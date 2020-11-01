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Даша Лейзаренко
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В Англии ввели новый карантин до декабря. Закроются бары, рестораны, спортзалы и места развлечений Материал редакции

Местным жителям порекомендовали оставаться дома и выходить на улицу только на работу, для занятий спортом или за покупкой продуктов.

13 комментариев
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В Англии с 5 ноября по 2 декабря ведут общенациональный режим изоляции из-за пандемии коронавируса. О новых мерах объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На четыре недели закроют бары пабы, рестораны, но они смогут работать в режиме доставки или продавать блюда на вынос. Закроются также парихмахерские, салоны красоты, спортзалы, места отдыха и развлечений.

На время карантина будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости. Школы, колледжи и университеты останутся открыты. Храмы тоже не закроют — но только для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.

Жителям страны нужно будет оставаться дома. Выходить можно только по важным причинам — на работу или учёбу. На улицу также можно будет выйти, чтобы заняться спортом на свежем воздухе, отдохнуть на природе, посетить врача, купить продукты и предметы первой необходимости. Запрещаются любые заграничные поездки, за исключением командировок.

Джонсон признал, что эти меры ударят по малому и среднему бизнесу, и пообещал предпринимателям поддержку. Он также предупредил, что британцам вряд ли удастся отметить Рождество как обычно. Премьер-министр подчеркнул, что, если власти не будут действовать, то ежедневно от коронавируса будут умирать несколько тысяч человек в день — в апреле за день умирало чуть больше тысячи человек.

Решение Джонсона коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно определяют меры борьбы с коронавирусом. 31 октября в Великобритании выявили 21 915 новых заболевших, большинство из них пришлось на Англию — теперь с начала пандемии в стране зарегистрировали более одного миллиона новых случаев заболевания Covid-19.

#новости #covid19 #англия

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13 комментариев
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Непрерывный диод

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Школы, колледжи и университеты останутся открыты

мне одному это кажется не очень эффективным в перспективе решением?

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Максим Козаченко

Непрерывный
0

Что значит "не очень эффективным"? Какие критерии?

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Непрерывный диод

Максим
3

не очень эффективным в плане борьбы с коронавирусом. в учебных заведениях продолжают находиться и тесно взаимодействовать большие группы людей. поскольку сейчас холодное время года, очевидно, что они будут находиться в одном помещении и не соблюдать рекомендуемую дистанцию, поэтому риск заразиться и распространить вирус там выше, чем при домашнем обучении

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Денис Иванов

Непрерывный
0

А потом будут приходить из универа домой и заражать родаков на самоизоляции...

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Максим Козаченко

Непрерывный
0

Ну при таком подходе самая эффективная мера это отстрел заражённых.

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Сергей Королевский

Непрерывный
0

Просто родители воют, что дети дома и мешают им работать

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Родной завод

0

 Остальные части Великобритании самостоятельно определяют меры борьбы с коронавирусом.

НАША ШКОЛА! ПОЛНЫЙ ВПЕРДЕ!

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Андрей Владимирович

0

Нагло-саксы сдались перед хворью! 

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1 2

0

Ща все на митинг выпизднутся

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A big purple banana 🍆

1
0

болеть так болеть

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Semen Semenov

0

Хорошо, что у нас вакцина есть 🇷🇺

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Дмитрий Пашнин

Semen
0

Такое ощущение, что аккаунт создан только ради этого комментария 

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Alexandr Strijov

0

Почему до декабря только? Пускай закрывают навсегда, типа декабрь какой-то особый поворотный месяц? И они вычислили это с помощью сложнейших расчетов учёных с использованием последних данных? Смешно

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