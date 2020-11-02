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Сергей Звезда
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Знаток Михаил Скипский поучаствовал в «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в домогательствах к школьницам Материал редакции

«Те, кто считает, что Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?», — спросила глава компании, выпускающей ЧГК.

47 комментариев
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В передаче «Что? Где? Когда?», которая вышла на Первом канале 1 ноября, поучаствовал знаток Михаил Скипский, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетним. Полная запись прямого эфира доступна на сайте телеканала.

В последний раз Скипский появлялся в телевизионной версии «Что? Где? Когда?» 7 июня. С тех пор он ни разу не участвовал в игре на Первом канале.

После окончания передачи генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко прокомментировала ситуацию со Скипским. По её мнению, у неё нет «юридических оснований» применять какое-либо наказание к знатоку.

Я хочу сказать тем, кто так волнуется и кто так эмоционально относится к этой теме — играть Скипскому или не играть. Мне кажется, что наш двуглавый орёл России всё время растаскивает нас в разные стороны.

И мне хочется спросить: вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям? Вот у нас, если жить по закону, нет никаких юридических оснований, чтобы кто-то из наших игроков, в том числе Миша Скипский, не играл в «Что? Где? Когда?».

Поэтому, если кто-то хочет жить по понятиям, то я желаю им, чтобы с ними никогда ничего не случилось и чтобы любые — ну не хочется говорить — досужие разговоры не помешали им жить. Я предлагаю всё же жить по закону.

Наталия Стеценко
гендиректор «Игра-ТВ»
Наталия Стеценко о Михаиле Скипском Фрагмент трансляции на официальном YouTube-канале ЧГК

В СМИ первые обвинения в адрес Скипского появились 22 июля: тогда несколько девушек рассказали, что знаток домогался их, когда они были несовершеннолетними, учились в школе и тренировались у него. В 2016 году, после одного из подобных случаев, он под давлением других педагогов уволился из петербургской школы, но продолжал работать со школьниками на турнирах и через профильную комиссию ЧГК. На фоне скандала вокруг Скипского выяснилось, что подростки в разные годы сообщали о домогательствах ещё несколько тренеров и знатоков ЧГК из Петербурга и других городов.

Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского…
Первой об этом рассказала журналистка The Bell — по её словам, Скипский пытался её поцеловать…
tjournal.ru

Скипский через неделю после появления первых обвинений ушёл из комиссии по работе с детьми и молодёжью в международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК). Его отстранили от любых мероприятий с участием детей и студентов.

#новости #скипский #медиа

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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47 комментариев
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Формальный диод

1

@Сергей Звезда почему не спим?

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Алый месяц

Формальный
13
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Формальный диод

Алый
1

Ты знаешь, что на этом видео к коту насилие применяют? Тип его заставляют кивать. Теперь и живи с этим живодёр!!!

Ответить

Специальный инструмент

Формальный
2

Ты знаешь, что на этом видео к мужику насилие применяют? Тип его заставляют петь и играть. Теперь и живи с этим живодёр!!!

Ответить

Формальный диод

Специальный
1

Он же не животное, его не жалко.

Ответить

Специальный

Формаль…
2

Всмысли?

Ответить

Формальный диод

Специал…
1

У меня эти животные на детской площадке по ночам собираются.

Ответить

Специальный

Формаль…
1

А ко мне недавно ночью на участок кабаны прибежали 

Ответить

Формальный диод

Специал…
1

Пиши статью!!!

Ответить

Специальный

Формаль…
3

А че там писать, пришли, разрыли землю и ушли, в Ленобласти их очень много. А пару лет назад ко мне на дачу в Карелии пришел такой товарищ

Ответить

Формальный диод

Специал…
3

О, это шакал. Они всегда в шакальном качестве на фотках получаются.

Ответить

Специальный

Формаль…
1

Медвед, был метрах в 50, потому фотка сильно кропнута. Подходить ближе ради хорошего кадра желания как-то не было

Ответить

Формальный диод

Специал…
2

За хорошую фотку можно получить много плюсиков. Можно было и рискнуть.

Ответить

Интенсивный

Специал…
1

А чо рыли, чо искали-то? Ты чо там закопал? Нашли, нет? А где у тебя дача? 

Ответить

Алый месяц

Формаль…
1

Судя по тому что он азербайджанец на видео....

Ответить

Алый месяц

Алый
1

Короче не жалко

Ответить

Ruslan

Формальный
0

Абсолютно все равно, видео смешное и все

Ответить

Хрупкий Влад

Формальный
2

Нельзя спать, пока педофилы на свободе

Ответить

Формальный диод

Хрупкий
1

А если я совершеннолетний?

Ответить

Алиса Барышман

Формальный
1

Покажи пальчиком в какие места он тебя трогал

Ответить

Формальный диод

Алиса
1

*показывает на @Алиса Барышман*

Ответить

Алый месяц

Хрупкий
1

Нельзя спать пока армянские фашики не стоят на коленях. Ждём когда армянчики нагорного карабабаха переделают свои церкви в мечети и вернут территорию Азербайджану! Армянские оккупанты прочь из Азербайджана!

Ответить

Хрупкий Влад

Алый
1

Меня не интересует политика, я не хочу разбираться во всех этих сложных ситуациях. Я знаю только одно, если Алексей Навальный скажет - я выйду на улицу и буду стоять до конца. Вот тогда и нельзя будет спать.

Ответить

KSA

Хрупкий
1

Алексей Навальный может обрушить рынок виагры и циалиса

Ответить

KSA

Алый
1

Азербайджан это исконно армянская земля!

Ответить

Интенсивный ихтиандр

Алый
1

Армянские оккупанты прочь из Азербайджана!

Азербайджанские оккупанты прочь из Армении! 
Вобщем пошли все оттуда нахуй, мы там Лас-Вегас построим, с джек-потом и шлюхами. 

Ответить

Сергей Звезда

Формальный
0

да пора бы уже, да

Ответить

Михаил Зеленин

4

Важно что это не какие-то домогательства, на которые на самом деле в России всем плевать, а домогательства к несовершеннолетним.

Ответить

Михаил Зеленин

Михаил
0

UPD заголовок поменяли.
Да и содержание новости существенно расширили
В первоначальной версии о несовершеннолетних не упоминалось

Ответить

Зарегистрировался только что

0

Знаток Михаил Скипский уронил сосиску

Ответить

Dead Horse

Зарегистрировал…
8

На лицо несовершеннолетнему

Ответить

Грамотный чайник

2

Чью письку он трогал, опять я всё пропустил.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Грамотный
2

Якубени

Ответить

Илюхер XXX

1

пидарасы

Ответить

Evgeny M

0

Затащил финальный вопрос

Ответить

Формальный диод

Evgeny
2

Вопрос про педофилию был??

Ответить

Сергей Звезда

Evgeny
0

ну вообще к Скипскому уже нет вопросов

Ответить

Яня

0

Ещё одно подтверждение, что института репутации в рф нет

Ответить

Игорь Валерьевич

Яня
1

Лучше уж так, чем как в зарубежных новостях где увольняют от любых недоказанных обвинений. Если реально в чем-то виноват - есть суд для этого, посадят за педофилию в любом случае уже не поиграет. 

Ответить

Дмитрий Еруков

Яня
0

Скажи это тренеру, который рядом с девочкой посидел

Ответить

KSA

0

И чо, и чо?

Ответить

Сергей Звезда

KSA
–1

через плечо!

(репутация, чо)

Ответить

KSA

Сергей
–1

Шлюхи из твиттера на репутацию не влияют
Инфа сотка

Ответить

Формальный диод

0

@alexferman уведомление

Ответить

FOX

0

#резонанс

Ответить

KSA

FOX
0

резонанс пийшов по звезде

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Dmitry Kórotkov

–1

Видимо они действительно представляют свою публику как у Поле Чудес, к которому они скатываются после Друзя и Скипского.

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Комментарии

Дмитрий Еруков

Знаток Михаил Скипский…

Игорь Валерьевич

Знаток Михаил Скипский…

Сергей Звезда

Знаток Михаил Скипский…

Aнус Роскомнадзора

Кое-что от Oliver Tree

Яня

Знаток Михаил Скипский…

Master Oogway

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Илюхер XXX

Знаток Михаил Скипский…

пепси

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