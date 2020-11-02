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Артём Мазанов
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В Томске пациентке с коронавирусом предложили «сидячую госпитализацию» Материал редакции

На опубликованном ролике из томской городской медсанчасти № 2 видно, что пациенты лежат и сидят на койках в коридоре.

16 комментариев
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Томские врачи предложили такой способ госпитализации из-за нехватки свободных коек. Об этом рассказал председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. Он не уточнил, в каком именно медучреждении это произошло.

О том, что в Томске пациентов госпитализируют на стулья, сообщила и Елизавета Титова, опубликовав ролик из одной больницы.

Видео Елизаветы Титовой

Власти пока не прокомментировали эту информацию. По данным администрации, на 1 ноября в городе были свободны 39,8% коек. В сообществе оперштаба Томской области пользователи просят «прекратить врать про сводный коечный фонд».

По данным оперативного штаба, 1 ноября в Томской области выявили 196 новых случаев коронавируса.

#новости #карантинвроссии

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16 комментариев
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Целевой украинец

1

Согласно данным ЦИК, по Томской области у Путина — 71,97% голосов

Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Томской области - 64,86% за.

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Ограниченный яд

Целевой
2

Кто-то всерьёз дрочит на официальные цифры ЦИКа, каждый раз очень смешно

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Целевой украинец

Ограниченный
1

Вы намекаете, что эти цифры не соответствуют реальности?
Что ж, возможно.
В таком случае где же тысячи томичей, которые вышли на улицу, объявили забастовку в знак протеста против фальсификаций?

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Ограниченный яд

Целевой
0

В таком случае где же тысячи томичей

Там же, где миллион протестующих москвичей))

Ответить

Целевой украинец

Ограниченный
1

Ну вот теперь пусть и не ноют - одни про сидячую госпитализацию, другие про пропускной режим.

Ответить

Ограниченный яд

Целевой
0

Да, это руssкая черта

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Значимый

Целевой
0

Разъебал его

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onemanshow

2

Опа, бывал я в Томске. Как раз в МСЧ №2 - лежал на диванчике в коридоре неделю, коек свободных не было и в 2016 году)))

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Осторожный американец

onemanshow
0

Удобный хоть диванчик был?

Ответить

Ограниченный яд

0

Вообще, руssкие сами виноваты! Почему никто в России не идёт учится на обычного терапевта?? Поэтому и закрывают больницы

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Осторожный американец

Ограниченный
1

Потому что терапевтам не так много платят как хирургам и т.д.

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Осторожный американец

0

Это все фейки. Россия готовилась ко второй волне.

Ответить

aliftin

Осторожный
0

Россия сейчас проводит небольшое отступление перед натиском короновируса, происходит затягивание поясов и развёртывание больниц где только можно. Это только вторая волна, впереди ещё много интересного. Мы проиграем еще одну битву, но не войну. 

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Dias Adil

aliftin
0

...главное не бухтеть 😒

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Антон Лисин

0

Устала, посиди. Стало лучше, или домой.

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Николай Синицын

0

Голодный? На съешь говна. Не хочешь? Значит не голодный.

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Космический кот

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Безразличный Егор

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Махарадж

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бутенопый глазенап

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Дмитрий Орлов

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Anton Gostev

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Кот Василий

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alexferman

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Дмитрий Алексеевич

Запись в подсайте Животные

Николай Синицын

В Томске пациентке с…

Дмитрий Орлов

В Томске пациентке с…

Космический кот

В Томске пациентке с…

alexferman

Эдвард Сноуден подаст заявку на…

Myemptyblog

В Томске пациентке с…
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