Курьеры Delivery Club снова устроили забастовку и потребовали отменить систему штрафов. Сервис пообещал её пересмотреть Материал редакции
В компании добавили, что курьеры согласились с тем, что штрафы всё-таки нужны для предотвращения махинаций их недобросовестных коллег.
Курьеры Delivery Club 30 октября пришли к офису Mail.ru Group, которая владеет сервисом, с требованием заключить постоянные трудовые договоры, отменить систему штрафов и аннулировать все штрафы за октябрь. Об этом сообщает телеграм-канал «Профсоюз „Курьер“».
Доставщики заявили, что если курьер получает заказ не из своей зоны доставки и не принимает его, то получает штраф в 300 рублей. Он остаётся, даже если заказ соглашается везти кто-то другой. При этом за одну выполненную доставку курьеру платят 150 рублей.
В Delivery Club рассказали, что добросовестные курьеры не сталкиваются со штрафами, если выполняют санитарно-эпидемиологические требования, не имеют жалоб морально-этического характера от клиентов или сотрудников ресторанов и соблюдают технические стандарты сервиса. В компании добавили, что в октябре 10% курьеров пользовались fake GPS и игнорировали заказы.
Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян провёл встречу с курьерами и заявил, что компания пересмотрит систему штрафов. «Речь идёт о штрафах, связанных с непринятием заказов не из своей отправной зоны, на которые жаловались курьеры. Мы введём ограничение по весу заказов из продуктовых магазинов и проведём коммуникацию с партнёрами, поскольку курьеры сообщили о плохом отношении сотрудников ресторанов», — рассказали TJ в Delivery Club.
Там добавили, что курьеры согласились, что система штрафов необходима для организации нормальной работы сервиса и предотвращения махинаций со стороны их недобросовестных коллег. На изменение системы у сервиса уйдёт шесть-восемь недель.
9 июля курьеры Delivery Club устроили забастовку у офиса Mail.ru Group в Москве. Они жаловались на задержки выплат и систему штрафов и требовали встречу с руководством.
@Дмитрий Орлов смотри, курьеры бастуют, а россияне всё терпят
Заказал как то блины в теремке. Написано - заказ готовится, потом в пути. Час жду, два - уже в тех поддержку бугуртить начал - сказали скоро будет, извинились. Через три часа приходит смс - курьер перестал выходить на связь. Деньги вернули
ЗЫ: хз чо там с ним произошло, но представлял как он подумал "а хрен с ней с работой" и сожрал блины =\
Наверное очень вкусный блинчик был, раз он решил ради него работу бросить...
Ну там 4 было, с икрой один или два
Ну ради четырех блинчиков грех работу не бросить.
Тебе смешно, а я голодный был :(