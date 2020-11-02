Эдвард Сноуден подаст заявку на российское гражданство Материал редакции
22 октября ему выдали бессрочный вид на жительство в России.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США уточнил, что отказываться от американского гражданства он не будет, они с женой решили подать заявку на двойное гражданство. Об этом он рассказал в твиттере.
Сноуден рассказал, что вместе с женой Линдси Миллс они «остаются американцами», которые будут воспитывать сына «со всеми американскими ценностями», включая свободу высказывать своё мнение. О том, что Сноуден станет отцом, стало известно в конце октября.
С 2013 года Сноуден проживает в России, где ему предоставили политическое убежище. На родине его обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности: он обнародовал информацию о методах слежки американскими спецслужбами, в том числе о прослушивании разговоров мировых лидеров.
В США ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений, в августе Трамп пообещал рассмотреть вопрос о его помиловании. Суд в США также признал незаконной раскрытую Сноуденом программу слежки.
В апреле Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.
А куда ему ещё?
Хоть под землю.
Вот и получается, что мир вроде большой, а спрятаться почти негде.
В Казахстан мог сбежать.
Да Казахстан выдал бы Сноудена США на блюдечке. У нас же "многовекторная внешняя политика"))
Точный
как вы там с орловым казахстан делите?
Эх, ну ладно...
Вот и остаётся ему вариантов: Россия, Китай, Иран, КНДР. КНДР это очевидный пиздец ничем не лучший американской тюрьмы, в Иране ему было бы жить не сахар (слишком велик культурный разрыв), а Китай его не принял, да и вряд ли Сноуден смог бы жить в тоталитарной стране.
В апреле Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.
А до этого подписал закон, не позволяющий российским гражданам иметь иностранное, не отказавшись от российского.
Вход - рубль, выход - два.
ПОДУМОЙ, СНОУДЕН
А как же уголовка за двойное гражданство? Или это другое?
Точный вентилятор
И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты
Боюсь, этого не будет никогда, Эдик, привыкай к Раше
Осторожный американец
Теперь точно все будут обвинять Россию во всех взломах...
пример когда ойтешник решил в политику - условия без рычагов давления
Разве он не иностранный агент?
Точный вентилятор
Неважно, он будет Путину сайты бесплатно делать
На чистом HTML
латентный жсник порвался с но-жс статика
Я блин тоскую по временем лёгкого вёба!
легкого вуеба и легчайшего флеша
Флеш все проклинали, ага, зато теперь у нас есть html5 и прочее говно, которое во сто крат хуже
Дураки - либерастические умники-иксперты, которые топят за однополярный мир под управлением мудрых-пушистых США. В таком мире Сноудена бы давно уже в тюрягу бросили на всю жизнь или вовсе пришили.
с интересом посмотрел на тех, кто это плюсанул
Либерастику НЕПРИЯТНО?
что видишь?
Всё ещё лучше ситуации, когда другой полюс власти - тоталитарная параша, где в тюрьму бросают не только за пиздинг секретной информации.
Ну и вообще, глобализация - это лучшее, что случилось с планетой Земля.
Промытость as is
Вообще, очень печально, что либералами почему-то себя называют обыкновенные американские подсоски, полнейшая дискредитация либерализма
Ну да, по факту-то нечего ответить, пиздуй в свой многополярный мир уровня 30х годов.
Тут он всё же в относительной безопасности, за репост его никто не посадит по крайней мере.
Ограниченный яд
Согласен. Лучше бы блядь нахуй сука в американской тюрьме гнить блядь сука чем в этой сука рашке ПАРАШКЕ жить нахуй!?!!!!!!!! ПУТИН УХАДИ!!!!!!
а на что он живёт?
работает где-то?
На заводе по две смены.
а я думала баристой
В Саранск
Октябрьский парфюмер
В деревню, в глушь, в Саратов!
Прорабом тогда уж.
Октябрьский парфюмер
Прорабом нельзя, нашпионит как последний сукин сын.
с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты
Эксперты, как получение гражданства РФ ему в этом поможет?
Никак, гражданство он не для этого получает
А для чего?
ВНЖ бессрочный есть, никуда выставлять вроде как не собираются, для Нашего Молодого Сильного Лидера — отличное приобретение уже и так.
Из бюрократических соображений, скорее всего. Быть гражданином России намного менее геморно с т.з. жизни в России, чем быть в статусе ВНЖ. Может он бизнес свой открыть хочет, например.
Ну да, это имеет смысл. Бумажной возни точно будет меньше.
Я просто пытаюсь уловить значимость этой новости.
Сноуден рассказал, что вместе с женой Линдси Миллс они «остаются американцами», которые будут воспитывать сына «со всеми американскими ценностями». О том, что Сноуден станет отцом, стало известно в конце октября.
Не совсем понял. Он будет гражданином России, но воспитывать сына по "амерекански"? Он же будет гражданином России зачем эму все это??
Будет гражданином России, а когда вырастет, свалит в США
Вряд-ли он поедет в Америку пока его батю не "простят". Не безопасно это.
Сын за отца не в ответе. К тому же через 20 лет все забудут о Сноудене
уже почти 10 прошло
Ну хз. Вдруг какой-нибудь "фанатик" на него нападет?
Ну нападет и нападет. Заебал хайп вокруг Сноудена
Артем Мазанов, специально для тебя пишу, будь добр это запомнить.
Двойное гражданство наступает только по международному договору. На сегодняшний день такой договор есть только с Таджикистаном, и чуть раньше было с Туркменией. Поэтому, если ты не пишешь о человеке с гражданством России и Таджикистана или России и Туркмении одновременно, писать "двойное гражданство" - неграмотно.
Грамотно писать "второе гражданство".