У посольства Франции в Москве возобновилась акция из-за высказываний Макрона об исламе. Нескольких участников задержали Материал редакции
В первый день акции полиция не вмешивалась в происходящее, но на второй стала задерживать протестующих.
В Москве у посольства Франции устроили новую акцию из-за карикатур на пророка Мухаммеда и высказываний французского президента Эммануэля Макрона об исламе. На акцию вышли несколько десятков человек, сообщает «Дождь», они сожгли фотографию Макрона и призвали его извиниться перед мусульманами.
На месте находится полиция и ОМОН, которые оттесняют участников акции от здания. Телеканал сообщает о восьми задержанных. Протесты у посольства Франции в Москве проходят второй день, после первого митинга дипмиссия попросила российские власти усилить охрану здания.
Реакция мусульман последовала после заявлений Макрона об усилении борьбы с радикалами и желании построить во Франции «просвещённый ислам». С его критикой выступали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий региона Салах-Хаджи Межиев. В Кувейте из-за слов Макрона начали снимать с продажи французские товары, а Катаре отложили Неделю французской культуры.
Заявления Макрона появились на фоне терактов и нападений во Франции, наиболее резонансное из которых произошло 16 октября. Тогда под Парижем обезглавили учителя, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.
Они полноправные члены общества, а ты шовинист.
Полноправный член общества должен принимать правила общества, в котором живёт
ЛГБТ притесняют. Им не дают права на брак и усыновление как минимум. Ещё их часто избивают. А мусульман кто притесняет? И как? Шуточками про пророка?
В чужой монастырь со своим уставом не лезут? Хех.
Не так понял. Если ты осознанно становишься частью общества, чья культура тебе во многом чужда, будь добр либо ассимилироваться, либо соблюдать правила своей культуры, но не в ущерб той, что принята в обществе
Никто никого не убил и не сьел, они просто хотят взаимного уважения, один-два-три, ну тридцать убийц не могут и не должны ставять ярлык-пятно на всей религии и исламском обществе.
Французский журнал выпускает карикатуру на Мухамада
В России собираются протесты
???
они просто хотят взаимного уважения
Да, у посольвства Франции же, что не так?
Потому что это локальное заявление локального издания в другой стране. Какого хера нашим-то надо?)
Исламский интернационал - слышала о таком?
Бенладеновский?
Потому что это локальное заявление локального издания в другой стране
они выходят к посольству Франции не из-за журнальчика, а из-за полноценного наезда президента Франции на их религию
Какого хера нашим-то надо?
Я тоже не знаю какого хера в Москве около посольства Белоруссии собирались люди, но что в этом плохого?
Осенний Данила
Взаимного уважения? Сжигая портрет!?
Так о взаимном уважении не заявляют. Агрессия не рождает ничего, кроме агрессии. Если бы они хотели уважения к религии, то говорили бы о важности мира и недопустимости убийств на почве чьих-то чувств.
Почему тебя не забанили в новостях?
Давай ты не будешь засирать очередной подсайт.
Давай съебешь с TJ?
Могли бы просто бойкотировать французские товары ...
Ну от части продукцию АвтоВАЗа
Up.ps В России много французских компаний : danone, loreal, schneider electric итд итп
но на второй стала задерживать протестующих.
Читай внимательнее, шовинист.
Открытый Макс
это все хуйня а не задержания
Открытый Макс
по сравнению с тем как задерживают русских
Сообщение удалено
побреют яйца наголо
Я аварец.
Ты алкоголик
А ты ваще хохол, ёпт.)
Впрочем, как и я. 😄
Открытый Макс
С чего ты взял? Я родился в россии и живу в россии, в украине даже не был ни разу
Кстати, первый религиозный вброс как-то на удивление мирно прошёл.
Я про ЛГБТ-откровения от понтифика. Честно говоря, ожидал что где-то в районе Польше по этому поводу побомбят.
Ссыкуны потому что, понимают, что в любом городе поймают вот и остерегаются задерживать.
А вы спрашивали, что 2020 к концу осени подкинет? Пачку религиозных волнений не хотите?
Хорошая причина для 3 мировой. Вишенка 2020-го
И снова не призывы к мирному сосуществованию, не отвержение террора и жестоких преступлений, а сжигание портретов и требования извинений.
Что не так?
Люди забрали территорию. Убедились, что земля теперь им родная. Теперь хотят укрепить позиции и начинать захватывать другие клочки.
Не вижу никаких противоречий.
Война постоянна и она никуда не девается. Просто ее свойства и форма меняется.
Все верно. Только одной стороне конфликта не хватает яиц публично назвать вещи своими именами.
Это всего несколько человек, а вы пишите - снова...
Как и во всех остальных местах в другое время — лишь несколько человек.
Почему не сделать акцию с призывами к миру и согласию?
Потому что аналог радикальных феминисток от мира Ислама.
В противовес радикальным фемкам есть адекватные люди, которые собирают залы и обсуждают насущные вопросы, в том числе связанные с феминизмом, собирают мирные уличные акции, публичные люди высказывают мысли, противопоставляемые идеям радфемок, всякие церковные деятели и воцерквленные граждане ходят и на свои "службы", и на уличные акции с публичными высказываниями. Так и держат некий баланс, создавая диалог, в результате которого вопрос так или иначе решится.
Ситуация с исламом безальтернативная — только извиняться, или будет больше крови, о чем говорится прямым текстом.
Одни только прыгающие от радости счастливые от новости о поджоге Нотр Дам муслимы стоят. Это не "радфемки от ислама", это мирное население, которое никогда не планирует никому голову отрезать, не своими руками.
исламом безальтернативная — только извиняться, или будет больше крови, о чем говорится прямым текстом.
Это не ситуация с исламом, а ситуация с обманутыми и зомбированными террористами-исламистами, не надо обобщать.
Я ниже в тексте описал причину обобщения.
Я ни разу не видел ситуацию, которая бы меня в этом обобщении разубедила. И это при том, что я был знаком с немалым количеством мусульман из небедных стран и из зажиточных семей, от них тоже фразы типа "перережу глотку любому за оскорбление моей веры" можно было местами услышать.
Адекватные люди нахуй открещиваются от этого дерьма, которое может их связывать с этой дикостью и естественно служит причиной для обобщения и предвзятого отношения. И это действительно единицы.
Мрак
Ну и хули казаки нагайками не машут, лол? Только и могут геев и баб пиздить.
Потому что в полицию идут служить не особо развитые граждане. Те, кто вообще ничего больше делать не может, кроме как дубинкой махать.
я правильно понимаю, что если сегодня мы промолчим в глухом смирении, то запрещенная в РФ организация придет на наши улицы?
Кто придет и зачем? Что ты предлагаешь говорить:?
кто - радикальный ислам
зачем - почувствовав вседозволенность , попытаются установить шариат как в своих влажных арабских сказках
предлагаю говорить что ислам остается дома или в храме, вне этого живите по законам цивилизации или будете и дальше получать калибрами по еблу
Ты про парочку обиженных в Москве? Сколько живет мусульман в Москве и сколько там бастуют - давай посчитаем
посчитать можно в курбан байрам)
даже десяток идиотов уже будет проблема
ФСБ контролирует ситуацию, в чем проблема? Для чего сейчас обострять конфликт из-за парочки кричащих обиженок?
я из семьи силовиков , и мягко говоря, не под контролем у них даже внутри своих структур
Напряженный
я из семьи силовиков
как силовики относятся к нквд, репрессиям и митингам за честные выборы?
у меня военные, поэтому
нквд/кгб - делающие паскудную работу, но профессионально
фсб - деградировавшие сынки бывших кгбшников
репрессии - они всегда проходят , придет навальный к примеру и будут репрессии против олигархов
митинги за честные выборы - я честные выборы не видел , а вы ?
возможно это проблемы на местах, я например такого пока не замечал, всё возможно.
США же так и делают, и радикальный ислам получает пиздюлей у них как только пытается голову высунуть. С чего вдруг здесь не заработает ?
Пока что - им только Макрон мерзок, а вот, потом, вероятно ещё и другие правители.
Пусть отдуваются 20 летние президенты. Скорее сбегут.
по настоящему мерзок он им станет если в ЕС начнутся разговоры в духе " а может нам их всех депортировать"
Да, это вполне и "в духе" Европы.
ЕС ооочень неплохо поддерживает, приплачивает безработным и предпринимателям (и приезжим) - но может, вполне может "забанить".
Социологический жар
У нас сегодня наши власти нам напомнили, что если критикует кто нибудь ислам, то он оскорбляет их религиозные чувства, а значит его нужно посадить.
зачем?
Передовой утюг
Чтоб бутербродов себе нарезать.
Никто не проносил с собой ножей, для чего ты обостряешь ситуацию?
Ты по карманам у них прошёлся, проверил? Или откуда тебе это известно?
Как интересно развиваются события. Посмотрим, как будут выкручиваться российские власти, в такой ситуации усидеть на всех стульях довольно сложно.
Хотя с другой стороны не так уж и сложно. Показательно не жестить, а всему миру говорить "сами то мы против, но у нас тут свобода слова, понимаете".
Социологический жар
Стул будет только один и нам его содержимое не очень понравится.
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Так правильно, в исламе запрещены изображения живых существ, вот они их и сжигают от греха подальше.
еще так смешно на посл видео начальник говорит подчиненному как будто смертнику "вот этого забираем", тот с ужасом в глазах ждет пока начальник отойдет на безопасное расстояние и вдыя побольше воздуха приступает к выполнению приказа
Хорошо что в России проблем с исламистами нет, ага😉
Нормальный Паша
Нет. Всё верно. Если это ирония, то где проблемы? ФСБ устраняет террористов и дерит ситуацию в ежовых рукавицах, я не права?
Конечно правы. На улицах нет толп религиозных фанатиков как в сраной Европе.