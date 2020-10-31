СМИ: В Татарстане задержали отчима 16-летнего подростка, напавшего на полицейских Материал редакции
В 2000-х мужчина отбыл срок за подрыв газопроводов.
Бизнесмена Марата Замалиева из Татарстана, отчима напавшего на отдел полиции 16-летнего подростка, задержали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщают источники Life Shot и «Интерфакса».
По данным источник «Интерфакса», Замалиева задержали по подозрению в совершении преступления. В чем его подозревают, не уточняется. Life Shot сообщил о его задержании, не раскрывая подробностей.
В ночь на 30 октября в Татарстане 16-летний подросток Виталий Антипов напал на полицейский участок: он бросил несколько «коктейлей Молотова» и при задержании ранил ножом сотрудника, выкрикивая «Аллах Акбар». Нападавшего застрелили. Следователи возбудили дело о покушении на теракт и посягательство на жизнь полицейских.
Антипов проживал вместе с отчимом, который несколько раз был судим за диверсию, незаконное изготовление оружия и побои. По данным Life Shot, Замалиев проходил подготовку в лагере террористов. В 1999 году он вместе с сообщниками подорвал газопроводы, нанеся ущерб в восемь миллионов рублей. Замалиев таким образом призывал остановить войну в Чечне. Его приговорили к 14,5 годам тюрьмы.
Комментарий взорван представителем самой мирной религии.
Бывший террорист с жёнушкой на пару промывают подростку мозги исламом? Да неееее, это ж добропорядочные мусульмане!
Школьница подписалась на паблик "Колумбайн"? НАПРАВИТЬ К НЕЙ ЭСКАДРИЛЬЮ ЧОРНЫХ ВЕРТОЛЁТОВ!
Кто будет лезть в семейные дрязги завуалированные как религиозное воспитание? Да еще и в религиозном регионе? С колумбайном тут сравнивать некорректно, последний имеет четкую цель и говорит только об одном.
Этож как надо формировать чтоб ты пришел к выводу, что надо пойти и разъебаться об полицейский участок?
Мне кааааажется, что ислам малость не мирная религия
Мне кааааажется, что ислам малость не мирная религия
Да ну ты брось, доминирование исламистов в терроризме это грязный поклёп
Я в свои 16 не особо слушал родителей или вовсе делал всё наоборот. Хз как так можно промыть мозги
...задержали по подозрению в совершении преступления. В чем его подозревают, не уточняется.
...несколько раз был судим за диверсию, незаконное изготовление оружия и побои...
Хмм... тоже не могу понять за что его так. Кажется, нам нужен эксперт
Квадратный танк88
Зачем ты лодку раскачиваешь?