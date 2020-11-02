В Подмосковье застрелили из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова — владельца компании «Мясная империя» Материал редакции
Преступники связали Маругову и супругу, угрожали, а затем выстрелили из арбалета в грудь.
Тело Маругова обнаружили 1 ноября в бане на территории его загородного дома в деревне Аносино. Об этом пишут Baza, Life и РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По данным журналистов, свидетелем убийства стала знакомая Маругова. Она рассказала, что к ним в баню ворвались двое преступников в масках, вооружённые арбалетом и ружьём, и связали их. Маругову выстрелили в грудь, а девушке удалось сбежать. Правоохранительные органы возбудили дело об убийстве, преступников пока не удалось найти. По данным СМИ, главным подозреваемым является сотрудник предприятия Маругова.
Обновлено в 10:45: СК подтвердил убийство Маругова. Следователи уточнили, что свидетелем оказалась его супруга, которой «в какой-то момент, удалось освободиться и убежать».
Маругов — владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас», которого СМИ называют «колбасным королём». В июле 2019 года погиб его сын, разбившись на мотоцикле.
Осторожный американец
Хорошо, что не в 90-ые XX века.
Выглядит подозрительно, жена связанная сбежала через окно, арбалет, сама небось по неосторожности грохнула
Напомнило фильмы Гая Ричи.
вчера в средневековьем одеянии мечами челик рубил, сегодня с арбалета стреляют. там портал временной где-то открылся?
Жидкий американец
АХ ТЫ Ж СУКА!!! УДОЛИ
Последовательный Денис
Опасно, не хочу болт в спину получить.
Преступники связали Маругову и его знакомой руки,
Что, блядь?
Не 90ые, твердо и четко
Это не арбалет, ваш КО
Весенний Филипп
Так я в качестве алиби приложил
"Король может быть только один" - сказал Олег вытаскивая стрелу. :)
Это работа для Легенд Завтрашнего Дня!
Бывший торшер
Фу бля..
Сейчас даже стыдно, что я знаю, о чём ты ведёшь речь
Кстати, первые два сезона "Флэша" мне прям очень хорошо зашли. Но где-то после четвёртого я дропнула, там какая-то параша началась.
Первый сезон стрелы и первый сезон флеша довольно-таки ничего. Потом уже пошлой межпространсвенный-межвременной блядский цирк.
Че за Колбаса такая? Не слышала ни разу. Поди несъедобная, на копытах сделанная