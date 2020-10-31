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Даша Лейзаренко
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Фото: Объединенный марш женщин и людей с инвалидностью в Минске Материал редакции

Протестующие пришли в костюмах в честь Хэллоуина. Кто-то даже захватил куклу-вуду в виде Лукашенко.

Фото «Радио свобода»

В Минске прошли женский марш солидарности и марш людей с инвалидностью — оба шествия объединились в одно на проспекте Независимости. Протестующие прошествовали с цветами, бело-красно-белыми флагами и зонтиками, после чего начали расходиться. СМИ сообщают, что милиция задержала нескольких человек.

Фото «Белсат»
Фото «Белсат»
Фото «Белсат»
Фото «Белсат»
Фото Onliner 
Фото Onliner
Фото «Белсат»
Фото «Радио свобода»
Фото «Радио свобода»
Фото «Радио свобода»

#белоруссия #протесты

Даша Лейзаренко PLUS
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10 комментариев
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Невидимый спрей

1

Почему никто не вышел с чучелом повешенного Лукашенко?

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Вероятный Орзэмэс

Невидимый
5

Потому что для чучела нужно освежевать тело, а оно в президентском кресле

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Новенький франт

Невидимый
1

Это будет на следующей тематической вечеринке может быть

Ответить

Владимир Филатов

Невидимый
–1

А у тебя висит Назарбаев или Путин на стене?

Ответить

Невидимый спрей

Владимир
0

А у тебя висит твоя мать на стене??

Ответить

Невидимый спрей

–2

Почему пост не в @Беларусь ???

Ответить

Андрей Рядькин

Невидимый
3

неге сіз Қазақстанда жоқсыз?

Ответить

Правый теркин30см

Андрей
0

У вас К потекла

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Horche Bucho

0

Сидишь такой на работе,мама сказала пойдет по магазинам и домой.Заходишь на тж во время перерыва.а там фото протестующей мамы.МАМА Блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Dmitry R.

0

прикольно мутят.

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