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Даша Лейзаренко
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Умер актёр Шон Коннери — ему было 90 лет Материал редакции

Британский актёр наиболее известен по роли Джеймса Бонда.

105 комментариев
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Шон Коннери 

В возрасте 90 лет умер британский актёр и продюсер, лауреат премии «Оскар» Шон Коннери. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его семью. Причину и дата смерти пока не уточнили.

Шон Коннери снялся в более 70 фильмах, наибольшую известность ему принесла роль Джеймса Бонда. Он воплотил образ секретного агента в первых семи фильмах: с 1962 по 1967 годы — в фильмах «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния» и «Живёшь только дважды», в 1971 году — в «Бриллиантах навсегда», в 1983-м — в «Никогда не говори „никогда“». В «Би-би-си» отмечают, что он считается лучшим актёром, сыгравшим агента 007.

Шон Коннери в образе Джеймса Бонда 

Среди других заметных фильмов с участием актёра — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала». В 1988 году он получил премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в гангстерской драме «Неприкасаемые». Актёр также является двухкратным лауреатом премии BAFTA и трёхкратным лауреатом «Золотого глобуса».

В 2000 году Коннери наградили званием рыцаря, а три года спустя он завершил карьеру, после чего жил с супругой на Багамских островах.

#новости #некролог

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105 комментариев
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Сергей Васильев

43

на поминки

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11 комментариев

ouxen

38

единственный и не повторимый Бонд

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Квадратный танк88

ouxen
10

Джеймс Бонд

Ответить

ouxen

Квадратный
1

знаешь, ты болтаешь во сне

Ответить

AZP

ouxen
2

Еле внятно, непонятно

Ответить

alexferman

AZP
1

С членом во рту

Ответить

Квадратный

alexfer…
0

@Grave Digger ну ты понял.

Ответить

alexferman

Квадрат…
–2

Ты явно не подумав позвал его в этот тред

Ответить

Квадратный

alexfer…
0

Это отсылочка на его хеллоуинский костюм.

Ответить

Замечательный файл

AZP
0

F

Ответить

ouxen

ouxen
0

но не смешиваешь!

Ответить

Eugard

18

Не ну а чо, красава актёр и фильмы хорошие.
Удачно и долго прожил. Образец британского аристократизма.

Ответить

Квадратный танк88

9

Уже третий раз умер...
1. Пост @Унылый Лось делал;
2. Пост @Орзэмэс Мирзов делал.

Ответить

ouxen

Квадратный
8

можем повторить!

Ответить

Квадратный танк88

ouxen
3

Руки от лопаты убрал!

Ответить

ouxen

Квадратный
0
Ответить

Сергей Андреев

8

Пойду пересматривать "Скалу"

Ответить

ouxen

Сергей
6

джонсона?

Ответить

Bad Mother Fucker

ouxen
0

фрэглов

Ответить

Новенький франт

ouxen
0

Своего джонсона

Ответить

NightmareZ

Сергей
1

Скала вообще топ. Там юзали ингибиторы холинэстеразы до того, как это стало мейнстримом.

Ответить

Старинный торшер

Сергей
0

Тоже про этот фильм сразу сказал девушке, а она сразу провальный и посредственный фильм, а мне нравится

Ответить

Вова А.

7

Светлая память, крутой был мужик и актёр.

Ответить

Лекарственный файл

4

Ну вы чего https://tjournal.ru/tv/229332

Ответить

ouxen

Лекарственный
1

это уже вторая попытка прихватизации

Ответить

Сергей Васильев

Лекарственный
0

У тебя вся жизнь такая, чего ты удивляешься?

Ответить

Лекарственный файл

Сергей
1

Не, это мой первый раз 
  🥲
👉👈

Ответить

Владислав Михеев

4

Бонд. Джеймс Бонд.

Ответить

SweatMeansWin

3

Новости уже так лениво пишутся, что даже фотографии людей самому искать надо?

Ответить

Твоего деда дед

2

Если голова на плечах, то скорее всего он ещё жив

Ответить

Это не шутки

Твоего
0

Он кстати вернулся во второй части Горца, хотя ему отрубили голову в первой

Ответить

Твоего деда дед

Это
1

Горец 2 был полным шлаком, так же как 3 и 4. Надо же было так испортить наикрутейший фильм.

А вот сериал с Эдрианом Полом был неплох.

Ответить

Это не шутки

Твоего
0

Забавно то, что снимал обе части один и тот же режиссер

Ответить

Твоего деда дед

Это
0

Сейчас загуглил, Горец 2 один из немногих фильмов с рейтингом 0% на Rotten Tomatoes

Ответить

Dre Dra

2

Самый крутой Бонд😔 RIP

Ответить

Alexey German

Dre
–2

Роджер Мур был круче

Ответить

Рог Кирилл

Alexey
0

Мур - это один сплошной цирк с конями и клюквой был. Но веселый.

Ответить

Твоего деда дед

Alexey
0

По-моему все Бонды были харизматичны, разве что кроме Джорджа Лэзенби.
Ещё Тимати Далтон мне как-то не очень симпатичен.

Но Шон Коннери был первый, поэтому он топчик.

RIP

Ответить

Крепкий стоячок

–1

В бандитском петербурге тоже ничо роль была 

Ответить

Dre Dra

Крепкий
1

Этот актер тоже умер. Лев Борисов его имя, дебил ты ебанутый с шутками дегенератов.

Ответить

Крепкий стоячок

Dre
0

Ты хули тут забыл? Ценитель высокого юмора.

Ответить

Прогрессивный динозавр

0

Никогда не любил бондиану, а с этим актёром не видел ни одного фильма.

Ответить

Правый теркин30см

Прогрессивный
2

Скала?

Ответить

Лекарственный файл

Прогрессивный
2

А Индиана Джонса?

Ответить

alexferman

Прогрессивный
2

Никогда не любил бондиану

Та же херня. В детстве пытался смотреть - аж голова болеть начинала.

Ответить

Старинный торшер

Прогрессивный
0

Лига выдающихся джентельменов, западня

Ответить

ouxen

1

ещё один дубль новости, wtf?

Ответить

Банальный Влад

ouxen
1

Я свой убрал!

Ответить

Сергей Васильев

Банальный
0

Сказал Орзик после группового "свидания" с девушкой в темной алее....

Ответить

Квадратный танк88

ouxen
0

Сегодня ведь хеллоуин. Мертвецы оживают и все такое...

Ответить

ouxen

Квадратный
1

спектакль окончен

Ответить

AZP

ouxen
2

Гаснет свет.

Ответить

Dmytry London

AZP
0

И многоточий

Ответить

Естественный чайник

1

F

Ответить

Глеб Савчик

Естественный
0

A

Ответить

medox23

Глеб
0

P

Ответить

Андрей Маршук

medox23
0

I

Ответить

Кисель Имбиревич

Андрей
0

N

Ответить

Nikita Korolev

Кисель
4

Все кто выше - ебанутые. RIP

Ответить

Вова А.

Глеб
0

C

Ответить

Эдуардыч 2.0

Вова
0

Е

Ответить

Трогательный Влад

Эдуардыч
0

К

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Good night sweet prince

Ответить

Свежий Петя

1

не тот дед(

Ответить

Bad Mother Fucker

1

совсем недавно Найти Форрестера пересматривал, подумал: какой же он старый.

Ответить

Сложный корабль

1

Пакеда

Ответить

Виновный корабль

0

бондиана - шлак, скала - заебись, новость неправильно выстроена

Ответить

alexferman

Виновный
0

"Первый рыцарь" тоже хорошее кинцо

Ответить

Виновный корабль

alexferman
0

загуглил, не смотрел, но посмотрю

Ответить

Dmitry R.

Виновный
0

чем плоха бондиана?

Ответить

Илюхер XXX

0

бонд коннери это пиздец сексизм, смотреть несколько затруднительно.
что не отменяет того шо он был самым харизматичным конечно

Ответить

alexferman

Илюхер
1

бонд коннери это пиздец сексизм

Переименуйся в "Илювагина ПлакПлакПлак"

Ответить

аятомат

Илюхер
0

не, ну он все-таки Бонд своего времени. Зато именно при виде него трусы сами слетают и улетают :)

Ответить

Илюхер XXX

аятомат
0

поэтому он в прямом смысле насилует всех кто попадется ага

Ответить

Сергей Васильев

0

на поминки 

Ответить

ouxen

Сергей
0

кутью с рисом

Ответить

Квадратный танк88

ouxen
0

Он маску не носил?

Ответить

ouxen

Квадратный
1

он срывал маску со злодеев

Ответить

Вероятный Орзэмэс

Сергей
0

Сережа, себе оставь, это ведь вся твоя ежемесячная зп...

Ответить

Сергей Васильев

Вероятный
0

щедрый москвич жертвуют всю свою зарплату чтобы поддержать другого в беде

буржуй-врач из Ебенево ухахатывается и обжирается икрой

Ответить

Анатолий Черняк

0

🙁

Ответить

Eugard

0

Ф

Ответить

Вероятный Орзэмэс

Eugard
0

Пресс ЭФ

Ответить

Eugard

Вероятный
0

Я локализовал.

Ответить

Dmitry R.

Eugard
0

тогда следуя раскладке это должна быть А.

Ответить

Eugard

Dmitry
0

"А" уже написали, повторяться не хочу.

Ответить

Ирина Китаева

0

https://youtu.be/7a4YazqcbLc любимая роль 

Ответить

Peter Brand

0

Шонконэрайпи... 😟

Ответить

Первоначальный ящик

0

Опять не тот дед?

Ответить

Alex V

0

В 2000 году Коннери наградили титулом «сэра» и званием «рыцаря»

Почему в кавычках?

Ответить

Первоначальный ящик

0

Бондиана все альбомы скачать без регистрации

Ответить

Sergiy Sev

0

ну блиииииииин, вчера Скалу пересматривал 😭

Ответить

Dmitry R.

–1

F. время пересмотреть бондиану.

Ответить

Ким Кастекнив

–2
Ответить
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