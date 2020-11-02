Клиенты «Альфа-Банка» пожаловались на списание шести тысяч рублей за обслуживание тревел-карт. Банк вернёт эти деньги Материал редакции
У большинства клиентов обслуживание карт Alfa Miles было бесплатным или стоило 599 рублей в год. Банк заявил, что предупреждал об изменении условий.
Жалобы на неожиданное списание средств начали поступать 1 ноября. Клиенты рассказали, что деньги списались с их счёта без предупреждения.
«Альфа-Банк» подтвердил списание средств. Там рассказали, что клиентов предупреждали об изменении стоимости тарифов.
Клиенты утверждают, что никаких сообщений об изменении условий им не приходило.
Клиентка «Альфа-Банка» сообщила, что после обращения в банк нашла сообщение об изменении условий с текстом «с 1 ноября обновляем условия по картам». Другой клиент рассказал, что банк присылал сообщение с нерабочей ссылкой — страница отвечала ошибкой 404.
Пресс-служба «Альфа-Банка» рассказала TJ, что комиссию за обслуживание Alfa-Miles изменили из-за того, что карты не выпускаются с мая 2018 года. Банк предупреждал клиентов об изменении условий, но это заметили не все, поэтому списанные деньги вернутся.
Очередной супер удобный банк поводил по губам вкладчиков, никогда такого не было, и вот опять
ЗАТО БЕЗ КОММИССИИ МОГУ ПЕРЕВЕСТИ ДРУГОМУ НА АЛЬФУ
Точный вентилятор
так, россеянин, ты што себе позволяешб
Альфа чот прям охуевает в этом году. Пичалька - мой любимый банк был.
обычно так и скидывают клиентов. Видимо проект убыточный и они решили егг закрыть, добровольно это никто не сделает)) Конечно тут перегнули с цифрой, обвчно делают х5 тариф примерно
10 лет жил в Чехии, когда в Москву приехал, пошел открывать счет в Сбербанк. Охуел, когда выдали договор на 1 листе со словами текст договора читай на сайте.
Мне Альфа-Банк лучший подарок сделал
Что произошло?
Месяц назад пришел в офис делать новую карту дебетовую. До этого лет 10 не пользовался этим банком. Когда пришел оказалось вот такой сюрприз меня ожидал.При это разобраться я пока никак не смог. Тут же у меня дома произошел пожар и отец попал в реанимацию с 35% ожогами тела, где и находиться до сих пор, сам же я с ковидом свалился.
Мне нравятся люди которые не закрывают ненужные договора, не берут в банках выписок об отсутствии задолженности итп, а потом начинают на жалость давить. Ну это элементарная же гигиена финансовая.
При чем тут ковид, и пожар?) По идее в приложении, с которого сделан скрин ты можешь видеть расходы. Пробовал там проверить?)
Прямой Абдужаббор
Это заградительная комиссия, чтобы держатели избавились от этих карточек.
Надо бы тоже метнуть какаху на банки.ру. Чет с этого года я регулярно пишу в чат по какой-то проблеме.
У меня альфа-майлз давно, так же давно (как изменили условия по ней) на мили по этой карте ничего не купить, но лень было менять, но месяц назад как раз сменил тариф и перешел на альфа-тревел. И, сука, спрашивал же, че с этой картой. Оператор сказал все ок, можете оставить, будет бесплатной (и до этого она была бесплатной, платным был сам тариф) как и альфа-тревел. И на нахуй, сегодня, захожу в онлайн-банк, и думаю, вроде денег больше было, вчера пил, но столько не потратил. И даже пуша/смс о списании комиссии не было, хотя всегда есть, все в крису сделали.
Подтверждаю, лично у меня ни пушей (хотя вот предложения по каким-нибудь ебаным страховкам постоянно висят в уведомлениях), ни смс, ни даже письма, не было, специально прокрутил уведомления и смс. В онлайн-чате пол часа доказывал, что я не верблюд, прежде чем оператор отправил заявление на закрытие карты и возврат денег за комиссию. Скинули страницу с изменением по этой карте, мол все правомерно, банк имеет право менять тарифы, надо было смотреть на сайте. Причем даже там написано, что комиссия снимается в месяц активации этой карты (у меня в июле должно быть). Прям почувствовал, как по ту сторону экрана сидит и смеется Михаил Фридман.
Тинькофф по кредитной карте, с напоминаем как не платить банку проценты, начинает слать за несколько дней до окончания грейс периода. И в приложении на главной странице показывает
Банк вернёт «эти ваши деньги». Только для этого обратитесь на горячую линию, объясните нашему боту проблему и в течении 7 месяцев вы получите разрешение написать заявление на возврат средств в центральном офисе банка, в Москве.
Почту читать надо
Большинство утверждает, что нихуя не приходило
Могучий Мика
Парижский Мурод
Миля, конечно, морская, но я вообще не видел "миль" которые выдаются строго в количестве, равном расстоянию путешествия по билету.
Только из этой статьи узнал о том что списали 6к. Мудаки, конечно.
Один раз говорили что программа закрывается и карты больше не делают, и ничего больше.
Еще прекол был с Альфой - очень просил за недели полторы до отъезда в США сделать кредитку именную (!) для аренды авто. Выдали без имени - приехал в США, послали нахуй во всех арендных сервисах потому что на кредитке не было имени. Просто повезло что случайно взял с собой ТКС карточку которую как обычно навязывали.
Уебский банк который торгует данными клиентов. Просто заебали мошенники названивать от их имени.