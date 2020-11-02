Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Сергей Звезда
4696

Кремль заявил о «поддержании макростабильности» на фоне новостей о 80 рублях за доллар и 94 рублях за евро Материал редакции

«Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».

92 комментария
В закладки
Слушать

2 ноября курс доллара превысил отметку в 80 рублей, а курс евро достиг 94 рублей. В последний раз доллар был дороже в конце марта, а курс евро обновил максимум с декабря 2014 года.

На этом фоне журналисты обратились за комментарием к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову. Тот напомнил о старом тезисе Владимира Путина про то, что россиянам не следует волноваться, поскольку большинство получает доходы в рублях (утверждение о том, что поводов для беспокойства нет, неоднократно опровергалось), и посоветовал «исходить из слов президента». По словам пресс-секретаря, «волатильность» курса якобы «всё меньше и меньше влияет» на цены, поскольку Россия сокращает зависимость от импорта.

Предположим, психологические отметки пробиваются, но всё равно амплитуда этой волатильности — она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике — динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть.

Всё это, конечно, оказывает своё влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, её удается поддерживать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь Кремля, цитата по РИА «Новости»

29 октября на форуме «Россия зовёт!» Путин высказался о курсе рубля, заявив, что важно не само значение, а «предсказуемость и стабильность этого курса». По мнению президента, Центробанку и правительству в целом «удаётся это сделать».

#новости #экономика

Сергей Звезда PLUS
+228 027
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
2
23
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 92, "likes": 23, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 230033, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Nov 2020 12:45:00 +0300", "is_special": false }
Промо
Делай бэкап, или как мы чуть не потеряли самое ценное, что у нас было
ИТ-специалисты поделились своими историями, а эксперт по облачному резервному копированию их прокомментировал.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
92 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Точный вентилятор

70

 «Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора»

Наверное они правы и все под контролем... 

Ответить

Точный вентилятор

Точный
15

Не ноем, нужно еще немного потерпеть 

Ответить

Жидкий американец

Точный
14

@Дмитрий Орлов русские снова что-то терпят

Ответить

Точный вентилятор

Жидкий
6

Когда эти тупые американцы научатся терпеть как сильные русские, тогда и у них прекратятся эти качели с парой доллар/рубль, которые уже всем надоели  

Ответить

Атлант поправил плечи

Точный
0

Так качелей нет, есть просто падение

Ответить

Точный

Атлант
1
Ответить

Ваша Закладко

Точный
0

до 100

Ответить

Лёша Любимцев

Точный
9

да кто такой этот ваш мракорегулятор

Ответить

пиу-пиу

Точный
8

Тупо когда пытаешься добить 80% уникальности в своём дипломе играясь с формулировками.

Ответить

Проектный вентилятор

пиу-пиу
0

Или когда не хватает водички для требуемого объема по госту

Ответить

Олег Феоктистов

40

  сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств 

а в ебеня летит только рубль, ок

Ответить

Eugen T

Олег
5

Это другое! 
Давайте перевернем эту страницу

Ответить

Значимый пёс_анон

Eugen
5

Не переворачивайте! На следующей странице доллар уже 100

Ответить

Прямой Абдужаббор

Олег
4

Вообще-то не только, нуда ладно

Ответить

Alexandr Panasyuk

Олег
1

не надо бухтеть

Ответить

nokk

Олег
0

Отрицательно растет быстрее всех

Ответить

Священный ящик

29

«Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».

Когда кто-то начинает так заумно пытаться, по-чинушечьи сформировть мысль - вас пытатся обмануть.

Ответить

Обширный якорь

Священный
1

Какое из этих 7 слов тебе непонятно?

Ответить

Священный ящик

Обширный
32

"усилиями"

Ответить

Обширный якорь

Священный
7

Перевожу на русский: "понятие не имеем, что делать, и у нас успешно нихуя не получается".

Ответить

A big purple banana 🍆

Священный
2

цб скупает сильные проседы. так понятнее?

Ответить

Романелло Кивогенс

Священный
3

По мне это больше походит на неприкрытую издёвку. Всё-таки падение рубля бьёт больше по мало- и среднеобеспеченным гражданам, потому как богатые проживут при любом курсе. Поэтому и объяснять надо так, чтобы понимали даже малообразованные слои населения, то есть без этого дикого канцелярита. 

Всё равно как если к чиновнику на приём пришла бы бабулька и пожаловалась на то, что лекарства в аптеке сильно подорожали, пенсии не хватает. А он бы ей в ответ начал заливать про амплитуду, волатильность и макрорегулятор. Мерзко всё это. 

Ответить

Равнодушный меч

Романелло
1

- Васян, бенз опять подоражал
- Не ссы, Олег, по телевизору сказали, что у нас валатильность амплитуды. Всё ништяк будет!

Ответить

Дмитрий Шалатонов

Священный
0

Наебать☝🏻

Ответить

Anton Gostev

28
Ответить

Точный вентилятор

20

2008 год: Кремль заявил о «поддержании макростабильности» на фоне новостей о 40 рублях за доллар и 50 рублях за евро

2014 год: Кремль заявил о «поддержании макростабильности» на фоне новостей о 60 рублях за доллар и 74 рублях за евро

2021 год: Кремль заявил о «поддержании макростабильности» на фоне новостей о 100 рублях за доллар и 115 рублях за евро

Ответить

Точный вентилятор

Точный
22

Прошу обратить внимание, стабильность действительно присутствует 

Ответить

Алексей Логачев

20

Безумно примитивно о курсах валют: 
Стоимость любой валюты определяется по сути через торги (как стоимость акций определяется количеством желающих их купить и заплатить бОльшую или меньшую цену). Условно говоря, если инвесторы со всего мира прямо или косвенно покупают нашу валюту (то есть можно покупать государственный долг, можно покупать ценные бумаги, которые торгуются на российских биржах), то тогда рубль становится "дороже" по отношению к другим валютам. Если наоборот - продают, то рубль становится "дешевле". Доллар и евро очень стабильные валюты, по отношению к которым другие валюты "дорожают" или "дешевеют", потому что американские и европейские биржи остаются суперпривлекательными для инвесторов со всего мира (русские, китайцы, арабы, индусы, кто угодно предпочитает покупать акции компаний из США или Европы, государственные облигации США и Германии считаются суперстабильными, предположить, что условная Германия не будет платить по своим долгам просто никому в голову не приходит). 

Цены на нефть, газ, золото и серебро - это лишь косвенное влияние на курс рубля. Условно говоря, за ростом цены на нефть - растёт привлекательность компаний Роснефть, Лукойл и т.п. А также растёт привлекательность государственных облигаций, потому что российский бюджет зависит от налогов от этих компаний существенно. 

Начиная с 2014 года (оккупации Крыма) - инвесторы со всего мира предпочитают сокращать свои инвестиции в российские бумаги и долги. Именно тогда был колоссальный рост курса рубля, потому что выход из наших бумаг был феноменальный. 
Теперь прогнозируя будущее. Исходя из этого, что имеем сегодня: 
- инвесторы со всего мира не хотят покупать российский долг, российские бумаги из-за сокращения экономики страны и спада потребительского спроса
- из-за снижения потребления нефти по всему миру (авиаотрасль стоит, люди меньше передвигаются на автомобилях, логистика "сломана") - никто не хочет покупать нефть, соответственно. 
- золото и другие драг металлы сейчас испытывают давление во всём мире, потому что многие государства уже не считают золото - таким уж валютным резервом. Да и ювелирная отрасль испытывает проблемы.  

Чтобы доллар перестал падать существенно - нефть, конечно, поможет (восстановление спроса прогнозируют только к 2022-2023 году). Но чтобы рубль "развернулся", то нужно: 
- существенное увеличение потребительского спроса внутри страны
- снижение зависимости бюджета от драг металлов (НДПИ) и нефти, чтобы не зависеть от спроса на эти "коммодитис" 
- увеличение доверия к РФ как к государству (более понятная политика на мировой арене), чтобы сделать долг страны привлекательнее. 

Сами понимаете, когда рубль "развернётся"  

Ответить

Алексей Логачев

Алексей
6

Песков в кои-то веки не врёт, что макрорегулятор (имеется ввиду ЦБ) не даёт рублю "падать" очень сильно. Государственные облигации, номинированные в рублях, выпускаются с безумно высокой доходностью (если 1-2% ежегодная доходность для европейских стран считается нормой, то наши бумаги выпускаются не ниже 7-8%). Золотовалютные резервы пересматриваются и продаются долларовые запасы, конвертируются либо в золото, либо в альтернативные валюты (юань, например), что косвенно влияет на покупку рублей. Ставка центробанка, которая определяет стоимость тех же кредитов для населения, постоянно снижается, чтобы потребительский спрос не падал катастрофически, например, на рынке продажи недвижимости сейчас "бум", ипотеку берут все, кому не лень ("• Объём выданных ипотечных кредитов подскочил на 110.5% гг vs 66.2% гг в августе и 63.1% гг в июле. По итогам девяти месяцев рост составил 37.6% гг." - из ТГ-канала ММI). 

Однако не стоит забывать цену этой "поддержки". Просрочка по потребительским кредитам растёт, просрочка по ипотеке находится на исторических максимумах и многие экономисты уже предсказывают коллапс, то есть потребительский спрос будет падать существенно в будущем. Привлечение в государственные долги инвесторов повышенной ставкой - хорошее решение, которое даже на среднесрочной перспективе никак не отразится, государственный долг в нашей стране невысокий, это правда. Но тут надо сделать оговорку "пока", привлекать "дорого" в нашу валюту либо надо будет в какой-то момент прекращать, либо государственный долг будет расти и нагрузка на бюджет вместе с ним. 

Ответить

Куколдиш Гамбино

Алексей
0

А почему ипотека растет, люди забивают на будущий долг ибо "всё равно всё полетит к ебеням скоро"? Или не хотят держать небольшие накопления из-за инфляции, например?

Ответить

Алексей Логачев

Куколдиш
4

Сейчас долгосрочные покупки чувствуют себя очень хорошо по двум причинам: 
1) Больше относится к автомобилям. Люди видят рост курса валют и соответственно понимают, что всё "иностранное" будет дорожать: автомобили, ноутбуки/телефоны и т.п. Соответственно пытаются "конвертировать" сбережения, пока они "что-то стоят"
2) Конкретно относится к квартирам - ипотека сейчас действительно очень привлекательна по "ставкам", буквально год назад в РФ считалось удачей купить в ипотеку недвижимость под 9%, сейчас 7% - это не самая низкая ставка, которую можно найти, некоторые застройщики продают квартиры, договариваясь с банками о партнёрской ипотеке по 6.2-6.4%. Люди боятся, что это будет недолго

Ответить

Evy Liev

Алексей
0

Невысокий долг под 7-8% может оказаться тяжелее обслуживать, чем высокий долг под 1-2%...

Ответить

Алексей Логачев

Evy
1

Пока что текущий долг очень мал, чтобы беспокоиться о процентах, но я написал, что да, безусловно вы правы. Это невозможно "использовать" много раз, сейчас привлекли чуток денег в бюджет "дорого", и рубль поддержали, и денег получили в кризисное время, чтобы "дофинансировать" дефицит, а не использовать ФНБ на все 100. Но в какой-то момент надо будет принять решение - увеличиваем ли мы долг настолько, что его обслуживание уже не будет таким "незаметным" или даём рублю падать 

Ответить

Куколдиш Гамбино

Алексей
0

Какой худший прогноз: дефолт?

Ответить

Алексей Логачев

Куколдиш
3

Та не ) Государственный дефолт сегодня - это что-то экстраординарное для всего мира. Не думаю, что дефолт грозит государствам, которые гораздо хуже себя чувствуют (а сегодня рынок развивающихся стран в целом весь в таком же положении, как и Россия, например, в Турции лира очень сильно падает, как и рубль, а обострение отношений с Францией только усугубляет всё это). 

Реалистично: меры поддержки "дешёвой" ипотеки иссякнут, что повлечёт за собой огромные проблемы на рынке строительства, упадёт ещё больше потребительский спрос, рубль будет дешеветь, а соответственно народ беднеть. Чуть выше безработица, чем сейчас, чуть ниже зарплаты, чуть выше курс (не в два раза, не в полтора, а скажем, 105 рублей за евро, условно). Хуже всего будет, конечно, закредитованным людям без стабильной работы. Подработок будет меньше, банки будут "отжимать" квартиры и т.п. Но это коснётся определенного слоя население. 

Ответить

Куколдиш Гамбино

Алексей
0

В общем, нам если не пизда - то пёздочка уж точно

Ответить

Алексей Логачев

Куколдиш
2

Текущее падение - это ерунда. В июле 14го года падение было куда более существенным, сейчас просто психологические отметки. Падение рубля к евро с 80 до 100 - это 25%, и мы это увидим за полгода. Летом 14го там падение в течение недели было около 40% (лень гугглить). Так что сейчас такие новости - это больше про заголовки, чем про реально какое-то существенное ухудшение ситуации. 

Конечно, всё это плохо и это не рост экономики, а её сокращение, безусловно народ будет беднеть и всё будет не очень хорошо, но если говорить о темпах, то сейчас это уже так... больше "по накатанной", для этих темпов фундамент был заложен в 2010-2012 ) И его нельзя было избежать. А сказать, что темп будет ускоряться... ну чуть ускорится, но не сильно ) 

Ответить

Stanley H. Tweedle

17
Ответить

Dimitry Myrenko

14

Микростабильность 

Ответить

Осторожный американец

8

Хорошо, что я все свои деньги в 10$ перевел. Теперь заживу!

Ответить

Равнодушный меч

Осторожный
0

Скоро сможешь купить квартиру

Ответить

Алексей Логачев

Равнодушный
0

Или должность мэра в каком-нибудь стотысячнике ) 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Равнодушный
0

Отель в Братиславе

Ответить

Прекрасный Артем

8

Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора

россиянам не следует волноваться, поскольку большинство получает доходы в рублях

посоветовал «исходить из слов президента»

В переводе: холопам велено заварить хлебницы и слушать царя.

Обожаю эту маняприсказку о ДОХОДАХ В РУБЛЯХ, конечно. Одна из моих любимых. Ладно бы услышать такой вскукарек от рандомного китайского партийного чиновника - чуваки реально производят в своей стране практически всё, причём для большинства видов сложных товаров все комплектующие тоже производятся внутри страны.

Но когда такое доносится со стороны приехавшего на импортной машине российского чинуши, одетого в импортный костюм, обвешанного импортными цацками и ювелиркой, с импортным телефоном в руках, как это вообще может вызывать что-то, кроме гомерического хохота? У тебя ж дома даже ёршик для унитаза в гостевой комнате выписан из Италии, а российские пальмовые продукты твой желудок физически не сможет переваривать, что ты несёшь?

Лет 15 назад зарабатывал на подработках примерно 30К в месяц. Это были заебись деньги для школоты и примерно штука баксов на тот курс. Этих денег хватало на то, чтобы покупать домой продукты, помогать по мелочи родакам, снимать в складчину с тянучкой сычевальню и пару раз даже жрать в кафешке получше макдака. И да, молоко в картонном пакете в магазинчике возле той сычевальни стоило 32 рубля за литр, как сейчас помню. Сейчас оно стоит дороже 60 рублей. ДОХОДЫ В РУБЛЯХ.

Сейчас тогдашнему заработку в 30К (на подработках и без отрыва от шараги) соответствовал бы заработок в 80К. И в России в принципе НЕТ регионов, в которых была бы такая медианная зарплата у сотрудников на ОСНОВНОЙ работе (в 2019 в ДС была 66К).

Ответить

rossoshmap

1

«поддержании макростабильности»

«Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».

Предположим, психологические отметки пробиваются, но всё равно амплитуда этой волатильности

Можно по-русски 

Ответить

Осторожный американец

rossoshmap
19

Пизда рублю.

Ответить

rossoshmap

Осторожный
1

Ясно. Понятно.

Ответить

Вячеслав Андреев

Осторожный
0

Дмитрий Анатольевич, это официальное заявление?

Ответить

Куколдиш Гамбино

Осторожный
0

Проще:
пизда

Ответить

Сырой магнит

6

ну в целом, смотрите: солнце восходит, земля есть под ногами, звёзды с неба не падают. Мир не рухнул, так что в принципе стабильность есть.

Ответить

Преподобный щит

4

Тот напомнил о старом тезисе Владимира Путина про то, что россиянам не следует волноваться, поскольку большинство получает доходы в рублях

хотел бы послушать комментарий этих господ, почему макароны и гречка в дикси подорожали на 20% в рублях

Ответить

Dmitry Yashin

Преподобный
0

Я в Пятёре вчера видел макароны за 39 рублей.

Ответить

Преподобный щит

Dmitry
15

приятного аппетита

Ответить

Театральный волк

Преподобный
1

Потому что зерно закупают за доллары?

Ответить

Прямой Абдужаббор

Театральный
0

Да, в том числе и зерно

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Театральный
0

Так весь процесс уборки завязан на валюту. Тупо иностранная техника для сборки урожая

Ответить

A big purple banana 🍆

4

что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты

Ответить

Осторожный американец

A
1

Рубль пробил новое дно. Теперь доволен?

Ответить

A big purple banana 🍆

Осторожный
3

это пост-правда

Ответить

Дмитрий Алексеевич

A
0

почто-правда

Ответить

Вячеслав Андреев

A
0

И фото человека паука?

Ответить

Жабка

2

Мокростабильность

Ответить

fFamous

1

Прочитал как "мракорегулятор" b "мракостабильность" :D

Ответить

Театральный волк

1

В Америке: «Этот доллар в рамке я заработал сам в 12 лет!»
В России: «Этот доллар в рамке - наше пропитание на 3 месяца, если меня уволят с работы»

Ответить

Христианский Гоша

1

Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора

Вместо методички кому-то подсунули дисер))

Ответить

Христианский Гоша

1

В общем все ясно, ждут когда голодное урчание в желудке сможет наконец перекричать телевизор

Ответить

Eugen T

Христианский
0

«Олег орет на холодильник
Что тот пиндос и либераст
Раз с телевизором являет
Контраст»

Ответить

Острый месяц

1

Когда евро по сто рублей будет?

Ответить

Куколдиш Гамбино

Острый
0

Вам же сказали: амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора

Ответить

Руслан Астратов

1

«Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».

Ответить

ouxen

1

какой еще нахуй макростабильности? это то, что было 20 лет?!

Ответить

Арабский кубок

1

Песков обычно: я нихрена ни о чём не знаю, отстаньте от меня.
Тот же самый Песков: "Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора"

Ответить

Целевой украинец

1

Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора

Ответить

Куколдиш Гамбино

0

Несколько раз перечитал цитату Пескова. Нихуя не понял. Я тупой?

Ответить

Романелло Кивогенс

Куколдиш
2

Нет, просто амплитуда колебаний ваших мозговых волн минимизируется отсутствием усилий вашего головного макрорегулятора. 

Ответить

Театральный волк

Куколдиш
1

Нет. Это риторический прием - сказать много умных слов, чтобы казаться умнее и убедительней

Ответить

Значимый пёс_анон

Театральный
0

Что удивительно для той хуйни, какую обычно он несёт))
Видимо в этот раз подготовился

Ответить

Michael Petrov

Куколдиш
1

ну на самом деле всё кристально просто: везде плохо, но наш ЦБ спасает от более крутых скачков. И путин нас всех макро защищает от врагов россии. других забот у нас нет, отвалите

Ответить

Monol1th2112 .

0

Заебала штабильность. Даёшь перемены!

Ответить

johnny cage

0

МРАКО-стабильность - всё, как мы любим

Ответить

Michael Petrov

0

новая интерпретация... стабильность она оказывается МАКРО. власть, величие, границы, армия, уважение и т.п. херня. экономика, покупательная способность валюты, уровень нищеты - "ЭТО ДРУГОЕ"

Ответить

Иван Шлыков

0

Довольно макро
Очень стабильно

Ответить

Ответный волк

0

Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора

Волатильности нет, рост стабильный

Ответить

A big purple banana 🍆

0

на эту новость сбежались все сливки ТЖ с требованием как можно быстрее пояснить значение слов "амплитуда" и "волатильность", ведь скоро будет зачет по работе с токарным станком

Ответить

Dmitry R.

0

другой стабильности у них для нас уже не будет.

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Я тоже самое говорю своей девушке когда у меня не встаёт член

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».

А на самом деле корень проблемы кроется в русском языке, в других странах уже были бы отставки, потому что слов к этому пиздецу не подберешь, однако русский язык настолько богат, что им можно описать и объяснить любой пиздец.
Язык мой – враг мой

Ответить

Антон Курочкин

0

💪💪🚀

Ответить

Ник Хартман

0

Что за хуйню он высрал? Когда айфон за 200 000 будет? 

Ответить

Равнодушный меч

0

- Почему цены все время растут, а зарплаты - нет?
- Валотильность свою завалил, пока макрорегулятор тебе амплитуду не минимизировал!

Ответить

Aнус Роскомнадзора

0

Отличные новости, доход в пепесчете на рубли растёт и растет. Надеюсь, дойдет до сотки к концу года.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Умер актёр Шон Коннери — ему было 90 лет
Британский актёр наиболее известен по роли Джеймса Бонда.
174
Новости
Знаток Михаил Скипский поучаствовал в «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в домогательствах к школьницам
«Те, кто считает, что Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям?», — спросила глава компании, выпускающей ЧГК.
179
Новости
Макрон: «Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать»
Президент заявил, что понимает чувства мусульман, но добавил, что «радикальный ислам» представляет угрозу для всех.
204
Популярное за три дня
Новости
«Марш на Варшаву»: жители Польши вышли на самую массовую уличную акцию против запрета абортов
Демонстранты потребовали отправить правительство в отставку. Митингующих встретили провокациями.
234
Новости
Кемеровского блогера оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик с «необоснованной негативной оценкой Конституции»
Он назвал Конституцию «продажной», а результаты голосования по поправкам — сфальсифицированными.
125
Беларусь
«Мы в плен никого не берём»: Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой
И заявил, что «отступать некуда».
213
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Унылый Лось

В Роттердаме поезд метро не…

Дмитрий Еруков

Apple запустила ЭКГ на Apple…

Унылый Лось

В США магазины и рестораны…

Johny Lee

«Макдоналдс» из-за коронавируса…

Dra

В США магазины и рестораны…

rossoshmap

В США магазины и рестораны…

Алексей Логачев

Дорожные камеры в Москве станут…

Abram Dikoy

В Подмосковье застрелили из…

A big purple…

В Роттердаме поезд метро не…

Иплувен Максимал

В Германии 6 университетов…

Аркадий Семёнов

В США магазины и рестораны…

rossoshmap

В США магазины и рестораны…

Космический кот

В США магазины и рестораны…

IO

Дорожные камеры в Москве станут…

Abram Dikoy

В Подмосковье застрелили из…

Аркадий Иванов

В Подмосковье застрелили из…

Дмитрий Орлов

В Роттердаме поезд метро не…

Аркадий Семёнов

В США магазины и рестораны…

Dmitri

В США магазины и рестораны…

Космический кот

Дорожные камеры в Москве станут…
null