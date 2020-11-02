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Артём Мазанов
1996

Эдвард Сноуден подаст заявку на российское гражданство Материал редакции

22 октября ему выдали бессрочный вид на жительство в России.

88 комментариев
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Эдвард Сноуден

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США уточнил, что отказываться от американского гражданства он не будет, они с женой решили подать заявку на двойное гражданство. Об этом он рассказал в твиттере.

Сноуден рассказал, что вместе с женой Линдси Миллс они «остаются американцами», которые будут воспитывать сына «со всеми американскими ценностями», включая свободу высказывать своё мнение. О том, что Сноуден станет отцом, стало известно в конце октября.

И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась. Наша самое большое желание в том, чтобы наш сын чувствовал себя как дома, где бы ни жил.

Эдвард Сноуден
бывший сотрудник Агентства национальной безопасности

С 2013 года Сноуден проживает в России, где ему предоставили политическое убежище. На родине его обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности: он обнародовал информацию о методах слежки американскими спецслужбами, в том числе о прослушивании разговоров мировых лидеров.

В США ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений, в августе Трамп пообещал рассмотреть вопрос о его помиловании. Суд в США также признал незаконной раскрытую Сноуденом программу слежки.

В апреле Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.

#новости #сноуден

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88 комментариев
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Осторожный американец

3

Не туда бежишь, парень.

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Dmitri

Осторожный
5

А куда ему ещё?

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Осторожный американец

Dmitri
–2

Хоть под землю.

Ответить

Dmitri

Осторожный
4

Вот и получается, что мир вроде большой, а спрятаться почти негде.

Ответить

Осторожный американец

Dmitri
–1

В Казахстан мог сбежать.

Ответить

Dmitri

Осторож…
0

При всем уважении, но Казахстан ничем не лучше. А Москва для жизни куда комфортнее, чем обе столицы РК. К тому же, Астана легко могла бы выдать Сноудена под давлением. Ну или дать его выкрасть на родину.

Ответить

alexferman

Dmitri
1

Да Казахстан выдал бы Сноудена США на блюдечке. У нас же "многовекторная внешняя политика"))

Ответить

Dmitri

alexfer…
0

Х3, что у вас за обстановка сейчас. Но лет 8 назад взаимодействовал по работе с вами и Казахстан балансировал между турками, американцами и русскими. Ещё помню, как подаренные американские б/у хамеры по Алмате проезжали гордо. :)

Ответить

alexferman

Dmitri
0

Всё так же, ничего не изменилось)

Ответить

Точный

alexfer…
0

как вы там с орловым казахстан делите? 

Ответить

alexferman

Точный
0

Орлов - ночной властелин, я - дневной

Ответить

Осторожный

alexfer…
–1

Эх, ну ладно...

Ответить

alexferman

Осторож…
0

Вот и остаётся ему вариантов: Россия, Китай, Иран, КНДР. КНДР это очевидный пиздец ничем не лучший американской тюрьмы, в Иране ему было бы жить не сахар (слишком велик культурный разрыв), а Китай его не принял, да и вряд ли Сноуден смог бы жить в тоталитарной стране.

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Осторожный

alexfer…
–1

Хотя да, в России он будет жить лучше чем сами русские...

Ответить

dimrok

Dmitri
0

Барнаул, Алтайский край

Ответить

Точный вентилятор

–4

 В апреле Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.

А до этого подписал закон, не позволяющий российским гражданам иметь иностранное, не отказавшись от российского. 

Вход - рубль, выход - два. 

ПОДУМОЙ, СНОУДЕН

Ответить

Dmitri

Точный
7

Для чиновников. А не всем российским гражданам. У меня два гражданства и все в порядке.

Ответить

Точный вентилятор

Dmitri
–2

А как же уголовка за двойное гражданство? Или это другое? 

Ответить

Decadence

Точный
3

Непредоставление сведений о двойном гражданстве - штраф или обязательные работы. А так подаешь в ФМС справку и свободен, пока что. 

Ответить

Точный вентилятор

Decadence
0
Ответить

Decadence

Точный
0

Уголовное наказание это не только лишение свободы.
 В данном случае: 
"наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов".

Ответить

Точный

Decaden…
0

Да дай бог если так )00

Ответить

A big purple

Точный
0

так, бог даст

Ответить

Dmitri

Точный
1

Первый раз слышу. Есть пруф?

Ответить

Точный вентилятор

Dmitri
0

а, бля, там за сокрытие штраф до 500к, ну йобана(

Ответить

Точный

Точный
0

а за отсутствие оповещение уже статья. КоАП 19.8.3 и УК кароч

Ответить

Глупый кофе

Точный
0

Ну так это сокрытые 

Ответить

Точный вентилятор

Точный
1

@Эдвард Сноуден УВЕДОМЛЕНИЕ, СПОСАЙСЯ  

Ответить

alexferman

2

И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты

Боюсь, этого не будет никогда, Эдик, привыкай к Раше

Ответить

Осторожный американец

alexferman
0

Теперь точно все будут обвинять Россию во всех взломах...

Ответить

alexferman

Осторожный
0
Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
0

пример когда ойтешник решил в политику - условия без рычагов давления

Ответить

Zero-one-one

0

Разве он не иностранный агент? 

Ответить

Точный вентилятор

Zero-one-one
5

Неважно, он будет Путину сайты бесплатно делать

Ответить

alexferman

Точный
0

На чистом HTML

Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
0

латентный жсник порвался с но-жс статика

Ответить

alexferman

A
0

Я блин тоскую по временем лёгкого вёба!

Ответить

A big purple

alexfer…
0

легкого вуеба и легчайшего флеша

Ответить

alexferman

A
0

Флеш все проклинали, ага, зато теперь у нас есть html5 и прочее говно, которое во сто крат хуже

Ответить

A big purple

alexfer…
0

html5 говно

жырно

Ответить

Глупый кофе

–4

Ой дурак

Ответить

alexferman

Глупый
4

Дураки - либерастические умники-иксперты, которые топят за однополярный мир под управлением мудрых-пушистых США. В таком мире Сноудена бы давно уже в тюрягу бросили на всю жизнь или вовсе пришили.

Ответить

Bad Mother Fucker

alexferman
0

с интересом посмотрел на тех, кто это плюсанул

Ответить

alexferman

Bad
0

Либерастику НЕПРИЯТНО?

Ответить

Bad Mother Fucker

alexferman
0

просто любопытно

Ответить

alexferman

Bad
0

Хорошо

Ответить

A big purple banana 🍆

Bad
0

что видишь?

Ответить

Bad Mother Fucker

A
0
Ответить

Stanley H. Tweedle

alexferman
–1

Всё ещё лучше ситуации, когда другой полюс власти - тоталитарная параша, где в тюрьму бросают не только за пиздинг секретной информации.
Ну и вообще, глобализация - это лучшее, что случилось с планетой Земля.

Ответить

alexferman

Stanley
0

Промытость as is

Ответить

alexferman

alexferman
0

Вообще, очень печально, что либералами почему-то себя называют обыкновенные американские подсоски, полнейшая дискредитация либерализма

Ответить

Stanley H. Tweedle

alexferman
–1

Ну да, по факту-то нечего ответить, пиздуй в свой многополярный мир уровня 30х годов.

Ответить

alexferman

Stanley
0

Мне и в этом неплохо, спасибо, можешь истерить дальше

Ответить

A big purple banana 🍆

Глупый
0

ну тут только въебать

Ответить

Stanley H. Tweedle

Глупый
0

Тут он всё же в относительной безопасности, за репост его никто не посадит по крайней мере.

Ответить

Ограниченный яд

Глупый
–1

Согласен. Лучше бы блядь нахуй сука в американской тюрьме гнить блядь сука чем в этой сука рашке ПАРАШКЕ жить нахуй!?!!!!!!!! ПУТИН УХАДИ!!!!!!

Ответить

Dmitri

Ограниченный
0

Тебе может на тенгри ньюс это все писать?

Ответить

Открытый Вопрос

0

а на что он живёт?
работает где-то?

Ответить

Осторожный американец

Открытый
1

На заводе по две смены.

Ответить

Открытый Вопрос

Осторожный
3

а я думала баристой

Ответить

Осторожный американец

Открытый
0

Хмм, тоже как вариант.

Ответить

Eugen T

0

В Саранск 

Ответить

Октябрьский парфюмер

Eugen
1

В деревню, в глушь, в Саратов! 

Ответить

Осторожный американец

Октябрьский
0

Прорабом тогда уж.

Ответить

Октябрьский парфюмер

Осторожный
1

Прорабом нельзя, нашпионит как последний сукин сын. 

Ответить

Осторожный американец

Октябрьский
0

Дай человеку шанс на исправление.

Ответить

Anton Gostev

0

с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты

Эксперты, как получение гражданства РФ ему в этом поможет?

Ответить

alexferman

Anton
1

Никак, гражданство он не для этого получает

Ответить

Anton Gostev

alexferman
0

А для чего?
ВНЖ бессрочный есть, никуда выставлять вроде как не собираются, для Нашего Молодого Сильного Лидера — отличное приобретение уже и так.

Ответить

alexferman

Anton
0

Из бюрократических соображений, скорее всего. Быть гражданином России намного менее геморно с т.з. жизни в России, чем быть в статусе ВНЖ. Может он бизнес свой открыть хочет, например.

Ответить

Anton Gostev

alexferman
0

Ну да, это имеет смысл. Бумажной возни точно будет меньше.
Я просто пытаюсь уловить значимость этой новости.

Ответить

Осторожный американец

0

Сноуден рассказал, что вместе с женой Линдси Миллс они «остаются американцами», которые будут воспитывать сына «со всеми американскими ценностями». О том, что Сноуден станет отцом, стало известно в конце октября.

Не совсем понял. Он будет гражданином России, но воспитывать сына по "амерекански"? Он же будет гражданином России зачем эму все это??

Ответить

Театральный волк

Осторожный
1

Будет гражданином России, а когда вырастет, свалит в США

Ответить

Осторожный американец

Театральный
0

Вряд-ли он поедет в Америку пока его батю не "простят". Не безопасно это.

Ответить

Театральный волк

Осторожный
0

Сын за отца не в ответе. К тому же через 20 лет все забудут о Сноудене

Ответить

Roma Dmitriev

Театральный
0

уже почти 10 прошло

Ответить

Театральный волк

Roma
0

Что ж поделаешь, если российской прессе больше не о чем писать

Ответить

Осторожный американец

Театральный
0

Ну хз. Вдруг какой-нибудь "фанатик" на него нападет?

Ответить

Театральный волк

Осторож…
0

Ну нападет и нападет. Заебал хайп вокруг Сноудена

Ответить

Осторожный

Театрал…
0

Давай тогда на российских чиновников перейдем? Начинай...

Ответить

Театральный волк

Осторож…
0

Начинаю. Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец

Ответить

Осторожный

Театрал…
0

Долгих лет жизни ему.

Ответить

Магнитный химик

0

Шах и мат, русофобы

Ответить

Roma Dmitriev

0

интересно, а налоговую декларацию он отправляет домой?

Ответить

Эстонский

0

...или краткое пособие по переезду в рашку из штатов

Ответить

Театральный волк

0

Есть конспирологическая теория, что Сноудена нет, а вместо него на конференциях выступает нейросеть

Ответить

Жидкий американец

0

очень жаль сноудена. умный человек, который испортил себе жизнь ради того, чтобы люди узнали о глобальной слежке за собой. жаль и то, что всем по-прежнему похуй на это

Ответить

Bad Mother Fucker

0

Артем Мазанов, специально для тебя пишу, будь добр это запомнить.

Двойное гражданство наступает только по международному договору. На сегодняшний день такой договор есть только с Таджикистаном, и чуть раньше было с Туркменией. Поэтому, если ты не пишешь о человеке с гражданством России и Таджикистана или России и Туркмении одновременно, писать "двойное гражданство" - неграмотно.

Грамотно писать "второе гражданство".

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