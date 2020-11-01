Он назвал Конституцию «продажной», а результаты голосования по поправкам — сфальсифицированными.

В закладки

Кемеровский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Алексея Федорова за «неуважение к Конституции» из-за видео о протестах в Хабаровске. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на постановление суда.

Федоров опубликовал ролик «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа» на своём ютуб-канале «Покос-Кузбасс» в середине июля. Суд счёл, что в видео «имеется негативная оценка Конституции», а «обоснования негативной оценки не имеется».

Видео с канала Федорова уже удалили, блогер предоставил его «МБХ медиа». Как пишет издание, в ролике он размышлял о протестах в Хабаровске, а Конституцию упомянул четыре раза.

Федоров обратил внимание на то, что государственные СМИ называли акции несогласованными. «Народ вышел на свой митинг. На тот митинг, который принадлежит ему — этому народу. Это его воля — выходить на митинги и говорить. И это написано даже в той продажной Конституции, которая у нас есть», — отметил в ролике блогер.

Федоров также заявил, что результаты голосования по поправкам в Конституцию сфальсифицированы: «Ну куда 70% проголосовало, 65%? Да вы посмотрите на Хабаровск — какие 70%-65%? Никто не голосовал за эту Конституцию». В итоге суд признал блогера виновным в «неуважении к Конституции» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).