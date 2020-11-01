В Англии ввели новый карантин до декабря. Закроются бары, рестораны, спортзалы и места развлечений Материал редакции
Местным жителям порекомендовали оставаться дома и выходить на улицу только на работу, для занятий спортом или за покупкой продуктов.
В Англии с 5 ноября по 2 декабря ведут общенациональный режим изоляции из-за пандемии коронавируса. О новых мерах объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
На четыре недели закроют бары пабы, рестораны, но они смогут работать в режиме доставки или продавать блюда на вынос. Закроются также парихмахерские, салоны красоты, спортзалы, места отдыха и развлечений.
На время карантина будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости. Школы, колледжи и университеты останутся открыты. Храмы тоже не закроют — но только для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.
Жителям страны нужно будет оставаться дома. Выходить можно только по важным причинам — на работу или учёбу. На улицу также можно будет выйти, чтобы заняться спортом на свежем воздухе, отдохнуть на природе, посетить врача, купить продукты и предметы первой необходимости. Запрещаются любые заграничные поездки, за исключением командировок.
Джонсон признал, что эти меры ударят по малому и среднему бизнесу, и пообещал предпринимателям поддержку. Он также предупредил, что британцам вряд ли удастся отметить Рождество как обычно. Премьер-министр подчеркнул, что, если власти не будут действовать, то ежедневно от коронавируса будут умирать несколько тысяч человек в день — в апреле за день умирало чуть больше тысячи человек.
Решение Джонсона коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно определяют меры борьбы с коронавирусом. 31 октября в Великобритании выявили 21 915 новых заболевших, большинство из них пришлось на Англию — теперь с начала пандемии в стране зарегистрировали более одного миллиона новых случаев заболевания Covid-19.
Что значит "не очень эффективным"? Какие критерии?
Непрерывный диод
не очень эффективным в плане борьбы с коронавирусом. в учебных заведениях продолжают находиться и тесно взаимодействовать большие группы людей. поскольку сейчас холодное время года, очевидно, что они будут находиться в одном помещении и не соблюдать рекомендуемую дистанцию, поэтому риск заразиться и распространить вирус там выше, чем при домашнем обучении
А потом будут приходить из универа домой и заражать родаков на самоизоляции...
Ну при таком подходе самая эффективная мера это отстрел заражённых.
Ща все на митинг выпизднутся
Хорошо, что у нас вакцина есть 🇷🇺
Почему до декабря только? Пускай закрывают навсегда, типа декабрь какой-то особый поворотный месяц? И они вычислили это с помощью сложнейших расчетов учёных с использованием последних данных? Смешно