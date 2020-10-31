ФОМ: 49% россиян не уверены в завтрашнем дне Материал редакции
Среди причин называют отсутствие стабильности, коронавирус, безработицу и низкие зарплаты.
Почти половина жителей России не чувствует уверенности в завтрашнем дне, сообщается в исследовании Фонда общественного мнения.
Всего опрошены тысяча респондентов. Уверены в завтрашнем дне 45% респондентов. 68% участников опроса считает, что ситуация в стране не благоприятна для того, чтобы строить планы на будущее. Обратной точки зрения придерживаются меньше четверти — 24%.
ФОМ отмечает, что чаще о неблагоприятной обстановке в стране говорила молодежь. Среди основных причин, которые мешают долгосрочному планированию, респонденты назвали отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне (19%), пандемию коронавируса (18%), безработицу (11%), низкую зарплату (11%), экономические проблемы (8%), действия властей (8%) и рост цен (8%).
В исследовании отмечается, что за последние 3,5 года выросла доля людей, которые живут сегодняшним днем. Если в марте 2017 года их было 60%, то сейчас — 65%. Доля граждан, которые считают, что в их окружении преобладают пессимистично настроенные люди, выросла за этот же промежуток времени с 47% до 54%.
Квадратный танк88
Средний класс это не значит хорошо жить, средний класс это значит, что у человека есть шанс не сдохнуть от голода.
Вроде в современном мире средним классом считаются те, что могут купить себе жильё
Попробуй тогда купить себе хату с зарплатой до 30к.
Ну так 30к это не средний класс. В Рахе он от 50-60 тысяч на человека начинается.
Купить или позволить себе ипотеку?
Родной бинокль
могут купить себе жильё
Вон в умирающих деревнях за символическую сумму можно купить дом с участком.
Так ты понял неправильно. Средний класс— это оценка в одноклассниках
Я уверен что будет хуже. Я - уверенный человек. Пишите в лс, дивачки
Иной бинокль
Какие нахуй девочки? Переметнулся, пидорок?
за девачками на tj пришел. Что дальше - за пиздюлями в детский сад приходить будет?
За юмором - в твиттер
за нюдсами - на главную яндекса
Как можно в опрос ставить ответы из совершенно разных по логике сущностях?
Уверенность в завтрашнем дне и действия властей как могут быть в разных строчках? Разве одно от другого не зависит? Коронавирус и действия властей тоже никак не связаны? Опрос - хуйня, ФОМ садись на бутылку двойка
Разве одно от другого не зависит?
Нет
Спасибо
Нытики
Ага, пусть терпят. Потерпят немного и все будет хорошо.
@Дмитрий Орлов уведомление
Терпеть тоже ни к чему. Сама концепция "уверенности в завтрашнем дне" ебанута в корне. Точнее, её неправильно понимают, как правило.
Открывайте ваши тетрадки детки, сейчас алексферман научит вас смотреть в завтрашний день верно
А как же её надо понимать?
Люди обычно считают, что уверенность в завтрашнем дне = уверенность что у тебя всегда будет жильё, деньги, поездки на отдых и всё такое. Но это стабильность тюряги или детской колыбельки. По-настоящему уверены в завтрашнем дне те, кто уверен в себе и своих силах.
А соплежуям каких условий ни создавай - они всё равно найдут причины бояться завтрашнего дня.
Ну вот да. Это ж читается так: «49% россиян не уверены, что смогут справиться с вызовами завтрашнего дня». Это, конечно, говорит о состоянии экономики, политики, блаблабла. Но также это многое говорит и об этих россиянах. Будто у нас все время до этого все было заебись, а тут резко ужас что случилось.
Население постсовка очень депрессивно, это многие социологи и психологи отмечают. Уровень этой депрессивности объективно не соответствует уровню жизни, даже с поправкой на географическое местоположение (северные народы более меланхоличны). По-моему, это связано с дикой инфантильностью после ультрапатерналистского советского периода. У людей в головах сложено форменное двоемыслие: они одновременно требуют чтобы государство не лезло в их жизнь, и чтобы государство обеспечивало все их хотелки.
Ещё добавлю, что масла в огонь уныния подливает патологическая озабоченность россиян всеми проблемами на свете. Сидит гетеросексуальный чувак в своей Вологде и яростно бомбит оттого, что в какой-то далёкой Чечне геев притесняют. Какой-то комплекс общаги, хз. Окей, сострадание это хорошо, но хорошо оно только когда активно - то есть, когда ты из сострадания предпринимаешь какие-то реальные действия. Так в психике закрепляется паттерн "я способен, я могу решать проблемы в этой жизни". Но ведь нихера подобного. Люди просто сидят и пассивно тонут в своей ярости, закрепляя в психике паттерн беспомощной жертвы. А потом удивляются, что жить так хреново. Сами себе злобные буратины, чесслово.
Я не хочу тебе надрачивать, чел, но рука сама тянется)) уровень инфантилизма действительно очень высок. Это прямо беда.
создавшееся положение дел в обществе и отражается на горизонте планирования
Если реальность нарушает твои планы, то твой метод планирования плох, вот и всё. Делай планы менее жёсткими, например.
Какие то влажные фантазии атланта
Влажные фантазии это считать что мир должен быть удобным для тебя
Он не будет удобным никогда, ты сам его строишь и не игнорируешь окружающую конъюнктуру.
Вот именно, я об этом же
Концепция действий властей тоже является весьма ебанутой и ебануто-многогранной
Вот бы щас зависеть от действий властей.
Иной бинокль
Хотел написать ответ, а потом подумал «да пошло оно нахуй»
Ты просто соплежуй, не уверенный в своих силах, а власть (российская) ниииииикак не должна влиять на твою жизнь
Власть определённо влияет на жизнь отдельного человека, но это так себе влияние
Дай поныть, заебал.
Не дам!
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать...
А ты тот самый пессимистичный человек, который в чьем-то окружении, похоже)
Ты не понимаешь, быть унылым говном это свидетельство высочайшего интеллекта!)
я могу сказать только одно
Что?
Сегодня в завтрашнем дне уверены не только лишь все.
его же вроде не опрашивали
Может высказаться на правах победителя
В завтрашнем дне они не уверены, но банки при этом рапортуют о рекордах по выдаче ипотечных кредитов. Чудны дела твои, ФОМ.
план по выдаче надо делать. если что, кто не платит через 5 лет - на улицу в коробку
ты же когда такое пишешь, в курсе, что ипотеку могут себе позволить менее 10% населения, правда?
нуу я вполне уверен что мой день завтра будет таким же хуевым как и сегодня да
Ой, да ладно вам, поправки в конституцию приняли, от пендосов отвязались, теперь заживём, наконец!