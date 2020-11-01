Белорусы вышли на «Марш против террора». В Минске силовики стягивают спецтехнику и делают предупредительные выстрелы Материал редакции
Центр столицы оцепили, начались первые задержания.
В Белоруссии проходит традиционная воскресная акция протеста. В этот раз она носит название «Марш против террора»: участники планируют пройти от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине города — месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В подсайте «Беларусь» ведут подробную прямую трансляцию событий.
Сразу после начала акции в Минске начались перебои с интернетом. Власти закрыли несколько станций метро и парков, где планировали собраться протестующие. В городе заметили бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше, в сторону шествия выехали водометы. Силовики расставили ограждения на площади Независимости.
Спустя час после начала марша начались первые задержания, задерживали в том числе и журналистов. ГУВД Минска подтвердило РИА «Новости», что задержали нескольких протестующих. Пока сообщается о восьми задержанных. Силовики из спецтехники включали песню «Саня остается с нами».
Белорусские СМИ пишут, что силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Милиция Минска это подтвердила. Корреспондент «МБХ Медиа» передаёт, что силовики стреляют в воздух, используют слезоточивый газ, оттесняют протестующих.
«Белсат» оценивает численность протестующих в Минске в 10 тысяч человек.
30 октября Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками белорусского МВД сказал, что участники акций протеста «переступили красные линии по многим направлениям» в попытках «дестабилизировать инфраструктуру государства». Он предупредил протестующих о жесткой реакции силовиков, поскольку им «отступать некуда».
Силовики из спецтехники включали песню «Саня остается с нами».
Чот ору)))
у меня бровь полезла на затылок, когда прочитала это
10 тысяч чел мало, вот если бы 10 миллионов собралось, тогда бы с ними стали считаться и прислушались к их пожеланиям
Показательный теркин30см
Учитывая что население Беларуси всего 9.5 миллионов человек, то это очень неутешительный прогноз.
Придется сперва все таки демографию поднимать.
Вот если бы они вышли на улицу и начали ДЕМОГРАФИЮ ПОДНИМАТЬ, то был бы другой разговор.
Там 9,5 мультов только.
Зачем вы дублируете новость из другого подсайта?
Закрепи ее в новости, там на три калеки подсайт
Пару недель репосты делали и проблем не было
Я тоже. Поэтому прошу просто репост в популярный подсайт
А где новость про куколда-гренадера?
Есть сопутсвующие жертвы
Тюремный ихтиандр
Мне кажется, что есть разница между поножовщиной в квартире и взрывом гранаты на рынке.