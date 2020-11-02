Знаток Михаил Скипский поучаствовал в «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в домогательствах к школьницам Материал редакции
«Те, кто считает, что Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?», — спросила глава компании, выпускающей ЧГК.
В передаче «Что? Где? Когда?», которая вышла на Первом канале 1 ноября, поучаствовал знаток Михаил Скипский, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетним. Полная запись прямого эфира доступна на сайте телеканала.
В последний раз Скипский появлялся в телевизионной версии «Что? Где? Когда?» 7 июня. С тех пор он ни разу не участвовал в игре на Первом канале.
После окончания передачи генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко прокомментировала ситуацию со Скипским. По её мнению, у неё нет «юридических оснований» применять какое-либо наказание к знатоку.
В СМИ первые обвинения в адрес Скипского появились 22 июля: тогда несколько девушек рассказали, что знаток домогался их, когда они были несовершеннолетними, учились в школе и тренировались у него. В 2016 году, после одного из подобных случаев, он под давлением других педагогов уволился из петербургской школы, но продолжал работать со школьниками на турнирах и через профильную комиссию ЧГК. На фоне скандала вокруг Скипского выяснилось, что подростки в разные годы сообщали о домогательствах ещё несколько тренеров и знатоков ЧГК из Петербурга и других городов.
Скипский через неделю после появления первых обвинений ушёл из комиссии по работе с детьми и молодёжью в международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК). Его отстранили от любых мероприятий с участием детей и студентов.
@Сергей Звезда почему не спим?
Алый месяц
Формальный диод
Ты знаешь, что на этом видео к коту насилие применяют? Тип его заставляют кивать. Теперь и живи с этим живодёр!!!
Специальный инструмент
Ты знаешь, что на этом видео к мужику насилие применяют? Тип его заставляют петь и играть. Теперь и живи с этим живодёр!!!
Формальный диод
Он же не животное, его не жалко.
Всмысли?
У меня эти животные на детской площадке по ночам собираются.
А ко мне недавно ночью на участок кабаны прибежали
Пиши статью!!!
А че там писать, пришли, разрыли землю и ушли, в Ленобласти их очень много. А пару лет назад ко мне на дачу в Карелии пришел такой товарищ
О, это шакал. Они всегда в шакальном качестве на фотках получаются.
Интенсивный
А чо рыли, чо искали-то? Ты чо там закопал? Нашли, нет? А где у тебя дача?
Хрупкий Влад
Нельзя спать, пока педофилы на свободе
Формальный диод
А если я совершеннолетний?
Покажи пальчиком в какие места он тебя трогал
Алый месяц
Нельзя спать пока армянские фашики не стоят на коленях. Ждём когда армянчики нагорного карабабаха переделают свои церкви в мечети и вернут территорию Азербайджану! Армянские оккупанты прочь из Азербайджана!
Хрупкий Влад
Меня не интересует политика, я не хочу разбираться во всех этих сложных ситуациях. Я знаю только одно, если Алексей Навальный скажет - я выйду на улицу и буду стоять до конца. Вот тогда и нельзя будет спать.
Интенсивный ихтиандр
Армянские оккупанты прочь из Азербайджана!
Азербайджанские оккупанты прочь из Армении!
Вобщем пошли все оттуда нахуй, мы там Лас-Вегас построим, с джек-потом и шлюхами.
Важно что это не какие-то домогательства, на которые на самом деле в России всем плевать, а домогательства к несовершеннолетним.
UPD заголовок поменяли.
Да и содержание новости существенно расширили
В первоначальной версии о несовершеннолетних не упоминалось
Знаток Михаил Скипский уронил сосиску
Затащил финальный вопрос
Ещё одно подтверждение, что института репутации в рф нет
Лучше уж так, чем как в зарубежных новостях где увольняют от любых недоказанных обвинений. Если реально в чем-то виноват - есть суд для этого, посадят за педофилию в любом случае уже не поиграет.
И чо, и чо?
Видимо они действительно представляют свою публику как у Поле Чудес, к которому они скатываются после Друзя и Скипского.