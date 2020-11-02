Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
2496

Mail.ru Group продал сервис Maps.me за 1,5 миллиарда рублей. Его посчитали непрофильным для холдинга Материал редакции

Maps.me позволяет пользоваться картами без подключения к интернету.

26 комментариев
В закладки

Mail.ru Group продал картографический сервис Maps.me за 1,557 миллиарда рублей, говорится на сайте холдинга. Покупателем стала компания Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group. Российский холдинг пояснил, что развитие международного туризма не входит в стратегию развития основных активов компании, потому Mail.ru Group продал сервис как непрофильный.

Maps.me позволяет загружать на мобильные устройства карты из открытого картографического сообщества OpenStreetMap. При отключении от интернета Maps.me продолжает работать, используя GPS, что считается основной особенностью сервиса. Пользователи могут прокладывать маршруты, в том числе с использованием общественного транспорта, и смотреть местонахождение различных заведений. Как утверждает Mail.ru Group, у сервиса более 10 миллионов активных пользователей в месяц, а число установок превышает 140 миллионов.

Mail.ru Group купил Maps.me в 2014 году за 542 миллиона рублей. В 2019 году выручка составила 159 миллионов рублей, а убыток по EBITDA — 25 миллионов рублей. Parity.com Group — глобальная система мгновенных денежных переводов, предоставляющая услуги в сферах страхования, путешествий, торговли и так далее. Основатели компании — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев, штаб-квартира в Швейцарии.

#новости #mailrugroup #mapsme

Алексей Боржонов PLUS
+54 147
4
12
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["mapsme","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mailrugroup"], "comments": 26, "likes": 12, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 230032, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Nov 2020 12:33:24 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: освоить профессию системного аналитика и бизнес-аналитика на SkillFactory
Личный ментор, настоящие задачи, преподаватели из известных компаний и помощь в устройстве на работу.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Королёв

29

Но это был лучший продукт mail.ru

Ответить

Значимый пёс_анон

Александр
31

поэтому от него нужно избавиться, что бы не портить репутацию чмошника mail.ru

Ответить

ouxen

Значимый
1

суук, орнул

Ответить

Театральный волк

Александр
2

Теперь лучший их продукт - ок лайв

Ответить

Ваша Закладко

Театральный
1

какая ебитда?

Ответить

Христианский Гоша

Александр
–1

Delivery Club и Ситимобил вполне себе

Ответить

Александр Королёв

Христианский
1

Еще диск хорош (особенно с бесплатно доставшимся терабайтом при запуске) и некоторые функции почты удобны, но maps.me прям очень удобен в путешествиях. 

Ответить

Осторожный американец

3

Правильно, деньги лучше в Warface вкладывать.

Ответить

 Anatoly Bereznyak

2

И дураки.
Это уже второй актив, который они просрали бездумно. 
Уровень менеджмента, конечно, "на высоте"

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

А оффлайн карты гугла разве не по такому же принципу работают?

Ответить

Nikalay Gromihaylo

Kostya
5

не совсем, у maps.me есть даже пешеходные машруты по лесам + инфа о всяких заведениях.
Также у google maps "протухают" скачанные карты.
Да и в принципе оффлайн какой-то ненадежный и нестабильный.

maps.me - must have в путешествиях за границей

UPD: не являюсь "активным пользователем", юзаю только в роуминге

Ответить

Евгений Шухов

Nikalay
2

Это не их карты, это карты OSM

Ответить

Значимый пёс_анон

Евгений
1

это общие карты

Ответить

Одинаковый шмель

Kostya
0

2гис, Яндекс навигатор, гугл карты
У них тоже есть такая возможность, оффлайн карты

Мб пользователи maps.me подскажут, в чем явное преимущество?

Ответить

Alex Shkatelov

Одинаковый
4

уже пояснили все, точность у мапс ми самая хорошая, показывает твою точку максимально корректно, за границей в авиарежиме очень удобно пользоваться, без нареканий

Ответить

Одинаковый шмель

Alex
0

Мой комментарий был раньше оставлен до Вашего ответа. Но я понял, спасибо) И как я позже узнал maps.me берёт данные с opensteetmap, от чего его заграницей он действительно может помочь

Ответить

Alex Shkatelov

Одинаковый
0

это, видимо, я не заметил, но про информацию об источнике карт я не знал, так что все не зря!

Ответить

Александр Королёв

Одинаковый
2

Mapsme оффлайн по-другому работает, там сразу загружается нужный регион или страна, умеет отображать информацию из gpx и kml треков, сделан на основе osm карт в которых есть все тропинки. У сценарий использования для поездок - планировать маршрут на компе в моих картах от гугла, а потом скидывать в maps.me со всеми метками. И ещё из преимуществ отборажение перепада высот и рельефа по маршруту. 

Ответить

Михаил Боярсков

Одинаковый
1

Карты более подробные.
Сервис работает на OpenStreetMaps. У самого Гугла и Яндекса есть аналоги, но уступают ИМХО.  Я активно использую для поездок, туризма и путешествий именно Мапс.ми.
Сами пользователи отмечают объекты и дают комментарии, но самое крутое это именно карта.  В Крыму,  Лофотенах, Венесуэлле, Архызе, Карелии активно июзал. Указаны тропы, родники и многое другое.

Вот к примеру участок Крыма с горой Демерджи.  Проводники берут 1000 - 1500 с человека, что бы проводить тебя до вершины, но ты сам можешь подняться юзая МАПС.МИ.  Отмечен и родник и все тропинки

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Хороший сервис. Надеюсь не умрет.

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Российский холдинг пояснил, что развитие международного туризма не входит в стратегию развития основных активов компании, потому Mail.ru Group продал сервис как непрофильный

Какой ещё международный туризм? Мы тут железный занавес готовим

Ответить

ouxen

0

вот пидоры а

Ответить

Частный браслет

0

Они что-то знают

Ответить

Ivan

0

делать экосистему и продавать свой картографический сервис?

Ответить

Михаил Боярсков

0

Годный продукт и в поездках часто пользуюсь. Там где отсасывают Яндекс и Гугл, работает Мапс.ми

Ответить

Aнус Роскомнадзора

0

Продала кому? Странно что этого нет в тексте.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин внёс в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве бывших президентов
Если поправки примут, то они распространятся и на Путина, и на Медведева.
142
Новости
Эдвард Сноуден подаст заявку на российское гражданство
22 октября ему выдали бессрочный вид на жительство в России.
201
Новости
Знаток Михаил Скипский поучаствовал в «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в домогательствах к школьницам
«Те, кто считает, что Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?», — спросила глава компании, выпускающей ЧГК.
179
Популярное за три дня
Новости
«Марш на Варшаву»: жители Польши вышли на самую массовую уличную акцию против запрета абортов
Демонстранты потребовали отправить правительство в отставку. Митингующих встретили провокациями.
234
Новости
В Вологде установили «пень имени Эллы Памфиловой»
Во время голосования по поправкам в Конституцию некоторые участки располагались на пеньках — ЦИК признал только три таких пня.
22
Новости
Макрон: «Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать»
Президент заявил, что понимает чувства мусульман, но добавил, что «радикальный ислам» представляет угрозу для всех.
204
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Алексей Куликов

«Макдоналдс» из-за коронавируса…

Илья Казаков

Apple запустила ЭКГ на Apple…

CiZerin

Предлагаю вспомнить, с чего…

Amre Askarov

В Роттердаме поезд метро не…

Жабка

В США магазины и рестораны…

Алексей Куликов

«Макдоналдс» из-за коронавируса…

Lich Vehemens

Дорожные камеры в Москве станут…

Dmitry Pasyutin

Кремль заявил о «поддержании…

Алексей Куликов

«Макдоналдс» из-за коронавируса…

Кирилл Втюрин

«Макдоналдс» из-за коронавируса…

Унылый Лось

В Роттердаме поезд метро не…

Дмитрий Орлов

В Роттердаме поезд метро не…

A big purple…

В Роттердаме поезд метро не…

A big purple…

В Роттердаме поезд метро не…

Унылый Лось

В Роттердаме поезд метро не…

Словесный Интервент

В США магазины и рестораны…

Дмитрий Орлов

В Роттердаме поезд метро не…

Lian Niko

В США магазины и рестораны…

Унылый Лось

В Роттердаме поезд метро не…

Унылый Лось

В Роттердаме поезд метро не…
null