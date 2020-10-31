Фото: Объединенный марш женщин и людей с инвалидностью в Минске Материал редакции
Протестующие пришли в костюмах в честь Хэллоуина. Кто-то даже захватил куклу-вуду в виде Лукашенко.
В Минске прошли женский марш солидарности и марш людей с инвалидностью — оба шествия объединились в одно на проспекте Независимости. Протестующие прошествовали с цветами, бело-красно-белыми флагами и зонтиками, после чего начали расходиться. СМИ сообщают, что милиция задержала нескольких человек.
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Невидимый спрей
Почему никто не вышел с чучелом повешенного Лукашенко?
Вероятный Орзэмэс
Потому что для чучела нужно освежевать тело, а оно в президентском кресле
Новенький франт
Это будет на следующей тематической вечеринке может быть
Владимир ФилатовНевидимый
А у тебя висит Назарбаев или Путин на стене?
Невидимый спрей
А у тебя висит твоя мать на стене??
Невидимый спрей
Почему пост не в @Беларусь ???
Андрей РядькинНевидимый
неге сіз Қазақстанда жоқсыз?
Правый теркин30см
У вас К потекла
Horche Bucho
Сидишь такой на работе,мама сказала пойдет по магазинам и домой.Заходишь на тж во время перерыва.а там фото протестующей мамы.МАМА Блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dmitry R.
прикольно мутят.