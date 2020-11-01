Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик с «необоснованной негативной оценкой Конституции» Материал редакции
Он назвал Конституцию «продажной», а результаты голосования по поправкам — сфальсифицированными.
Кемеровский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Алексея Федорова за «неуважение к Конституции» из-за видео о протестах в Хабаровске. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на постановление суда.
Федоров опубликовал ролик «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа» на своём ютуб-канале «Покос-Кузбасс» в середине июля. Суд счёл, что в видео «имеется негативная оценка Конституции», а «обоснования негативной оценки не имеется».
Видео с канала Федорова уже удалили, блогер предоставил его «МБХ медиа». Как пишет издание, в ролике он размышлял о протестах в Хабаровске, а Конституцию упомянул четыре раза.
Федоров обратил внимание на то, что государственные СМИ называли акции несогласованными. «Народ вышел на свой митинг. На тот митинг, который принадлежит ему — этому народу. Это его воля — выходить на митинги и говорить. И это написано даже в той продажной Конституции, которая у нас есть», — отметил в ролике блогер.
Федоров также заявил, что результаты голосования по поправкам в Конституцию сфальсифицированы: «Ну куда 70% проголосовало, 65%? Да вы посмотрите на Хабаровск — какие 70%-65%? Никто не голосовал за эту Конституцию». В итоге суд признал блогера виновным в «неуважении к Конституции» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).
Родной завод
ДИМА ЧО НАМ ДЕЛАТБ ПОМОГИ
Вы уже проводили революцию?
И как? заебца?
Какие подводные камни?
Когда следующая?
Мы ее просто представили. Этого, как всегда, оказалось достаточно.
Непрерывный диод
ВЫ ЧО ДИЗЛАЙКАЕТЕ ЭТОГО УВАЖАЕМОГО ЧЛЕНА ТЖ БЛЯТЬ???
Прощу заметить: не только уважаемого, но и полового.
Введут казнь на площадях и русские будут молчать. Слабые на дела.
Что вообще за статьи в светском государе (даже в путинскнй конституции) о НЕУВАЖЕНИИ у чему-либо
Не оспаривая изначально возмущение, не могу найти связь между "светским государством" и "неуважением". Ответственность за неуважение к суду в той или иной форме, например, есть почти везде
Жить в Кемерово — уже наказание. Хочу сразу попросить прощения и извиниться, на всякий случай.
Надо было просто извиниться перед конституцией
Сложно извиняться перед тем, чего в России - нет.
Ты щас о российской власти, или о ребятах с ножами?
Обширный историк
Когда ты поймешь, что для них
бояться, подссыкивать
это то же самое, что
уважение
Очередной борцун в стиле навального
×необоснованной негативной оценкой Конституции
Откуда взялась эта фраза, в постановлении суда и близко такого нет.
Твердый ключ
Возможно, весь транскрипт видео выглядел так:
Привет! Конституция плохая. А спонсор видео Авиаслэйвс - лучший агрегатор слэйвс в рунете. Вернусь к мысли: Конституция преступная! Голосование сфальсифицировано! Ставьте лайки, колокольчики, подписка! Пока!
Признать Федорова Алексея Владимировича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 ч. 3 КРФобАП и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, 00 копеек.
Откуда в статье появилось слово "необоснованное", возможно из заключения эксперта.
«Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так?»
Учитесь у американцев уважать страну и конституцию. Вам, либералам хуевым, все не так и все говно у нас в стране.
У вас там, блин, два человека осталось на всю редакцию?
Что ни новость, то Даша. Звезда к батарее привязал? Моргни если да.