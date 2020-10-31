В Челябинске взорвалась кислородная будка в поликлинике для больных коронавирусом Материал редакции
Пациентов эвакуируют, пожар локализовали. По предварительным данным, несколько человек скончались.
В Челябинске взорвалась кислородная будка в студенческой поликлинике ГКБ№ 2, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области. По предварительным данным, несколько больных коронавирусом пациентов скончались из-за отключения кислорода.
Как сообщает 74.ru, взрыв произошел в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из здания эвакуировали 158 человек, ещё троих пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких, готовят к переводу в городскую больницу № 1.
Огнём охватило первый и второй этажи здания, взрывной волной выбило стекла в зданиях, сообщает Znak. На место прибыли 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады.
При временном отключении кислорода из-за взрыва скончались несколько пациентов, больных коронавирусом, сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин. В пресс-службе Минздрава информацию пока не подтверждают.
По информации МЧС, кислородное оборудование использовали впервые, разгерметизацию могли вызвать нарушения при монтаже или эксплуатации. Пожар уже локализовали. В Челябинске объявили режим ЧС локального уровня.
Иной бинокль
Жду когда маятник качнется в другую сторону и все крупные СМИ будут писать про каждый пук «Сейчас так нехуево пиздануло, мы все обосрались реально! Аааа!»
Частый Орзэмэс
Причем, https://news.mail.ru/incident/43972113/ реально ведь, суки, пишут что произошел ХЛОПОК сука
Чтоб их по спине так похлопали, ублюдки
Электрический файл
Произошло недопонимание между огнем и кислородом на физическом уровне.
Квадратный танк88
Ты говоришь про эту "небольшую утечку" кислорода?
Иной бинокль
Нужно в позитивном ключе: добровольный уход кислорода из баллонов и задиристое искрение
Выброс тепла для обогрева жителей Челябинска
Челябинск же вроде православный
Зато мы делаем ракеты!
И покоряем Енисей!
А также в области балета!
Мы впереди планеты всей!
Взрыв кислородной будки рядом с поликлиникой в Челябинске
Название андерграунд рок-группы
А почему это должно быть важно или интересно? О каждом ДТП не хотите сообщать?
Ну красиво ж пиздануло
Я даже видео сохранил себе
Но в нём нет маленьких мальчиков
Чувак, если ты будешь дальше так назойливо и уныло петросянить - будешь сидеть в ЧС рядом с Орловым)
Лекарственный файл
Каждый день взрываются баллоны с кислородом, особенно на фоне, когда этого кислорода не хватает больным?
Кислород очень важен для тех, у кого из-за ковида беда с легкими. Кто-то помрет теперь без этого(
Будку поди с лихих девяностых не чинили, она кое-как кряхтела-пердела, потому что особо много кислорода не было нужно, а как немного нагрузки поддали - тут-то она и хлопнула.
Вангую такие хлопки во всех остальных местах, где двадцать лет экономили на ремонтах в пользу яхт.
Скоро по всей стране пронесутся новости о взрывах, очередных разливах, рухнувших опорах зданий. А все почему? А потому что, блять, срок годности у всех этих стройматериалов уже вышел, а путинская изолента сможет склеить только духовные скрепы