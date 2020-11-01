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Даша Лейзаренко
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В Квебеке мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на прохожих. Двое погибли Материал редакции

Ещё пятеро пострадали, подозреваемого задержали.

23 комментария
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В Квебеке мужчина с ножом напал на прохожих, два человека погибли, сообщает Radio Canada. Ещё как минимум пять человек пострадали, уточняет CBC. Раненых доставили в больницу.

Нападение произошло у здания Национального собрания Канады рано утром 1 ноября. Нападавший был одет в средневековый костюм и размахивал холодным оружием. Полиция попросила жителей провинции оставаться дома, запереть двери и окна.

Правоохранительные органы сообщили, что задержали подозреваемого. Его доставили в больницу, он пострадал от переохлаждения. Нападавшему было около 20-и лет. О мотивах преступления не уточняют.

Ролик, снятый во время задержания подозреваемого

#новости #канада

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23 комментария
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Родной завод

12

 мужчина в средневековой одежде с холодным оружием

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Формальный диод

8

Точно мужчина?

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Ваня Погост

6

Ебаное Средневековье.

Ответить

Формальный диод

Ваня
4
Ответить

A big purple banana 🍆

6

Разве он средневековый? Похоже на какую-то хелоуинскую хуету

Ответить

Даша Лейзаренко

A
1

ну типа средневековый костюм в честь хэллоуина 

Ответить

A big purple banana 🍆

Даша
5

Ну не похоже на что-то средневековое. Слишком длинное платье, словно бальное или свадебное

Ответить

Владимир Земсков

A
0

Вполне похожа на одеяние священнослужителя. Там у них как раз все до пола, даже ног не видно.

Ответить

Zero-one-one

2

DEUS VULT

Ответить

Александра Утёнкова

1

Крипово выглядит. 

Ответить

Комплексный хичхакер

Александра
1

Когда новая часть про нос?

Ответить

Ivan

1

we live in a cursed timeline

Ответить

Непрерывный диод

1

БЛЯТЬ А ЧО НА ВИДЕО ПРОИСХОДИТ-ТО???

Ответить

Атлант поправил плечи

Непрерывный
0

Секс

Ответить

A big purple banana 🍆

Непрерывный
0

там говняк

Ответить

Даша Лейзаренко

Непрерывный
0

задержание 

Ответить

Комплексный хичхакер

–3

Блядь опять эти канадцы хать фу бля христианство империя зла да уж Я НАЧЕНАЮ ВЕРИТЬ ЧТО ГИТЛЕР БЫЛ НЕ ТАК ПЛОХ да мда фууу харашо европа загнивает

Ответить

Родной завод

Комплексный
3

САРАЦИН! ДЕРЖИТЕ ЕГО!

Ответить

GoodSanta

0

Канадский Шурик таки не удержал Ивана

Ответить

Дневной паркур

0

Пострадал от переохлаждения, бедняжка

Ответить

Атлант поправил плечи

0

20 лет пиздец, неужели больше нечем заняться?

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Обширный историк

0

Белое кимоно, длинные волосы, катана... На Канаду напал демон из аниме!

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Имя Фамилия

0

Когда возвращаешься с Хэллоуина

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