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Сергей Звезда
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У побережья Турции произошло землетрясение, а после него — цунами. Толчки ощущались в Стамбуле и в Греции Материал редакции

Много разрушенных зданий и пока никаких данных о жертвах.

54 комментария
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Последствия землетрясения в Измире, Турция Фото AA

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщило местное правительственное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. По данным Геологической службы США, сила толчков доходила до 7 баллов по шкале Рихтера. Центр землетрясения оказался в Эгейском море на глубине около 10 километров.

Сильнее всего затронуло провинцию Измир и одноимённый город, где в 1999 году уже произошло землетрясение с 17 тысячами погибших. К моменту написания заметки нет данных о каких-либо жертвах во время сегодняшнего происшествия.

Мэр города отметил, что количество разрушенных зданий «близко к 20». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации правительства ради помощи жителям Измира и пообещал сделать всё возможное.

Толчки ощущались в различных провинциях страны и даже в Стамбуле, а также на греческом острове Крит и в Афинах.

Aslı Eroğlu @1SnDurGitme
İzmir'de başka bir binanın yıkılma anı. #deprem #izmir https://t.co/V440tV66jG
Ragıp Soylu @ragipsoylu
This is really bad. #Izmir quake footage shows a completely destroyed building

https://t.co/2aNysJUJ26
Disclose.tv 🚨 @disclosetv
BREAKING - Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.

https://t.co/1UWpYxWHeU
DAILY SABAH @DailySabah
VIDEO — Footage shows building destroyed by powerful tremor that struck western Turkey
http://sabahdai.ly/_hcx https://t.co/OiSkUnm1Cj
Piotr Zalewski @p_zalewski
Distressing images out of Izmir, Turkey’s third biggest city, hit minutes ago by a 6.8 earthquake (epicenter was on the Aegean) https://t.co/qmkxzIvlQh

После землетрясения в прибрежные районы провинции Измир пришло цунами. В итоге улицы затопило.

Auskar Surbakti @AuskarSurbakti
BREAKING: A #tsunami warning has been issued after an #earthquake with a magnitude of up to 7.0 struck #Turkey's #Aegean coast, north of the Greek island of #Samos. Vision has emerged of what's reportedly tsunami-related flooding in #Seferihisar, south-west of #Izmir #deprem https://t.co/EP9JGDHwkZ
Rasan Remzi 😷 @RasanRemzi
#BREAKING #izmir
This is what is happening now in Seferihisar, Izmir, western Turkey, after a 6.6 magnitude earthquake. https://t.co/pOKylOx9xX
Rasan Remzi 😷 @RasanRemzi
#BREAKING #izmir
Sea level continues to rise in Seferihisar, the coastal area of Izmir, after the 6.6 magnitude earthquake. https://t.co/7FY3oHarYi

#новости #происшествия #турция

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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54 комментария
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Предельный клуб

48

это реакция от карикатуры?

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Предельный клуб

Предельный
–11

а вообще - Макрону пизда. Выёбывается так, что аж земля трясётся.

Ответить

Чистый череп

Предельный
11

Так скорее наоборот выходит, что Макрон - святой. 

Ответить

Алиса Барышман

Предельный
3

У тебя причинно-следственна связь нарушена.

Выёбывается так, что аж земля трясётся.

Следовательно, не Макрону, а туркам п**да

Ответить

Предельный клуб

Алиса
–1

привет, Алиса. 
Макрон выёбывается - трёсятся Турция - бойкот ещё больше и ненависть к нему

Ответить

Алиса Барышман

Предельный
0

Это лишь доказывает, что Макрон > какой-то там аллах(и тем боле мухаммед)

Ответить

alexferman

Алиса
10

Макрон хотя бы существует

Ответить

Чистый череп

31

Бог наказал

Ответить

Нищий франт

Чистый
6

какой национальности землетресение?

Ответить

Sam Lowry

Чистый
0

Бог накакал

Ответить

Stanley H. Tweedle

29

Аллах недоволен Эрдоганом

Ответить

Dennis Naidyuk

Stanley
1

Естественно. Возомнил себя круче Ататюрка.)

Ответить

alexferman

4

У Эрдогана бомбануло

Ответить

Дмитрий Григорьев

4

Земляной народец чот разошёлся за последние пару дней, рептилоидам даже пришлось землетрясение запускать, чтоб отвлеклись.

Ответить

Dmitri

3

Крестоносцы используют климатическое оружие.

Ответить

Иван Клюхин

Dmitri
8

Ага, Макрон такой:

- У нас есть оружие, блядь: ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь, и вся страна твоя будет под водой!

Ответить

Могучая Веточка

Dmitri
1

Это уже дело рук тамплиеров, по-моему.

Ответить

Несерьёзный Валера

5
Ответить

Илья Гераськин

2

Как бы теперь объяснить туркам, что Аллах на самом деле на их стороне в зарубе с Макроном

Ответить

Zakhar Zakharov

Илья
9

скажут, что не искренне ненавидели Макрона и не многим голову отрезали неверным. вот и Аллах гневается на это

Ответить

Илья Гераськин

Zakhar
0

Ага типа это землятресение - гневное послание "Тут вообще-то оскорбляют, а вы сидите спокойно!"

Ответить

Открытый Макс

1

Землетрясение страшная хуйня, я попадал пару раз 

Ответить

alexferman

Открытый
8

Осторожнее прыгать надо, жиробасина

Ответить

Открытый Макс

alexferman
3

я пердел 

Ответить

Открытый Макс

Открытый
5

от страха 

Ответить

Предельный клуб

Открытый
0

где? когда?

Ответить

Открытый Макс

Предельный
0

лет 10 назад, и лет 15 назад, да 

Ответить

Простой корабль

Открытый
0

чо страшного?

Ответить

Максим Чистов

Простой
0

Ну наверно то что от него убежать нельзя?)

Ответить

Простой корабль

Максим
0

Хотелось бы подробное описание всего спектра эмоций. Почему, из-за чего, что чувствуешь в этот момент физически и ментально. Я сам никогда не присутствовал при землетрясении, потому мне интересно

Ответить

Andy

Простой
0

Понимаешь что пизда может наступить

Ответить

Алена Яровая

Простой
0

За последний год обсиралась при землетрясении раза два три остальные были просто толчками лёгкими. Это когда ты лежишь на кровати,рядом котейка,песель и ребёнок,за всех несёшь ответственность,лежишь и думаешь долю секунды кого и как брать подмышку чтоб спасти сразу всех и куда бежать. Пытаешься оценить балы другую долю секунды чтоб понять бежать просто под стол или уже настолько все хуево чтоб выбегать из дома. Другая доля секунды «а бежать по лестнице и соседи пидрилы часто загораживают этот проход великами/колясками» И пока ты только прикидываешь что делать и пялишься в шатающуюся ходуном люстру все прекращается.

Ответить

aliftin

3

Хуя у них там пердаки рвутся, аж земля задрожала. 

Ответить

Ruslan Myachkin

1

FEEL THE EART MOVE

Ответить

Roma Dmitriev

1

армяне ответочку запустили? 

Ответить

Zakhar Zakharov

1

мне кажется Аллах нам хочет что-то сказать

Ответить

Dennis Naidyuk

Zakhar
0

Думаю он уже всё сказал. А захочет - скажет ещё, но это точно будет понятно, без догадок.)

Ответить

Военный меч

1

Армяне - мощь! Хорошая ответочка

Ответить

Abram Dikoy

1

Иисус мстит за Францию

Ответить

Актерский Данила

1

А Макрон хорош.

Ответить

Владимир Филатов

0

Это всё Макрон!

Ответить

Ленинградский вентилятор

0

Комментарии как будто на уровень дтф деградировали со всей этой волной исламофобии 

Ответить

Благодарный томагавк_два

Ленинградский
0

А дтф исламофобен?

Ответить

Андрей Петкевич

Благодарный
0

дтф мозгофобен

Ответить

the art of гепард

0

Щас пойдут заявления о том, что даже земля дрожит от ярости из-за оскорбления пророка

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Ща начнут высшие силы приплетать, не удержатся.

Ответить

vvtwittep

0

2020 год что ты делаешь? прекрати! 

Ответить

Алена Яровая

vvtwittep
0

В этом регионе землятресения не начались в 2020

Ответить

T:ema

0

так. кто неверный, я уже ничего не понимаю!!

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

"Центр землетрясения оказался в Эгейском море на глубине 16,5 километров"

Я думал ~11 км самая глубокая точка )

Ответить

Иван Щербина

0

В комментах все так смешно шутят, 12 из 10.
Внебрачные дети Сабурова и Елены Воробей

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Комментарий удален

Заключенный кофе

0

Это Пашинян рассердился на турок и топнул ногой!

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Татарский фонарь

0

Тектоническое оружие французов. Ясно.

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Андрон

0

Это божественная кара эрдогану на голову.

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