Maps.me позволяет пользоваться картами без подключения к интернету.

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Mail.ru Group продал картографический сервис Maps.me за 1,557 миллиарда рублей, говорится на сайте холдинга. Покупателем стала компания Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group. Российский холдинг пояснил, что развитие международного туризма не входит в стратегию развития основных активов компании, потому Mail.ru Group продал сервис как непрофильный.

Maps.me позволяет загружать на мобильные устройства карты из открытого картографического сообщества OpenStreetMap. При отключении от интернета Maps.me продолжает работать, используя GPS, что считается основной особенностью сервиса. Пользователи могут прокладывать маршруты, в том числе с использованием общественного транспорта, и смотреть местонахождение различных заведений. Как утверждает Mail.ru Group, у сервиса более 10 миллионов активных пользователей в месяц, а число установок превышает 140 миллионов.