В Квебеке мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на прохожих. Двое погибли Материал редакции
Ещё пятеро пострадали, подозреваемого задержали.
В Квебеке мужчина с ножом напал на прохожих, два человека погибли, сообщает Radio Canada. Ещё как минимум пять человек пострадали, уточняет CBC. Раненых доставили в больницу.
Нападение произошло у здания Национального собрания Канады рано утром 1 ноября. Нападавший был одет в средневековый костюм и размахивал холодным оружием. Полиция попросила жителей провинции оставаться дома, запереть двери и окна.
Правоохранительные органы сообщили, что задержали подозреваемого. Его доставили в больницу, он пострадал от переохлаждения. Нападавшему было около 20-и лет. О мотивах преступления не уточняют.
Ебаное Средневековье.
Разве он средневековый? Похоже на какую-то хелоуинскую хуету
Ну не похоже на что-то средневековое. Слишком длинное платье, словно бальное или свадебное
Вполне похожа на одеяние священнослужителя. Там у них как раз все до пола, даже ног не видно.
Крипово выглядит.