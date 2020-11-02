В Томске пациентке с коронавирусом предложили «сидячую госпитализацию» Материал редакции
На опубликованном ролике из томской городской медсанчасти № 2 видно, что пациенты лежат и сидят на койках в коридоре.
Томские врачи предложили такой способ госпитализации из-за нехватки свободных коек. Об этом рассказал председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. Он не уточнил, в каком именно медучреждении это произошло.
О том, что в Томске пациентов госпитализируют на стулья, сообщила и Елизавета Титова, опубликовав ролик из одной больницы.
Власти пока не прокомментировали эту информацию. По данным администрации, на 1 ноября в городе были свободны 39,8% коек. В сообществе оперштаба Томской области пользователи просят «прекратить врать про сводный коечный фонд».
По данным оперативного штаба, 1 ноября в Томской области выявили 196 новых случаев коронавируса.
Кто-то всерьёз дрочит на официальные цифры ЦИКа, каждый раз очень смешно
Вы намекаете, что эти цифры не соответствуют реальности?
Что ж, возможно.
В таком случае где же тысячи томичей, которые вышли на улицу, объявили забастовку в знак протеста против фальсификаций?
В таком случае где же тысячи томичей
Там же, где миллион протестующих москвичей))
Ну вот теперь пусть и не ноют - одни про сидячую госпитализацию, другие про пропускной режим.
Опа, бывал я в Томске. Как раз в МСЧ №2 - лежал на диванчике в коридоре неделю, коек свободных не было и в 2016 году)))
Осторожный американец
Потому что терапевтам не так много платят как хирургам и т.д.
Россия сейчас проводит небольшое отступление перед натиском короновируса, происходит затягивание поясов и развёртывание больниц где только можно. Это только вторая волна, впереди ещё много интересного. Мы проиграем еще одну битву, но не войну.