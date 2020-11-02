В Красноярском крае посетителям торговых центров запретят пользоваться Wi-Fi из-за коронавируса Материал редакции
Регион усиливает меры по борьбе с Covid-19 на фоне роста числа случаев заболевания.
В Красноярском крае с 3 ноября начнут действовать новые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса, в том числе запрет посетителям торговых центров пользоваться Wi-Fi, говорится на сайте правительства региона. Кроме того, в ТЦ не смогут попасть дети до 14 лет без сопровождения родителей или законных представителей.
В кафе и ресторанах нельзя будет проводить семейные торжества, включая свадьбы и юбилеи. Для всех заведений общепита сохранится требование соблюдать расстояние не менее полутора метров между столиками.
Спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей, а краевые и муниципальные спортивные объекты временно перестанут работать. Частные и федеральные спортивные сооружения работать продолжат, добавили в пресс-службе края.
Правительство отметило, что жители региона должны носить маски не только в местах скопления людей и общественном транспорте, но также в лифтах и на парковках.
В Красноярском крае суточный прирост случаев коронавируса продолжает расти. В начале октября оперштаб фиксировал около 120 новых случаев Covid-19, к концу октября-началу ноября — 250-300 случаев. За все время распространения инфекции в регионе выявлен 26 741 случай заболевания, умерли 676 человек.
Бывший торшер
Плюс обычно, чтобы подключиться где-то к общественному ви-фи, нужно нехреновый такой квест пройти - ввести номер телефона, код, посмотреть рекламу и скинуть селфи на фоне мамки меглина
И через полчаса этой страничкой оказывается "вы не авторизованы"
Боковой клуб
И трафик там не шифруется. Конечно, когда почти везде https это уже не так страшно
И через полчаса этой страничкой оказывается "вы не авторизованы"
Из текста можно подумать, будто они не из-за залипающих клиентов ресторана его вырубают, а из-за передачи через волны
а из-за передачи через волны
Вон в айфонах 12 есть 5G, нужно сжигать!
Театральный волк
Надо уточнить, кого сжигать? Волны, айфоны или мажоров, пользующихся айфоном 12?
Точный вентилятор
- Раздайте людям маски
- Нет
- Введите ЧС дайте деняк и пусть все сидят дома
- Нет
- Раздавайте антисептики
- Нет
- Обеспечьте больницы новыми местами и ИВЛ
- Нет
- Завезите в аптеки недостающие лекарства
- Нет
- Поставьте аппараты по очистке воздуха
- Нет
- Но что вы блять тогда планируете делать?????
- Отключим WiFi
Вы то пограмисты куда лезете?
- Сделать новый зум
- Нет
Только через 5G-Wifi
Осторожный американец
Я бы 2.4G тоже не доверял, а то вдруг...
Испанский хичхакер
А ведь 2.4 + 2.4 + 2.4 = 7.2 что почти в полтора раза хуже 5G для здоровья! Вот поэтому и по трое не собираться!
Осторожный американец
Лично я использую общественные точки только в метро.
Театральный волк
Когда в метро тебя заставляли смотреть рекламу на 2 минуты, я после этого отказался и от этого интернета
В питерском метровезде ловит инет, в московском вот чуть посложнее раньше было, щас - хз даже.
Я думаю никто уже не пользуется метрошным вайфаем в Москве
Мобильный интернет лично у меня в два раза дороже домашнего. Поэтому пользуюсь общественными точками.
Точный вентилятор
Звучишь как ханжа!
Все таки это Красноярск, возможно мобильный интернет не такой быстрый как хотелось бы
Интересно, могут ли убить (рф же) соседи за такой вайфай или обутылить?
Я предлагаю не только запретить wifi в Красноярском крае, но и Митю Hi-Fi Фомина, блять, на порог не пускать!
На всякий случай.
Хз, че все угорают, но в этом определенная логика есть.
Местным властям явно дали указание присовывать гражданам на полшишечки. Полный карантин с тотальными ограниченияси они вводить не будут, но будут делать мелкие запреты типа таких.
В ТЦ (по крайней мере, в ближайшем ко мне) постоянно тусуются школьники - возьмут стакан кофийю на всех и торчат по несколько часов в халявном вифи.