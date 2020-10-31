Путин внёс в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве бывших президентов Материал редакции
Если поправки примут, то они распространятся и на Путина, и на Медведева.
Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий президенту после истечения срока его полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации. Документ планируют принять в рамках развития поправок к Конституции РФ.
Президент, прекративший полномочия, сможет однократно подать заявление, чтобы стать сенатором, в течение трёх месяцев после того, как покинул пост главы государства. Бывший президент, чьи полномочия истекли до принятия закона, может подать заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Таким образом, закон будет распространяться и на Владимира Путина, и на Дмитрия Медведева.
Президент также может назначить в состав Совфеда не более 30 представителей на срок на шесть лет. При этом у президента есть право назначить до семи из них на пожизненный срок. Претендовать на пожизненное членство в Совфеде могут лишь россияне, обладающие выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Одновременно с этим Путин внёс в Госдуму законопроект о статусе сенатора и депутата Госдумы. В документе указано, что президент, ставший пожизненным сенатором, сохраняет за собой социальные и иные гарантии, установленные законом, включая право на неприкосновенность и ежемесячное пожизненное денежное содержание.
Смотря какие русские терпеливые, я ясно могу представить эту картинку в году к 2040.
Лолкек, в 2024 опять рокировочка будет по ходу
Невидимый спрей
Щас бы обнулять сроки ради рокировки...
Дурацкий танк88
дим, что скажешь? почему россияне это терпят? они способны что-нибудь изменить или им лучше уезжать?
Смутный дым
Массовая динамика не предсказуема! Мои источники в Кремле сообщают о скорых переменах!
Рейтинги-то падают, вроде как. Да и пиздец на внешней политике хочется на кого-то другого спихнуть
Нахуй нужны пожизненные полномочия?
Вот что полезного стране может сделать условный министр с деменцией в 93 года в СовФеде?? Под себя не срать на заседании?
Бля, он в здравом уме то нихрена полезного на 20 лет не сделал, а вы про деменцию. Он только о себе думает, давно пора это уже понять, на страну ему поебать.
Просто захотелось поиграть в Пиночета. Тот в 1990 году ушёл с поста президента, но остался главнокомандующим. Потом перестал быть главнокомандующим, но остался пожизненным сенатором. И отказался от этого статуса только в 86 лет после того, как прекратили уголовное дело против него из-за того, что он впал в старческое слабоумие.
При этом он оставил после себя весь джентельменский набор: пожизненных сенаторов, системный перекос в избирательных механизмах, консервативную конституцию (технологии пропаганды и рисовки результата референдума там были похожи на наши - вплоть до каруселей), приватизированные образование и здравоохранение и т. п., причём самые важные вещи закреплены в конституционных и органических конституционных законах, для изменения которых надо набрать 3/5 либо 4/7 голосов в парламенте, что практически нереально в чилийских условиях. Вот только на прошлых выходных - после массовых протестов 2019 года - прошёл референдум, на котором большинство населения высказалось за принятие новой конституции. Т.е. Пиночет уже 30 лет не президент, а система его жива до сих пор.
в кресле с трубочками жизнеобеспечения - вполне
Телевизионный калькулятор
- Так, господа сенаторы, объявляем перерыв. И замените этому памперс, он обосрался, мы не можем при такой вони работать!
Вот это судороги у деда, с чего бы?)
Это подгон остальных законов под поправки. Начали в этой осенней сессии ГД. Ниче нового по сути
Семейный алмаз
Нет причин для политической стабильности в следующие несколько лет. И без эпидемии нарастало, а щас будто на пять лет вперед прыгнем. Такое мнение
Мразь
Теперь только смерти ждать
"Путин внёс в Госдуму" увидел это в свежих комментариях сбоку и почему-то подумал, что наконец-то Путин сделал что-то стоящее и, например, "Путин внёс в Госдуму пакетик насвая"
Ave Putin!
Ну, анальных зондов по субботам пока что нет - и ладно. Зато пендосам утёрли нос и не как у х**лов!
И либерахи все еще бухтят что путин останется президентом в 2024, смиритесь, вас обыграли
Просто знает пынька, что бежать ему некуда. Венесуэла слишком небезопасна, красножопая Корея не лучший вариант. Остается только Сочи.