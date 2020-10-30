Роскомнадзор на фоне «исламского конфликта» пригрозил СМИ блокировкой за материалы, затрагивающие чувства верующих Материал редакции
В ведомстве такие публикации считают разжиганием религиозной розни.
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ отказаться от публикаций текстов и изображений, нарушающих нормы законодательства. Речь идёт о «материалах, затрагивающих чувства верующих». Об этом говорится на сайте ведомства.
Там заявили, что распространение подобных материалов будут немедленно пресекать, а доступ к ресурсам «жёстко ограничивать». «Информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
Распространение таких материалов считают «оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений». В ведомстве его квалифицируют как разжигание национальной и религиозной розни.
30 октября у посольства Франции в Москве возобновилась акция из-за высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе. Он заявил об усилении борьбы с радикалами и желании построить во Франции «просвещённый ислам». С критикой Макрона выступили президент Турции, глава Чечни и муфтий региона. В Кувейте из-за слов президента начали снимать с продажи французские товары, а Катаре отложили Неделю французской культуры.
Заявления Макрона появились на фоне терактов и нападений во Франции. 16 октября под Парижем обезглавили учителя, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими.
Утром 30 октября в Татарстане подросток бросил коктейль Молотова в отделение полиции и с ножом напал на сотрудника МВД. Он выкрикивал религиозные лозунги. Подростка застрелили, СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт.
Российское государство педали в пол за исламистов, кто бы сомневался
Чистый череп
Это получается, что Россия - исламское государство?
Старательный утюг
Что значит эта картинка, подскажите
Нормальный Паша
олвейс хес бин
короче хуйня какая-то
Астронавт 1: Стой, это всё - %штука_нейм%?
Астронавт 2: И так было всегда.
Текущий пример:
Астронавт 1: Стой, Россия - чеченское государство?
Астронав 2: И так было всегда, Аллах Акбар.
Хабибу не нужна лицензия РКН, чтобы постить свои писульки в иностранной соцсети.
Охренеть логика, одни рисуют картинки, другие режут головы, но банить будем, тех кто рисует картинки.
Потому что одни в ответ нарисуют картинки, а другие в ответ будут резать головы
То есть, нам надо начать резать головы мусульманам? 🤔
Ну это, конечно, было бы дикостью, зачем опускаться до их уровня. Но установленный предел в виде рисования картинок явно стоит пересмотреть.
Еще после манежки были разговоры про политику zero tolerance, но по понятным причинам не взлетело. Хотя в истории прецеденты вроде были
довольно странное разъяснение
материалов, затрагивающих чувства верующих, Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий.
затрагивать чувства это что значит? и разве затрагивать это равно оскорблять? а чувства разные бывают, какие-то можно затронуть самые светлые и нежные.
информация подобного содержания
подобного чему? затрагивающему чувства?
Распространение в СМИ таких материалов расценивается Роскомнадзором оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни
КАКИХ ТАКИХ!?!?!
Напряженный хот-дог
и они это назвали РАЗЪЯСНЕНИЕ
разъяснение в духе фсб, когда они прямо не могут сказать, что забирают тебя по надуманному поводу, и отделываются намеками и фразочками в духе "ну вы же сами всё понимаете"
Надо просто немного ПЕРЕТЕРПЕТЬ это сложное время.
не затрагивай, главное
Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ отказаться от публикаций текстов и изображений, нарушающих нормы законодательства.
Так если они "нарушающие нормы законодательства", то их и так незаконно публиковать? Это что-то типа "Соблюдайте закон, блеать!"? Оригинально.
Ой бля как вы заебали. Сука в нулевых по телеку в сериалах слово "хачик" было нормой. Это в то время когда шла вторая чеченская война. Зато щас охуели и они и дибилы правящие. Что будет с человеком если он положит хуй на библию и коран, сфотографирует и скинет в интернет? Кто быстрее ему голову отрежет?
Экологический динозавр
Свои же и отрежут
Назначьте Дмитрия Орлова ответственны за чувство верующих на tj и дайте ему возможность банить. Тогда tj будет в безопасности.
интересно, насколько должен быть слаб рандомный бог, что его паства не верит в загробное наказание и пытается разрулить все на грешной земле