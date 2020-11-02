22 октября ему выдали бессрочный вид на жительство в России.

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Эдвард Сноуден

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США уточнил, что отказываться от американского гражданства он не будет, они с женой решили подать заявку на двойное гражданство. Об этом он рассказал в твиттере.

Сноуден рассказал, что вместе с женой Линдси Миллс они «остаются американцами», которые будут воспитывать сына «со всеми американскими ценностями», включая свободу высказывать своё мнение. О том, что Сноуден станет отцом, стало известно в конце октября.

И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась. Наша самое большое желание в том, чтобы наш сын чувствовал себя как дома, где бы ни жил. Эдвард Сноуден бывший сотрудник Агентства национальной безопасности

С 2013 года Сноуден проживает в России, где ему предоставили политическое убежище. На родине его обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности: он обнародовал информацию о методах слежки американскими спецслужбами, в том числе о прослушивании разговоров мировых лидеров.

В США ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений, в августе Трамп пообещал рассмотреть вопрос о его помиловании. Суд в США также признал незаконной раскрытую Сноуденом программу слежки.

В апреле Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.