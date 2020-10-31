Умер актёр Шон Коннери — ему было 90 лет Материал редакции
Британский актёр наиболее известен по роли Джеймса Бонда.
В возрасте 90 лет умер британский актёр и продюсер, лауреат премии «Оскар» Шон Коннери. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его семью. Причину и дата смерти пока не уточнили.
Шон Коннери снялся в более 70 фильмах, наибольшую известность ему принесла роль Джеймса Бонда. Он воплотил образ секретного агента в первых семи фильмах: с 1962 по 1967 годы — в фильмах «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния» и «Живёшь только дважды», в 1971 году — в «Бриллиантах навсегда», в 1983-м — в «Никогда не говори „никогда“». В «Би-би-си» отмечают, что он считается лучшим актёром, сыгравшим агента 007.
Среди других заметных фильмов с участием актёра — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала». В 1988 году он получил премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в гангстерской драме «Неприкасаемые». Актёр также является двухкратным лауреатом премии BAFTA и трёхкратным лауреатом «Золотого глобуса».
В 2000 году Коннери наградили званием рыцаря, а три года спустя он завершил карьеру, после чего жил с супругой на Багамских островах.
на поминки
единственный и не повторимый Бонд
Джеймс Бонд
знаешь, ты болтаешь во сне
С членом во рту
@Grave Digger ну ты понял.
Ты явно не подумав позвал его в этот тред
Не ну а чо, красава актёр и фильмы хорошие.
Удачно и долго прожил. Образец британского аристократизма.
Уже третий раз умер...
1. Пост @Унылый Лось делал;
2. Пост @Орзэмэс Мирзов делал.
можем повторить!
Пойду пересматривать "Скалу"
Скала вообще топ. Там юзали ингибиторы холинэстеразы до того, как это стало мейнстримом.
Старинный торшер
Тоже про этот фильм сразу сказал девушке, а она сразу провальный и посредственный фильм, а мне нравится
Ну вы чего https://tjournal.ru/tv/229332
У тебя вся жизнь такая, чего ты удивляешься?
Новости уже так лениво пишутся, что даже фотографии людей самому искать надо?
Если голова на плечах, то скорее всего он ещё жив
Он кстати вернулся во второй части Горца, хотя ему отрубили голову в первой
Горец 2 был полным шлаком, так же как 3 и 4. Надо же было так испортить наикрутейший фильм.
А вот сериал с Эдрианом Полом был неплох.
Забавно то, что снимал обе части один и тот же режиссер
Сейчас загуглил, Горец 2 один из немногих фильмов с рейтингом 0% на Rotten Tomatoes
Самый крутой Бонд😔 RIP
Роджер Мур был круче
По-моему все Бонды были харизматичны, разве что кроме Джорджа Лэзенби.
Ещё Тимати Далтон мне как-то не очень симпатичен.
Но Шон Коннери был первый, поэтому он топчик.
RIP
В бандитском петербурге тоже ничо роль была
Никогда не любил бондиану
Та же херня. В детстве пытался смотреть - аж голова болеть начинала.
ещё один дубль новости, wtf?
Банальный Влад
Я свой убрал!
Сказал Орзик после группового "свидания" с девушкой в темной алее....
Сегодня ведь хеллоуин. Мертвецы оживают и все такое...
спектакль окончен
A
I
совсем недавно Найти Форрестера пересматривал, подумал: какой же он старый.
"Первый рыцарь" тоже хорошее кинцо
бонд коннери это пиздец сексизм, смотреть несколько затруднительно.
что не отменяет того шо он был самым харизматичным конечно
бонд коннери это пиздец сексизм
Переименуйся в "Илювагина ПлакПлакПлак"
на поминки
Он маску не носил?
Вероятный Орзэмэс
Сережа, себе оставь, это ведь вся твоя ежемесячная зп...
щедрый москвич жертвуют всю свою зарплату чтобы поддержать другого в беде
буржуй-врач из Ебенево ухахатывается и обжирается икрой
Ф
В 2000 году Коннери наградили титулом «сэра» и званием «рыцаря»
Почему в кавычках?