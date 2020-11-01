Местным жителям порекомендовали оставаться дома и выходить на улицу только на работу, для занятий спортом или за покупкой продуктов.

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В Англии с 5 ноября по 2 декабря ведут общенациональный режим изоляции из-за пандемии коронавируса. О новых мерах объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На четыре недели закроют бары пабы, рестораны, но они смогут работать в режиме доставки или продавать блюда на вынос. Закроются также парихмахерские, салоны красоты, спортзалы, места отдыха и развлечений.

На время карантина будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости. Школы, колледжи и университеты останутся открыты. Храмы тоже не закроют — но только для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.

Жителям страны нужно будет оставаться дома. Выходить можно только по важным причинам — на работу или учёбу. На улицу также можно будет выйти, чтобы заняться спортом на свежем воздухе, отдохнуть на природе, посетить врача, купить продукты и предметы первой необходимости. Запрещаются любые заграничные поездки, за исключением командировок.

Джонсон признал, что эти меры ударят по малому и среднему бизнесу, и пообещал предпринимателям поддержку. Он также предупредил, что британцам вряд ли удастся отметить Рождество как обычно. Премьер-министр подчеркнул, что, если власти не будут действовать, то ежедневно от коронавируса будут умирать несколько тысяч человек в день — в апреле за день умирало чуть больше тысячи человек.

Решение Джонсона коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно определяют меры борьбы с коронавирусом. 31 октября в Великобритании выявили 21 915 новых заболевших, большинство из них пришлось на Англию — теперь с начала пандемии в стране зарегистрировали более одного миллиона новых случаев заболевания Covid-19.