Я хочу сказать тем, кто так волнуется и кто так эмоционально относится к этой теме — играть Скипскому или не играть. Мне кажется, что наш двуглавый орёл России всё время растаскивает нас в разные стороны.

И мне хочется спросить: вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям? Вот у нас, если жить по закону, нет никаких юридических оснований, чтобы кто-то из наших игроков, в том числе Миша Скипский, не играл в «Что? Где? Когда?».

Поэтому, если кто-то хочет жить по понятиям, то я желаю им, чтобы с ними никогда ничего не случилось и чтобы любые — ну не хочется говорить — досужие разговоры не помешали им жить. Я предлагаю всё же жить по закону.