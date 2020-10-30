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Сергей Звезда
3884

«Марш на Варшаву»: жители Польши вышли на самую массовую уличную акцию против запрета абортов Материал редакции

Демонстранты потребовали отправить правительство в отставку. Митингующих встретили провокациями.

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PAP

Вечером 30 октября в Польше устроили самую масштабную уличную акцию, вызванную постановлением Конституционного суда о фактическом запрете абортов. На «Марш на Варшаву» в столице и других городах страны вышли десятки тысяч протестующих. Они требуют отставки правительства и отмены запрета.

Польша остаётся страной с одним из самых жёстких в Европе законодательств о прерывании беременности. Вкратце: c 1993 года польки могли законно сделать аборт только в трёх случаях — если беременность им угрожала, если беременность наступила из-за изнасилования или если медики выявили тяжёлое (неизлечимое) заболевание плода.

Последний пункт был самым распространённым: им обосновывали 98% абортов. Конституционный суд постановлением в октябре 2020 года запретил именно это основание. Многие польки и так вынужденно соглашались на незаконные варианты или уезжали в другие страны ради аборта — теперь же ситуация, как ожидается, станет намного хуже.

Суд в Польше фактически запретил аборты. Из-за…
В Польше отменили положение закона, позволявшее легально проводить 98% абортов.
tjournal.ru

Протесты в Польше не утихают уже неделю, но общественные настроения оказались накалены в том числе из-за двух последних инфоповодов. Многие жители восприняли их как подготовку к массовым задержаниям и арестам.

  • 29 октября польские СМИ узнали, что национальный прокурор Богдан Свенчковский направил региональным подчинённым письма, где потребовал возбуждать уголовные дела на организаторов уличных акций против запрета абортов и на тех, кто призывает в них участвовать. Прокурор обосновал такое решение опасностью для жизни людей из-за пандемии и указал, что это карается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.
  • На фоне этого польские суды стали готовиться к «наплыву» прокурорских ходатайств. Председатель Окружного суда Варшавы Джоанна Битнер направила письма районным судам столицы и судам в три близлежащих городах. Она предупредила, что следует ждать возросшее число не только заявлений от прокуроров, но и жалоб от задержанных. Согласно письму, штат в судах должен временно увеличиться.

30 октября проходит марш тех поляков, кто выступает против правительства по разным причинам. За неделю к тем, кто выходит на улицу именно из-за запрета на аборты, присоединились потерявшие деньги во время пандемии предприниматели, эко-активисты, недовольные запретом на разведение пушного зверя фермеры и многие другие категории граждан.

В Варшаве демонстранты в основном начинали марш из трёх мест — с Замковой площади, площади Артура Завиши и от канцелярии премьер-министра Польши. По предварительным данным мэрии, на «развязку» пришли около 100 тысяч демонстрантов. Оттуда протестующие пошли в район, где живёт глава консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, а ближе к ночи вернулись в центр города.

PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza

Во время протестов случилось несколько провокаций. Предположительно националисты, выступающие за запрет абортов, нападали на демонстрантов и применяли файеры. Протестующие, по данным польских СМИ, пожаловались на то, что полиция слишком поздно отреагировала на происходящее. По словам очевидцев, силовики применили против провокаторов газ и попытались заблокировать им пути передвижения.

Польская полиция официально сообщила о пресечении нескольких провокаций в разных местах. Например, сотрудники «предприняли решительные действия против хулиганов, угрожавших безопасности других людей, в том числе использовали пиротехнику». Полицейские признали применение физической силы и светошумовых гранат против провокаторов.

Jan Śpiewak @JanSpiewak
Naziole rzucili się na pokojowych demonstrantów. Dostałem flarą w twarz. https://t.co/vDhhG01WWB
Bartek Rumienczyk @BRumienczyk
Manifestacja mija kościół na placu Trzech Krzyży. Narodowcy sie modlą, tłum krzyczy chodźcie z nami. Na miejscu policja i żandarmeria wojskowa. #ToJestWojna @OnetWiadomosci https://t.co/4Hx7GYmgIi
Kacper Forreiter @kacperforreiter
Zamaskowani bandyci zaatakowali pokojowy marsz. Marsz kontratakuje. #strajkkobiet https://t.co/vbhJaCtqxf
Bartek Rumienczyk @BRumienczyk
Cały czas niespokojnie na de Gaulle. Tłum skanduje gdzie jest @PolskaPolicja oddział prewencji właśnie wszedł. @OnetWiadomosci https://t.co/Wqe24AvKQM
Kacper Forreiter @kacperforreiter
Zamaskowani bandyci zbiegli. Policja próbuje przywrócić porządek #strajkkobiet https://t.co/TyPCjtvtr4

#новости #польша #протесты

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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89 комментариев
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Scentedcreatorfan

40

коронавирус 

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Taktischer Corgi

Scentedcreatorf…
0

хуй знает чего тебя минусят, шутка про копровирус в тему

Ответить

Taktischer Corgi

Taktischer
3

Стоило папке откомментить, как корневой коммент улетел в плюс. Магия корги

Ответить

Атлант поправил плечи

Taktischer
0

БЕЛОРУССИЯ

Ответить

Taktischer Corgi

Атлант
2

чтоб ты сдох

Ответить

Атлант поправил

Taktisc…
1

Фу, какой ты отвратительный человек

Ответить

Abram Dikoy

Taktischer
1

Он распространяется больше всего в закрытых помещениях, если по улке идешь в маске шанс минимальный

Ответить

Taktischer Corgi

Abram
0

Ты конечно нашёл кому ответить)) на эту тему

Ответить

Abram Dikoy

Taktischer
0

А ты шо, отрицала? 

Ответить

Taktischer Corgi

Abram
0

Это не я

Ответить

Дитковский

30

Сергей, спасибо что освещаешь события. Ты крутой

Ответить

Сергей Звезда

Дитковский
8
Ответить

Marhal_New _Arleana

Сергей
1

У вас гифка пропала

Ответить

Атлант поправил плечи

Marhal_New
1

Я лайкнул именно потому что Сергей многозначительно промолчал

Ответить

Сергей Звезда

Атлант
1

я так не делаю, там правда милая гифка!

Ответить

Владимир Филатов

Атлант
0

в браузере гифка с отправкой обнимашек

Ответить

Атлант поправил

Владимир
0

Ничего удивительного. Всё как вы любите

Ответить

Атлант поправил

Владимир
0

Спасибо

Ответить

Taktischer Corgi

Marhal_New
0

И совесть

Ответить

Dmitry Shiryaev

Дитковский
0

Ты то вышел? хД

Ответить

Stanley H. Tweedle

18

Надеюсь у поляков всё получится

Ответить

Андрей Петкевич

13

Смешно, что Лукашенко обвинял поляков в организации протестов в Беларуси. А кто в свою очередь организовал протесты в Польше?

Ответить

Передовой утюг

Андрей
19

Лукашенко получается? Хмм.

Ответить

Мамин череп

Передовой
0

Я бы на месте Дуды обвинил сейчас Луку)

Ответить

Романелло Кивогенс

Андрей
2

На связи наш ведущий политический аналитик:

Лукашенко заявил, что во всех этих странах есть значительные проблемы в отношениях между населением и властью, которые порой выливаются в уличные протесты. Отдельно он остановился на ситуации в Польше.

— Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. — Прим.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. — Прим.) все началось, — заявил Лукашенко.

 Затронул он и экономические проблемы Польши, заявив, что «там есть кучка богатых, но сколько там бедных».

— И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли, — передает слова Александра Лукашенко пресс-служба.

Читать полностью: https://news.tut.by/world/705912.html

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Владимир Филатов

Романелло
1

Если поменять пару слов, то будет совет от Дуды. 

Ответить

Elwuts

Романелло
0

ЧТо в очередной раз доказывает, что политика - удел конченных лицемеров

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
0

А ты как думаешь?

Ответить

Мимокрокодил

–24

Почему это называется маршем против абортоа, когда на самом деле это марш за безнаказанные убийства?

Ответить

Elsa Midnight

Мимокрокодил
12

а заставлять женщину вынашивать ребёнка, который умрёт в утробе или через несколько часов после родов — нихрена не убийство

Ответить

Артем Иванов

Мимокрокодил
1

Плод - не человек

Ответить

Taktischer Corgi

3

Польшуссии, Серёжа

Ответить

Сергей Звезда

Taktischer
1

ору

Ответить

Taktischer Corgi

Сергей
2

гляди не лопни

Ответить

Владимир Филатов

Taktischer
2

Польшия

Ответить

Taktischer Corgi

Владимир
0

вариант

Ответить

Ilya Chekalsky

Taktischer
0

„Польская Республика” же

Ответить

Меньший рубин

Taktischer
0

А как правильно? "Польска Жэчпаспалыця"?

Ответить

Поверхностный химик

2

@Дитковский 

Ответить

Нормальный Паша

Поверхностный
3

Вот это вот так называемый лидер протестов, оппозиционер, русская пешка.

Ответить

rossoshmap

Поверхностный
2

Он разве уже залетел?

Ответить

Нормальный Паша

rossoshmap
0

Это новая надежда кремля, с трампом не срослось, нашли полупшека, он и не такое провернет ради власти...

Ответить

Картошка Фри

1

Тупейший запрет конечно. Че там по соцопросам?

Ответить

Костя Гавриленко

Картошка
0

Практически половина на половину, если не ошибаюсь. Причём против поборол в основном молодняк выступает. Тут молодежь какая-то крайне левая

Ответить

Мобильный химик

Костя
11

Я кстати ору с того, что запрещают аборты старики, которые нихуя уже не рожают и им похуй.
Это примерно как если бы старые бабки выбирали для молодых пыню, который будет разъебывать всё будущее страны... WAIT.... OH, SHI~

Ответить

Владимир Филатов

Костя
3

Против абортов

крайне левая

хм

Ответить

Костя Гавриленко

Владимир
0

Левая не из-за того, что против абортов :D

Ответить

Владимир Филатов

Костя
0

ась?

Ответить

Abram Dikoy

Костя
2

Как не быть левым при настолько правом правительстве

Ответить

Костя Гавриленко

Костя
0

Против абортов*

Ответить

Аркадий Гайдаржи

0

эко-активисты, недовольные запретом на разведение пушного зверя фермеры

Сплотимся ради общей цели

Ответить

Сергей Звезда

Аркадий
6

по-моему это вау, там реально в одной толпе гринпис и мясники

Ответить

Чистый череп

1

Кстати, а есть массовые митинги верующих, которые топят против абортов? 

Ответить

Константин Курасов

Чистый
3

Это называется церковные службы, причастия, вот это вот всё

Ответить

Чистый череп

Константин
0

Вряд ли там призывают голосовать за противника оборотов

Ответить

Атлант поправил плечи

Чистый
1

ОНИ МОЛЯТСЯ ЗА ДУШИ УБИТЫХ

как хорошо что можно шутить про христиан, они ведь адекватные, не то что некоторые

Ответить

Ilya Chekalsky

Чистый
1

Массовых нет

Ответить

Чистый череп

Ilya
0

А как вышло, что религиозный фанатик к власти пришел? 

Ответить

Ilya Chekalsky

Чистый
0

Долгая история

Ответить

Чистый череп

Ilya
0

:(

Ответить

Константин Курасов

–2

Мммм, лучший трейлер для Cyberpunk 2077
Если их креативщики ещё не придумали сделать тизер с нарезкой из видео протестов, то надо им пинка выдать под зад. 

Ответить

Vitaly Tarakanov

Константин
4

Конечно, они такого не сделают, это же не бургер кинг. Есть такая вещь, как этика

Ответить

William Nash

1

я не понимаю, какая им нахер разница, делают ли телки аборты или не делают.. им что (власти) нужно каждого зародыша теперь взращивать? идиотизм

Ответить

Меньший рубин

William
0

Там у власти оголтелые религиозники

Ответить

Порядочный шар

–8

Специально придумали этот закон, сами же собрали митинг и смотрите какие мы демократические и цивилизованные, завтра отменим, абортируйте сколько хотите.

Ответить

solawind

Порядочный
2

капец ты дурачок конечно.

Ответить

Порядочный шар

solawind
0

@Вахтёр Оскорбление

Ответить

Владимир Филатов

Порядочный
0

Ну вообще-то аборты и так запрещены по многим причинам.

Ответить

Владимир Филатов

0

В СМИ всплывала информация о 430 тысячах участников.

Ответить

Сергей Куторжевский

0

Вот до чего доводят реформы Конституционного суда

Ответить

Андрей Парусников

0

Витай Польска!

Ответить

Костя Гавриленко

0

Щас посмотрим че там. Фотки прилагаются

Ответить

Alex Blake

0

Интересно, чем ещё этот год удивит?

Ответить

Атлант поправил плечи

Alex
0

Тем что многие так этого и не узнают

Ответить

Жы Dogolonoga

0

остаётся страной с одним из жёстких в Европе

из *самых мб?

Ответить

Сергей Звезда

Жы
0

да, спасибо!

Ответить

Мамин череп

0

Польша стронг!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Мария Казакова

0

Ну хоть одна не удручающая новость за день 

Ответить

Сергей Звезда

0

Если кого-то интересуют прямо все детали, вот максимально подробная трансляция Выборчи https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/14,87090,26460455,strajk-kobiet-wielki-marsz-na-warszawe-rozpocznie-sie-o.html?_ga=2.103247936.1772079033.1604086986-579901078.1604086986#S.koronawirus-K.C-B.1-L.1.duze

Strajk Kobiet. Sto tysięcy ludzi idzie w Marszu…
Strajk Kobiet. Sto tysięcy ludzi idzie w Marszu na Warszawę
warszawa.wyborcza.pl
Ответить

Административный хот-дог

0

Блять даже в Варшаве митинги внушительнее, чем в Белорусии

Ответить

Мамин череп

Административный
0

Столько же было примерно

Ответить

Сергей Звезда

Административный
0

100к на пике в Варшаве 

Ответить

Евгений Абрамовских

Административный
0

В Варшаву активисты со всей страны приехали. Население Польши в 4 раза больше. 

Ответить

Alexey Volk

Административный
0

1. Варшава сильно больше
2. Судя по тексту, полиция, пусть и херово, но тырит провокаторов, которые агрессивны к демонстрантам. А не поливает мирных людей из водомётов и натравливает на них гопников с помповыми ружьями, без чего не обходится уже ни одно белорусское воскресенье. 

Ответить

Евгений Соколов

0

 Дуда, бандеровскую свинью.

Ответить

хруст

0

Сообщение удалено

Ответить

Евгений Мартынов

0

Как говорится − следите за руками:
 жители Польши вышли на самую массовую уличную акцию против запрета абортов

 За неделю к тем, кто выходит на улицу именно из-за запрета на аборты, присоединились потерявшие деньги во время пандемии предприниматели, эко-активисты, недовольные запретом на разведение пушного зверя фермеры и многие другие категории граждан.

Как в конце восьмидесятых говорил мой покойный дед: TJ давно уж надо переименовать в ClickbaitJournal, иных же мотивов для такой неряшливой  околожурналисткой эквилибристики и не сыскать вовсе...

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NECRODEFLORATOR

0

Aborti popierdolilo!

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человек-петушок

0

Интересно, Майк тоже на митинге

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