В Вологде установили «пень имени Эллы Памфиловой» Материал редакции
Во время голосования по поправкам в Конституцию некоторые участки располагались на пеньках — ЦИК признал только три таких пня.
В Вологде установили пень имени главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Фотографии объекта выложила в соцсети местная жительница Елена Воскресенская.
К пню прикреплена табличка с надписью «пень им. Эллы Памфиловой», сверху установлена кованая урна.
На пнях в голосовали в июне 2020 года в рамках голосования по поправкам в Конституцию. Позже ЦИК провёл «масштабное расследование» о «голосовании на пеньках» и официально признал три таких пня: «Ульяновский пень», «Владимирский пень» и «Брянский пень».
«Мы ставим точку в спекуляциях по поводу „голосования на пеньке“», — заявила тогда Элла Памфилова. ЦИК утверждал, что сообщения о голосовании на других пнях оказались фейками.
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