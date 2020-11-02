Преступники связали Маругову и супругу, угрожали, а затем выстрелили из арбалета в грудь.

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Владимир Маругов

Тело Маругова обнаружили 1 ноября в бане на территории его загородного дома в деревне Аносино. Об этом пишут Baza, Life и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным журналистов, свидетелем убийства стала знакомая Маругова. Она рассказала, что к ним в баню ворвались двое преступников в масках, вооружённые арбалетом и ружьём, и связали их. Маругову выстрелили в грудь, а девушке удалось сбежать. Правоохранительные органы возбудили дело об убийстве, преступников пока не удалось найти. По данным СМИ, главным подозреваемым является сотрудник предприятия Маругова.

Обновлено в 10:45: СК подтвердил убийство Маругова. Следователи уточнили, что свидетелем оказалась его супруга, которой «в какой-то момент, удалось освободиться и убежать».

Второго ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме СК

Маругов — владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас», которого СМИ называют «колбасным королём». В июле 2019 года погиб его сын, разбившись на мотоцикле.