Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Даша Лейзаренко
650

В Челябинске взорвалась кислородная будка в поликлинике для больных коронавирусом Материал редакции

Пациентов эвакуируют, пожар локализовали. По предварительным данным, несколько человек скончались.

33 комментария
В закладки
Видео LifeShot

В Челябинске взорвалась кислородная будка в студенческой поликлинике ГКБ№ 2, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области. По предварительным данным, несколько больных коронавирусом пациентов скончались из-за отключения кислорода.

Как сообщает 74.ru, взрыв произошел в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из здания эвакуировали 158 человек, ещё троих пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких, готовят к переводу в городскую больницу № 1.

Огнём охватило первый и второй этажи здания, взрывной волной выбило стекла в зданиях, сообщает Znak. На место прибыли 15 автомобилей скорой помощи и две реанимационных бригады.

При временном отключении кислорода из-за взрыва скончались несколько пациентов, больных коронавирусом, сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин. В пресс-службе Минздрава информацию пока не подтверждают.

По информации МЧС, кислородное оборудование использовали впервые, разгерметизацию могли вызвать нарушения при монтаже или эксплуатации. Пожар уже локализовали. В Челябинске объявили режим ЧС локального уровня.

МБХ медиа
Последствия взрыва на территории студенческой больницы в Челябинске. Видео: @mbkhmedia
Видео LifeShot
Znak Челябинск
Znak Челябинск
Видео LifeShot

#новости #регионы

Спасибо за наводку Виталий Лановой
Даша Лейзаренко PLUS
+63 645
мемы обязательно будут. а пока подписывайтесь на меня в тви и инсте 🥺 👉👈
5
22
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Виталий Лановой", "author_type": "self", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 33, "likes": 22, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 229249, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 31 Oct 2020 10:44:45 +0300", "is_special": false }
Промо
Делай бэкап, или как мы чуть не потеряли самое ценное, что у нас было
ИТ-специалисты поделились своими историями, а эксперт по облачному резервному копированию их прокомментировал.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иной бинокль

18

Зачем продвигаешь негативную информационную повестку?
Для кого методички пишут умные люди в Кремле?
Есть же миллион синонимов к слову «взрыв»
Сообщил о тебе куда следует.

Ответить

Виталий Лановой

Иной
5

Произошел небольшой хлопок.

Ответить

Иной бинокль

Виталий
6

Жду когда маятник качнется в другую сторону и все крупные СМИ будут писать про каждый пук «Сейчас так нехуево пиздануло, мы все обосрались реально! Аааа!»

Ответить

Частый Орзэмэс

Виталий
3

Причем, https://news.mail.ru/incident/43972113/ реально ведь, суки, пишут что произошел ХЛОПОК сука

Чтоб их по спине так похлопали, ублюдки

Ответить

Частый Орзэмэс

Частый
2
Ответить

Ипполит Воробьянинов

Частый
2

Иду, слышу — хлопок. Надеваю очки, пригляделся — ВЗРЫВ!

Ответить

Частый Орзэмэс

Частый
1

Дыня, почему такой злой?

Ответить

Частый Орзэмэс

Частый
1

Потому что нужно называть вещи своими именами и не вводить никого в заблуждение. Кстати, как тебе самому с собой пиздеть?
Ничего, нормально. 

Ответить

Электрический файл

Виталий
1

Произошло недопонимание между огнем и кислородом на физическом уровне.

Ответить

A big purple banana 🍆

Виталий
0

Повышение уровня энтропии

Ответить

Blahblah Pooh

Виталий
0

Нихуя, тут аплодисменты.

Ответить

Квадратный танк88

Иной
1

Ты говоришь про эту "небольшую утечку" кислорода?

Ответить

Иной бинокль

Квадратный
2

Нужно в позитивном ключе: добровольный уход кислорода из баллонов и задиристое искрение

Ответить

Максим Козаченко

Иной
3

Выброс тепла для обогрева жителей Челябинска

Ответить

White African

Максим
0

Ржу... 

Ответить

Несерьёзный Валера

6

Дзержавно пёзднуло.

Ответить

Andre Macareno

0

Челябинск же вроде православный

Ответить

Иной бинокль

Andre
4

За это и получил

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1

Зато мы делаем ракеты!
И покоряем Енисей!
А также в области балета!
Мы впереди планеты всей!

Ответить

Лекарственный файл

1

Жесть. Печально 

Ответить

alexferman

1

Взрыв кислородной будки рядом с поликлиникой в Челябинске

Название андерграунд рок-группы

Ответить

Аделина Пролайт

0

А почему это должно быть важно или интересно? О каждом ДТП не хотите сообщать? 

Ответить

alexferman

Аделина
2

Ну красиво ж пиздануло

Ответить

alexferman

alexferman
2

Я даже видео сохранил себе

Ответить

Анальное Сало

alexferman
1

Но в нём нет маленьких мальчиков

Ответить

alexferman

Анальное
0

Чувак, если ты будешь дальше так назойливо и уныло петросянить - будешь сидеть в ЧС рядом с Орловым)

Ответить

Анальное Сало

alexfer…
0

писать очевидное

петросянить

Ок

Ответить

Лекарственный файл

Аделина
0

Каждый день взрываются баллоны с кислородом, особенно на фоне, когда этого кислорода не хватает больным?

Ответить

Blahblah Pooh

Аделина
0

Кислород очень важен для тех, у кого из-за ковида беда с легкими. Кто-то помрет теперь без этого(

Ответить

Yura Svinaryov

0

Еще и ненужный хлам на балконе загорелся

Ответить

Автономный глобус

0

Будку поди с лихих девяностых не чинили, она кое-как кряхтела-пердела, потому что особо много кислорода не было нужно, а как немного нагрузки поддали - тут-то она и хлопнула.
Вангую такие хлопки во всех остальных местах, где двадцать лет экономили на ремонтах в пользу яхт.

Ответить

евгений павлов

0

это примерно как бочку в халфе стрельнул 1 раз и ждёшь пока рванёт

Ответить

Lee

–1

Скоро по всей стране пронесутся новости о взрывах, очередных разливах, рухнувших опорах зданий. А все почему? А потому что, блять, срок годности у всех этих стройматериалов уже вышел, а путинская изолента сможет склеить только духовные скрепы

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото Макрона со следом подошвы на лице и обвинил его в оскорблении чувств верующих
К критике президента Франции присоединился чемпион UFC.
384
Новости
В Ницце три человека погибли после нападения злоумышленника с ножом в базилике. Полиция его задержала
По данным СМИ, он успел обезглавить одну женщину. Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.
314
Новости
Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду
Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.
271
Популярное за три дня
Интернет
На футбольном матче в Шотландии «умная» камера вместо игры следила за боковым судьёй — ИИ путал его лысину с мячом
Небольшие клубы часто используют камеры с искусственным интеллектом, потому что профессиональный оператор — это дорого.
21
Интернет
Стремление к упрощению: как вояки вышли из имиджбордов и стали главным феноменом массовой мем-культуры 2020 года
Десять лет мейнстрим сторонился вояков со странной репутацией, но теперь принял их в полную силу — разбираемся, как так вышло.
99
Разборы
Исламский мир против Макрона. Его называют террористом, мусульмане протестуют и бойкотируют французские товары
Это ответ на обещание президента усилить борьбу с радикалами и построить во Франции «просвещённый ислам».
316
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Semyon Bochkaryov

«Марш на Варшаву»: жители…

Dead Horse

Жириновский, извинись за свои…

Zoibana

Учёные Назарбаев Университета…

Alexey Krylov

Хабиб Нурмагомедов опубликовал…

alexferman

«Марш на Варшаву»: жители…

Semyon Bochkaryov

«Марш на Варшаву»: жители…

Sergey Michko

Apple признала проблему с…

Павел Макров

Учёные Назарбаев Университета…

Alexey Krylov

Хабиб Нурмагомедов опубликовал…

❌ Товарищ Маузер ❌

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Анальное Сало

В Челябинске взорвалась…

Dev

ФОМ: 49% россиян не уверены в…

alexferman

В Челябинске взорвалась…

Artyom…

ФОМ: 49% россиян не уверены в…

Станислав Минаков

ФОМ: 49% россиян не уверены в…

Alexander Balan

Запись в подсайте Twitter

Blahblah Pooh

В Челябинске взорвалась…

Анальное Сало

В Челябинске взорвалась…

alexferman

В Челябинске взорвалась…
null