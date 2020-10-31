Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Даша Лейзаренко
2819

Путин внёс в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве бывших президентов Материал редакции

Если поправки примут, то они распространятся и на Путина, и на Медведева.

46 комментариев
В закладки

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий президенту после истечения срока его полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации. Документ планируют принять в рамках развития поправок к Конституции РФ.

Президент, прекративший полномочия, сможет однократно подать заявление, чтобы стать сенатором, в течение трёх месяцев после того, как покинул пост главы государства. Бывший президент, чьи полномочия истекли до принятия закона, может подать заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Таким образом, закон будет распространяться и на Владимира Путина, и на Дмитрия Медведева.

Президент также может назначить в состав Совфеда не более 30 представителей на срок на шесть лет. При этом у президента есть право назначить до семи из них на пожизненный срок. Претендовать на пожизненное членство в Совфеде могут лишь россияне, обладающие выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Одновременно с этим Путин внёс в Госдуму законопроект о статусе сенатора и депутата Госдумы. В документе указано, что президент, ставший пожизненным сенатором, сохраняет за собой социальные и иные гарантии, установленные законом, включая право на неприкосновенность и ежемесячное пожизненное денежное содержание.

#новости #законы #право

Даша Лейзаренко PLUS
+64 146
мемы обязательно будут. а пока подписывайтесь на меня в тви и инсте 🥺 👉👈
6
18
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 46, "likes": 18, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 229413, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 31 Oct 2020 20:08:49 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дурацкий танк88

12

этот год был непростым…

Ответить

Lofoten Forsake

Дурацкий
0

Смотря какие русские терпеливые, я ясно могу представить эту картинку в году к 2040. 

Ответить

Elijah Garrison

Дурацкий
0

Но на раскачку времени нет! 

Ответить

Danil Oputin

6

Лолкек, в 2024 опять рокировочка будет по ходу

Ответить

Невидимый спрей

Danil
16

Щас бы обнулять сроки ради рокировки...

Ответить

Дурацкий танк88

Невидимый
4

дим, что скажешь? почему россияне это терпят? они способны что-нибудь изменить или им лучше уезжать?

Ответить

Смутный дым

Невидимый
4

Массовая динамика не предсказуема! Мои источники в Кремле сообщают о скорых переменах!

Ответить

Андрей Рядькин

Невидимый
1

он будет типа назарбаева 

Ответить

Danil Oputin

Невидимый
0

Рейтинги-то падают, вроде как. Да и пиздец на внешней политике хочется на кого-то другого спихнуть

Ответить

colorless

8

Нахуй нужны пожизненные полномочия?
Вот что полезного стране может сделать условный министр с деменцией в 93 года в СовФеде?? Под себя не срать на заседании?

Ответить

Elijah Garrison

colorless
4

Бля, он в здравом уме то нихрена полезного на 20 лет не сделал, а вы про деменцию. Он только о себе думает, давно пора это уже понять, на страну ему поебать. 

Ответить

A big purple banana 🍆

Elijah
0

Ты еще не съебал? Пиздуй гриндь оффер

Ответить

Miguel

colorless
0

Просто захотелось поиграть в Пиночета. Тот в 1990 году ушёл с поста президента, но остался главнокомандующим. Потом перестал быть главнокомандующим, но остался пожизненным сенатором. И отказался от этого статуса только в 86 лет после того, как прекратили уголовное дело против него из-за того, что он впал в старческое слабоумие.
При этом он оставил после себя весь джентельменский набор: пожизненных сенаторов, системный перекос в избирательных механизмах, консервативную конституцию (технологии пропаганды и рисовки результата референдума там были похожи на наши - вплоть до каруселей), приватизированные образование и здравоохранение и т. п., причём самые важные вещи закреплены в конституционных и органических конституционных законах, для изменения которых надо набрать 3/5 либо 4/7 голосов в парламенте, что практически нереально в чилийских условиях. Вот только на прошлых выходных - после массовых протестов 2019 года - прошёл референдум, на котором большинство населения высказалось за принятие новой конституции. Т.е. Пиночет уже 30 лет не президент, а система его жива до сих пор.

Ответить

Телевизионный калькулятор

4

Хорошо, если он скажем начнет срать, ссать под себя, пускать слюни и просто не узнавать никого, то он тоже будет при этом сенатором?

Ответить

Ваша Закладко

Телевизионный
0

в кресле с трубочками жизнеобеспечения - вполне

Ответить

Телевизионный калькулятор

Ваша
2

- Так, господа сенаторы, объявляем перерыв. И замените этому памперс, он обосрался, мы не можем при такой вони работать!

Ответить

Ваша Закладко

Телевизионный
0

типа стимпунк

Ответить

alexferman

0

Вот это судороги у деда, с чего бы?)

Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
6

Это подгон остальных законов под поправки. Начали в этой осенней сессии ГД. Ниче нового по сути

Ответить

Ваша Закладко

A
0

просто взял пожизненное

Ответить

Семейный алмаз

alexferman
0

Нет причин для политической стабильности в следующие несколько лет. И без эпидемии нарастало, а щас будто на пять лет вперед прыгнем. Такое мнение

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Возвращаемся в 2007

Ответить

Denis Manchenko

2

Никто же не сомневался.

Ответить

Ученый Паша

2

бывших президентов

То есть буквально двоих человек? Очень важный законопроект, ничего не скажешь.

Ответить

NightmareZ

2

 Путин внёс в Госдуму законопроект

А лучше б просто сдох.

Ответить

lumieny

1

Берут пример с великого Казахстана

Ответить

Max

0

Мразь

Ответить

A big purple banana 🍆

Max
0

рвань

Ответить

Grave Digger

0

Теперь только смерти ждать

Ответить

Dima Sergeyevich

Grave
1

Лол, ну жди. Там уже сценарий на годы вперёд заготовлен.

Ответить

пепси

0

"Путин внёс в Госдуму" увидел это в свежих комментариях сбоку и почему-то подумал, что наконец-то Путин сделал что-то стоящее и, например, "Путин внёс в Госдуму пакетик насвая"

Ответить

Вячеслав Парамонов

пепси
1

Разочарование, оно такое

Ответить

Крепкий стоячок

0

Ave Putin!

Ответить

Ваша Закладко

Крепкий
0

че-то накатило

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

А жопа не треснет?

Ответить

щекот от сиропки

0

правильно, выборы в россии не нужны, а кто не согласен, на бутылку

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Вечность.

Ответить

Нужный браслет

0

Только вперёд ногами оттуда выходят

Ответить

Изящный якорь

0

Пожизненный сенатор, который может назначать пожизненных сенаторов — Звучит будто у него сжалось очко представляя свое будущее

Ответить

Алексей Панкратов

0
Ответить

Dra

0

Ну, анальных зондов по субботам пока что нет - и ладно. Зато пендосам утёрли нос и не как у х**лов!

Ответить

Elwuts

0

И либерахи все еще бухтят что путин останется президентом в 2024, смиритесь, вас обыграли

Ответить

Alexandr Jan

0

Елбасы, елбасы - он объелся колбасы.

Ответить

Алексей Иванов

0

Просто знает пынька, что бежать ему некуда. Венесуэла слишком небезопасна, красножопая Корея не лучший вариант. Остается только Сочи.

Ответить

Трогательный Влад

0

2 сенатора биба и боба. Путин и Медведев. 

Ответить

Oleg Bezuglov

Трогательный
0

Лупа и Пупа

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Исследование: Китайские смартфоны на Android без сервисов Google заняли 10% российского рынка
Всего в 2020 году на телефоны Honor и Huawei пришлось 30% от всех проданных устройств.
273
Беларусь
«Мы в плен никого не берём»: Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой
И заявил, что «отступать некуда».
211
Новости
Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду
Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.
271
Популярное за три дня
Новости
«Марш на Варшаву»: жители Польши вышли на самую массовую уличную акцию против запрета абортов
Демонстранты потребовали отправить правительство в отставку. Митингующих встретили провокациями.
220
Беларусь
В Белоруссии милиционер сказал, что пенсионерка выражала протест при помощи бело-красно-белой пастилы. Её оштрафовали
Вечером у женщины провели обыск и забрали компьютер.
50
Дизайн и архитектура
Художник из Далласа украсил дом гиперреалистичными декорациями на Хэллоуин — к нему несколько раз вызывали полицию
Техасец хотел пугать прохожих ночью — ему это удалось с помощью 75 литров искусственной крови и нескольких «трупов».
145
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Олег Мильдзихов

Учёные Назарбаев Университета…

Тёма Галахов

«Марш на Варшаву»: жители…

Максим Козаченко

Во французском Лионе открыли…

Максим Козаченко

Во французском Лионе открыли…
null