В ведомстве такие публикации считают разжиганием религиозной розни.

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Роскомнадзор потребовал от российских СМИ отказаться от публикаций текстов и изображений, нарушающих нормы законодательства. Речь идёт о «материалах, затрагивающих чувства верующих». Об этом говорится на сайте ведомства.

Там заявили, что распространение подобных материалов будут немедленно пресекать, а доступ к ресурсам «жёстко ограничивать». «Информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Распространение таких материалов считают «оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений». В ведомстве его квалифицируют как разжигание национальной и религиозной розни.

30 октября у посольства Франции в Москве возобновилась акция из-за высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе. Он заявил об усилении борьбы с радикалами и желании построить во Франции «просвещённый ислам». С критикой Макрона выступили президент Турции, глава Чечни и муфтий региона. В Кувейте из-за слов президента начали снимать с продажи французские товары, а Катаре отложили Неделю французской культуры.

Заявления Макрона появились на фоне терактов и нападений во Франции. 16 октября под Парижем обезглавили учителя, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими.

Утром 30 октября в Татарстане подросток бросил коктейль Молотова в отделение полиции и с ножом напал на сотрудника МВД. Он выкрикивал религиозные лозунги. Подростка застрелили, СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт.