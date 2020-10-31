Кажется, в деле хватит материала на сиквел «Славных парней».

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Краденные дизайнерские вещи в офисе окружного прокурора Квинса Фото окружного прокурора Квинса

В США четырём мужчинам предъявили обвинение в краже дизайнерских товаров Chanel, Gucci и Prada на шесть миллионов долларов, которые они предположительно похитили через международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News.

По данным окружного прокурора, преступную группировку возглавляли 33-летний Дэвид Лакарриер и 43-летний Гэри Макартур, которые ранее работали в аэропорту водителями грузовиков. Предположительно они использовали инсайдерскую информацию для подделки документов, дающих им доступ к грузам, которые прибывают в аэропорт. Организаторам и их двум сообщникам предъявили обвинения по 22 пунктам, включая кражу в крупном размере, заговор и подлог. Ещё двое остаются на свободе.

Первое ограбление группировка совершила 31 января 2020 года, когда Лакарриер принес поддельные документы в офис для импортера грузовых авиаперевозок. С их помощью подозреваемые получили доступ к взлетно-посадочной полосе. После этого они с помощью тракторного прицепа погрузили в свой грузовик четыре контейнера с сумками, одеждой и аксессуарами Prada на 804 тысячи долларов.

Полиция узнала о преступлении, когда на следующий день появились настоящие водители грузовиков, которые должны были забрать груз. Вскоре правоохранители обнаружили пустой трейлер, который предположительно использовали во время ограбления. Машину вычистили с помощью отбеливателя.

17 мая группировка совершила второе ограбление по такой же схеме. Один из обвиняемых притворился водителем грузовика, представив поддельные документы, разрешающие вывоз товаров той же компании по импорту грузовых авиаперевозок. На этот раз сообщники скрылись с товарами Chanel и Gucci на сумму более 4,4 миллионов долларов.

Как и в предыдущем случае, полиция нашла трейлер, предположительно использованный для ограбления. Он был заполнен транспортными бирками, поддонами, упаковочным материалом, его снова вычистили с помощью отбеливателя.

Начав наблюдение за подозреваемыми, полиция нашла салон красоты, где группировка хранила краденое. В ходе рейда полиция обнаружила более трёх тысяч сумок и предметов одежды Gucci, а также тысячу кошельков, ювелирных изделий и солнцезащитных очков Chanel. Вещи оценили более чем в 2,5 миллионов долларов.

Детектив Мэттью Уилсон, который вёл расследование, называл преступление «аномальным». После предъявления обвинений в аэропорту ввели дополнительные меры безопасности — теперь охранники фотографируют водителей грузовиков, которые забирают ценные грузы.

Лакарриер и Макартур заявили на суде о своей невиновности. Если их признают виновными, то они могут получить до 25 лет лишения свободы. Адвокат Лакарриер отметил, что удивился предъявленным обвинениям: «Интересно посмотреть на их доказательства. Они много говорят, но ещё ничего не показали».