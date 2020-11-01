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Даша Лейзаренко
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Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик с «необоснованной негативной оценкой Конституции» Материал редакции

Он назвал Конституцию «продажной», а результаты голосования по поправкам — сфальсифицированными.

61 комментарий
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Кемеровский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Алексея Федорова за «неуважение к Конституции» из-за видео о протестах в Хабаровске. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на постановление суда.

Федоров опубликовал ролик «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа» на своём ютуб-канале «Покос-Кузбасс» в середине июля. Суд счёл, что в видео «имеется негативная оценка Конституции», а «обоснования негативной оценки не имеется».

Видео с канала Федорова уже удалили, блогер предоставил его «МБХ медиа». Как пишет издание, в ролике он размышлял о протестах в Хабаровске, а Конституцию упомянул четыре раза.

Федоров обратил внимание на то, что государственные СМИ называли акции несогласованными. «Народ вышел на свой митинг. На тот митинг, который принадлежит ему — этому народу. Это его воля — выходить на митинги и говорить. И это написано даже в той продажной Конституции, которая у нас есть», — отметил в ролике блогер.

Федоров также заявил, что результаты голосования по поправкам в Конституцию сфальсифицированы: «Ну куда 70% проголосовало, 65%? Да вы посмотрите на Хабаровск — какие 70%-65%? Никто не голосовал за эту Конституцию». В итоге суд признал блогера виновным в «неуважении к Конституции» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).

#новости #регионы #право

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61 комментарий
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Формальный диод

23

Могли бы и в тюрьму этого террориста посадить.

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Комплексный хичхакер

13

Рашка уже давно скатилась ниже любого Казахстана или Таджикистана, но русские потерпят. Возможно, русские этого заслуживают. Возможно, они заслуживают куда более жестокой власти, и путина надо благодарить за то, что он гораздо мягче, чем мог бы быть

Ответить

Родной завод

Комплексный
7

ДИМА ЧО НАМ ДЕЛАТБ ПОМОГИ 

Ответить

Комплексный хичхакер

Родной
3

Терпение и труд

Ответить

пепси

Родной
0

Революцию. А стоп, ваи похуй: хавать есть и на потусить — а там пусть вагонами пиздят.

Ответить

Родной завод

пепси
4

Вы уже проводили революцию? 

Ответить

пепси

Родной
0

Само собой

Ответить

Родной завод

пепси
4

И как? заебца? 

Ответить

Родной завод

Родной
8

Какие подводные камни? 

Ответить

Родной завод

Родной
5

Когда следующая? 

Ответить

пепси

Родной
1

Надеюсь скоро

Ответить

Родной завод

пепси
2

Нужно больше революций 

Ответить

пепси

Родной
0

Ну так-то да

Ответить

Родной завод

пепси
4

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ГОД! ТВЕРДО И ЧЕТКО 

Ответить

пепси

Родной
1

Хуевый сосед-империалист с поехавшим дедом-домовладельцем

Ответить

Dra

Родной
0

Ну за твит 5 лет там сейчас, вроде как, не дают. И прочих средневековых маразмов поуменьшилось.

Ответить

пепси

Dra
0

А ещё можно геем быть. А ЭТО ДЛЯ ТЖШНИКА ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Ответить

Куколдиш Гамбино

Родной
0

Мы ее просто представили. Этого, как всегда, оказалось достаточно.

Ответить

Непрерывный диод

Комплексный
0

ВЫ ЧО ДИЗЛАЙКАЕТЕ ЭТОГО УВАЖАЕМОГО ЧЛЕНА ТЖ БЛЯТЬ???

Ответить

norm

Непрерывный
4

Прощу заметить: не только уважаемого, но и полового.

Ответить

alexferman

norm
0

С шанкрами

Ответить

Антон Лисин

Комплексный
1

Введут казнь на площадях и русские будут молчать. Слабые на дела.

Ответить

Дмитрий Кузьмин

3

Что вообще за статьи в светском государе (даже в путинскнй конституции) о НЕУВАЖЕНИИ у чему-либо

Ответить

Даша Лейзаренко

Дмитрий
14

уважай слыш 

Ответить

пепси

Даша
0

если согласишься быть моей госпожой, то я оближу тебе ступни

это достаточно уважительно?

Ответить

Даша Лейзаренко

пепси
0

да 

Ответить

пепси

Даша
1

fisting 300 bucks?

Ответить

Даша Лейзаренко

пепси
0

ты принимающая сторона? 

Ответить

пепси

Даша
0

if you want me to 

Ответить

Сергей Куторжевский

Дмитрий
0

Не оспаривая изначально возмущение, не могу найти связь между "светским государством" и "неуважением". Ответственность за неуважение к суду в той или иной форме, например, есть почти везде

Ответить

Люц Шнайдер

5

Жить в Кемерово — уже наказание. Хочу сразу попросить прощения и извиниться, на всякий случай.

Ответить

Nikolay Vasiliev

0

Надо было просто извиниться перед конституцией

Ответить

Куколдиш Гамбино

Nikolay
6

Сложно извиняться перед тем, чего в России - нет.

Ответить

Nikolay Vasiliev

Куколдиш
6

Видишь конституцию? Вот и я не вижу, а она есть (с)

Ответить

Медленный ключ

1

*так называемой "Конституции"

Ответить

Dr. Acula

Медленный
5

некое литературное произведение

Ответить

Родной завод

2

Когда эти д****ы поймут, что заставить уважать невозможно, а уважение можно только заслужить?? Российская власть заставляет лишь бояться
даже не бояться, а подссыкивать 

Ответить

Солдатский микрофон

Родной
1

Никогда

Ответить

Blahblah Pooh

Родной
0

Ты щас о российской власти, или о ребятах с ножами?  

Ответить

Родной завод

Blahblah
0

Товарищ майор, вы все прекрасно понимаете 

Ответить

Куколдиш Гамбино

Blahblah
0

Номер жетона и отдела озвучьте, пожалуйста.

Ответить

Обширный историк

Родной
0

Когда ты поймешь, что для них
бояться, подссыкивать

это то же самое, что
уважение

Ответить

ouxen

–9

Очередной борцун в стиле навального

Ответить

Andy

ouxen
6

Очередной кукаретик в стиле лахты.

Ответить

ouxen

Andy
–3

это ты

Ответить

aliftin

1

×необоснованной негативной оценкой Конституции

Откуда взялась эта фраза, в постановлении суда и близко такого нет. 

Ответить

Твердый ключ

aliftin
1

Возможно, весь транскрипт видео выглядел так:

Привет! Конституция плохая. А спонсор видео Авиаслэйвс - лучший агрегатор слэйвс в рунете. Вернусь к мысли: Конституция преступная! Голосование сфальсифицировано! Ставьте лайки, колокольчики, подписка! Пока!

Ответить

Leha Shum

aliftin
0

Что там?

Ответить

aliftin

Leha
0

Признать Федорова Алексея Владимировича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 ч. 3 КРФобАП и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, 00 копеек.

Откуда в статье появилось слово "необоснованное", возможно из заключения эксперта. 

Ответить

Даша Лейзаренко

aliftin
3

«справкой об исследовании № И6-201 от 04.08.2020 года, из которой следует, что в представленном тексте, зафиксированном в видеофайле«ПУТИНИЗМ_В_ОТСТАВКУ_Алексей_Федоров_САМООРГАНИЗАЦИЯ_НАРОДА», зафиксированном на диске, имеется негативная оценка Конституции Российской Федерации. Обоснования негативной оценки не имеется»

Ответить

Говорил

1

«Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так?»

Ответить

Dmitriy Ivanov

Говорил
0

Истину глаголет Бесогон! 

Ответить

Andy

1

Я подумал опять алферов

Ответить

Юрий Александрович

–5

Учитесь у американцев уважать страну и конституцию. Вам, либералам хуевым, все не так и все говно у нас в стране. 

Ответить

Обширный историк

Юрий
1

Например в долбильне тебя куратор уважает, да?

Ответить

Баблгам Бич

Юрий
0

Иди нахуй.

Ответить

Непрерывный диод

0

тупая шутка что в россии всем пизда. это давно не шутка

Ответить

Солдатский микрофон

0

***** ***** ********* [неуважение к суду]

Ответить

Eugen T

Солдатский
0

Перевод: ё..ный рот этого казино! 

Ответить

Алексей Егоров

0

У вас там, блин, два человека осталось на всю редакцию?

Что ни новость, то Даша. Звезда к батарее привязал? Моргни если да.

Ответить

Евгений Важинский

0

- Я не уважаю бумагу с буквами!
- Плоти штраф

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