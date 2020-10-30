Польша остаётся страной с одним из самых жёстких в Европе законодательств о прерывании беременности. Вкратце: c 1993 года польки могли законно сделать аборт только в трёх случаях — если беременность им угрожала, если беременность наступила из-за изнасилования или если медики выявили тяжёлое (неизлечимое) заболевание плода.

Последний пункт был самым распространённым: им обосновывали 98% абортов. Конституционный суд постановлением в октябре 2020 года запретил именно это основание. Многие польки и так вынужденно соглашались на незаконные варианты или уезжали в другие страны ради аборта — теперь же ситуация, как ожидается, станет намного хуже.