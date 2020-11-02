Предположим, психологические отметки пробиваются, но всё равно амплитуда этой волатильности — она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике — динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть.

Всё это, конечно, оказывает своё влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, её удается поддерживать.