«Это всё не так»: россиянка назвала неправдой материал WSJ о её участии в составлении компромата на Трампа Материал редакции
Газета утверждала, что Ольга Галкина была источником досье о влиянии Кремля на американские выборы.
Россиянка Ольга Галкина, которую The Wall Street Journal назвал источником досье о сговоре Трампа с Россией, в беседе с РИА «Новости» отвергла обвинения в причастности к составлению компромата.
Галкина утверждает, что «не ожидала такой истории в принципе», и добавила, что «это всё не так». По её словам, в материале WSJ написана неправда. Она подтвердила, что знает Игоря Данченко, которого бывший сотрудник разведки MI6 якобы попросил помочь раскрыть потенциально компрометирующую информацию. По её словам, они учились в школе и дружили, но потом «долгое время не виделись».
The Wall Street Journal 28 октября написал, что Галкина передала Данченко данные, которые стали основной для досье о якобы связях Трампа с Кремлём во время президентских выборов. В 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале компании, предоставляющей веб-услуги и наиболее известной хостингом Webzilla, который играл ключевую роль во вмешательстве в выборы, написал WSJ.
в жизни так бывает, что когда раскрывается источник, то проще сказать "это не я". героем в этой ситуации ни у нас, ни там все равно уже не станешь, а пиздюлей с этой стороны прилететь может. причем в больших количествах. но чувствую, история сведется к тем, что откуда эта "лохушка" могла знать о таких высоких материях? сплетни кухонные... ей Богу, сплетни
А ведь тот, кто поверил в это досье и форсил его четыре года, не испытывает сейчас никакого стыда...
абсолютно
На Ираке обкатали ага. Тогда кстати единицы из СМИ высказывали сомнения, я читал архивную статью какого-то влиятнельного журналиста и он встревоженно относился к тому, что СМИ так запросто проглотили наживку. Интересно, что он пишет сейчас...
так обычно случается, что спустя какое то время выгодополучатели сами всплывают на поверхность (образно выражаясь)
Кто может в двух словах пояснить за эту ситуацию. Шо за досье?
один друган зашел к бывшей подруге потрахаться, мол давно не виделись. та под воздействием шампусика возьми и ляпни, что знает о том как устроен мир. что она знает всех и с восточного, и западного побережья. ну типа надо ж ей молодой девочке показать свою важность. так вот этот товарищ оказался агентом кгб (ой, ми-6) и на голубом глазу (а источник у него проверенный) возьми да напиши отчет. в спецслужбе от такого охуели, сказали быть такого не может. прямых доказательств нет. слили в прессу, в прессе сказали "идите на хуй". слили говнарям из базфид, те видимо нашли какие-то совпадения из серии "утром встал с левой ноги — это к поносу" и опубликовали у себя. ну а дальше вроде как известно: расследования, попытки что-то доказать ни к чему не привели. спустя столько лет раскрыли "источник"
"Да, всё так, что это всё не так" - подтвердил следом Трамп, отреагировав на заявления WSJ, что вообще на него было какое-то досье.
Представители TJ попытались связаться с Трампом, но им отказали в визе в США.
Ленинградский вентилятор
У звезды виза на 10 лет