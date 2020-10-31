В Москве напали на полицейских возле входа в здание ГУ МВД Материал редакции
По предварительным данным, двое человек пострадали.
Неизвестный напал на двоих полицейских у входа в здание ГУ МВД по Москве на Петровке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным источника ТАСС, полицейские получили нетяжёлые травмы. Нападавшего задержали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СК.
По предварительной информации источника ТАСС нападение совершил уроженец Дагестана. «Данное правонарушение не имело экстремистской окраски», — отметил собеседник агентства. СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
«В настоящее время мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья задержанному будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК.
Ну что, господа, делаем ставку на чёрное?
Квадратный танк88
Опять фанатики.
Возможно, славяне-навальнисты, по коням!
Ставка выиграла, спасибо.
Я представляю щас охуевание во всех околотках страны
Бояться нечего, это не экстремизм, сказали же)
То есть, писать "ментов пора пиздить" - экстремизм, а пиздить ментов - нет.
уйдут на самоизоляцию
Лол, добряши пиздят озверевших мусоров из второго оперполка, пускай привыкают, это не оппозиционеров прессовать.
Если что — это те самые молодцы, что крутят гражданских на политических акциях.
@Дмитрий Орлов тебя че переклинило-то? Я ввожу людей в контекст
Забей на этого шута горохового, лол. Он уже не знает как к себе внимание привлечь, извёлся весь, убогий.
Ахаха)) Чел, вот ты отбитый пиздец. У тебя в столице людей режут радикалы, а ты рваться решил по какой-то хуйне
Ты главное, это. Выплескивай все здесь, на нас, ок? Не надо на улицах дичи творить, пожалуйста. И без тебя ее хватает, как видишь(
Это красный тред
Орлов, твоя мама - хорошая женщина.
Хоть и транс
Моча ест говно?
По предварительной информации источника ТАСС нападение совершил уроженец Дагестана
Астрологи объявили месяц Карикатуры. Число волнений выросло втрое
Когда очень хочется в Париж, но денег хватило только на метро(
это просто рофл на каких тонких нитках, крополях висит мирность самой мирной религии
Код красный?
Заебись, теперь пушить будут любую новость про муслимов, даже, если кто-то из них проезд не оплатил, и подчеркивать его национальную и религиозную принадлежность?
В Рашке? Не думаю, тут муслимов любят.
Ca va bien?