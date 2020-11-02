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Артём Мазанов
3010

Клиенты «Альфа-Банка» пожаловались на списание шести тысяч рублей за обслуживание тревел-карт. Банк вернёт эти деньги Материал редакции

У большинства клиентов обслуживание карт Alfa Miles было бесплатным или стоило 599 рублей в год. Банк заявил, что предупреждал об изменении условий.

38 комментариев
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Жалобы на неожиданное списание средств начали поступать 1 ноября. Клиенты рассказали, что деньги списались с их счёта без предупреждения.

«Альфа-Банк» подтвердил списание средств. Там рассказали, что клиентов предупреждали об изменении стоимости тарифов.

Альфа-Банк @alfabank
@Larenyanik Здравствуйте!
С 1-го ноября изменилась комиссия за дебетовые карты Alfa Miles.
Об изменении условий отправляли смс и push уведомления. Напишите нам в директ, ваши ФИО и дату рождения, все проверим.

Клиенты утверждают, что никаких сообщений об изменении условий им не приходило.

Alexandr_Bookin @Alexandr_Bookin
@alfabank Ни пушей, ни смс, ни звонков не было. Есть скрины всей истории операций. Нужно подавать в суд?
Сербин @srblinguist
@alfabank от этого вы ворами быть не перестали.
ни пуша, ни смс я, разумеется, не получал.
иначе бы и разговора этого не было.
alex-rosh @Alex_rosh2
@alfabank Небыло никаких пушей.
Halisa @Larenyanik
@alfabank Здравствуйте! Ни одного пуша или смс не получила) только спам, что мне одобрен кредит) сейчас пришлю, спасибо

Клиентка «Альфа-Банка» сообщила, что после обращения в банк нашла сообщение об изменении условий с текстом «с 1 ноября обновляем условия по картам». Другой клиент рассказал, что банк присылал сообщение с нерабочей ссылкой — страница отвечала ошибкой 404.

Пресс-служба «Альфа-Банка» рассказала TJ, что комиссию за обслуживание Alfa-Miles изменили из-за того, что карты не выпускаются с мая 2018 года. Банк предупреждал клиентов об изменении условий, но это заметили не все, поэтому списанные деньги вернутся.

Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернём деньги клиентам.
Чтобы комиссия не списалась через месяц, достаточно просто закрыть карту Alfa-Miles в чате мобильного приложения или по звонку. Взамен можно открыть новую карту: мильную Alfa Travel или другую бесплатную карту банка.

пресс-служба «Альфа-Банка»

#новости #альфабанк

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38 комментариев
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rossoshmap

13

Очередной супер удобный банк поводил по губам вкладчиков, никогда такого не было, и вот опять

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
3

ЗАТО БЕЗ КОММИССИИ МОГУ ПЕРЕВЕСТИ ДРУГОМУ НА АЛЬФУ

Ответить

Точный вентилятор

rossoshmap
8

так, россеянин, ты што себе позволяешб 

Ответить

Точный вентилятор

Точный
10

а ну быстро в звербанк

Ответить

Ваша Закладко

Точный
1

ЗВЕР

Ответить

Валентин Жетонофф

rossoshmap
0

вообще-то ты можешь перевести без комиссии в любой банк 

Ответить

Dmitry Yashin

rossoshmap
2

Альфа чот прям охуевает  в этом году. Пичалька - мой любимый банк был.

Ответить

Преподобный щит

9

Пресс-служба «Альфа-Банка» рассказала TJ, что комиссию за обслуживание Alfa-Miles изменили из-за того, что карты не выпускаются с мая 2018 года.

ну охуеть теперь, 2 года ебать попользовался? пора закрывать карту или плати по 5999 в месяц. заебись политика банка

Ответить

Валентин Жетонофф

Преподобный
4

обычно так и скидывают клиентов. Видимо проект убыточный и они решили егг закрыть, добровольно это никто не сделает)) Конечно тут перегнули с цифрой, обвчно делают х5 тариф примерно

Ответить

Sergey Michko

4

10 лет жил в Чехии, когда в Москву приехал, пошел открывать счет в Сбербанк. Охуел, когда выдали договор на 1 листе со словами текст договора читай на сайте. 

Ответить

Ограниченный яд

–1

Почему на тж не написали про взлоМ КАЗАХСКОГО каспи БАНКА?????? Я конечно понимаю что главред расист и всё такое

Ответить

rossoshmap

Ограниченный
5

Напиши

Ответить

Осторожный американец

Ограниченный
4

Жду от тебя пост.

Ответить

пирог же

1

Мне Альфа-Банк лучший подарок сделал

Ответить

Рог Кирилл

пирог
4

Навальный, ты?

Ответить

Парижский Мурод

пирог
1

Тиньков по симке высосал всю деньгу.

Ответить

Andrew Makarov

пирог
0

Что произошло?

Ответить

пирог же

Andrew
1

Месяц назад пришел в офис делать новую карту дебетовую. До этого лет 10 не пользовался этим банком. Когда пришел оказалось вот такой сюрприз меня ожидал.При это разобраться я пока никак не смог. Тут же у меня дома произошел пожар и отец попал в реанимацию с 35% ожогами тела, где и находиться до сих пор, сам же я с ковидом свалился.

Ответить

Кирилл Сидоров

пирог
2

Мне нравятся люди которые не закрывают ненужные договора, не берут в банках выписок об отсутствии задолженности итп, а потом начинают на жалость давить. Ну это элементарная же гигиена финансовая.

Ответить

Кирилл Сидоров

пирог
1

При чем тут ковид, и пожар?) По идее в приложении, с которого сделан скрин ты можешь видеть расходы. Пробовал там проверить?)

Ответить

пирог же

Кирилл
0

да там просто блокировка средств и все

Ответить

Осторожный американец

1

Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернём деньги клиентам.

6к неплохая такая коммисия...

Ответить

Ваша Закладко

Осторожный
0

пуша не было

Ответить

Прямой Абдужаббор

Осторожный
0

Это  заградительная комиссия, чтобы держатели избавились от этих карточек.

Ответить

Игорь Рачук

1

 списанные деньги вернутся

... тем, кто пожаловался

Ответить

Густой хот-дог

1

Надо бы тоже метнуть какаху на банки.ру. Чет с этого года я регулярно пишу в чат по какой-то проблеме. 
У меня альфа-майлз давно, так же давно (как изменили условия по ней) на мили по этой карте ничего не купить, но лень было менять, но месяц назад как раз сменил тариф и перешел на альфа-тревел. И, сука, спрашивал же, че с этой картой. Оператор сказал все ок, можете оставить, будет бесплатной (и до этого она была бесплатной, платным был сам тариф) как и альфа-тревел. И на нахуй, сегодня, захожу в онлайн-банк, и думаю, вроде денег больше было, вчера пил, но столько не потратил. И даже пуша/смс о списании комиссии не было, хотя всегда есть, все в крису сделали.

Подтверждаю, лично у меня ни пушей (хотя вот предложения по каким-нибудь ебаным страховкам постоянно висят в уведомлениях), ни смс, ни даже письма, не было, специально прокрутил уведомления и смс. В онлайн-чате пол часа доказывал, что я не верблюд, прежде чем оператор отправил заявление на закрытие карты и возврат денег за комиссию. Скинули страницу с изменением по этой карте, мол все правомерно, банк имеет право менять тарифы, надо было смотреть на сайте. Причем даже там написано, что комиссия снимается в месяц активации этой карты (у меня в июле должно быть). Прям почувствовал, как по ту сторону экрана сидит и смеется Михаил Фридман.

Ответить

FOX

1

Тинькофф по кредитной карте, с напоминаем как не платить банку проценты, начинает слать за несколько дней до окончания грейс периода. И в приложении на главной странице показывает

Ответить

Никита Большаков

1

Банк вернёт «эти ваши деньги». Только для этого обратитесь на горячую линию, объясните нашему боту проблему и в течении 7 месяцев вы получите разрешение написать заявление на возврат средств в центральном офисе банка, в Москве.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Почту читать надо

Ответить

Закомплексованная Душа

Stanley
0

Большинство утверждает, что нихуя не приходило

Ответить

Stanley H. Tweedle

Закомплексованн…
0

Потому что небось миллион ящиков

Ответить

Рог Кирилл

Stanley
0

Пришел пуш. По ссылке - страница 404. На почту ничего не пришло.

Ответить

Парижский Мурод

0

Почему бонусную систему, завязанную на путешествиях называют "милями"? Это дань традиции, или мили != бонусы в привычном понимании?

Ответить

Могучий Мика

Парижский
0

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Морская_миля

Ответить

Парижский Мурод

Могучий
0

Миля, конечно, морская, но я вообще не видел "миль" которые выдаются строго в количестве, равном расстоянию путешествия по билету.

Ответить

Никита Андреев

0

Только из этой статьи узнал о том что списали 6к. Мудаки, конечно.
Один раз говорили что программа закрывается и карты больше не делают, и ничего больше.

Ответить

Никита Андреев

0

Еще прекол был с Альфой - очень просил за недели полторы до отъезда в США сделать кредитку именную (!) для аренды авто. Выдали без имени - приехал в США, послали нахуй во всех арендных сервисах потому что на кредитке не было имени. Просто повезло что случайно взял с собой ТКС карточку которую как обычно навязывали. 

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Антон Лисин

0

Уебский банк который торгует данными клиентов. Просто заебали мошенники названивать от их имени.

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