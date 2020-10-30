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Алексей Боржонов
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У посольства Франции в Москве возобновилась акция из-за высказываний Макрона об исламе. Нескольких участников задержали Материал редакции

В первый день акции полиция не вмешивалась в происходящее, но на второй стала задерживать протестующих.

107 комментариев
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Фото Дениса Каменева, «Дождь»

В Москве у посольства Франции устроили новую акцию из-за карикатур на пророка Мухаммеда и высказываний французского президента Эммануэля Макрона об исламе. На акцию вышли несколько десятков человек, сообщает «Дождь», они сожгли фотографию Макрона и призвали его извиниться перед мусульманами.

На месте находится полиция и ОМОН, которые оттесняют участников акции от здания. Телеканал сообщает о восьми задержанных. Протесты у посольства Франции в Москве проходят второй день, после первого митинга дипмиссия попросила российские власти усилить охрану здания.

Фото Дениса Каменева, «Дождь»
Дождь @tvrain
У посольства Франции в Москве снова пикеты против карикатуры на пророка Мухаммеда. Полиция и ОМОН пытаются оттеснить участников акции от здания

Видео: Эдуард Бурмистров / Дождь https://t.co/meyTZuOvAF
Наташа Зотова @natashazotova
У посольства Франции сегодня снова собрались протестующие мусульмане. Их задерживали, вытеснили ниже по Якиманке, последних полиция ловила уже на другой стороне улицы, в сотне метров от посольства. При задержании били, валяли по земле https://t.co/MxkNxiJZqX
Ангел-Предохранитель.. @SerJoDaw
У посольства Франции в Москве сейчас так.. https://t.co/N6un0UIhqz

Реакция мусульман последовала после заявлений Макрона об усилении борьбы с радикалами и желании построить во Франции «просвещённый ислам». С его критикой выступали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий региона Салах-Хаджи Межиев. В Кувейте из-за слов Макрона начали снимать с продажи французские товары, а Катаре отложили Неделю французской культуры.

Исламский мир против Макрона. Его называют…
Это ответ на обещание президента усилить борьбу с радикалами и построить во Франции «просвещённый…
tjournal.ru

Заявления Макрона появились на фоне терактов и нападений во Франции, наиболее резонансное из которых произошло 16 октября. Тогда под Парижем обезглавили учителя, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими, а также прошли задержания мигрантов с оружием.

#новости #франция #терактподпарижем

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107 комментариев
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Ленинградский вентилятор

25

Хули им в своих чечнях не сидится?

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Нормальный Паша

Ленинградский
–16

Они полноправные члены общества, а ты шовинист.

Ответить

the art of гепард

Нормальный
13

Полноправный член общества должен принимать правила общества, в котором живёт

Ответить

Neketa Fo

the
2

тоже самое можно сказать в адрес лгбт-активистов и вообще кого угодно. Хотят выходить и возмущаться — пусть выходят. У них должно быть на это право 

Ответить

the art of гепард

Neketa
3

ЛГБТ притесняют. Им не дают права на брак и усыновление как минимум. Ещё их часто избивают. А мусульман кто притесняет? И как? Шуточками про пророка?

Ответить

Neketa Fo

the
1

да похую из-за чего они выходят. Я ответил на эту фразу:
Полноправный член общества должен принимать правила общества

И те и эти часть этого общества даже если тебе это не нравится 

Ответить

Нормальный Паша

the
0

В чужой монастырь со своим уставом не лезут? Хех.

Ответить

the art of гепард

Нормальный
3

Не так понял. Если ты осознанно становишься частью общества, чья культура тебе во многом чужда, будь добр либо ассимилироваться, либо соблюдать правила своей культуры, но не в ущерб той, что принята в обществе

Ответить

Нормальный Паша

the
–3

Никто никого не убил и не сьел, они просто хотят взаимного уважения, один-два-три, ну тридцать убийц не могут и не должны ставять ярлык-пятно на всей религии и исламском обществе.

Ответить

the art of

Нормаль…
0

Французский журнал выпускает карикатуру на Мухамада

В России собираются протесты

???

 они просто хотят взаимного уважения

Ответить

Нормальный Паша

the
2

Да, у посольвства Франции же, что не так?

Ответить

the art of

Нормаль…
0

Потому что это локальное заявление локального издания в другой стране. Какого хера нашим-то надо?)

Ответить

Нормальный Паша

the
0

Исламский интернационал - слышала о таком?

Ответить

the art of

Нормаль…
3

Бенладеновский?

Ответить

Нормальный Паша

the
0

Это террорист, он то тут причем?

Ответить

Neketa Fo

the
0

Потому что это локальное заявление локального издания в другой стране

они выходят к посольству Франции не из-за журнальчика, а из-за полноценного наезда президента Франции на их религию 

Какого хера нашим-то надо?

Я тоже не знаю какого хера в Москве около посольства Белоруссии собирались люди, но что в этом плохого? 

Ответить

Осенний Данила

Нормаль…
0

Взаимного уважения? Сжигая портрет!? 
Так о взаимном уважении не заявляют. Агрессия не рождает ничего, кроме агрессии. Если бы они хотели уважения к религии, то говорили бы о важности мира и недопустимости убийств на почве чьих-то чувств. 

Ответить

Alex Blake

Нормаль…
0

Как раз таки могут и ставят

Ответить

Ленинградский вентилятор

Нормальный
0

Почему тебя не забанили в новостях?

Ответить

Нормальный Паша

Ленинградский
–1

Давай ты не будешь засирать очередной подсайт.

Ответить

Кирилл Спиридонов

Нормальный
1

Давай съебешь с TJ?

Ответить

Нормальный Паша

Кирилл
0

давай не будем переходить на оскорбления, мы же не дети.

Ответить

Кирилл

Нормаль…
2

Блин, ну ладно

Ответить

Ленинградский вентилятор

Нормальный
0

Почему тебя не забанили за оскорбления?

Ответить

Андрон

Ленинградский
0

Там нет сладенького обнуленного и красивых сосок.

Ответить

пиу-пиу

10

Могли бы просто бойкотировать французские товары ...

Ответить

пиу-пиу

пиу-пиу
5

Хмм ... Renault разве что.

Ответить

Нормальный Паша

пиу-пиу
7

Это ты предлагаешь им тазы все сжечь? хахахаах

Ответить

Нормальный Паша

пиу-пиу
0

Те мемы с переводчиком?

Ответить

Александр Доев

пиу-пиу
0

Lacoste 

Ответить

Alexander Golovnin

пиу-пиу
0

Ну от части продукцию АвтоВАЗа
Up.ps В России много французских компаний : danone, loreal, schneider electric итд итп

Ответить

Открытый Макс

10

Почему русских задерживают и пиздят на массовых сборах посвященных протестам а исламистов нет????? 

Ответить

Нормальный Паша

Открытый
0

но на второй стала задерживать протестующих.

Читай внимательнее, шовинист.

Ответить

Открытый Макс

Нормальный
5

это все хуйня а не задержания 

Ответить

Открытый Макс

Открытый
3

по сравнению с тем как задерживают русских 

Ответить

Нормальный Паша

Открытый
0

Сообщение удалено

Ответить

Открытый Макс

Нормаль…
1

побреют яйца наголо 

Ответить

Нормальный Паша

Открытый
0

Я аварец.

Ответить

Открытый Макс

Нормаль…
3

Ты алкоголик 

Ответить

Dennis Naidyuk

Открытый
0

А ты ваще хохол, ёпт.)
Впрочем, как и я. 😄

Ответить

Открытый Макс

Dennis
0

С чего ты взял? Я родился в россии и живу в россии, в украине даже не был ни разу

Ответить

Ленинградский

Нормаль…
0

@Вахтёр удаление оскорблений

Ответить

Neketa Fo

Открытый
0

Например русских около белорусского посольства тоже не задерживали.

Ответить

Anton Gostev

Открытый
1

Потому что эти будут отвечать

Ответить

Иван Клюхин

Открытый
0

Кстати, первый религиозный вброс как-то на удивление мирно прошёл.
Я про ЛГБТ-откровения от понтифика. Честно говоря, ожидал что где-то в районе Польше по этому поводу побомбят.

Ответить

Abram Dikoy

Иван
1

Там ща другой повод

Ответить

коренной нарниец

Иван
–1

а зачем мусульманам рваться от Понтифика?

Ответить

Антон Лисин

Открытый
0

Ссыкуны потому что, понимают, что в любом городе поймают вот и остерегаются задерживать.

Ответить

GoodSanta

9

А вы спрашивали, что 2020 к концу осени подкинет? Пачку религиозных волнений не хотите?

Ответить

Имя Фамилия

GoodSanta
4

Хорошая причина для 3 мировой. Вишенка 2020-го

Ответить

Alew Red

Имя
2

С чего год начинался, тем и закончится.

Ответить

Нормальный Паша

GoodSanta
–1

А что плохого?

Ответить

Anton Gostev

9

И снова не призывы к мирному сосуществованию, не отвержение террора и жестоких преступлений, а сжигание портретов и требования извинений.

Ответить

Алексей Мирасов

Anton
2

Что не так?
Люди забрали территорию. Убедились, что земля теперь им родная. Теперь хотят укрепить позиции и начинать захватывать другие клочки.
Не вижу никаких противоречий.
Война постоянна и она никуда не девается. Просто ее свойства и форма меняется.

Ответить

Anton Gostev

Алексей
1

Все верно. Только одной стороне конфликта не хватает яиц публично назвать вещи своими именами.

Ответить

Нормальный Паша

Anton
–2

Это всего несколько человек, а вы пишите - снова...

Ответить

Нормальный Паша

Нормальный
0

Сколько миллионов в Москве мусульман? То-то же.

Ответить

Anton Gostev

Нормальный
0

Как и во всех остальных местах в другое время — лишь несколько человек.
Почему не сделать акцию с призывами к миру и согласию?

Ответить

Нормальный Паша

Anton
0

Потому что аналог радикальных феминисток от мира Ислама.

Ответить

Anton Gostev

Нормальный
0

В противовес радикальным фемкам есть адекватные люди, которые собирают залы и обсуждают насущные вопросы, в том числе связанные с феминизмом, собирают мирные уличные акции, публичные люди высказывают мысли, противопоставляемые идеям радфемок, всякие церковные деятели и воцерквленные граждане ходят и на свои "службы", и на уличные акции с публичными высказываниями. Так и держат некий баланс, создавая диалог, в результате которого вопрос так или иначе решится.
Ситуация с исламом безальтернативная — только извиняться, или будет больше крови, о чем говорится прямым текстом.
Одни только прыгающие от радости счастливые от новости о поджоге Нотр Дам муслимы стоят. Это не "радфемки от ислама", это мирное население, которое никогда не планирует никому голову отрезать, не своими руками.

Ответить

Нормальный Паша

Anton
0

исламом безальтернативная — только извиняться, или будет больше крови, о чем говорится прямым текстом.

Это не ситуация с исламом, а ситуация с обманутыми и зомбированными террористами-исламистами, не надо обобщать.

Ответить

Anton Gostev

Нормаль…
0

Я ниже в тексте описал причину обобщения.
Я ни разу не видел ситуацию, которая бы меня в этом обобщении разубедила. И это при том, что я был знаком с немалым количеством мусульман из небедных стран и из зажиточных семей, от них тоже фразы типа  "перережу глотку любому за оскорбление моей веры" можно было местами услышать.
Адекватные люди нахуй открещиваются от этого дерьма, которое может их связывать с этой дикостью и естественно служит причиной для обобщения и предвзятого отношения. И это действительно единицы.

Ответить

Андрей Иванов

3

Макрон великий лидер.)

Ответить

Владимир Филатов

3

Мрак

Ответить

Ваша Закладко

Владимир
–1

ясампойдусвами - все так говорят

Ответить

Александр Воскресенский

3

Ну и хули казаки нагайками не машут, лол? Только и могут геев и баб пиздить.

Ответить

Напряженный хот-дог

1

почему миллиционеры так ненавидят русский язык
почему всё время эти словечки в духе "ложи его, ложи"

Ответить

Dmitriy Ivanov

Напряженный
2

Потому что в полицию идут служить не особо развитые граждане. Те, кто вообще ничего больше делать не может, кроме как дубинкой махать.

Ответить

Anton Gerasimov

Напряженный
0

Это профессиональный сленг. Для своих.

Ответить

Митя Мурасов

1

я правильно понимаю, что если сегодня мы промолчим в глухом смирении, то запрещенная в РФ организация придет на наши улицы?

Ответить

Нормальный Паша

Митя
0

Кто придет и зачем? Что ты предлагаешь говорить:?

Ответить

Митя Мурасов

Нормальный
2

кто - радикальный ислам
зачем - почувствовав вседозволенность , попытаются установить шариат как в своих влажных арабских сказках
предлагаю говорить что ислам остается дома или в храме, вне этого живите по законам цивилизации или будете и дальше получать калибрами по еблу

Ответить

Нормальный Паша

Митя
1

Ты про парочку обиженных в Москве? Сколько живет мусульман в Москве и сколько там бастуют - давай посчитаем

Ответить

Митя Мурасов

Нормальный
0

посчитать можно в курбан байрам)
даже десяток идиотов уже будет проблема

Ответить

Нормальный Паша

Митя
0

ФСБ контролирует ситуацию, в чем проблема? Для чего сейчас обострять конфликт из-за парочки кричащих обиженок?

Ответить

Митя Мурасов

Нормаль…
0

я из семьи силовиков , и мягко говоря, не под контролем у них даже внутри своих структур

Ответить

Напряженный

Митя
0

я из семьи силовиков

как силовики относятся к нквд, репрессиям и митингам за честные выборы?

Ответить

Митя Мурасов

Напряже…
–1

у меня военные, поэтому
нквд/кгб - делающие паскудную работу, но профессионально
фсб - деградировавшие сынки бывших кгбшников

репрессии - они всегда проходят , придет навальный к примеру и будут репрессии против олигархов

митинги за честные выборы - я честные выборы не видел , а вы ?

Ответить

Нормальный Паша

Митя
–2

возможно это проблемы на местах, я например такого пока не замечал, всё возможно.

Ответить

Neketa Fo

Митя
1

да, надо не молчать, а просто в Москве надавать пиздюлей этим мусульманам и на государственном уровне сказать, что срать-ебать мы хотели их Мухамеда. Вот тогда точно не придет запрещенная организация, испугается таких жестких русских мужиков. охуенная логика 

Ответить

Митя Мурасов

Neketa
0

США же так и делают, и радикальный ислам получает пиздюлей у них как только пытается голову высунуть. С чего вдруг здесь не заработает ?

Ответить

Denis Manchenko

Митя
0

Пока что - им только Макрон мерзок, а вот, потом, вероятно ещё и другие правители.
Пусть отдуваются 20 летние президенты. Скорее сбегут.

Ответить

Митя Мурасов

Denis
1

по настоящему мерзок он им станет если в ЕС начнутся разговоры в духе " а может нам их всех депортировать"

Ответить

Denis Manchenko

Митя
2

Да, это вполне и "в духе" Европы.
ЕС ооочень неплохо поддерживает, приплачивает безработным и предпринимателям (и приезжим) - но может, вполне может "забанить".

Ответить

Социологический жар

Митя
0

У нас сегодня наши власти нам напомнили, что если критикует кто нибудь ислам, то он оскорбляет их религиозные чувства, а значит его нужно посадить.

Ответить

Передовой утюг

1

Они с собой ножи взяли?

Ответить

Нормальный Паша

Передовой
0

зачем?

Ответить

Передовой утюг

Нормальный
1

Чтоб бутербродов себе нарезать.

Ответить

Нормальный Паша

Передовой
–1

Никто не проносил с собой ножей, для чего ты обостряешь ситуацию?

Ответить

Косолар Оголы

Нормальный
0

Ты по карманам у них прошёлся, проверил? Или откуда тебе это известно?

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Как интересно развиваются события. Посмотрим, как будут выкручиваться российские власти, в такой ситуации усидеть на всех стульях довольно сложно.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Дмитрий
0

Хотя с другой стороны не так уж и сложно. Показательно не жестить, а всему миру говорить "сами то мы против, но у нас тут свобода слова, понимаете".

Ответить

Социологический жар

Дмитрий
0

Стул будет только один и нам его содержимое не очень понравится.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Социологический
0

И его будет много. Как, впрочем, и всегда.

Ответить

Комментарий удален

ouxen

1

где посадки

Ответить

Сергей Куторжевский

0

Так правильно, в исламе запрещены изображения живых существ, вот они их и сжигают от греха подальше.

Ответить

Dmitry Yashin

0

Бить-то нахуя?

Ответить

Стройный паук например

0

на второй стала задерживать протестующих.

Храбрости набирались

Ответить

Нормальный Паша

Стройный
0

Может актеров наняли для роли задержанных протестующих.

Ответить

Кирилл Вселенский

Стройный
0

еще так смешно на посл видео начальник говорит подчиненному как будто смертнику "вот этого забираем", тот с ужасом в глазах ждет пока начальник отойдет на безопасное расстояние и вдыя побольше воздуха приступает к выполнению приказа

Ответить

дед АУ

0

Massive Attack - False Flags

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Хорошо что в России проблем с исламистами нет, ага😉

Ответить

Никита Сивирин

Дмитрий
0

В России нет. В Москве есть.

Ответить

Нормальный Паша

Дмитрий
–4

Нет. Всё верно. Если это ирония, то где проблемы? ФСБ устраняет террористов и дерит ситуацию в ежовых рукавицах, я не права?

Ответить

Дмитрий Шубкин

Нормальный
0

Конечно правы. На улицах нет толп религиозных фанатиков как в сраной Европе.

Ответить

Анальные трещины

0

пиздец какой то

Ответить

55Leon77

0

Мы русские с нами Макрон!

Ответить
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