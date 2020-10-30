В первый день акции полиция не вмешивалась в происходящее, но на второй стала задерживать протестующих.

В закладки

В Москве у посольства Франции устроили новую акцию из-за карикатур на пророка Мухаммеда и высказываний французского президента Эммануэля Макрона об исламе. На акцию вышли несколько десятков человек, сообщает «Дождь», они сожгли фотографию Макрона и призвали его извиниться перед мусульманами.

На месте находится полиция и ОМОН, которые оттесняют участников акции от здания. Телеканал сообщает о восьми задержанных. Протесты у посольства Франции в Москве проходят второй день, после первого митинга дипмиссия попросила российские власти усилить охрану здания.

Дождь @tvrain



Видео: Эдуард Бурмистров / Дождь У посольства Франции в Москве снова пикеты против карикатуры на пророка Мухаммеда. Полиция и ОМОН пытаются оттеснить участников акции от зданияВидео: Эдуард Бурмистров / Дождь https://t.co/meyTZuOvAF

Наташа Зотова @natashazotova У посольства Франции сегодня снова собрались протестующие мусульмане. Их задерживали, вытеснили ниже по Якиманке, последних полиция ловила уже на другой стороне улицы, в сотне метров от посольства. При задержании били, валяли по земле https://t.co/MxkNxiJZqX

Реакция мусульман последовала после заявлений Макрона об усилении борьбы с радикалами и желании построить во Франции «просвещённый ислам». С его критикой выступали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий региона Салах-Хаджи Межиев. В Кувейте из-за слов Макрона начали снимать с продажи французские товары, а Катаре отложили Неделю французской культуры.