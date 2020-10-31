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Даша Лейзаренко
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ФОМ: 49% россиян не уверены в завтрашнем дне Материал редакции

Среди причин называют отсутствие стабильности, коронавирус, безработицу и низкие зарплаты.

83 комментария
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Почти половина жителей России не чувствует уверенности в завтрашнем дне, сообщается в исследовании Фонда общественного мнения.

Всего опрошены тысяча респондентов. Уверены в завтрашнем дне 45% респондентов. 68% участников опроса считает, что ситуация в стране не благоприятна для того, чтобы строить планы на будущее. Обратной точки зрения придерживаются меньше четверти — 24%.

ФОМ отмечает, что чаще о неблагоприятной обстановке в стране говорила молодежь. Среди основных причин, которые мешают долгосрочному планированию, респонденты назвали отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне (19%), пандемию коронавируса (18%), безработицу (11%), низкую зарплату (11%), экономические проблемы (8%), действия властей (8%) и рост цен (8%).

В исследовании отмечается, что за последние 3,5 года выросла доля людей, которые живут сегодняшним днем. Если в марте 2017 года их было 60%, то сейчас — 65%. Доля граждан, которые считают, что в их окружении преобладают пессимистично настроенные люди, выросла за этот же промежуток времени с 47% до 54%.

#новости

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83 комментария
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Дурацкий танк88

16

как это так, вся страна же средний класс

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Квадратный танк88

Дурацкий
3

Средний класс это не значит хорошо жить, средний класс это значит, что у человека есть шанс не сдохнуть от голода.

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alexferman

Квадратный
6

Вроде в современном мире средним классом считаются те, что могут купить себе жильё

Ответить

Квадратный танк88

alexferman
1

Попробуй тогда купить себе хату с зарплатой до 30к.

Ответить

alexferman

Квадратный
1

Ну так 30к это не средний класс. В Рахе он от 50-60 тысяч на человека начинается.

Ответить

Квадратный

alexfer…
6

Но Путин сказал...

Ответить

Dmitry Pasyutin

alexfer…
0

От 17 тысяч начинается

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Хенрик Хенрик

alexferman
1

Купить или позволить себе ипотеку?

Ответить

alexferman

Хенрик
1

Без разницы

Ответить

Родной бинокль

alexferman
0

могут купить себе жильё

Вон в умирающих деревнях за символическую сумму можно купить дом с участком.

Ответить

сироп от щекотки

Дурацкий
1

Так ты понял неправильно. Средний класс— это оценка в одноклассниках

Ответить

John Brain

4
Ответить

A big purple banana 🍆

3

Я уверен что будет хуже. Я - уверенный человек. Пишите в лс, дивачки

Ответить

Иной бинокль

A
2

Какие нахуй девочки? Переметнулся, пидорок?

Ответить

Bad Mother Fucker

Иной
1

за девачками на tj пришел. Что дальше - за пиздюлями в детский сад приходить будет?

Ответить

Иной бинокль

Bad
2

За юмором - в твиттер

Ответить

Bad Mother Fucker

Иной
1

за нюдсами - на главную яндекса

Ответить

Иной бинокль

Bad
0

Там только порнография

Ответить

сироп от щекотки

Иной
0

Утром Федосеева, вечером Шукшина..

Ответить

Частый Орзэмэс

2

Как можно в опрос ставить ответы из совершенно разных по логике сущностях? 
Уверенность в завтрашнем дне и действия властей как могут быть в разных строчках? Разве одно от другого не зависит? Коронавирус и действия властей тоже никак не связаны? Опрос - хуйня, ФОМ садись на бутылку двойка 

Ответить

alexferman

Частый
0

Разве одно от другого не зависит?

Нет

Ответить

Частый Орзэмэс

alexferman
0

Спасибо 

Ответить

alexferman

Частый
4

На здоровье! Держитесь, хорошего настроения!

Ответить

Андрей Владимирович

2

Я и во вчерашнем не особо уверен

Ответить

Погибший пёс_анон

2

49% не уверены

Большинство россиян уверено в завтрашнем дне

Ответить

alexferman

0

Нытики

Ответить

Квадратный танк88

alexferman
2

Ага, пусть терпят. Потерпят немного и все будет хорошо.

@Дмитрий Орлов уведомление

Ответить

alexferman

Квадратный
–3

Терпеть тоже ни к чему. Сама концепция "уверенности в завтрашнем дне" ебанута в корне. Точнее, её неправильно понимают, как правило.

Ответить

Атлант поправил плечи

alexferman
3

Открывайте ваши тетрадки детки, сейчас алексферман научит вас смотреть в завтрашний день верно

Ответить

alexferman

Атлант
0

Да щас бы учить взрослых людей чему-то)

Ответить

Александр Ярви

alexferman
0

А как же её надо понимать?

Ответить

alexferman

Александр
0

Люди обычно считают, что уверенность в завтрашнем дне = уверенность что у тебя всегда будет жильё, деньги, поездки на отдых и всё такое. Но это стабильность тюряги или детской колыбельки. По-настоящему уверены в завтрашнем дне те, кто уверен в себе и своих силах.

А соплежуям каких условий ни создавай - они всё равно найдут причины бояться завтрашнего дня.

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Blahblah Pooh

alexfer…
1

Ну вот да. Это ж читается так: «49% россиян не уверены, что смогут справиться с вызовами завтрашнего дня». Это, конечно, говорит о состоянии экономики, политики, блаблабла. Но также это многое говорит и об этих россиянах. Будто у нас все время до этого все было заебись, а тут резко ужас что случилось. 

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alexferman

Blahblah
1

Население постсовка очень депрессивно, это многие социологи и психологи отмечают. Уровень этой депрессивности объективно не соответствует уровню жизни, даже с поправкой на географическое местоположение (северные народы более меланхоличны). По-моему, это связано с дикой инфантильностью после ультрапатерналистского советского периода. У людей в головах сложено форменное двоемыслие: они одновременно требуют чтобы государство не лезло в их жизнь, и чтобы государство обеспечивало все их хотелки.

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alexferman

alexfer…
–2

Ещё добавлю, что масла в огонь уныния подливает патологическая озабоченность россиян всеми проблемами на свете. Сидит гетеросексуальный чувак в своей Вологде и яростно бомбит оттого, что в какой-то далёкой Чечне геев притесняют. Какой-то комплекс общаги, хз. Окей, сострадание это хорошо, но хорошо оно только когда активно - то есть, когда ты из сострадания предпринимаешь какие-то реальные действия. Так в психике закрепляется паттерн "я способен, я могу решать проблемы в этой жизни". Но ведь нихера подобного. Люди просто сидят и пассивно тонут в своей ярости, закрепляя в психике паттерн беспомощной жертвы. А потом удивляются, что жить так хреново. Сами себе злобные буратины, чесслово.

Ответить

Bad Mother

alexfer…
2

забыл экспертов по американской политике

Ответить

Blahblah Pooh

alexfer…
0

Остановись на победной серии, не продолжай)

Ответить

Blahblah Pooh

alexfer…
0

Я не хочу тебе надрачивать, чел, но рука сама тянется)) уровень инфантилизма действительно очень высок. Это прямо беда.

Ответить

Dmitry Shiryaev

alexfer…
0

Ты сегодня хорош хД

Ответить

Александр Ярви

alexfer…
0
Ответить

alexferman

Алексан…
2

Не, тут надо пикчу с волком крепить

Ответить

Андрей Рядькин

alexfer…
0

создавшееся положение дел в обществе и отражается на горизонте планирования

Ответить

alexferman

Андрей
0

Если реальность нарушает твои планы, то твой метод планирования плох, вот и всё. Делай планы менее жёсткими, например.

Ответить

Андрей Рядькин

alexfer…
0

Какие то влажные фантазии атланта

Ответить

alexferman

Андрей
0

Влажные фантазии это считать что мир должен быть удобным для тебя

Ответить

Андрей Рядькин

alexfer…
0

Он не будет удобным никогда, ты сам его строишь и не игнорируешь окружающую конъюнктуру.

Ответить

alexferman

Андрей
0

Вот именно, я об этом же

Ответить

Андрей Рядькин

alexfer…
0

На уверенность людей в опросе влияет конъюнктура и этотнормаьно

Ответить

Частый Орзэмэс

alexferman
0

Концепция действий властей тоже является весьма ебанутой и ебануто-многогранной

Ответить

alexferman

Частый
–3

Вот бы щас зависеть от действий властей.

Ответить

Иной бинокль

alexfer…
1

Хотел написать ответ, а потом подумал «да пошло оно нахуй»

Ответить

Атлант поправил

Иной
2

Ты просто соплежуй, не уверенный в своих силах, а власть (российская) ниииииикак не должна влиять на твою жизнь

Ответить

alexferman

Атлант
0

Власть определённо влияет на жизнь отдельного человека, но это так себе влияние

Ответить

Частый Орзэмэс

alexfer…
0

Дай поныть, заебал. 

Ответить

Частый Орзэмэс

Частый
0

Я зачем на ТЖ зарегался?

Ответить

alexferman

Частый
–2

Не дам!

Ответить

Частый Орзэмэс

alexfer…
0

Нет дай 

Ответить

alexferman

Частый
–2

Ну ладно

Ответить

web-watcher

1

Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать...

Ответить

Автономный глобус

0

Целых 51% идиотов

Ответить

Blahblah Pooh

Автономный
1

А ты тот самый пессимистичный человек, который в чьем-то окружении, похоже)

Ответить

alexferman

Blahblah
1

Ты не понимаешь, быть унылым говном это свидетельство высочайшего интеллекта!)

Ответить

Паша Красников

alexferman
1
Ответить

Хенрик Хенрик

Автономный
0

У них просто не спрашивали

Ответить

ouxen

0

я могу сказать только одно

Ответить

Хенрик Хенрик

ouxen
0

Что?

Ответить

Частый Орзэмэс

Хенрик
3

одно, написано же

Ответить

Ваша Закладко

Хенрик
1

о дно

Ответить

Квадратный танк88

0

Может все 100%?

Ответить

Частый Орзэмэс

0

 действия властей (8%)

ХАХАХАХАХАХАХА наебали 

Ответить

Правый чувак

0

То, что вот-вот завтра настанет дно - я уверен на 146%

Ответить

Имя Фамилия

0

49% россиян не уверены в завтрашнем дне

Но, он всё равно наступает

Ответить

Роман Трусов

0

Сегодня в завтрашнем дне уверены не только лишь все.

Ответить

Ваша Закладко

Роман
0

его же вроде не опрашивали

Ответить

Атлант поправил плечи

Ваша
0

Может высказаться на правах победителя

Ответить

Ваша Закладко

Атлант
0

и мэра ☝️

Ответить

Ivan Pogoreloff

0

В завтрашнем дне они не уверены, но банки при этом рапортуют о рекордах по выдаче ипотечных кредитов. Чудны дела твои, ФОМ.

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Ваша Закладко

Ivan
0

план по выдаче надо делать. если что, кто не платит через 5 лет - на улицу в коробку

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Bad Mother Fucker

Ivan
0

ты же когда такое пишешь, в курсе, что ипотеку могут себе позволить менее 10% населения, правда?

Ответить

Артем Иванов

0

А 51% уверены, что завтрашний день принесет им пиздец.

Ответить

So Dope

0

За 20 лет стабильности не наелись, несите ещё ведро

Ответить

конгруэ́нтный

0

нуу я вполне уверен что мой день завтра будет таким же хуевым как и сегодня да 

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Dra

0

Ой, да ладно вам, поправки в конституцию приняли, от пендосов отвязались, теперь заживём, наконец!

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