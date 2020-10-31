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Даша Лейзаренко
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В Москве напали на полицейских возле входа в здание ГУ МВД Материал редакции

По предварительным данным, двое человек пострадали.

55 комментариев
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Неизвестный напал на двоих полицейских у входа в здание ГУ МВД по Москве на Петровке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника ТАСС, полицейские получили нетяжёлые травмы. Нападавшего задержали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СК.

По предварительной информации источника ТАСС нападение совершил уроженец Дагестана. «Данное правонарушение не имело экстремистской окраски», — отметил собеседник агентства. СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

«В настоящее время мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья задержанному будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК.

#новости #москва

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55 комментариев
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alexferman

13

Ну что, господа, делаем ставку на чёрное?

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Квадратный танк88

alexferman
1

Опять фанатики.

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alexferman

Квадратный
4

Возможно, славяне-навальнисты, по коням!

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

юбилей манежки может хотел 

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alexferman

alexferman
0

Ставка выиграла, спасибо.

Ответить

Blahblah Pooh

alexferman
0

Я представляю щас охуевание во всех околотках страны

Ответить

alexferman

Blahblah
1

Бояться нечего, это не экстремизм, сказали же)

Ответить

alexferman

alexferman
2

То есть, писать "ментов пора пиздить" - экстремизм, а пиздить ментов - нет.

Ответить

alexferman

alexfer…
2

Но только если ты кавказец. Если русский - тоби пизда.

Ответить

Хавьер

alexferman
0

твердо и четко

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Ваша Закладко

Blahblah
0

уйдут на самоизоляцию 

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Blahblah Pooh

Ваша
0

Уверен, что начнут дополнительно ходить в церковь за баффом. 

Ответить

Автономный глобус

6

Он не был вооружён, но, как пишет телеграм-канал, сумел избить двоих сотрудников второго оперативного полка

Ответить

Andy

Автономный
1

Лол, добряши пиздят озверевших мусоров из второго оперполка, пускай привыкают, это не оппозиционеров прессовать.

Ответить

Blahblah Pooh

Andy
1

Если что — это те самые молодцы, что крутят гражданских на политических акциях. 

Ответить

Blahblah Pooh

Blahblah
0

@Дмитрий Орлов тебя че переклинило-то? Я ввожу людей в контекст

Ответить

alexferman

Blahblah
2

Забей на этого шута горохового, лол. Он уже не знает как к себе внимание привлечь, извёлся весь, убогий.

Ответить

Невидимый спрей

alexfer…
1

@Вахтёр 

Ответить

Blahblah Pooh

Невидим…
0

Ахаха)) Чел, вот ты отбитый пиздец. У тебя в столице людей режут радикалы, а ты рваться решил по какой-то хуйне

Ответить

Невидимый спрей

Blahblah
1

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Blahblah Pooh

Невидим…
1

Ты главное, это. Выплескивай все здесь, на нас, ок? Не надо на улицах дичи творить, пожалуйста. И без тебя ее хватает, как видишь(

Ответить

Невидимый спрей

Blahblah
0

Это красный тред

Ответить

Blahblah Pooh

Невидим…
0

Пока выглядит так, что у тебя начались красные дни)

Ответить

Dra

1

Орлов, твоя мама - хорошая женщина.

Ответить

alexferman

Dra
4

Хоть и транс

Ответить

Невидимый спрей

alexferman
4

@Вахтёр 

Ответить

Savage Steel

alexferman
0

Моча ест говно?

Ответить

alexferman

Savage
0

Порождает)

Ответить

Невидимый спрей

–3

У русских появился очередной повод побыть ксенофобами. Впрочем, русские никогда не переставали ими быть

Ответить

Дмитрий Чернышов

Невидимый
–1

В адрес полиции?

Ответить

GoodSanta

2

По предварительной информации источника ТАСС нападение совершил уроженец Дагестана

Астрологи объявили месяц Карикатуры. Число волнений выросло втрое

Ответить

solawind

GoodSanta
3

Восстание в обезьяннике, кто то посмел посмеяться над главобезьяной

Ответить

Неясный кран

1

Навальный

Ответить

Артем

Неясный
0

Нападавший

Ответить

Квадратный танк88

1

@Дмитрий Орлов не рвись.

Ответить

Blahblah Pooh

1

Когда очень хочется в Париж, но денег хватило только на метро(

Ответить

Квадратный танк88

Blahblah
0

Жиза(

Ответить

Александр Иванов

1

это просто рофл на каких тонких нитках, крополях висит мирность самой мирной религии

Ответить

Dra

0

Refugee welcome?

Ответить

Прогрессивный динозавр

0

Данное правонарушение не имело экстремистской окраски

Ага

Ответить

Ваша Закладко

Прогрессивный
0

да, это другое

Ответить

Имя Фамилия

0

Код красный?

Ответить

Ваша Закладко

Имя
0

код борода

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Vladislav Donets

0

С ножом?

Ответить

Антон Лисин

–1

Как приятно такие заголовки читать.

Ответить

Имя Фамилия

–4

Заебись, теперь пушить будут любую новость про муслимов, даже, если кто-то из них проезд не оплатил, и подчеркивать его национальную и религиозную принадлежность?

Ответить

solawind

Имя
0

Вообще то пушили когда ещё не было известно что напавший — дагестанец.

Ответить

Vladislav Donets

Имя
–2

В Рашке? Не думаю, тут муслимов любят.

Ответить

Рыжий

Vladislav
1

кто?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Vladislav
0

По-моему не любят, но терпят.

Ответить

Пространственный кавалер

0

я сейчас еду в центр, гулять. Помолитесь мысленно за меня, чтобы я не попал ни в какой замес. 

Ответить

Blahblah Pooh

Пространственный
0

Ca va bien?

Ответить

Пространственный кавалер

Blahblah
0

ca va

Ответить

Вероятный Орзэмэс

–1

 Данное правонарушение не имело экстремистской окраски

Мусора-терпилоиды, кек

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Вероятный Орзэмэс

Вероятный
–1

А ВОТ ЕСЛИ БЫ НАПАДАВШИЙ БЫЛ РЮЗЬКЕ ВАНЬКА...

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