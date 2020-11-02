У большинства клиентов обслуживание карт Alfa Miles было бесплатным или стоило 599 рублей в год. Банк заявил, что предупреждал об изменении условий.

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Жалобы на неожиданное списание средств начали поступать 1 ноября. Клиенты рассказали, что деньги списались с их счёта без предупреждения.

«Альфа-Банк» подтвердил списание средств. Там рассказали, что клиентов предупреждали об изменении стоимости тарифов.

Альфа-Банк @alfabank

С 1-го ноября изменилась комиссия за дебетовые карты Alfa Miles.

Об изменении условий отправляли смс и push уведомления. Напишите нам в директ, ваши ФИО и дату рождения, все проверим. @Larenyanik Здравствуйте!С 1-го ноября изменилась комиссия за дебетовые карты Alfa Miles.Об изменении условий отправляли смс и push уведомления. Напишите нам в директ, ваши ФИО и дату рождения, все проверим.

Клиенты утверждают, что никаких сообщений об изменении условий им не приходило.

Alexandr_Bookin @Alexandr_Bookin @alfabank Ни пушей, ни смс, ни звонков не было. Есть скрины всей истории операций. Нужно подавать в суд?

Сербин @srblinguist

ни пуша, ни смс я, разумеется, не получал.

иначе бы и разговора этого не было. @alfabank от этого вы ворами быть не перестали.ни пуша, ни смс я, разумеется, не получал.иначе бы и разговора этого не было.

Halisa @Larenyanik @alfabank Здравствуйте! Ни одного пуша или смс не получила) только спам, что мне одобрен кредит) сейчас пришлю, спасибо

Клиентка «Альфа-Банка» сообщила, что после обращения в банк нашла сообщение об изменении условий с текстом «с 1 ноября обновляем условия по картам». Другой клиент рассказал, что банк присылал сообщение с нерабочей ссылкой — страница отвечала ошибкой 404.

Пресс-служба «Альфа-Банка» рассказала TJ, что комиссию за обслуживание Alfa-Miles изменили из-за того, что карты не выпускаются с мая 2018 года. Банк предупреждал клиентов об изменении условий, но это заметили не все, поэтому списанные деньги вернутся.

Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернём деньги клиентам.

Чтобы комиссия не списалась через месяц, достаточно просто закрыть карту Alfa-Miles в чате мобильного приложения или по звонку. Взамен можно открыть новую карту: мильную Alfa Travel или другую бесплатную карту банка. пресс-служба «Альфа-Банка»