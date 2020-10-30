«Марш на Варшаву»: жители Польши вышли на самую массовую уличную акцию против запрета абортов Материал редакции
Демонстранты потребовали отправить правительство в отставку. Митингующих встретили провокациями.
Вечером 30 октября в Польше устроили самую масштабную уличную акцию, вызванную постановлением Конституционного суда о фактическом запрете абортов. На «Марш на Варшаву» в столице и других городах страны вышли десятки тысяч протестующих. Они требуют отставки правительства и отмены запрета.
Протесты в Польше не утихают уже неделю, но общественные настроения оказались накалены в том числе из-за двух последних инфоповодов. Многие жители восприняли их как подготовку к массовым задержаниям и арестам.
- 29 октября польские СМИ узнали, что национальный прокурор Богдан Свенчковский направил региональным подчинённым письма, где потребовал возбуждать уголовные дела на организаторов уличных акций против запрета абортов и на тех, кто призывает в них участвовать. Прокурор обосновал такое решение опасностью для жизни людей из-за пандемии и указал, что это карается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.
- На фоне этого польские суды стали готовиться к «наплыву» прокурорских ходатайств. Председатель Окружного суда Варшавы Джоанна Битнер направила письма районным судам столицы и судам в три близлежащих городах. Она предупредила, что следует ждать возросшее число не только заявлений от прокуроров, но и жалоб от задержанных. Согласно письму, штат в судах должен временно увеличиться.
30 октября проходит марш тех поляков, кто выступает против правительства по разным причинам. За неделю к тем, кто выходит на улицу именно из-за запрета на аборты, присоединились потерявшие деньги во время пандемии предприниматели, эко-активисты, недовольные запретом на разведение пушного зверя фермеры и многие другие категории граждан.
В Варшаве демонстранты в основном начинали марш из трёх мест — с Замковой площади, площади Артура Завиши и от канцелярии премьер-министра Польши. По предварительным данным мэрии, на «развязку» пришли около 100 тысяч демонстрантов. Оттуда протестующие пошли в район, где живёт глава консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, а ближе к ночи вернулись в центр города.
Во время протестов случилось несколько провокаций. Предположительно националисты, выступающие за запрет абортов, нападали на демонстрантов и применяли файеры. Протестующие, по данным польских СМИ, пожаловались на то, что полиция слишком поздно отреагировала на происходящее. По словам очевидцев, силовики применили против провокаторов газ и попытались заблокировать им пути передвижения.
Польская полиция официально сообщила о пресечении нескольких провокаций в разных местах. Например, сотрудники «предприняли решительные действия против хулиганов, угрожавших безопасности других людей, в том числе использовали пиротехнику». Полицейские признали применение физической силы и светошумовых гранат против провокаторов.
коронавирус
хуй знает чего тебя минусят, шутка про копровирус в тему
Стоило папке откомментить, как корневой коммент улетел в плюс. Магия корги
БЕЛОРУССИЯ
чтоб ты сдох
Он распространяется больше всего в закрытых помещениях, если по улке идешь в маске шанс минимальный
Ты конечно нашёл кому ответить)) на эту тему
Сергей, спасибо что освещаешь события. Ты крутой
У вас гифка пропала
Я лайкнул именно потому что Сергей многозначительно промолчал
в браузере гифка с отправкой обнимашек
Смешно, что Лукашенко обвинял поляков в организации протестов в Беларуси. А кто в свою очередь организовал протесты в Польше?
Передовой утюг
Лукашенко получается? Хмм.
На связи наш ведущий политический аналитик:
Лукашенко заявил, что во всех этих странах есть значительные проблемы в отношениях между населением и властью, которые порой выливаются в уличные протесты. Отдельно он остановился на ситуации в Польше.
— Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. — Прим.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. — Прим.) все началось, — заявил Лукашенко.
Затронул он и экономические проблемы Польши, заявив, что «там есть кучка богатых, но сколько там бедных».
— И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли, — передает слова Александра Лукашенко пресс-служба.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/705912.html
Почему это называется маршем против абортоа, когда на самом деле это марш за безнаказанные убийства?
а заставлять женщину вынашивать ребёнка, который умрёт в утробе или через несколько часов после родов — нихрена не убийство
Польшуссии, Серёжа
Польшия
Нормальный Паша
Вот это вот так называемый лидер протестов, оппозиционер, русская пешка.
Он разве уже залетел?
Нормальный Паша
Это новая надежда кремля, с трампом не срослось, нашли полупшека, он и не такое провернет ради власти...
Тупейший запрет конечно. Че там по соцопросам?
Практически половина на половину, если не ошибаюсь. Причём против поборол в основном молодняк выступает. Тут молодежь какая-то крайне левая
Мобильный химик
Я кстати ору с того, что запрещают аборты старики, которые нихуя уже не рожают и им похуй.
Это примерно как если бы старые бабки выбирали для молодых пыню, который будет разъебывать всё будущее страны... WAIT.... OH, SHI~
Против абортов
крайне левая
хм
Левая не из-за того, что против абортов :D
эко-активисты, недовольные запретом на разведение пушного зверя фермеры
Сплотимся ради общей цели
Это называется церковные службы, причастия, вот это вот всё
ОНИ МОЛЯТСЯ ЗА ДУШИ УБИТЫХ
как хорошо что можно шутить про христиан, они ведь адекватные, не то что некоторые
Массовых нет
А как вышло, что религиозный фанатик к власти пришел?
Мммм, лучший трейлер для Cyberpunk 2077
Если их креативщики ещё не придумали сделать тизер с нарезкой из видео протестов, то надо им пинка выдать под зад.
Конечно, они такого не сделают, это же не бургер кинг. Есть такая вещь, как этика
я не понимаю, какая им нахер разница, делают ли телки аборты или не делают.. им что (власти) нужно каждого зародыша теперь взращивать? идиотизм
капец ты дурачок конечно.
Интересно, чем ещё этот год удивит?
Комментарий удален
Комментарий удален
В Варшаву активисты со всей страны приехали. Население Польши в 4 раза больше.
1. Варшава сильно больше
2. Судя по тексту, полиция, пусть и херово, но тырит провокаторов, которые агрессивны к демонстрантам. А не поливает мирных людей из водомётов и натравливает на них гопников с помповыми ружьями, без чего не обходится уже ни одно белорусское воскресенье.
Как говорится − следите за руками:
жители Польши вышли на самую массовую уличную акцию против запрета абортов
За неделю к тем, кто выходит на улицу именно из-за запрета на аборты, присоединились потерявшие деньги во время пандемии предприниматели, эко-активисты, недовольные запретом на разведение пушного зверя фермеры и многие другие категории граждан.
Как в конце восьмидесятых говорил мой покойный дед: TJ давно уж надо переименовать в ClickbaitJournal, иных же мотивов для такой неряшливой околожурналисткой эквилибристики и не сыскать вовсе...