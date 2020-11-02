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Артём Мазанов
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В Подмосковье застрелили из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова — владельца компании «Мясная империя» Материал редакции

Преступники связали Маругову и супругу, угрожали, а затем выстрелили из арбалета в грудь.

51 комментарий
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Владимир Маругов

Тело Маругова обнаружили 1 ноября в бане на территории его загородного дома в деревне Аносино. Об этом пишут Baza, Life и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным журналистов, свидетелем убийства стала знакомая Маругова. Она рассказала, что к ним в баню ворвались двое преступников в масках, вооружённые арбалетом и ружьём, и связали их. Маругову выстрелили в грудь, а девушке удалось сбежать. Правоохранительные органы возбудили дело об убийстве, преступников пока не удалось найти. По данным СМИ, главным подозреваемым является сотрудник предприятия Маругова.

Обновлено в 10:45: СК подтвердил убийство Маругова. Следователи уточнили, что свидетелем оказалась его супруга, которой «в какой-то момент, удалось освободиться и убежать».

Второго ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме

СК

Маругов — владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас», которого СМИ называют «колбасным королём». В июле 2019 года погиб его сын, разбившись на мотоцикле.

#новости #происшествия

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51 комментарий
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Максимальный хот-дог

30

Ну вот мы и вернулись в 90-ые XVIII века.

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Осторожный американец

Максимальный
0

Хорошо, что не в 90-ые XX века.

Ответить

Атлант поправил плечи

Осторожный
2

Там хотя бы свобода была

Ответить

Stas Kartuzov

Максимальный
0

Нельзя вернуться туда, откуда ты и не уходил

Ответить

Последовательный Денис

24

Все нормально, разрешено. 

Ответить

Куколдиш Гамбино

Последовательный
0
Ответить

rossoshmap

15

Выглядит подозрительно, жена связанная сбежала через окно, арбалет, сама небось по неосторожности грохнула

Ответить

Осторожный американец

11

Опять средневековье? Путешественники во времени?

Ответить

Октябрьский парфюмер

Осторожный
2

Пустили в действие дубинки из бамбука... 

Ответить

Дмитрий Дубовик

8

Напомнило фильмы Гая Ричи.

Ответить

Жы Dogolonoga

Дмитрий
2

- Что это?
- Это арбалет, сол.

Ответить

Атлант поправил плечи

Дмитрий
0

Почему не Жмурки?

Ответить

Евстафий Селюк

Дмитрий
0

если так, то убийцы ошиблись баней

Ответить

Vadim Nemnasev

4

вчера в средневековьем одеянии мечами челик рубил, сегодня с арбалета стреляют. там портал временной где-то открылся?

Ответить

Последовательный Денис

3

Комментарий удален по просьбе пользователя. 

Ответить

Жидкий американец

Последовательный
1

АХ ТЫ Ж СУКА!!! УДОЛИ

Ответить

Последовательный Денис

Жидкий
1

Опасно, не хочу болт в спину получить. 

Ответить

Значимый пёс_анон

Последовательный
0

ну в задницу так в задницу

Ответить

Алексей Панкратов

3

Преступники связали Маругову и его знакомой руки,

Что, блядь? 

Ответить

ТыжЮзер

Алексей
0

Написано криво) 

Если привести в читабельную форму: Преступники связали руки Маругову и его знакомой.

Ответить

Алексей Панкратов

ТыжЮзер
1

Да, уже выше пояснили, спасибо. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Алексей
0

4 руки в узел

Ответить

Рыжий

2

Не 90ые, твердо и четко 

Ответить

A big purple banana 🍆

Рыжий
0

ну вообще-то нет. сейчас 1320-е

Ответить

Весенний Филипп

1

Пацаны я вообще неуиновний

Ответить

Закомплексованная Душа

Весенний
1

Это не арбалет, ваш КО

Ответить

Весенний Филипп

Закомплексованн…
1

Так я в качестве алиби приложил

Ответить

Куколдиш Гамбино

Весенний
0

Не прокатит. Тут у чувака волосы на голове

Ответить

rossoshmap

Весенний
0

.

Ответить

Нищий волк

1

"...девушке удалось сбежать"
Что-то у меня подозрение, что барышня недоговаривает.

Ответить

Sashka :-)

1

"Король может быть только один" - сказал Олег вытаскивая стрелу. :)

Ответить

Весенний Филипп

Sashka
0

Промахнулся комментом.

Ответить

Куколдиш Гамбино

Sashka
0

"Стейк сам себя не поймает" :)

Ответить

Могучая Веточка

0

Это работа для Легенд Завтрашнего Дня!

Ответить

Бывший торшер

Могучая
2

Фу бля..
Сейчас даже стыдно, что я знаю, о чём ты ведёшь речь

Ответить

Могучая Веточка

Бывший
0

Кстати, первые два сезона "Флэша" мне прям очень хорошо зашли. Но где-то после четвёртого я дропнула, там какая-то параша началась.

Ответить

Arial Font

Могучая
0

Первый сезон стрелы и первый сезон флеша довольно-таки ничего. Потом уже пошлой межпространсвенный-межвременной блядский цирк.

https://www.youtube.com/watch?v=9WvDqmuzeZI

Ответить

Могучая Веточка

Могучая
0

Ну либо кое-кто опять проебался в игре с таймлайнами.

Ответить

Sergiy Sev

0

На шпажке

Ответить

Алексей Панкратов

0

Хотите как в средневековье? 

Ответить

Значимый пёс_анон

0

Попали в сосиску

Ответить

Лысина Арика

0

Ну а чё, улик не оставляешь, выстрел тихий. Удобно/

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Я так понимаю вопрос колбасы никого не интересует

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Попаданцы атакуют

Ответить

aliftin

0
Ответить

Александра Утёнкова

0

Че за Колбаса такая? Не слышала ни разу. Поди несъедобная, на копытах сделанная 

Ответить

sf

0

видимо кто-то очень сильно хотел "как в 90-х" и они вернулись

Ответить

Dzmitry Dubrovin

0

Кто-то снимал сиквел на Робина Гуда

Ответить

Андрей Иванов

0

Не 90-е!!!!Но девятнадцатый век)

Ответить

Театральный волк

0

Попался, кабанчик!

Ответить

Антон Лисин

0

В колбасу попали?

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