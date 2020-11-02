На опубликованном ролике из томской городской медсанчасти № 2 видно, что пациенты лежат и сидят на койках в коридоре.

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Томские врачи предложили такой способ госпитализации из-за нехватки свободных коек. Об этом рассказал председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. Он не уточнил, в каком именно медучреждении это произошло.

О том, что в Томске пациентов госпитализируют на стулья, сообщила и Елизавета Титова, опубликовав ролик из одной больницы.

Видео Елизаветы Титовой

Власти пока не прокомментировали эту информацию. По данным администрации, на 1 ноября в городе были свободны 39,8% коек. В сообществе оперштаба Томской области пользователи просят «прекратить врать про сводный коечный фонд».

По данным оперативного штаба, 1 ноября в Томской области выявили 196 новых случаев коронавируса.