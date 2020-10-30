Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
2400

Роскомнадзор на фоне «исламского конфликта» пригрозил СМИ блокировкой за материалы, затрагивающие чувства верующих Материал редакции

В ведомстве такие публикации считают разжиганием религиозной розни.

59 комментариев
В закладки

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ отказаться от публикаций текстов и изображений, нарушающих нормы законодательства. Речь идёт о «материалах, затрагивающих чувства верующих». Об этом говорится на сайте ведомства.

Там заявили, что распространение подобных материалов будут немедленно пресекать, а доступ к ресурсам «жёстко ограничивать». «Информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Распространение таких материалов считают «оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений». В ведомстве его квалифицируют как разжигание национальной и религиозной розни.

30 октября у посольства Франции в Москве возобновилась акция из-за высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламе. Он заявил об усилении борьбы с радикалами и желании построить во Франции «просвещённый ислам». С критикой Макрона выступили президент Турции, глава Чечни и муфтий региона. В Кувейте из-за слов президента начали снимать с продажи французские товары, а Катаре отложили Неделю французской культуры.

Заявления Макрона появились на фоне терактов и нападений во Франции. 16 октября под Парижем обезглавили учителя, который на лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября в стране произошёл теракт с тремя погибшими.

Утром 30 октября в Татарстане подросток бросил коктейль Молотова в отделение полиции и с ножом напал на сотрудника МВД. Он выкрикивал религиозные лозунги. Подростка застрелили, СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

#новости #роскомнадзор #терактподпарижем

Ольга Щербинина PLUS
+54 386
но есть и хорошие новости?
2
10
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0440\u0430\u043a\u0442\u043f\u043e\u0434\u043f\u0430\u0440\u0438\u0436\u0435\u043c","\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 59, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 228978, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Oct 2020 16:25:37 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
59 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Stanley H. Tweedle

35

Российское государство педали в пол за исламистов, кто бы сомневался

Ответить

Чистый череп

Stanley
14

Это получается, что Россия - исламское государство?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Чистый
10

Чеченское

Ответить

Старательный утюг

Чистый
6
Ответить

Атлант поправил плечи

Старательный
0

Что значит эта картинка, подскажите

Ответить

Нормальный Паша

Атлант
3

олвейс хес бин

Ответить

Атлант поправил

Нормаль…
6

короче хуйня какая-то 

Ответить

Leonid Celevra

Атлант
0

Самокритично 

Ответить

Eugard

Атлант
1

Я так думаю, что слишком много будешь знать - скоро умрешь.

Ответить

Атлант поправил

Eugard
0

Я в школу не ходил, берег здоровье, так что у меня фора

Ответить

Tim Hansen

Атлант
1

Астронавт 1: Стой, это всё - %штука_нейм%?
Астронавт 2: И так было всегда.

Текущий пример:
Астронавт 1: Стой, Россия - чеченское государство?
Астронав 2: И так было всегда, Аллах Акбар.

Ответить

Атлант поправил

Tim
0

Спасибо добрый человек

Ответить

ТыжЮзер

Чистый
1

Не знаю, как Россия, но по положительной тенденции роста количества мусульман в Москве можно подумать, что у нас здесь вторая Благородная Мекка)

Ответить

Алексей Панкратов

Чистый
0

Как спалось? 

Ответить

Dra

13

Светское государство.

Ответить

Dra

Dra
3
Ответить

Напряженный хот-дог

14

ну а посты хабиба никакой розни не разжигают, да

Ответить

Игорь Голованов

Напряженный
0

Лишь подкидывают дрова, это другое =)

Ответить

Станислава Чайковская

Напряженный
0

Хабибу не нужна лицензия РКН, чтобы постить свои писульки в иностранной соцсети.

Ответить

Друз Фаруэл

13

Охренеть логика, одни рисуют картинки, другие режут головы, но банить будем, тех кто рисует картинки.

Ответить

Anton Gostev

Друз
3

Потому что одни в ответ нарисуют картинки, а другие в ответ будут резать головы

Ответить

alexferman

Anton
0

То есть, нам надо начать резать головы мусульманам? 🤔

Ответить

Anton Gostev

alexferman
0

Ну это, конечно, было бы дикостью, зачем опускаться до их уровня. Но установленный предел в виде рисования картинок явно стоит пересмотреть.

Ответить

Litnikov Danil

Anton
0

Еще после манежки были разговоры про политику zero tolerance, но по понятным причинам не взлетело. Хотя в истории прецеденты вроде были

Ответить

Напряженный хот-дог

6

довольно странное разъяснение
материалов, затрагивающих чувства верующих, Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий.

затрагивать чувства это что значит? и разве затрагивать это равно оскорблять? а чувства разные бывают, какие-то можно затронуть самые светлые и нежные. 
информация подобного содержания

подобного чему? затрагивающему чувства?
Распространение в СМИ таких материалов расценивается Роскомнадзором оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни

КАКИХ ТАКИХ!?!?!

Ответить

Напряженный хот-дог

Напряженный
1

и они это назвали РАЗЪЯСНЕНИЕ
разъяснение в духе фсб, когда они прямо не могут сказать, что забирают тебя по надуманному поводу, и отделываются намеками и фразочками в духе "ну вы же сами всё понимаете"

Ответить

Litnikov Danil

Напряженный
1

Ты потрогал чьи то чувства своим комментом

Ответить

Открытый Макс

3

Эти замечательные люди вообще что-то кроме как "пригрозить" умеют делать?

Ответить

Хвост

Открытый
0

Требовать ещё могут
"Роскомнадзор требует от Google снять ограничения на выпуск программы "60 минут" ("Россия 1") на YouTube, расценивая ее введение как акт цензуры, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе ведомства".

Ответить

Сергей Королевский

Открытый
0

Посадить, оштрафовать

Ответить

ユリー シャネ

2

Надо просто немного ПЕРЕТЕРПЕТЬ это сложное время.

Ответить

Ваша Закладко

ユリー
0

не затрагивай, главное

Ответить

Vasily Mordovin

Ваша
0

Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ отказаться от публикаций текстов и изображений, нарушающих нормы законодательства.

Так если они "нарушающие нормы законодательства", то их и так незаконно публиковать? Это что-то типа "Соблюдайте закон, блеать!"? Оригинально.

Ответить

Дмитрий Сильченков

2

Ибо осуждение отрезания голов оскорбляет чувства верующих.

Ответить

Сварщик

1

Ой бля как вы заебали. Сука в нулевых по телеку в сериалах слово "хачик" было нормой. Это в то время когда шла вторая чеченская война. Зато щас охуели и они   и дибилы правящие. Что будет с человеком если он положит хуй на библию и коран, сфотографирует и скинет в интернет? Кто быстрее ему голову отрежет?

Ответить

Экологический динозавр

Сварщик
0

Свои же и отрежут

Ответить

Ваша Закладко

Экологический
–1

дневник хача

Ответить

Порядочный шар

1

ТЖ напрягся?

Ответить

Актерский Данила

Порядочный
0

ТЖ в ярости.

Ответить

aliftin

1

Назначьте Дмитрия Орлова ответственны за чувство верующих на tj и дайте ему возможность банить. Тогда tj  будет в безопасности. 

Ответить

ТыжЮзер

aliftin
0

Но не голова Орлова)

Ответить

common sense

1

.

Ответить

Передовой утюг

–1

Когда TJ разблокируют позовите меня.

Ответить

Населенный супер_стар

Передовой
0

Куда?

Ответить

Litnikov Danil

Населенный
0

В нумера

Ответить

Shenmue

0

Ссыкотно надзору!?

Ответить

Антон Лисин

0

Ссыкуны хуевы. Только девушек могут избивать .

Ответить

Неясный бокал

0

Будем шутить про религию в даркнете

Ответить

daler.k

0

А то я смотрю TJ высирает каждый день эту хуйню

Ответить

Denis Denis

0

интересно, насколько должен быть слаб рандомный бог, что его паства не верит в загробное наказание и пытается разрулить все на грешной земле

Ответить

Илья Гераськин

0

Эээ так в прошлый раз же вроде все эти карикатуры репостили уже?

Ответить

Социологический жар

0

С - советское государство

Ответить

Паша Красников

0

Чувства верующих в то, что Бога нет, тоже?

Ответить

Denis Manchenko

0

Если что - идём в Disqus, там РКН "не подключён"

Ответить

Мария Казакова

0

Лучше бы блокировали материалы, разжигающие ненависть

Ответить

Живой браслет

0

Государство играет роль хорошего полицейского для мусульман)

Ответить

сироп от щекотки

0

А в твиттере будут банить?

Ответить

Alex Blake

0

Государство стреляет себе в ногу лишь бы угодить горстке фанатиков. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили
О пострадавших пока не сообщается.
316
Технологии
Исследование: Китайские смартфоны на Android без сервисов Google заняли 10% российского рынка
Всего в 2020 году на телефоны Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств.
273
Новости
Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду
Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.
270
Популярное за три дня
Новости
Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду
Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.
270
Дизайн и архитектура
Художник из Далласа украсил дом гиперреалистичными декорациями на Хэллоуин — к нему несколько раз вызывали полицию
Техасец хотел пугать прохожих ночью — ему это удалось с помощью 75 литров искусственной крови и нескольких «трупов».
144
Беларусь
«Отправьте их на улицу»: Лукашенко потребовал отчислить студентов, вышедших на протесты
И назвал действия протестующих «террористической угрозой».
187
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Константин Курасов

В Татарстане застрелили…

Тот самый

Ситуативный маркетинг в…

Твиттерский Жук

Запись в подсайте Telegram

Alex Blake

Роскомнадзор на фоне…

Владимир Опушко

Хабиб Нурмагомедов опубликовал…

Myemptyblog

Запись в подсайте Twitter

Константин Курасов

В Татарстане застрелили…

Savage Steel

Хабиб Нурмагомедов опубликовал…

Иван Грозный

Запись в подсайте Twitter

Max Soloviov

Запись в подсайте Twitter

Константин Курасов

В Татарстане застрелили…

Косолар Оголы

Как изменится Дорогомиловская…

Shikari79

Запись в подсайте Telegram

Андрей Лузин

Таксисты в Екатеринбурге…
null