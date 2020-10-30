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Ольга Щербинина
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Курьеры Delivery Club снова устроили забастовку и потребовали отменить систему штрафов. Сервис пообещал её пересмотреть Материал редакции

В компании добавили, что курьеры согласились с тем, что штрафы всё-таки нужны для предотвращения махинаций их недобросовестных коллег.

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Курьеры Delivery Club 30 октября пришли к офису Mail.ru Group, которая владеет сервисом, с требованием заключить постоянные трудовые договоры, отменить систему штрафов и аннулировать все штрафы за октябрь. Об этом сообщает телеграм-канал «Профсоюз „Курьер“».

Доставщики заявили, что если курьер получает заказ не из своей зоны доставки и не принимает его, то получает штраф в 300 рублей. Он остаётся, даже если заказ соглашается везти кто-то другой. При этом за одну выполненную доставку курьеру платят 150 рублей.

В Delivery Club рассказали, что добросовестные курьеры не сталкиваются со штрафами, если выполняют санитарно-эпидемиологические требования, не имеют жалоб морально-этического характера от клиентов или сотрудников ресторанов и соблюдают технические стандарты сервиса. В компании добавили, что в октябре 10% курьеров пользовались fake GPS и игнорировали заказы.

Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян провёл встречу с курьерами и заявил, что компания пересмотрит систему штрафов. «Речь идёт о штрафах, связанных с непринятием заказов не из своей отправной зоны, на которые жаловались курьеры. Мы введём ограничение по весу заказов из продуктовых магазинов и проведём коммуникацию с партнёрами, поскольку курьеры сообщили о плохом отношении сотрудников ресторанов», — рассказали TJ в Delivery Club.

Там добавили, что курьеры согласились, что система штрафов необходима для организации нормальной работы сервиса и предотвращения махинаций со стороны их недобросовестных коллег. На изменение системы у сервиса уйдёт шесть-восемь недель.

9 июля курьеры Delivery Club устроили забастовку у офиса Mail.ru Group в Москве. Они жаловались на задержки выплат и систему штрафов и требовали встречу с руководством.

«Я живу на улице 15 дней»: TJ побывал на…
Курьеры требовали встречи с руководством компании, вместо этого к ним пришёл «Левый фронт».
tjournal.ru

#новости #deliveryclub

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20 комментариев
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Старательный утюг

3

@Дмитрий Орлов смотри, курьеры бастуют, а россияне всё терпят

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White Death

Старательный
1

Россияне не курьеры.

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Передовой утюг

Старательный
–1

Х*ли тебе не нравится? Иди работай курьером и тоже бастуй.

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Litnikov Danil

3

Заказал как то блины в теремке. Написано - заказ готовится, потом в пути. Час жду, два - уже в тех поддержку бугуртить начал - сказали скоро будет, извинились. Через три часа приходит смс - курьер перестал выходить на связь. Деньги вернули

ЗЫ: хз чо там с ним произошло, но представлял как он подумал "а хрен с ней с работой" и сожрал блины =\

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Передовой утюг

Litnikov
0

Наверное очень вкусный блинчик был, раз он решил ради него работу бросить...

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Litnikov Danil

Передовой
0

Ну там 4 было, с икрой один или два

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Передовой утюг

Litnikov
2

Ну ради четырех блинчиков грех работу не бросить.

Ответить

Litnikov Danil

Передовой
0

Тебе смешно, а я голодный был :(

Ответить

Передовой утюг

Litnikov
1

А о курьере не подумал? Может он тоже голодный был?

Ответить

Ваша Закладко

Litnikov
0

жи за

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Передовой утюг

2

Сервис пообещал её пересмотреть

Сервис пообещал послать их нахуй. Ничего он особо далать со штрафами не будет. Просто исправит(наконец-то) баги в приложении и все. От которых и были эти штрафы. Хотя о них уже было давно всем известно.

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ouxen

Передовой
0

почему комитет не исправляет баги в своих приложениях?

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Передовой утюг

ouxen
0

Потому что ему нахуй это не нужно?

Ответить

ouxen

Передовой
0

пидры

Ответить

Передовой утюг

ouxen
0

Я бы лайкнул твой коммент, но боюсь перманентный бан получу(

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Максим Шпилёв

0
Ответить

Передовой утюг

Максим
0

Парня на фото заставляют улыбаться? Его в рабстве держат?

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Административный хот-дог

Передовой
0

Это видеоблог

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Aнус Роскомнадзора

0

Походу в воронеже тоже бастуют, понятно теперь

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ouxen

0

пообещать не значит жениться ☝️

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