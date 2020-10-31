Суд Пенсильвании временно запретил властям США блокировать TikTok в стране по иску трёх блогеров Материал редакции
Работу соцсети должны были ограничить 12 ноября, но блокировку вновь отложили.
Федеральный суд Восточного округа штата Пенсильвания запретил Минторговли США ограничивать работу TikTok в стране по иску трёх инфлюенсеров, которые заявили, что потеряют заработок в случае блокировки соцсети.
Власти США планировали с 12 ноября ввести жёсткие ограничения на работу TikTok, если к этому моменту владелец соцсети ByteDance не заключит сделку по продаже американского сегмента. К моменту написания заметки этого не произошло.
Три пользователя TikTok с общим количеством подписчиков в 6,8 миллионов человек подали иск против администрации США. Они заявили, что потеряют возможность заработка в случае блокировки соцсети. Судья удовлетворила ходатайство истцов о том, чтобы на время рассмотрения дела меры по ограничению работы TikTok в стране не принимали.
Блокировку TikTok приостанавливают не впервые. В конце сентября окружной суд США временно заблокировал постановление администрации Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения с 27 сентября.
Конфликт американских властей с Bytedance начался в начале августа, когда Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов.
14 сентября Oracle рассказала о покупке бизнеса TikTok в США. Компания направила в американский Минфин предложение по сделке, в документах она указана не как покупатель, а как «доверенный технологический партнёр».
«Три пользователя TikTok с общим количеством подписчиков в 6,8 миллионов человек подали иск против администрации США. Они заявили, что потеряют возможность заработка в случае блокировки соцсети»
Я, конечно, понимаю, что вокруг тиктока крутятся бешеные бабки, но эти три пользователя не смогут вообще больше зарабатывать, если закроют тикток? Их не возьмут даже на работу уборщиками, а при попытке перейти в инстаграм, фейсбук их заблокирует, потому что они снимали видео для тиктока?