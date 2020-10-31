Во французском Лионе открыли стрельбу возле греческой церкви. Ранен священник Материал редакции
Стрелок скрылся с места, его ищут.
Во французском Лионе открыли стрельбу рядом с греческой церковью, православный священник получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает местная газета Le Progres, о ранении священника пишет AFP.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Он закрывал церковь, когда по нему открыл огонь неизвестный мужчина. Стрелок скрылся с места, район оцепили. Глава МВД Франции призвал избегать района.
На место прибыли военные. Местные СМИ сообщают, что стрелок был вооружён охотничьем ружьем.
16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
- Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в отношении карикатур на религиозные темы. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали, в нескольких странах начали протестовать и бойкотировать французские товары.
- 29 октября в Ницце возле базилики Нотр-Дам человек, вооружённый ножом, напал на прохожих. Он успел обезглавить одну женщину, всего погибли трое. Полиция задержала нападающего.
Европейцев так и будут драть в жопень, пока они не начнут отвечать как могли бы китайцы
Атеисты тоже красавцы – знают, как задеть муслимов, чтобы те начали резать христиан.
Дурацкий танк88
да они кого хотят того и режут, главное что не друг друга, к сожалению
Судя по терактам у/в церквях и храмах – резать они хотят именно христиан
Похоже Францию ждёт весёлое Рождество.
в Москве тоже даг прыгнул на полицию час назад
Французам чуть льготы урежут - бастуют. А против муслимов что не выходят? Против политики своего правительства, что всякий сброд приглашает в страну?
Это потому что обезьяны забыли какая самая кровопролитная религия. Начиная с походов викингов и заканчивая второй мировой.
США локально ебали этих плебеев, но общество их гнобило(типа они из за нефти убивают приматов)
На самом деле они просто перестали бояться христиан, но мы можем повторить!