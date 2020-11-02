Кремль заявил о «поддержании макростабильности» на фоне новостей о 80 рублях за доллар и 94 рублях за евро Материал редакции
«Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».
2 ноября курс доллара превысил отметку в 80 рублей, а курс евро достиг 94 рублей. В последний раз доллар был дороже в конце марта, а курс евро обновил максимум с декабря 2014 года.
На этом фоне журналисты обратились за комментарием к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову. Тот напомнил о старом тезисе Владимира Путина про то, что россиянам не следует волноваться, поскольку большинство получает доходы в рублях (утверждение о том, что поводов для беспокойства нет, неоднократно опровергалось), и посоветовал «исходить из слов президента». По словам пресс-секретаря, «волатильность» курса якобы «всё меньше и меньше влияет» на цены, поскольку Россия сокращает зависимость от импорта.
29 октября на форуме «Россия зовёт!» Путин высказался о курсе рубля, заявив, что важно не само значение, а «предсказуемость и стабильность этого курса». По мнению президента, Центробанку и правительству в целом «удаётся это сделать».
Не ноем, нужно еще немного потерпеть
Жидкий американец
@Дмитрий Орлов русские снова что-то терпят
Точный вентилятор
Когда эти тупые американцы научатся терпеть как сильные русские, тогда и у них прекратятся эти качели с парой доллар/рубль, которые уже всем надоели
Так качелей нет, есть просто падение
сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств
а в ебеня летит только рубль, ок
Какое из этих 7 слов тебе непонятно?
Священный ящик
"усилиями"
Перевожу на русский: "понятие не имеем, что делать, и у нас успешно нихуя не получается".
По мне это больше походит на неприкрытую издёвку. Всё-таки падение рубля бьёт больше по мало- и среднеобеспеченным гражданам, потому как богатые проживут при любом курсе. Поэтому и объяснять надо так, чтобы понимали даже малообразованные слои населения, то есть без этого дикого канцелярита.
Всё равно как если к чиновнику на приём пришла бы бабулька и пожаловалась на то, что лекарства в аптеке сильно подорожали, пенсии не хватает. А он бы ей в ответ начал заливать про амплитуду, волатильность и макрорегулятор. Мерзко всё это.
Равнодушный меч
- Васян, бенз опять подоражал
- Не ссы, Олег, по телевизору сказали, что у нас валатильность амплитуды. Всё ништяк будет!
2008 год: Кремль заявил о «поддержании макростабильности» на фоне новостей о 40 рублях за доллар и 50 рублях за евро
2014 год: Кремль заявил о «поддержании макростабильности» на фоне новостей о 60 рублях за доллар и 74 рублях за евро
2021 год: Кремль заявил о «поддержании макростабильности» на фоне новостей о 100 рублях за доллар и 115 рублях за евро
Прошу обратить внимание, стабильность действительно присутствует
Безумно примитивно о курсах валют:
Стоимость любой валюты определяется по сути через торги (как стоимость акций определяется количеством желающих их купить и заплатить бОльшую или меньшую цену). Условно говоря, если инвесторы со всего мира прямо или косвенно покупают нашу валюту (то есть можно покупать государственный долг, можно покупать ценные бумаги, которые торгуются на российских биржах), то тогда рубль становится "дороже" по отношению к другим валютам. Если наоборот - продают, то рубль становится "дешевле". Доллар и евро очень стабильные валюты, по отношению к которым другие валюты "дорожают" или "дешевеют", потому что американские и европейские биржи остаются суперпривлекательными для инвесторов со всего мира (русские, китайцы, арабы, индусы, кто угодно предпочитает покупать акции компаний из США или Европы, государственные облигации США и Германии считаются суперстабильными, предположить, что условная Германия не будет платить по своим долгам просто никому в голову не приходит).
Цены на нефть, газ, золото и серебро - это лишь косвенное влияние на курс рубля. Условно говоря, за ростом цены на нефть - растёт привлекательность компаний Роснефть, Лукойл и т.п. А также растёт привлекательность государственных облигаций, потому что российский бюджет зависит от налогов от этих компаний существенно.
Начиная с 2014 года (оккупации Крыма) - инвесторы со всего мира предпочитают сокращать свои инвестиции в российские бумаги и долги. Именно тогда был колоссальный рост курса рубля, потому что выход из наших бумаг был феноменальный.
Теперь прогнозируя будущее. Исходя из этого, что имеем сегодня:
- инвесторы со всего мира не хотят покупать российский долг, российские бумаги из-за сокращения экономики страны и спада потребительского спроса
- из-за снижения потребления нефти по всему миру (авиаотрасль стоит, люди меньше передвигаются на автомобилях, логистика "сломана") - никто не хочет покупать нефть, соответственно.
- золото и другие драг металлы сейчас испытывают давление во всём мире, потому что многие государства уже не считают золото - таким уж валютным резервом. Да и ювелирная отрасль испытывает проблемы.
Чтобы доллар перестал падать существенно - нефть, конечно, поможет (восстановление спроса прогнозируют только к 2022-2023 году). Но чтобы рубль "развернулся", то нужно:
- существенное увеличение потребительского спроса внутри страны
- снижение зависимости бюджета от драг металлов (НДПИ) и нефти, чтобы не зависеть от спроса на эти "коммодитис"
- увеличение доверия к РФ как к государству (более понятная политика на мировой арене), чтобы сделать долг страны привлекательнее.
Сами понимаете, когда рубль "развернётся"
Песков в кои-то веки не врёт, что макрорегулятор (имеется ввиду ЦБ) не даёт рублю "падать" очень сильно. Государственные облигации, номинированные в рублях, выпускаются с безумно высокой доходностью (если 1-2% ежегодная доходность для европейских стран считается нормой, то наши бумаги выпускаются не ниже 7-8%). Золотовалютные резервы пересматриваются и продаются долларовые запасы, конвертируются либо в золото, либо в альтернативные валюты (юань, например), что косвенно влияет на покупку рублей. Ставка центробанка, которая определяет стоимость тех же кредитов для населения, постоянно снижается, чтобы потребительский спрос не падал катастрофически, например, на рынке продажи недвижимости сейчас "бум", ипотеку берут все, кому не лень ("• Объём выданных ипотечных кредитов подскочил на 110.5% гг vs 66.2% гг в августе и 63.1% гг в июле. По итогам девяти месяцев рост составил 37.6% гг." - из ТГ-канала ММI).
Однако не стоит забывать цену этой "поддержки". Просрочка по потребительским кредитам растёт, просрочка по ипотеке находится на исторических максимумах и многие экономисты уже предсказывают коллапс, то есть потребительский спрос будет падать существенно в будущем. Привлечение в государственные долги инвесторов повышенной ставкой - хорошее решение, которое даже на среднесрочной перспективе никак не отразится, государственный долг в нашей стране невысокий, это правда. Но тут надо сделать оговорку "пока", привлекать "дорого" в нашу валюту либо надо будет в какой-то момент прекращать, либо государственный долг будет расти и нагрузка на бюджет вместе с ним.
А почему ипотека растет, люди забивают на будущий долг ибо "всё равно всё полетит к ебеням скоро"? Или не хотят держать небольшие накопления из-за инфляции, например?
Сейчас долгосрочные покупки чувствуют себя очень хорошо по двум причинам:
1) Больше относится к автомобилям. Люди видят рост курса валют и соответственно понимают, что всё "иностранное" будет дорожать: автомобили, ноутбуки/телефоны и т.п. Соответственно пытаются "конвертировать" сбережения, пока они "что-то стоят"
2) Конкретно относится к квартирам - ипотека сейчас действительно очень привлекательна по "ставкам", буквально год назад в РФ считалось удачей купить в ипотеку недвижимость под 9%, сейчас 7% - это не самая низкая ставка, которую можно найти, некоторые застройщики продают квартиры, договариваясь с банками о партнёрской ипотеке по 6.2-6.4%. Люди боятся, что это будет недолго
Пока что текущий долг очень мал, чтобы беспокоиться о процентах, но я написал, что да, безусловно вы правы. Это невозможно "использовать" много раз, сейчас привлекли чуток денег в бюджет "дорого", и рубль поддержали, и денег получили в кризисное время, чтобы "дофинансировать" дефицит, а не использовать ФНБ на все 100. Но в какой-то момент надо будет принять решение - увеличиваем ли мы долг настолько, что его обслуживание уже не будет таким "незаметным" или даём рублю падать
Какой худший прогноз: дефолт?
Та не ) Государственный дефолт сегодня - это что-то экстраординарное для всего мира. Не думаю, что дефолт грозит государствам, которые гораздо хуже себя чувствуют (а сегодня рынок развивающихся стран в целом весь в таком же положении, как и Россия, например, в Турции лира очень сильно падает, как и рубль, а обострение отношений с Францией только усугубляет всё это).
Реалистично: меры поддержки "дешёвой" ипотеки иссякнут, что повлечёт за собой огромные проблемы на рынке строительства, упадёт ещё больше потребительский спрос, рубль будет дешеветь, а соответственно народ беднеть. Чуть выше безработица, чем сейчас, чуть ниже зарплаты, чуть выше курс (не в два раза, не в полтора, а скажем, 105 рублей за евро, условно). Хуже всего будет, конечно, закредитованным людям без стабильной работы. Подработок будет меньше, банки будут "отжимать" квартиры и т.п. Но это коснётся определенного слоя население.
В общем, нам если не пизда - то пёздочка уж точно
Текущее падение - это ерунда. В июле 14го года падение было куда более существенным, сейчас просто психологические отметки. Падение рубля к евро с 80 до 100 - это 25%, и мы это увидим за полгода. Летом 14го там падение в течение недели было около 40% (лень гугглить). Так что сейчас такие новости - это больше про заголовки, чем про реально какое-то существенное ухудшение ситуации.
Конечно, всё это плохо и это не рост экономики, а её сокращение, безусловно народ будет беднеть и всё будет не очень хорошо, но если говорить о темпах, то сейчас это уже так... больше "по накатанной", для этих темпов фундамент был заложен в 2010-2012 ) И его нельзя было избежать. А сказать, что темп будет ускоряться... ну чуть ускорится, но не сильно )
Равнодушный меч
Скоро сможешь купить квартиру
Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора
россиянам не следует волноваться, поскольку большинство получает доходы в рублях
посоветовал «исходить из слов президента»
В переводе: холопам велено заварить хлебницы и слушать царя.
Обожаю эту маняприсказку о ДОХОДАХ В РУБЛЯХ, конечно. Одна из моих любимых. Ладно бы услышать такой вскукарек от рандомного китайского партийного чиновника - чуваки реально производят в своей стране практически всё, причём для большинства видов сложных товаров все комплектующие тоже производятся внутри страны.
Но когда такое доносится со стороны приехавшего на импортной машине российского чинуши, одетого в импортный костюм, обвешанного импортными цацками и ювелиркой, с импортным телефоном в руках, как это вообще может вызывать что-то, кроме гомерического хохота? У тебя ж дома даже ёршик для унитаза в гостевой комнате выписан из Италии, а российские пальмовые продукты твой желудок физически не сможет переваривать, что ты несёшь?
Лет 15 назад зарабатывал на подработках примерно 30К в месяц. Это были заебись деньги для школоты и примерно штука баксов на тот курс. Этих денег хватало на то, чтобы покупать домой продукты, помогать по мелочи родакам, снимать в складчину с тянучкой сычевальню и пару раз даже жрать в кафешке получше макдака. И да, молоко в картонном пакете в магазинчике возле той сычевальни стоило 32 рубля за литр, как сейчас помню. Сейчас оно стоит дороже 60 рублей. ДОХОДЫ В РУБЛЯХ.
Сейчас тогдашнему заработку в 30К (на подработках и без отрыва от шараги) соответствовал бы заработок в 80К. И в России в принципе НЕТ регионов, в которых была бы такая медианная зарплата у сотрудников на ОСНОВНОЙ работе (в 2019 в ДС была 66К).
«поддержании макростабильности»
«Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».
Предположим, психологические отметки пробиваются, но всё равно амплитуда этой волатильности
Можно по-русски
Осторожный американец
Пизда рублю.
Я в Пятёре вчера видел макароны за 39 рублей.
Театральный волк
Потому что зерно закупают за доллары?
Так весь процесс уборки завязан на валюту. Тупо иностранная техника для сборки урожая
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
Осторожный американец
Рубль пробил новое дно. Теперь доволен?
это пост-правда
«Олег орет на холодильник
Что тот пиндос и либераст
Раз с телевизором являет
Контраст»
Вам же сказали: амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора
«Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».
Несколько раз перечитал цитату Пескова. Нихуя не понял. Я тупой?
Нет, просто амплитуда колебаний ваших мозговых волн минимизируется отсутствием усилий вашего головного макрорегулятора.
Театральный волк
Нет. Это риторический прием - сказать много умных слов, чтобы казаться умнее и убедительней
Значимый пёс_анон
Что удивительно для той хуйни, какую обычно он несёт))
Видимо в этот раз подготовился
ну на самом деле всё кристально просто: везде плохо, но наш ЦБ спасает от более крутых скачков. И путин нас всех макро защищает от врагов россии. других забот у нас нет, отвалите
новая интерпретация... стабильность она оказывается МАКРО. власть, величие, границы, армия, уважение и т.п. херня. экономика, покупательная способность валюты, уровень нищеты - "ЭТО ДРУГОЕ"
на эту новость сбежались все сливки ТЖ с требованием как можно быстрее пояснить значение слов "амплитуда" и "волатильность", ведь скоро будет зачет по работе с токарным станком
Амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора».
А на самом деле корень проблемы кроется в русском языке, в других странах уже были бы отставки, потому что слов к этому пиздецу не подберешь, однако русский язык настолько богат, что им можно описать и объяснить любой пиздец.
Язык мой – враг мой
Отличные новости, доход в пепесчете на рубли растёт и растет. Надеюсь, дойдет до сотки к концу года.