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Даша Лейзаренко
2957

Белорусы вышли на «Марш против террора». В Минске силовики стягивают спецтехнику и делают предупредительные выстрелы Материал редакции

Центр столицы оцепили, начались первые задержания.

43 комментария
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В Белоруссии проходит традиционная воскресная акция протеста. В этот раз она носит название «Марш против террора»: участники планируют пройти от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине города — месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В подсайте «Беларусь» ведут подробную прямую трансляцию событий.

Сразу после начала акции в Минске начались перебои с интернетом. Власти закрыли несколько станций метро и парков, где планировали собраться протестующие. В городе заметили бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше, в сторону шествия выехали водометы. Силовики расставили ограждения на площади Независимости.

Спустя час после начала марша начались первые задержания, задерживали в том числе и журналистов. ГУВД Минска подтвердило РИА «Новости», что задержали нескольких протестующих. Пока сообщается о восьми задержанных. Силовики из спецтехники включали песню «Саня остается с нами».

Белорусские СМИ пишут, что силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Милиция Минска это подтвердила. Корреспондент «МБХ Медиа» передаёт, что силовики стреляют в воздух, используют слезоточивый газ, оттесняют протестующих.

TUT.BY новости ✔
Минск. На этом видео — момент выстрела в воздух рядом с метро Московская.

Видео: @euroradio

«Белсат» оценивает численность протестующих в Минске в 10 тысяч человек.

The Village Беларусь
На фото происходит так называемый "диалог": силовик направил оружие в сторону женщины, которая стоит одна.

Фото: @belsat
Выборы видишь? | TUT.BY Политика
Минск. Силовики и протестующие на проспекте Независимости.
TUT.BY @tutby
Минск. Так выглядели протестующие и задержания на проспекте Независимости. https://t.co/FtDz5kutj3
Чай з варэннем @belteanews
Силовики (крадуться) https://t.co/753JysTtwG
Чай з варэннем @belteanews
Марш сейчас: «Верым, можам, пераможам!» https://t.co/qHOF4fMTeO

30 октября Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками белорусского МВД сказал, что участники акций протеста «переступили красные линии по многим направлениям» в попытках «дестабилизировать инфраструктуру государства». Он предупредил протестующих о жесткой реакции силовиков, поскольку им «отступать некуда».

#новости #белоруссия #протесты

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43 комментария
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Непрерывный диод

10

удачки, надеюсь всё обойдётся без жертв

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Формальный диод

Непрерывный
–1

Это смотря с какой стороны эти жертвы...

Ответить

Алексей Панкратов

4

...впрочем, ничего нового. 

Ответить

Dmitry Yashin

3

 Силовики из спецтехники включали песню «Саня остается с нами».

Чот ору)))

Ответить

the art of гепард

Dmitry
1

у меня бровь полезла на затылок, когда прочитала это

Ответить

ouxen

the
1

ты был в ярости, когда узнал

Ответить

the art of гепард

ouxen
0

что в Беларуси охуел простой советский...

Ответить

ouxen

the
0

демократ

Ответить

ouxen

Dmitry
0

уже сдают нервы, еще чуть чуть и разбегутся

Ответить

Илья Мартынов

3

80% поддержки, чего тут скажешь

Ответить

AZP

1

Как обычно, по мордам получат, на бутылки сядут и разойдутся.

Ответить

ouxen

0

10 тысяч чел мало, вот если бы 10 миллионов собралось, тогда бы с ними стали считаться и прислушались к их пожеланиям

Ответить

Показательный теркин30см

ouxen
2

Учитывая что население Беларуси всего 9.5 миллионов человек, то это очень неутешительный прогноз.

Придется сперва все таки демографию поднимать.

Ответить

Mezzo Deesa

Показательный
2

Вот если бы они вышли на улицу и начали ДЕМОГРАФИЮ ПОДНИМАТЬ, то был бы другой разговор.

Ответить

Рыжий

Mezzo
0
Ответить

ouxen

Показательный
1

( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Mezzo Deesa

ouxen
1

Там 9,5 мультов только.

Ответить

ouxen

Mezzo
1

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Лёша Любимцев

0

Зачем вы дублируете новость из другого подсайта?

Ответить

Даша Лейзаренко

Лёша
1

из беларуси? там прямая трансляция, тут новость 

Ответить

Андрей Рядькин

Даша
2

Закрепи ее в новости, там на три калеки подсайт

Ответить

Даша Лейзаренко

Андрей
0

это разные форматы 

Ответить

пепси

Даша
6

меня интересует формат твоих голых фото, Дашуль

Ответить

Даша Лейзаренко

пепси
0

отправляю тебя в чс 

Ответить

Невыносимый

Даша
17

прочитал как
отправляю тебе в лс

Ответить

Brown Zweig

Невынос…
0

Вот повезло

Ответить

пепси

Даша
1

а лучше бы отправила нюдсы 

Ответить

Макс

Даша
0

Вначале прочитал: отправлю тебе в лс... Пора очки покупать :(

Ответить

ouxen

пепси
0

фу

Ответить

Андрей Рядькин

Даша
0

Пару недель репосты делали и проблем не было

Ответить

Даша Лейзаренко

Андрей
2

кому-то хочется читать большую трансу, кому-то — короткую новость, не вижу противоречий 

Ответить

Андрей Рядькин

Даша
0

Я тоже. Поэтому прошу просто репост в популярный подсайт

Ответить

Даша Лейзаренко

Андрей
0

так я репостнула в новости полчаса назад) думала, ты споришь с необходимостью моего поста, сорри 

Ответить

Андрей Рядькин

Даша
–1

Я затупок. 😔

Ответить

AZP

Даша
0

Кому-то хочется читать большого транса.

Ответить

ouxen

Даша
1

в чем новость то?

Ответить

Mmmax

Лёша
1

*Дайте Даше поработать!
Отсерчила пол интернета, готовила полдня, просто лайкни и скажи спасибо.
У редакции так-то адская работа.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

А где новость про куколда-гренадера?

Ответить

Даша Лейзаренко

A
0

бытовуха же, зачем 

Ответить

A big purple banana 🍆

Даша
0

Есть сопутсвующие жертвы

Ответить

Даша Лейзаренко

A
0

в бытовых преступлениях часто бывают жертвы, мы не отписываем каждое 

Ответить

Тюремный ихтиандр

Даша
0

Мне кажется, что есть разница между поножовщиной в квартире и взрывом гранаты на рынке.

Ответить

Даша Лейзаренко

Тюремный
2

ну так кроме участников конфликта никто не пострадал 

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Комментарии

Рыжий

Белорусы вышли на «Марш против…

Mmmax

Трамп и Байден, ау!

ouxen

Белорусы вышли на «Марш против…

Mezzo Deesa

Белорусы вышли на «Марш против…

dmzkrsk

Репортаж из соцсетей…

the art of гепард

Белорусы вышли на «Марш против…

ouxen

Белорусы вышли на «Марш против…

Алексей Панкратов

Запись в подсайте Twitter

ouxen

Белорусы вышли на «Марш против…

Mezzo Deesa

Белорусы вышли на «Марш против…

ouxen

Белорусы вышли на «Марш против…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

the art of гепард

Белорусы вышли на «Марш против…
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