетни кухонные... ей Богу, сплетни

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Сергей Васильев

1

А ведь тот, кто поверил в это досье и форсил его четыре года, не испытывает сейчас никакого стыда...

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Aram Mirzoyants

Сергей
2

абсолютно

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Сергей Васильев

Aram
0

На Ираке обкатали ага. Тогда кстати единицы из СМИ высказывали сомнения, я читал архивную статью какого-то влиятнельного журналиста и он встревоженно относился к тому, что СМИ так запросто проглотили наживку. Интересно, что он пишет сейчас...

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Aram Mirzoyants

Сергей
0

так обычно случается, что спустя какое то время выгодополучатели сами всплывают на поверхность (образно выражаясь)

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Jabas

1
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Валентин Жетонофф

0

Кто может в двух словах пояснить за эту ситуацию. Шо за досье?

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Aram Mirzoyants

Валентин
1

один друган зашел к бывшей подруге потрахаться, мол давно не виделись. та под воздействием шампусика возьми и ляпни, что знает о том как устроен мир. что она знает всех и с восточного, и западного побережья. ну типа надо ж ей молодой девочке показать свою важность. так вот этот товарищ оказался агентом кгб (ой, ми-6) и на голубом глазу (а источник у него проверенный) возьми да напиши отчет. в спецслужбе от такого охуели, сказали быть такого не может. прямых доказательств нет. слили в прессу, в прессе сказали "идите на хуй". слили говнарям из базфид, те видимо нашли какие-то совпадения из серии "утром встал с левой ноги — это к поносу" и опубликовали у себя. ну а дальше вроде как известно: расследования, попытки что-то доказать ни к чему не привели. спустя столько лет раскрыли "источник"

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Baileys

Валентин
0

Короче, россияне из глубинки наплели чуши и запустили цепочку глобального пиздеца в США. Такое вот влияние

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Алексей Логачев

0

"Да, всё так, что это всё не так" - подтвердил следом Трамп, отреагировав на заявления WSJ, что вообще на него было какое-то досье. 

Представители TJ попытались связаться с Трампом, но им отказали в визе в США. 

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Ленинградский вентилятор

Алексей
0

У звезды виза на 10 лет

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Jakub Marona

Ленинградский
0

В России

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