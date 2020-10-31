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Даша Лейзаренко
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Во французском Лионе открыли стрельбу возле греческой церкви. Ранен священник Материал редакции

Стрелок скрылся с места, его ищут.

15 комментариев
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Во французском Лионе открыли стрельбу рядом с греческой церковью, православный священник получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает местная газета Le Progres, о ранении священника пишет AFP.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Он закрывал церковь, когда по нему открыл огонь неизвестный мужчина. Стрелок скрылся с места, район оцепили. Глава МВД Франции призвал избегать района.

На место прибыли военные. Местные СМИ сообщают, что стрелок был вооружён охотничьем ружьем.

  • 16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в отношении карикатур на религиозные темы. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали, в нескольких странах начали протестовать и бойкотировать французские товары.
  • 29 октября в Ницце возле базилики Нотр-Дам человек, вооружённый ножом, напал на прохожих. Он успел обезглавить одну женщину, всего погибли трое. Полиция задержала нападающего.

#новости #франция

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15 комментариев
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Maxim Knz

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Частый Орзэмэс

Maxim
0
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A big purple banana 🍆

4

Европейцев так и будут драть в жопень, пока они не начнут отвечать как могли бы китайцы

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Дурацкий танк88

2

долбоёбы порвались, а все остальные страдают. приезжайте ещё и семью захватите

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Максим Козаченко

Дурацкий
0

Атеисты тоже красавцы – знают, как задеть муслимов, чтобы те начали резать христиан.

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Дурацкий танк88

Максим
0

да они кого хотят того и режут, главное что не друг друга, к сожалению

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Максим Козаченко

Дурацкий
0

Судя по терактам у/в церквях и храмах – резать они хотят именно христиан

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the art of гепард

1

проклятые кришнаиты

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Dmitri

0

Похоже Францию ждёт весёлое Рождество.

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Андрей Рядькин

Dmitri
0

в Москве тоже даг прыгнул на полицию час назад 

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Dmitri

Андрей
0

Видел. На самом деле стрёмно пиздец, что рандомным белый человек может быть убит из-за картинок. Я вот атеист, мне вообще поебать кто там во что верит.

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A big purple banana 🍆

0

Салам алейкум

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Bulky Blackcrappie

0

Надо же так порваться от каких-то картинок 

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Ушёл и не вернулся

0

Французам чуть льготы урежут - бастуют. А против муслимов что не выходят? Против политики своего правительства, что всякий сброд приглашает в страну?

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# realfiddy

0

Это потому что обезьяны забыли какая самая кровопролитная религия. Начиная с походов викингов и заканчивая второй мировой. 
США локально ебали этих плебеев, но общество их гнобило(типа они из за нефти убивают приматов)

На самом деле они просто перестали бояться христиан, но мы можем повторить!

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