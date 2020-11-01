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Даша Лейзаренко
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В Вологде установили «пень имени Эллы Памфиловой» Материал редакции

Во время голосования по поправкам в Конституцию некоторые участки располагались на пеньках — ЦИК признал только три таких пня.

6 комментариев
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В Вологде установили пень имени главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Фотографии объекта выложила в соцсети местная жительница Елена Воскресенская.

К пню прикреплена табличка с надписью «пень им. Эллы Памфиловой», сверху установлена кованая урна.

На пнях в голосовали в июне 2020 года в рамках голосования по поправкам в Конституцию. Позже ЦИК провёл «масштабное расследование» о «голосовании на пеньках» и официально признал три таких пня: «Ульяновский пень», «Владимирский пень» и «Брянский пень».

«Мы ставим точку в спекуляциях по поводу „голосования на пеньке“», — заявила тогда Элла Памфилова. ЦИК утверждал, что сообщения о голосовании на других пнях оказались фейками.

#новости #регионы

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6 комментариев
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Богатый диод

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пни это крестражи Памфиловой.

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Обосранный унитаз

1

Снесут нахуй, а жаль

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Солдатский будильник

Обосранный
0

да, проект классный. 

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Alexey Snooker

0
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Антон Лисин

0

Пукан у нее сгорит и волосы тамже ппоплавятся.

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Shenmue

0

 Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления (С-Щ©)

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