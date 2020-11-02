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Алексей Боржонов
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В Красноярском крае посетителям торговых центров запретят пользоваться Wi-Fi из-за коронавируса Материал редакции

Регион усиливает меры по борьбе с Covid-19 на фоне роста числа случаев заболевания.

47 комментариев
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В Красноярском крае с 3 ноября начнут действовать новые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса, в том числе запрет посетителям торговых центров пользоваться Wi-Fi, говорится на сайте правительства региона. Кроме того, в ТЦ не смогут попасть дети до 14 лет без сопровождения родителей или законных представителей.

В кафе и ресторанах нельзя будет проводить семейные торжества, включая свадьбы и юбилеи. Для всех заведений общепита сохранится требование соблюдать расстояние не менее полутора метров между столиками.

Спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей, а краевые и муниципальные спортивные объекты временно перестанут работать. Частные и федеральные спортивные сооружения работать продолжат, добавили в пресс-службе края.

Правительство отметило, что жители региона должны носить маски не только в местах скопления людей и общественном транспорте, но также в лифтах и на парковках.

В Красноярском крае суточный прирост случаев коронавируса продолжает расти. В начале октября оперштаб фиксировал около 120 новых случаев Covid-19, к концу октября-началу ноября — 250-300 случаев. За все время распространения инфекции в регионе выявлен 26 741 случай заболевания, умерли 676 человек.

#новости #covid19

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47 комментариев
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Населенный хичхакер

16

Кто-нибудь вообще пользуется бесплатным вайфаем в ТЦ? Он если и работает, то обычно грузит одну страничку по полчаса.

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Осторожный американец

Населенный
11

Я бы общественными точками не пользовался бы вообще.

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Бывший торшер

Населенный
7

Плюс обычно, чтобы подключиться где-то к общественному ви-фи, нужно нехреновый такой квест пройти - ввести номер телефона, код, посмотреть рекламу и скинуть селфи на фоне мамки меглина

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A big purple banana 🍆

Бывший
0

капризы фсбшников

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Vladimir Ignatov

Населенный
0

И через полчаса этой страничкой оказывается "вы не авторизованы"

Ответить

Населенный хичхакер

Vladimir
1

Или коммент по два раза отправляет.

Ответить

Боковой клуб

Населенный
0

И трафик там не шифруется. Конечно, когда почти везде https это уже не так страшно

Ответить

Vladimir Ignatov

Населенный
0

И через полчаса этой страничкой оказывается "вы не авторизованы"

Ответить

Andre Macareno

11

Из текста можно подумать, будто они не из-за залипающих клиентов ресторана его вырубают, а из-за передачи через волны

Ответить

rossoshmap

Andre
1

а из-за передачи через волны

Вон в айфонах 12 есть 5G, нужно сжигать!

Ответить

Театральный волк

rossoshmap
0

Надо уточнить, кого сжигать? Волны, айфоны или мажоров, пользующихся айфоном 12?

Ответить

rossoshmap

Театральный
7

да

Ответить

Точный вентилятор

3

Что может быть эффективнее, чем отключить wifi? Никогда бы не подумал. Думаю, красноярские власти получат за это нобелевскую премию 

Ответить

Точный вентилятор

Точный
4

- Раздайте людям маски
- Нет
- Введите ЧС дайте деняк и пусть все сидят дома
- Нет
- Раздавайте антисептики
- Нет
- Обеспечьте больницы новыми местами и ИВЛ
- Нет
- Завезите в аптеки недостающие лекарства
- Нет
- Поставьте аппараты по очистке воздуха 
- Нет
- Но что вы блять тогда планируете делать?????
- Отключим WiFi 

Ответить

rossoshmap

Точный
1

Вы то пограмисты куда лезете?
- Сделать новый зум
- Нет

На платформе мэрии Москвы для удалённой учёбы…
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tjournal.ru
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Точный вентилятор

rossoshmap
1

хаха я здес учус 

Ответить

Осторожный американец

2

Короновирус через WI-FI распространяется? А я не знал...

Ответить

alexferman

Осторожный
2

Только через 5G-Wifi

Ответить

Осторожный американец

alexferman
0

Я бы 2.4G тоже не доверял, а то вдруг...

Ответить

Испанский хичхакер

Осторожный
0

А ведь 2.4 + 2.4 + 2.4 = 7.2 что почти в полтора раза хуже 5G для здоровья! Вот поэтому и по трое не собираться!

Ответить

Военный Филипп

Испанский
0

Михалкматика. Одобряю 

Ответить

Значимый пёс_анон

Осторожный
1

Безработных притягивает а как известно..

Ответить

Театральный волк

2

Могу звучать, как ханжа, но зачем пользоваться публичным вай фаем, если хорошо ловит мобильный интернет и лимит трафика позволяет ?!

Ответить

Осторожный американец

Театральный
0

Лично я использую общественные точки только в метро.

Ответить

Театральный волк

Осторожный
6

Когда в метро тебя заставляли смотреть рекламу на 2 минуты, я после этого отказался и от этого интернета

Ответить

Dmitry Yashin

Осторожный
0

В питерском метровезде ловит инет, в московском вот чуть посложнее раньше было, щас - хз даже.

Ответить

сироп от щекотки

Dmitry
0

Я думаю никто уже не пользуется метрошным вайфаем в Москве 

Ответить

Dmitry Yashin

сироп
0

Почему?

Ответить

сироп от щекотки

Dmitry
0

Мобильный ловит 

Ответить

White

Dmitry
0

Да нифига там не ловит инет. По крайней мере на севере фиолетовой ветки вообще 0 у мтс. 

Ответить

Антон Лисин

Театральный
0

Мобильный интернет лично у меня в два раза дороже домашнего. Поэтому пользуюсь общественными точками.

Ответить

Dmitry Yashin

Антон
2

Ты спутниковый телефон юзаешь?

Ответить

Точный вентилятор

Театральный
0

Звучишь как ханжа!

Ответить

Театральный волк

Точный
1

Пойду в свой гарем, где меня все называют падишахом

Ответить

Закомплексованная Душа

Театральный
0

Все таки это Красноярск, возможно мобильный интернет не такой быстрый как хотелось бы 

Ответить

Mikhail Dragunov

2
Ответить

Михаил Набоков

Mikhail
0

Интересно, могут ли убить (рф же) соседи за такой вайфай или обутылить?

Ответить

Бывший торшер

Михаил
0

С начала карантина назвал две своих точки 5G Облучателем, одну даже оставил незапароленной. До сих пор живой

Ответить

Сырой магнит

Бывший
0

Но возможно соседскую бабулю инфаркт от такого хватил.

Ответить

Обосранный унитаз

1

Пятерочка выручает, а вайфай облучает!

Ответить

Паша Красников

1

За неимением 5G, запретим Wi-Fi

Ответить

сироп от щекотки

0

Я предлагаю не только запретить wifi в Красноярском крае, но и Митю Hi-Fi Фомина, блять, на порог не пускать!
На всякий случай.

Ответить

Сергей Лукин

0

Хз, че все угорают, но в этом определенная логика есть.
Местным властям явно дали указание присовывать гражданам на полшишечки. Полный карантин с тотальными ограниченияси они вводить не будут, но будут делать мелкие запреты типа таких.
В ТЦ (по крайней мере, в ближайшем ко мне) постоянно тусуются школьники - возьмут стакан кофийю на всех и торчат по несколько часов в халявном вифи.

Ответить

Дмитрий Чернышов

0

Мимо коммент.

Ответить

Alien Alien

0

Интернет уже пора отключить скорее всего вирус передаётся по нему

Ответить

Elijah Garrison

0

Так и знал что эта тварь по вайфаю распространяется

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Светлана Кострова

0

так wifi тут при чём? это же 5g коронавирус распространяет!

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