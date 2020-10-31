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Даша Лейзаренко
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СМИ: В Татарстане задержали отчима 16-летнего подростка, напавшего на полицейских Материал редакции

В 2000-х мужчина отбыл срок за подрыв газопроводов.

13 комментариев
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Бизнесмена Марата Замалиева из Татарстана, отчима напавшего на отдел полиции 16-летнего подростка, задержали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщают источники Life Shot и «Интерфакса».

По данным источник «Интерфакса», Замалиева задержали по подозрению в совершении преступления. В чем его подозревают, не уточняется. Life Shot сообщил о его задержании, не раскрывая подробностей.

В ночь на 30 октября в Татарстане 16-летний подросток Виталий Антипов напал на полицейский участок: он бросил несколько «коктейлей Молотова» и при задержании ранил ножом сотрудника, выкрикивая «Аллах Акбар». Нападавшего застрелили. Следователи возбудили дело о покушении на теракт и посягательство на жизнь полицейских.

Антипов проживал вместе с отчимом, который несколько раз был судим за диверсию, незаконное изготовление оружия и побои. По данным Life Shot, Замалиев проходил подготовку в лагере террористов. В 1999 году он вместе с сообщниками подорвал газопроводы, нанеся ущерб в восемь миллионов рублей. Замалиев таким образом призывал остановить войну в Чечне. Его приговорили к 14,5 годам тюрьмы.

Нападение подростка в Татарстане: он принял…
Главное о 16-летнем мальчике, который ранил полицейского с криком «Аллах Акбар».
tjournal.ru

#новости #татарстан

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13 комментариев
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alexferman

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Комментарий взорван представителем самой мирной религии.

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alexferman

alexferman
6

Бывший террорист с жёнушкой на пару промывают подростку мозги исламом? Да неееее, это ж добропорядочные мусульмане!
Школьница подписалась на паблик "Колумбайн"? НАПРАВИТЬ К НЕЙ ЭСКАДРИЛЬЮ ЧОРНЫХ ВЕРТОЛЁТОВ!

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A big purple banana 🍆

alexferman
1

Кто будет лезть в семейные дрязги завуалированные как религиозное воспитание? Да еще и в религиозном регионе? С колумбайном тут сравнивать некорректно, последний имеет четкую цель и говорит только об одном.

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Rusty Nail

alexferman
0

Этож как надо формировать чтоб ты пришел к выводу, что надо пойти и разъебаться об полицейский участок?
Мне кааааажется, что ислам малость не мирная религия

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alexferman

Rusty
0

Мне кааааажется, что ислам малость не мирная религия

Да ну ты брось, доминирование исламистов в терроризме это грязный поклёп

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Твоего деда дед

alexferman
0

Я в свои 16 не особо слушал родителей или вовсе делал всё наоборот. Хз как так можно промыть мозги

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Shenmue

1

Подрывной какой-то бизнес у отчима

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Rusty Nail

1

...задержали по подозрению в совершении преступления. В чем его подозревают, не уточняется.

...несколько раз был судим за диверсию, незаконное изготовление оружия и побои...

Хмм... тоже не могу понять за что его так. Кажется, нам нужен эксперт

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Густой пришелец

0

Комментарий удалён по просьбе прокуратуры.

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Квадратный танк88

Густой
0

Зачем ты лодку раскачиваешь?

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Артём Дидык

Квадратный
2

Хлопоквая семейка

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Ипполит Белинский

0

Хлопнул газопровод, я попрошу!

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Roman Golovin

0

задержали по подозрению в совершении преступления

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