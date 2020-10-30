У побережья Турции произошло землетрясение, а после него — цунами. Толчки ощущались в Стамбуле и в Греции Материал редакции
Много разрушенных зданий и пока никаких данных о жертвах.
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщило местное правительственное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. По данным Геологической службы США, сила толчков доходила до 7 баллов по шкале Рихтера. Центр землетрясения оказался в Эгейском море на глубине около 10 километров.
Сильнее всего затронуло провинцию Измир и одноимённый город, где в 1999 году уже произошло землетрясение с 17 тысячами погибших. К моменту написания заметки нет данных о каких-либо жертвах во время сегодняшнего происшествия.
Мэр города отметил, что количество разрушенных зданий «близко к 20». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации правительства ради помощи жителям Измира и пообещал сделать всё возможное.
Толчки ощущались в различных провинциях страны и даже в Стамбуле, а также на греческом острове Крит и в Афинах.
После землетрясения в прибрежные районы провинции Измир пришло цунами. В итоге улицы затопило.
Предельный клуб
а вообще - Макрону пизда. Выёбывается так, что аж земля трясётся.
У тебя причинно-следственна связь нарушена.
Выёбывается так, что аж земля трясётся.
Следовательно, не Макрону, а туркам п**да
Предельный клуб
привет, Алиса.
Макрон выёбывается - трёсятся Турция - бойкот ещё больше и ненависть к нему
Это лишь доказывает, что Макрон > какой-то там аллах(и тем боле мухаммед)
Аллах недоволен Эрдоганом
Земляной народец чот разошёлся за последние пару дней, рептилоидам даже пришлось землетрясение запускать, чтоб отвлеклись.
Крестоносцы используют климатическое оружие.
Ага, Макрон такой:
- У нас есть оружие, блядь: ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь, и вся страна твоя будет под водой!
Как бы теперь объяснить туркам, что Аллах на самом деле на их стороне в зарубе с Макроном
скажут, что не искренне ненавидели Макрона и не многим голову отрезали неверным. вот и Аллах гневается на это
Ага типа это землятресение - гневное послание "Тут вообще-то оскорбляют, а вы сидите спокойно!"
Осторожнее прыгать надо, жиробасина
Предельный клуб
где? когда?
Открытый Макс
лет 10 назад, и лет 15 назад, да
Простой корабль
чо страшного?
Ну наверно то что от него убежать нельзя?)
Простой корабль
Хотелось бы подробное описание всего спектра эмоций. Почему, из-за чего, что чувствуешь в этот момент физически и ментально. Я сам никогда не присутствовал при землетрясении, потому мне интересно
За последний год обсиралась при землетрясении раза два три остальные были просто толчками лёгкими. Это когда ты лежишь на кровати,рядом котейка,песель и ребёнок,за всех несёшь ответственность,лежишь и думаешь долю секунды кого и как брать подмышку чтоб спасти сразу всех и куда бежать. Пытаешься оценить балы другую долю секунды чтоб понять бежать просто под стол или уже настолько все хуево чтоб выбегать из дома. Другая доля секунды «а бежать по лестнице и соседи пидрилы часто загораживают этот проход великами/колясками» И пока ты только прикидываешь что делать и пялишься в шатающуюся ходуном люстру все прекращается.
мне кажется Аллах нам хочет что-то сказать
Думаю он уже всё сказал. А захочет - скажет ещё, но это точно будет понятно, без догадок.)
Благодарный томагавк_два
А дтф исламофобен?
Щас пойдут заявления о том, что даже земля дрожит от ярости из-за оскорбления пророка
2020 год что ты делаешь? прекрати!
"Центр землетрясения оказался в Эгейском море на глубине 16,5 километров"
Я думал ~11 км самая глубокая точка )
В комментах все так смешно шутят, 12 из 10.
Внебрачные дети Сабурова и Елены Воробей
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