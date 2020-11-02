Mail.ru Group продал сервис Maps.me за 1,5 миллиарда рублей. Его посчитали непрофильным для холдинга Материал редакции
Maps.me позволяет пользоваться картами без подключения к интернету.
Mail.ru Group продал картографический сервис Maps.me за 1,557 миллиарда рублей, говорится на сайте холдинга. Покупателем стала компания Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group. Российский холдинг пояснил, что развитие международного туризма не входит в стратегию развития основных активов компании, потому Mail.ru Group продал сервис как непрофильный.
Maps.me позволяет загружать на мобильные устройства карты из открытого картографического сообщества OpenStreetMap. При отключении от интернета Maps.me продолжает работать, используя GPS, что считается основной особенностью сервиса. Пользователи могут прокладывать маршруты, в том числе с использованием общественного транспорта, и смотреть местонахождение различных заведений. Как утверждает Mail.ru Group, у сервиса более 10 миллионов активных пользователей в месяц, а число установок превышает 140 миллионов.
Mail.ru Group купил Maps.me в 2014 году за 542 миллиона рублей. В 2019 году выручка составила 159 миллионов рублей, а убыток по EBITDA — 25 миллионов рублей. Parity.com Group — глобальная система мгновенных денежных переводов, предоставляющая услуги в сферах страхования, путешествий, торговли и так далее. Основатели компании — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев, штаб-квартира в Швейцарии.
Но это был лучший продукт mail.ru
Значимый пёс_анон
поэтому от него нужно избавиться, что бы не портить репутацию чмошника mail.ru
Театральный волк
Теперь лучший их продукт - ок лайв
Христианский Гоша
Delivery Club и Ситимобил вполне себе
Еще диск хорош (особенно с бесплатно доставшимся терабайтом при запуске) и некоторые функции почты удобны, но maps.me прям очень удобен в путешествиях.
И дураки.
Это уже второй актив, который они просрали бездумно.
Уровень менеджмента, конечно, "на высоте"
А оффлайн карты гугла разве не по такому же принципу работают?
не совсем, у maps.me есть даже пешеходные машруты по лесам + инфа о всяких заведениях.
Также у google maps "протухают" скачанные карты.
Да и в принципе оффлайн какой-то ненадежный и нестабильный.
maps.me - must have в путешествиях за границей
UPD: не являюсь "активным пользователем", юзаю только в роуминге
Это не их карты, это карты OSM
Одинаковый шмель
2гис, Яндекс навигатор, гугл карты
У них тоже есть такая возможность, оффлайн карты
Мб пользователи maps.me подскажут, в чем явное преимущество?
уже пояснили все, точность у мапс ми самая хорошая, показывает твою точку максимально корректно, за границей в авиарежиме очень удобно пользоваться, без нареканий
Одинаковый шмель
Мой комментарий был раньше оставлен до Вашего ответа. Но я понял, спасибо) И как я позже узнал maps.me берёт данные с opensteetmap, от чего его заграницей он действительно может помочь
это, видимо, я не заметил, но про информацию об источнике карт я не знал, так что все не зря!
Mapsme оффлайн по-другому работает, там сразу загружается нужный регион или страна, умеет отображать информацию из gpx и kml треков, сделан на основе osm карт в которых есть все тропинки. У сценарий использования для поездок - планировать маршрут на компе в моих картах от гугла, а потом скидывать в maps.me со всеми метками. И ещё из преимуществ отборажение перепада высот и рельефа по маршруту.
Карты более подробные.
Сервис работает на OpenStreetMaps. У самого Гугла и Яндекса есть аналоги, но уступают ИМХО. Я активно использую для поездок, туризма и путешествий именно Мапс.ми.
Сами пользователи отмечают объекты и дают комментарии, но самое крутое это именно карта. В Крыму, Лофотенах, Венесуэлле, Архызе, Карелии активно июзал. Указаны тропы, родники и многое другое.
Вот к примеру участок Крыма с горой Демерджи. Проводники берут 1000 - 1500 с человека, что бы проводить тебя до вершины, но ты сам можешь подняться юзая МАПС.МИ. Отмечен и родник и все тропинки
Российский холдинг пояснил, что развитие международного туризма не входит в стратегию развития основных активов компании, потому Mail.ru Group продал сервис как непрофильный
Какой ещё международный туризм? Мы тут железный занавес готовим
Годный продукт и в поездках часто пользуюсь. Там где отсасывают Яндекс и Гугл, работает Мапс.ми
tjournal.ru